Украине нужно дополнительно не менее 250 тыс. военных, чтобы "переломить" ситуацию на фронте, - The Times
Для победы или хотя бы "перелома" ситуации на фронте Украине необходимо еще как минимум 250 тысяч военнослужащих.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Liga.net, об этом изданию The Times заявил высокопоставленный военный собеседник из НАТО.
Еще 250 тыс. военных
Так, по его словам, для победы Украины или хотя бы существенного перелома в противостоянии на фронте необходимо как минимум 250 тысяч дополнительных военнослужащих и усиление поставок современного вооружения.
Украина количественно уступает силам РФ
Кроме того, западная разведка считает, что Украина сейчас количественно уступает российским силам на большинстве участков фронта. В то же время, Кремль, несмотря на огромные потери, якобы способен продолжать войну, как минимум, еще год в нынешнем темпе истощения.
... І так, я теж так думаю
ухилянттрішки гей 😂
і, що цікаво, під захистом держави! з величезними пенсіями та виплатами!
зате комбайнер микола, будівельник василь, науковець роман, виконує обов'язки отих кончених ухилянтів!!!!
давайте про бурятів.....
Чи то пацифісти, чи то кагебісти..
Зверніть увагу: "батальйони Монако та Відень" "воюють" тихенько, без зайвого галасу та пошуків причин. А хто за Тису не переплив--усі тут, з претензіями.
Треба лише ретельно пройтись по закладах вищої, а також фахової перед вищої освіти, де ухиляються від мобілізації особи (Українціями таких рука не підіймається написати), віком 25+!
Проте, 95% їх навіть не присутні на заняттях, більше того, у цих вишах є й викладачі, яких ніхто ніде, ніколи не бачив, проте вони числяться у штатному розписі, отримують відстрочку від мобілізації згідно чинного законодавства.
А тому, або змінити законодавство, й всіх боєздатних чоловіків на захист України, їх можуть в освіті легенько замінити й жінки, або не давати вступ особом 25+, які не відслужили у лавах ЗСУ!
військових пенсіонерів, вохр, міську варту, приватні охоронні агенства ........ не смій чипати!!!
вони дуже потрібні україні в цивільному житті!!!
щоб завинтити одного в бусік, приїжджає 10 биків в балаклавах.
то там математика взагалі простіше.
всіх отих биків в посадки на 130 днів!!!!!
P.S. до того, «високопоставлені військові з НАТО може не в курсі, але в Україні мобілізація не зупинялась ні на день з початку повномасштабного вторгнення. Якщо вірити офіційним українським посадовцям, Україна мобілізує приблизно 30 тис людей щомісяця. То це мало і треба переплюнути у цьому питанні москалів? Так вважають західні експерти? Тоді перемога і «сталевий дикобраз» нарешті знищить ту двуголову курку?
Це половина особового складу поліції та ТЦК.
Але захід не хоче вводити реальних санкцій і дотримуватись уже введених тому що це підірве їх економіку, тому вони постійно видумують політику неескалації та обмежують постачання далекобійного озброєння і авіації, які якраз реально можуть переломити хід війни.
А жива сила як бачимо за цей рік збільшення темпів мобілізації, тільки збільшило кількість могил з прапорами на цвинтарях.
Має бути комплекс військові і озброєння та забезпечення, яке дозволить їм виконувати задачі, особливо удари по оборонних підприємтсвах орків, складах, та портах.
Захід б краще дав ракети 120+ км щоб можна було збивати орківську авіацію та зменшити кількість кабів по наших опорних пунктах і складах а не розповідав казки про те що можна з тягатись піхотою з ворогом у якого резерву піхоти майже в 4 рази більше.
Скоріше чергові 250 тисяч мерців, калік за переломлених морально.
Так і не почув від тебе,втікачок,відповіді-Що особисто ти пропонуєш??
Пропорція 200 конкістадорів проти 20 000 армій інків взагалі була 1:100. Які також прибули за тисячі кілометрів. Щоб на це відповіли знавці The Times?
Навіщо Україні постачати коштовне озброення , якщо "українці могут і лопатами воювати" (як казав цей діяч, який з#бався у Штати}.
Слухати таке - це себе не поважати.