6 388 87

Украине нужно дополнительно не менее 250 тыс. военных, чтобы "переломить" ситуацию на фронте, - The Times

Украине нужно еще не менее 250 тыс. военных

Для победы или хотя бы "перелома" ситуации на фронте Украине необходимо еще как минимум 250 тысяч военнослужащих.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Liga.net, об этом изданию The Times заявил высокопоставленный военный собеседник из НАТО.

Еще 250 тыс. военных

Так, по его словам, для победы Украины или хотя бы существенного перелома в противостоянии на фронте необходимо как минимум 250 тысяч дополнительных военнослужащих и усиление поставок современного вооружения.

Украина количественно уступает силам РФ

Кроме того, западная разведка считает, что Украина сейчас количественно уступает российским силам на большинстве участков фронта. В то же время, Кремль, несмотря на огромные потери, якобы способен продолжать войну, как минимум, еще год в нынешнем темпе истощения.

+33
За даними мінсоцполітики, в Україні проживають 635,8 тис. колишніх військових та силовиків, які отримують пенсію за вислугу років. При цьому 145,2 тис. з них - чоловіки призовного віку, вони не перебувають на військовій службі, хоча не працюють та не мають інвалідності.
22.02.2026 16:55 Ответить
+22
Слушай, The Times, а дальнобойные ракеты Украине не нужны? Лучше по полям с винтовками бегать? Пару сотен ракет переломят ситуацию за один день
22.02.2026 16:57 Ответить
+15
22.02.2026 16:59 Ответить
Раша рік не втримається, рухне і розвалиться. Першим відвалиться Кавказ. Потім татари і чуваші, а за ними всі інші.
22.02.2026 16:54 Ответить
Я чув щось подібне від когось на початку війни. Зачекайте, можливо, від полковника Арестовича?
22.02.2026 18:08 Ответить
Хто доживе той побачить.
22.02.2026 19:27 Ответить
Оголіть тили захисту зеленої дупи і ви, нешановні можновладці, знайдете набагато більше, ніж 250 тисяч.
22.02.2026 16:54 Ответить
За даними мінсоцполітики, в Україні проживають 635,8 тис. колишніх військових та силовиків, які отримують пенсію за вислугу років. При цьому 145,2 тис. з них - чоловіки призовного віку, вони не перебувають на військовій службі, хоча не працюють та не мають інвалідності.
22.02.2026 16:55 Ответить
ім вже більше 50 років
22.02.2026 20:10 Ответить
Вже всіх вигребли, діди 60+ пішли в бій, далі що? Війни виграються технологіями а не м'ясом, схоже на замовлену новину з рашки
22.02.2026 16:56 Ответить
Це з ОПи новина
22.02.2026 17:07 Ответить
Воля або смерть!!!
22.02.2026 18:18 Ответить
🤦
22.02.2026 18:30 Ответить
Ну які ж діди? В Черкасах бари паби заповнені мужиками пациками, каль'яни смалять віскарь хлещуть, на бмв форсаж влаштовують, глядачів повно.. Чи вони не доторкані?
22.02.2026 19:11 Ответить
Вони хворі; мають довідку від Крупи.
22.02.2026 20:11 Ответить
де усіх вигрібли ? діди воюють бо ідуть або не встигають втекти від тцк , а куча в нестіраних штанцях не створені для війни ховаються )
22.02.2026 19:42 Ответить
Зараз ухилянти розкажуть, що ******* війни повинні вестися роботами.
... І так, я теж так думаю
22.02.2026 16:56 Ответить
Гей ухилянт, війни виграються технологіями а не м'ясом, хоча сирок тільки і вміє м'ясом воювати, на щось інше воно не здатне все по канонам совка.
22.02.2026 17:02 Ответить
Звідки відомо , що ухилянт - гей ?
22.02.2026 17:17 Ответить
Кожен ухилянт трішки гей
22.02.2026 17:50 Ответить
Кожен ухилянт трішки гей 😂
22.02.2026 18:09 Ответить
Ви геїв з під@р@сами не плутаєте?
22.02.2026 20:15 Ответить
Не ображай поліцію.
22.02.2026 20:57 Ответить
Сколько НАТО ещё готово положить украинцев, шоб ослабить кацапов? Переломить ситуацию очень поможет уничтожение электроснабжение кацапской столицы.
22.02.2026 16:57 Ответить
90 млрд євро в обмін на 250 тис. мобілізованих....все логічно!
22.02.2026 18:32 Ответить
Не НАТО вбиває українців, а кацапня. НАТО попереджав буратінку, але буратінка відповів, шо то всьо--х#йня; будемо їсти шашлики на асфальтованих шляхах. То претензії ваші -- не за адресою.
22.02.2026 20:22 Ответить
Слушай, The Times, а дальнобойные ракеты Украине не нужны? Лучше по полям с винтовками бегать? Пару сотен ракет переломят ситуацию за один день
22.02.2026 16:57 Ответить
утилизация белого населения самой крупной страны Европы идет полным ходом. Хочешь не хочешь, а в теории заговора поверишь
22.02.2026 18:58 Ответить
москалі випускають по парі сотень регулярно .. переломили ? ні ракети звичайно треба .. але не переломлять , бо вже було хамерси , абрамси , петріоти , Ф-16.... Без людей нікуди , кращк за все мотивованих...
22.02.2026 20:08 Ответить
Цікаво виходить - всі письменники цензора згодні в одному - нехай воюють хтось колишній - тіки не 18-22, не друзі зеленского, не мусорва, не верхівка сбу, судді, прокурори-інваліди, держслужьовці всіх рівней.
22.02.2026 16:59 Ответить
Досить скиглити, ухилянт!
22.02.2026 18:23 Ответить
22.02.2026 16:59 Ответить
