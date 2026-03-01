РУС
Большинство случаев СОЧ из учебных центров, - Палиса

Палиса: Большинство случаев СЗЧ происходят еще в учебных центрах

Процент самовольного оставления части (СОЧ) на фронте очень мал по сравнению с цифрой в учебном центре.

Об этом заявил заместитель руководителя Офиса президента, бригадный генерал ВСУ Павел Палиса в интервью проекту "Радио Свобода" "Донбасс.Реалии", сообщает Цензор.НЕТ.

СОЧ - способ уклонения от мобилизации

По словам Палисы, основная причина СОЧ - не побег от "плохого командира", а уклонение от мобилизации.

"Каждый кейс здесь индивидуален, потому что у каждого человека свои причины. Но в основном мы по статистике видим, что основное количество людей, которые ушли в СОЧ, не бегут от, там, "плохого командира". Большое количество людей, совершивших самовольное оставление части, используют это как уклонение от мобилизации", - сказал заместитель руководителя ОП.

Читайте также: 80% СОЧ - это побег из учебных центров, - Костенко

Уровень СОЧ остается стабильным

Кроме этого, Палиса рассказал, что за последние восемь месяцев "у нас действительно сохраняется положительная динамика мобилизации".

В то же время уровень СОЧ остается стабильным.

"СОЧ примерно находится на том же стабильном уровне. Однако здесь есть сезонные колебания, которые тоже влияют на эту динамику", - добавил заместитель руководителя ОП.

Читайте также: План по решению проблем мобилизации и СОЧ предусматривает расширение участия иностранцев, - Федоров

На черзі вишки з кулеметами?
01.03.2026 20:27 Ответить
01.03.2026 20:49 Ответить
+9
тогда сбегут по дороге в часть после учебки. работать над патриотическим выхованням плебса нада, а не миндичей впример ставить как пацан к успеху пришёл. дайте людям мотив за шо воевать, а не расказуйте против чего.
у нашей рыбы беда в голове..
01.03.2026 20:33 Ответить
А комбайнерів і перукарів вчили?
01.03.2026 21:16 Ответить
То не потрібно писати ---навчений.
01.03.2026 21:36 Ответить
Будівельників,як мене дохєра вчили.А я навіть срочну не служив.Зразу на війну.Захочеш вижить на війні,швидко навчишся.У двох світових війнах воювали пічники,листоноші і селюки.Але є велика відмінність.Тоді неповнолітні дочки імператора Ніколая ІІ працювали в госпіталі,Англійська принцеса Єлизавета служила у війську,а син Сталіна Яков загинув у полоні.А зараз кожен всратий депутатик чи прокурор вважає себе уху ївшою елітою.Не ясно на якій підставі.А ухилянти рівняються на цих покидьків.
01.03.2026 21:43 Ответить
Ви якось відхилились від теми. А тема було про поліцію і її беспосереднью участь в бойових діях на фронті. Можете чітко сформулювати свою думку по цьому питанню?
01.03.2026 21:47 Ответить
Вони вміють стріляти та надавати першу медичну допомогу, а також регулярно здають нормативи з фізо, значить уже в кращому стані, аніж пересічні громадяни...
Ви за були про головне: поліція навчена і має бажання виконувати накази з використанням зброї, на відміну від цивільних, де багато хто сам собі головнокомандувач.
Тут хтось питав, де 35 тисяч мобiлiзованих, ось вам вiдповiдь.
Ловлять людей на вулицях, силою тягнуть їх в армію - і при цьому дивуються чому вони не хочуть воювати. Дивина та й годі.
То ідіть самі на захист України якщо вік дозволяє, і НІХТО НІКОЛИ не буде вас силою тягнути. Чи ваших близьких (дітей внуків,стариків,жінок)---нехай дядя захищає Чи ви кацап,ждун,сцикун--то скажіть це прямо.
Правильно, якщо вік дозволяє... Ізраїль мобілізує у віці 18-41 рік, а у нас молодь за кордон випустили якогось хєра! Хай тоді і у нас зроблять мобілізацію, умовно, у віці 20-50 років і після 40 беруть переважно на небойові посади.
А якщо родичів немає?
Мне конечно интереснее война в которую впутали США, "умные собратья", но чествую, будут " крестики" по "веткам"
если они приняли Присягу - ЛОВИТЬ И СУДИТЬ!
У мене родич служить на небойовій посаді (обирав її сам, бо розумний і має доволі рідкісні здібності). І каже, що зараз йому служиться набагато легше, аніж було на БЗВП. Бо зараз він за компом постійно сидить, а там його, людину у віці, ганяли так, що потім лікуватися довелося. І не навчили нічому з того, що йому потрібно на його посаді (бо учать на піхотинців). Плюс, умови в учебці та на полігоні - ******* страшенний. Через такі умови і хвороби поширювалися.

То може хоча б побут в тих учебках для початку налагодити треба? Щоб не срали в сортирах із досок, могли помитися щодня і тд...
Ну і ще може варто вернути практику 2022-2023 років, коли можна було мобілізуватися БЕЗ БЗВП? Ну хоча б на окремі небойові спеціальності...
а в кого немає рідкісних здібностей, той - не людина?
Паліса хоче дупою на двох стільцях сидіти.Ти або бригадний генерал або заступник завгоспа. До речі завгосп навіть не є держчиновником.
Зробити три шара колючого дроту, через кожни 50 метрів пост з кулеметником з наказом ліквідувати все що рухається. То не будуть тікати. А далі під конвоем з собаками транспортувати до нуля. А з нуля збігти вже не вийде.
Але можна здатися в полон і всі ваші зусилля коту під хвіст. Якщо людина не хоче воювати, то ви її не змусите воювати. Можна привести коня до річки, але неможливо змусити його пити воду. Україна відступає якраз через таких "геніїв" як ви.
показать весь комментарий
Про що й кажу: влада України береже мобілізаційний ресурс для кацапів.
Ти ще нелюдів з Київського сюди запости.
Manufactured Dilemma (у перекладі - штучна дилема) - це психологічний та риторичний прийом, який використовується для маніпуляції та впливу на рішення.

💡 Що це означає?



Нав'язування вибору: Людям пропонують вибір лише між двома варіантами, причому обидва є небажаними, негативними або несуть значні втрати (наприклад, "вибір між поразкою і ще більшою поразкою").

Приховування альтернатив: Справжня мета маніпуляції полягає в тому, щоб приховати третій (або більше) варіант, який міг би бути кращим, конструктивним чи вигіднішим.

Ілюзія неминучості: Створюється враження, що вибір вже зроблено, і залишилося лише обрати менше зло, хоча насправді існують інші можливості.

Переведення уваги: Прийом часто використовується в політиці для переведення уваги з конкретних питань, фактів та відповідальності на емоційну драму, моральність або "високу місію".

***

Простими словами: Це коли вам кажуть "або А, або Б", де і А, і Б погані, але замовчують, що насправді можна зробити В, Г або Д, які можуть вирішити проблему без втрат.
Т.е человек бежит не от плохого командира или непосредственной опасности для жизни, а от службы в принципе? Генерал не хочет продолжить мысль и объяснить с чем это связано?
