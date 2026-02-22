Україні потрібно додатково щонайменше 250 тис. військових, щоб "переломити" ситуацію на фронті, - The Times

Для перемоги або хоча б "перелому" ситуації на фронті Україні необхідно ще щонайменше 250 тисяч військовослужбовців.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Liga.net, про це виданню The Times заявив високопоставлений військовий співрозмовник із НАТО.

Так, за його словами, для перемоги України або хоча б істотного перелому в протистоянні на фронті необхідно щонайменше 250 тисяч додаткових військовослужбовців та посилення постачання сучасного озброєння.

Україна кількісно поступається силам РФ

Крім того, західна розвідка вважає, що Україна нині кількісно поступається російським силам на більшості ділянок фронту. Водночас Кремль, попри величезні втрати, нібито здатен продовжувати війну щонайменше ще рік у нинішньому темпі виснаження.

