4 962 69

План по решению проблем мобилизации и СОЧ предусматривает расширение участия иностранцев, - Федоров

Федоров о мобилизации и СЗЧ

Продолжается разработка комплексного плана для решения проблем с мобилизацией и случаями СОЧ, одним из ключевых элементов которого является расширение участия иностранцев.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом рассказал министр обороны Михаил Федоров на совместном брифинге с главой Минобороны Нидерландов Дилан Ешильгоз-Зегериу.

План уже прошел "краш-тесты"

В частности, Федоров отметил, что план уже разработан и прошел "краш-тесты" во время обсуждений с командирами на фронте и военными экспертами.

Что предусматривает план

По словам министра, одним из ключевых элементов стратегии станет расширение участия иностранцев в выполнении боевых задач.

Читайте також: Україна мобілізує до 35 тыс. человек в месяц. Военные устали, нужны ротации, - Зеленский

"Наш комплексный план по решению проблем с СОЧ и мобилизацией - он включает определенные решения о том, как сделать так, чтобы в Украине было больше иностранцев", - рассказал Федоров.

Скоро будут конкретные шаги

Кроме того, глава Минобороны Украины отметил, что за четыре года полномасштабной войны накопилось много сложных вопросов, требующих взвешенного подхода.

Читайте також: Работаем над комплексной реформой мобилизации, - Федоров

Конкретные шаги начнут публично озвучивать и внедрять уже в ближайшее время.

"В ближайшие месяцы вы увидите, как шаг за шагом мы начнем принимать конкретные решения. Мы уже начали принимать много решений, касающихся других проблем... но параллельно мой фокус внимания лично находится сейчас на этом вопросе", - добавил Федоров.

Читайте: Военный о причинах СЗЧ в армии: Усталость, неопределенность, невозможность перевода

Что предшествовало?

мобилизация (1371) Федоров Михаил (249) СОЧ (121)
