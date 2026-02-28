План по решению проблем мобилизации и СОЧ предусматривает расширение участия иностранцев, - Федоров
Продолжается разработка комплексного плана для решения проблем с мобилизацией и случаями СОЧ, одним из ключевых элементов которого является расширение участия иностранцев.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом рассказал министр обороны Михаил Федоров на совместном брифинге с главой Минобороны Нидерландов Дилан Ешильгоз-Зегериу.
План уже прошел "краш-тесты"
В частности, Федоров отметил, что план уже разработан и прошел "краш-тесты" во время обсуждений с командирами на фронте и военными экспертами.
Что предусматривает план
По словам министра, одним из ключевых элементов стратегии станет расширение участия иностранцев в выполнении боевых задач.
"Наш комплексный план по решению проблем с СОЧ и мобилизацией - он включает определенные решения о том, как сделать так, чтобы в Украине было больше иностранцев", - рассказал Федоров.
Скоро будут конкретные шаги
Кроме того, глава Минобороны Украины отметил, что за четыре года полномасштабной войны накопилось много сложных вопросов, требующих взвешенного подхода.
Конкретные шаги начнут публично озвучивать и внедрять уже в ближайшее время.
"В ближайшие месяцы вы увидите, как шаг за шагом мы начнем принимать конкретные решения. Мы уже начали принимать много решений, касающихся других проблем... но параллельно мой фокус внимания лично находится сейчас на этом вопросе", - добавил Федоров.
Что предшествовало?
- Напомним, ранее издание The Times писало, что Украине нужно дополнительно не менее 250 тыс. военных, чтобы "переломить" ситуацию на фронте.
- Президент Зеленский заявил, что Украина может перевести армию с мобилизации на контракты, если Европа поможет.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
"у батька немає золотого запасу!"
з перспективою вступу України в ЄС, в Латинській Америці знайдеться чимало бажаючих молодих хлопців, до того ж - християн.
.
во євреї дають !
.
їхні Меркави з казарм не виїдуть, бо ці, вибачаюсь, карлсони, бензин ослиною мочою розбодяжать.
.
За ухилення від викронання батьківських обов"язків є якась відповідальність.
Та й суди дають реальні терміни ув"язнення за ігнорування служби в армії. Але ж це індівідуально, чи не так?
Хто, де , коли,І чому не захищав...?
А в ті в кого є майно та права на 90% звільнені від обов"язків захищати державу.
Тому питання справедливості є нагальним і вирішити одним розчерком пера зеленоїда неможливо.
І справа піде...
план "Б" )
просто скажіть прямо без маніпуляцій - ситуацію вирівнюють за допомогою іноземних найманців
Ніяких проблем немає!
І так, підрахуйте, скільки на сьогодні у ЗВО навчається так званих "здобувачів освіти" 25+, що по суті там ховаються від виконання обов'язку перед Україною її захищати у воєнний стан!?
Крім цього, всіх чоловіків-викладачів із закладів фахової передвищої, вищої освіти, які теж там відмазуються від служби в лавах ЗСУ можна й треба мобілізувати, а на їх місце у освіті можуть легенько прийти жінки, і навіть це буде краще й природньо.
Бо жінка може навчити краще,ніж чоловік. Це вже доведено англійським вченами в Гарварді. Жінкам це імпонує, а чоловіки в такі роки лихоліть для України, просто повинні захищати Батьківщину.
А тому, - всі викладачі, які просто відсижують в навчльних закладах, повинні обов'язково пройти курс БЗВП і бути мобілізованими!
Таким чином, Україна додатково зможе мобілізувати ще близька 236 тис. вояків!
панe Федоров, читайте Констітуцію,
за мобілізацію відповідає Президент України, а не пани федорови
на яких пан президент-сцикло хочє перекласти відповідальність.
вам хочеться цю відповідальність перебрати на себе і бути
цапом-відбувайлом?
беріть, але потім не стогнати...
Підвищення зарплатні не спасе від ракет і тотально від дронів.
Тому іноземний легіон з контрактом для них мінімізує наші людські втрати.Та і фінансові теж
Так і запишемо ...
підготовка спорядження забезпечення вартує бійця під мільйон.Бойові і не дай боже загинув більше 15 млн.Людина яка могла і часу там не протриматися.Не кажучи про інші фактори часу лікування інвалідності і багато чого.
Тут очевидно що береш якось іноземця платиш йому суму і його загибель далі немає фінансових наслідків.
А наш ресурс краще використати для внутрішнього зростання оборони і не тільки.Вкотре дивує рішення баранів які споживають тормозуху і все рівно приходять до правильних рішень.Які все таки кончені і тупі !!!!!!!!!!!!!!!