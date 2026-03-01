Большинство случаев СОЧ из учебных центров, - Палиса
Процент самовольного оставления части (СОЧ) на фронте очень мал по сравнению с цифрой в учебном центре.
Об этом заявил заместитель руководителя Офиса президента, бригадный генерал ВСУ Павел Палиса в интервью проекту "Радио Свобода" "Донбасс.Реалии", сообщает Цензор.НЕТ.
СОЧ - способ уклонения от мобилизации
По словам Палисы, основная причина СОЧ - не побег от "плохого командира", а уклонение от мобилизации.
"Каждый кейс здесь индивидуален, потому что у каждого человека свои причины. Но в основном мы по статистике видим, что основное количество людей, которые ушли в СОЧ, не бегут от, там, "плохого командира". Большое количество людей, совершивших самовольное оставление части, используют это как уклонение от мобилизации", - сказал заместитель руководителя ОП.
Уровень СОЧ остается стабильным
Кроме этого, Палиса рассказал, что за последние восемь месяцев "у нас действительно сохраняется положительная динамика мобилизации".
В то же время уровень СОЧ остается стабильным.
"СОЧ примерно находится на том же стабильном уровне. Однако здесь есть сезонные колебания, которые тоже влияют на эту динамику", - добавил заместитель руководителя ОП.
То може хоча б побут в тих учебках для початку налагодити треба? Щоб не срали в сортирах із досок, могли помитися щодня і тд...
Ну і ще може варто вернути практику 2022-2023 років, коли можна було мобілізуватися БЕЗ БЗВП? Ну хоча б на окремі небойові спеціальності...
💡 Що це означає?
Нав'язування вибору: Людям пропонують вибір лише між двома варіантами, причому обидва є небажаними, негативними або несуть значні втрати (наприклад, "вибір між поразкою і ще більшою поразкою").
Приховування альтернатив: Справжня мета маніпуляції полягає в тому, щоб приховати третій (або більше) варіант, який міг би бути кращим, конструктивним чи вигіднішим.
Ілюзія неминучості: Створюється враження, що вибір вже зроблено, і залишилося лише обрати менше зло, хоча насправді існують інші можливості.
Переведення уваги: Прийом часто використовується в політиці для переведення уваги з конкретних питань, фактів та відповідальності на емоційну драму, моральність або "високу місію".
***
Простими словами: Це коли вам кажуть "або А, або Б", де і А, і Б погані, але замовчують, що насправді можна зробити В, Г або Д, які можуть вирішити проблему без втрат.