Доповню: війни виграються технологіями і якісно навченим особовим складом який забезпечений всім , від тепловізорів до дронів , арт і іншої багатоступеневої підтримки, 10 повністю укомплектованих солдатів з ************* технікою це краще ніж 50 солдат які збирають собі (!) на обмундирування за допомогою волонтерів, якщо держава хоче перемогти то вона повинна забезпечити всім чим необхідно.
22.02.2026 17:00 Ответить
Чому скиглиш? Йди здавайся окупантові мовчки. Не ти один розумієш, що треба нам мати, щоби кацапню з України вибити. А не бажаєш донатити, то не донать, ніхто не примушує.
22.02.2026 20:34 Ответить
Звідки ти ото вилізло, отуди і залазь, вперед! всі тебе тільки і чекають поки будеш вибивати, вибивальщик диванний 🤦
22.02.2026 21:24 Ответить
"Високопоставлений співрозмовник із НАТО..." Це із того НАТО яких на навчаннях в минулому році роз'ї@али 10 операторів БПЛА ЗСУ? Коротше,чергова всрата АНАЛітика від тих, хто абсолютно не орієнтуються в реаліях ******** війни. Досить вже прислухатися до цих західних чмирів. Вони ніхто.
22.02.2026 17:06 Ответить
ухилянт, це той хто давай присягу народу україні, боронити та захищати, але зараз робить все що завгодно, але не виконує свій обов'язок!!!
і, що цікаво, під захистом держави! з величезними пенсіями та виплатами!
зате комбайнер микола, будівельник василь, науковець роман, виконує обов'язки отих кончених ухилянтів!!!!
давайте про бурятів.....
22.02.2026 17:08 Ответить
МАТЕМАТИКИ !!! ГДЕ БЫЛИ СТРАТЕГИ И ЛОГИКИ !?)
22.02.2026 17:14 Ответить
Пів сотні "томагавків" , кілька десятків ******** літаків - і ситуація буде кардинально змінена !
22.02.2026 17:14 Ответить
💯% надо больше оружия , а не людей !
22.02.2026 17:22 Ответить
Ага, а де ж скільки коней та сіна набрати.
22.02.2026 17:19 Ответить
Як тільки гілка про мобілізацію, то зграя кацапів тут як тут. Аґітіруют.
Чи то пацифісти, чи то кагебісти..
22.02.2026 17:20 Ответить
Не пацифісти, а під@р@си. Як на "23 фєвраля" горілку пити, так літрами, а як до діла, то одразу мільйон причин та відмазок.
Зверніть увагу: "батальйони Монако та Відень" "воюють" тихенько, без зайвого галасу та пошуків причин. А хто за Тису не переплив--усі тут, з претензіями.
22.02.2026 20:47 Ответить
І багато війни вигравалися чисто м'ясом? ( не рахунок совок, там сралін поклав десь 15 мільйонів українців)
22.02.2026 21:25 Ответить
Так все дуже просто!
Треба лише ретельно пройтись по закладах вищої, а також фахової перед вищої освіти, де ухиляються від мобілізації особи (Українціями таких рука не підіймається написати), віком 25+!
Проте, 95% їх навіть не присутні на заняттях, більше того, у цих вишах є й викладачі, яких ніхто ніде, ніколи не бачив, проте вони числяться у штатному розписі, отримують відстрочку від мобілізації згідно чинного законодавства.
А тому, або змінити законодавство, й всіх боєздатних чоловіків на захист України, їх можуть в освіті легенько замінити й жінки, або не давати вступ особом 25+, які не відслужили у лавах ЗСУ!
22.02.2026 17:20 Ответить
всіх студентів під крути!!!!
військових пенсіонерів, вохр, міську варту, приватні охоронні агенства ........ не смій чипати!!!
вони дуже потрібні україні в цивільному житті!!!
22.02.2026 17:27 Ответить
Ще одне підтвердження що НАТО це збіговисько кінчених дебілів.
22.02.2026 17:23 Ответить
непроблоема! знижуйте мобілізаційний вік до 18и!
22.02.2026 17:24 Ответить
Якщо хоча б по 5 в 1 бусик, то 50 тис. бусиків - і і наступного дня Перемога!
22.02.2026 17:27 Ответить
так і є!
щоб завинтити одного в бусік, приїжджає 10 биків в балаклавах.
то там математика взагалі простіше.
всіх отих биків в посадки на 130 днів!!!!!
22.02.2026 17:30 Ответить
Не вводьте людей в оману брехливими новинами, кількість людей у цій війні не грає ніякої ролі, припустимо що Україна залучить 250 тис, а кацапстан залучить 500 тис і що тоді напише це видання? На полі бою грає роль тільки технологічна перевага, і в України вона є, потрібно тільки правильно її приміняти!
22.02.2026 17:32 Ответить
Якщо навіть кацапстан не залучить, що робитимуть ці 250 тисяч? М'ясні штурми під розстріл дронів?
22.02.2026 17:37 Ответить
Незнаю що робитимуть, видання ж не написало
22.02.2026 17:38 Ответить
Я про це і кажу , що війни ******* виграються технологіями а не м'ясом! Але я бачу по активності зелених ботів і просто недалеких користувачів які за рахунок інших, сидячі в теплому дивані закликають виходити на кордони 91 року, оце без коментарів.
22.02.2026 21:27 Ответить
За нинішніх 30 тис на місяць з яких 20 тис дезертирують треба 25 місяців бусифікації і - бінго, тобто перелом. НАТа думкою багатіє
22.02.2026 17:37 Ответить
"Та посилення постачання ********* озброєння" - ось це вже зайве. Афганістан і без ********* озброєння тримався, правда втратив десь мільйон людей проти 15 000 совіцьких, але ж вистояв. Тим більше в нас ситуація інша - втрати 1:10. Можна просто ще +250 тисяч мобнути і ніяких томагавків не треба. Хіба Україна з населенням у 28 мільйонів (чи скільки там ще є), не може собі цього дозволити?
22.02.2026 17:41 Ответить
А якщо х***ло у відповідь мобілізує мільйон, тоді що? Може все ж таки суть у технологіях, обсягах виробництва зброї і мотивації цих самих мобілізованих?

