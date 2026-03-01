Большинство случаев СОЧ из учебных центров, - Палиса

Процент самовольного оставления части (СОЧ) на фронте очень мал по сравнению с цифрой в учебном центре.

Об этом заявил заместитель руководителя Офиса президента, бригадный генерал ВСУ Павел Палиса в интервью проекту "Радио Свобода" "Донбасс.Реалии", сообщает Цензор.НЕТ.

СОЧ - способ уклонения от мобилизации

По словам Палисы, основная причина СОЧ - не побег от "плохого командира", а уклонение от мобилизации.

"Каждый кейс здесь индивидуален, потому что у каждого человека свои причины. Но в основном мы по статистике видим, что основное количество людей, которые ушли в СОЧ, не бегут от, там, "плохого командира". Большое количество людей, совершивших самовольное оставление части, используют это как уклонение от мобилизации", - сказал заместитель руководителя ОП.

Уровень СОЧ остается стабильным

Кроме этого, Палиса рассказал, что за последние восемь месяцев "у нас действительно сохраняется положительная динамика мобилизации".

В то же время уровень СОЧ остается стабильным.

"СОЧ примерно находится на том же стабильном уровне. Однако здесь есть сезонные колебания, которые тоже влияют на эту динамику", - добавил заместитель руководителя ОП.

