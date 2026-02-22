Украине нужно дополнительно не менее 250 тыс. военных, чтобы "переломить" ситуацию на фронте, - The Times

Для победы или хотя бы "перелома" ситуации на фронте Украине необходимо еще как минимум 250 тысяч военнослужащих.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Liga.net, об этом изданию The Times заявил высокопоставленный военный собеседник из НАТО.

Еще 250 тыс. военных

Так, по его словам, для победы Украины или хотя бы существенного перелома в противостоянии на фронте необходимо как минимум 250 тысяч дополнительных военнослужащих и усиление поставок современного вооружения.

Украина количественно уступает силам РФ

Кроме того, западная разведка считает, что Украина сейчас количественно уступает российским силам на большинстве участков фронта. В то же время, Кремль, несмотря на огромные потери, якобы способен продолжать войну, как минимум, еще год в нынешнем темпе истощения.