P.S. до того, «високопоставлені військові з НАТО може не в курсі, але в Україні мобілізація не зупинялась ні на день з початку повномасштабного вторгнення. Якщо вірити офіційним українським посадовцям, Україна мобілізує приблизно 30 тис людей щомісяця. То це мало і треба переплюнути у цьому питанні москалів? Так вважають західні експерти? Тоді перемога і «сталевий дикобраз» нарешті знищить ту двуголову курку?
22.02.2026 17:41 Ответить
Мільйон алкоголічних чмонів на віслюках (можливо теж піддатих)? Хаха, що вони проти ******** технологій Цивілізованого Світу?
22.02.2026 17:43 Ответить
Потрібно для перемоги 250 тисяч.
Це половина особового складу поліції та ТЦК.
22.02.2026 17:46 Ответить
они уже были на фронте! теперь твоя очередь!
22.02.2026 18:20 Ответить
Да, они были на фронте, но сразу сбежали, когда фронт подошёл к ним ))
22.02.2026 19:28 Ответить
Що ти триндиш? Поліція не була ні разу на фронті! Вона з 2022 року сидить як щури в тилах... "захисник" знайшовся!
22.02.2026 21:29 Ответить
Стаття для виправдання західних політиків, ця війна технологічна і в ній повністю вирішує все тільки озброєння. Більшість втрат з нашої сторони це від дронів кабів та арти а від прямого зіткнення тільки 10-15%. Якби у війні вирішувала тільки перевага в живій силі орки б давно виграли.

Але захід не хоче вводити реальних санкцій і дотримуватись уже введених тому що це підірве їх економіку, тому вони постійно видумують політику неескалації та обмежують постачання далекобійного озброєння і авіації, які якраз реально можуть переломити хід війни.

А жива сила як бачимо за цей рік збільшення темпів мобілізації, тільки збільшило кількість могил з прапорами на цвинтарях.
Має бути комплекс військові і озброєння та забезпечення, яке дозволить їм виконувати задачі, особливо удари по оборонних підприємтсвах орків, складах, та портах.
22.02.2026 17:47 Ответить
Я це написав не до того що мобілізація не потрібна, втрати є завжди, але коли поточні військові не достатньо забезпечені, в результаті чого орки мають перевагу, то говорити давайте що створимо нові не забезпечені бригади, якось абсурдно звучить.

Захід б краще дав ракети 120+ км щоб можна було збивати орківську авіацію та зменшити кількість кабів по наших опорних пунктах і складах а не розповідав казки про те що можна з тягатись піхотою з ворогом у якого резерву піхоти майже в 4 рази більше.
22.02.2026 17:58 Ответить
Полиция,податкивци,ещё миллион непонятно почему бронированных держслужбовцив,плюс пикалкин и кошевой - и будет победная армия наступления до самого сахалина.
22.02.2026 18:02 Ответить
какие "проблемы"- бары рестораны ночные клубы и "качалки" просто забиты розовощёкими ухилянтами!
22.02.2026 18:19 Ответить
Я десь читав шо тцк-военні,менти в однострої,держслужбовці - присягали, і податківці з прокурорами клялися.
22.02.2026 18:21 Ответить
Є гарантії, що 250 щось там переломлять? Ні? Тоді це ******.
Скоріше чергові 250 тисяч мерців, калік за переломлених морально.
22.02.2026 18:33 Ответить
Пропонуєш здатися ,і вислужувати рашистам,як твої предки фашистам?
22.02.2026 21:29 Ответить
Коли всіх переб'ють, в тому числі і твою смердючу тушку теж на фронті грохнуть, то вже ніхто ні про яку здачу питати не буде. Заберуть все що захочуть.
22.02.2026 22:38 Ответить
Хто переб'є? "Безсмертні" кацапи?
Так і не почув від тебе,втікачок,відповіді-Що особисто ти пропонуєш??
23.02.2026 02:22 Ответить
ага)) а когда пуйло перестанет выгребать бомжей которые идут дохнуть за бабки семье - придётся еще мобилизовать женщин и молодняк. Тогда точно перемога будет (не точно)
22.02.2026 18:56 Ответить
Підрозділи ТЦК мають посили заходи оповіщення. Ще не всі чоловіки знають про війну та про те, що буряти тиснуть.
22.02.2026 19:22 Ответить
Багатьох з них тиснуть тільки жирні ляшки їх бабіщ...Але будуть під спідницями сидіти і надалі..
22.02.2026 21:32 Ответить
Тільки 250 тисяч? А зброя, ракети, бпла? Кадр з НАТО відстав так на років 25 і більше. Я б хотіла подивитись, як би вони воювали з кацапами.
22.02.2026 19:28 Ответить
Ракетами за млн доларів проти гербери ( навіть не шахедів за 70 тисяч)
22.02.2026 21:02 Ответить
А лучше сразу 500. Чтоб после перелома развивать динамику в наступлении на маскву. Ну и резерва ещё столько же... Планов грамадье.
22.02.2026 19:39 Ответить
Але тебе ні серед тих 250,а тим паче серед 500 , зовсім не очікується? Ти впевнено тримаєш стрій серед 2 лямів сцикливих ухилесів.
22.02.2026 21:35 Ответить
Хто ж це натівцю навішав? Ракети потрібні без обмеження дальності і кількості, але сиркам м'ясо подавай.
22.02.2026 19:58 Ответить
У першу опіумну війну проти пів мільярдного Китаю, а саме 200 000 китайців протистояло 20 000 англійців, які прибули до Китаю за тисячі кілометрів. Цікаво на зкільки The Times запропонувало би англійцям збільшити свою армію?
Пропорція 200 конкістадорів проти 20 000 армій інків взагалі була 1:100. Які також прибули за тисячі кілометрів. Щоб на це відповіли знавці The Times?
22.02.2026 20:02 Ответить
Це звичайний п#здеж, який замовили автору цієї статті якийсь друзі просроченого та нелегітимного.
Навіщо Україні постачати коштовне озброення , якщо "українці могут і лопатами воювати" (як казав цей діяч, який з#бався у Штати}.
Слухати таке - це себе не поважати.
22.02.2026 20:44 Ответить
Українці можуть і лопатами кулеби воювати! Навіщо їм дрони , технології, ******* озброєння? І так піде, а ті гроші ми вкрадемо..і конвертуємо в двушки міндича.
22.02.2026 21:31 Ответить
Воювати потрібно не м'ясом, а методами, які б дали такий результат, щоб кацапи забули де знаходиться Україна. Кацапів в декілька разів більше ніж українців, тому така політика нам не підходить. Її можуть пропонувати розумово відсталі командуючі і інші ліквідатори України.
23.02.2026 08:51 Ответить
 
 