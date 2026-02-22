Україні потрібно додатково щонайменше 250 тис. військових, щоб "переломити" ситуацію на фронті, - The Times

Для перемоги або хоча б "перелому" ситуації на фронті Україні необхідно ще щонайменше 250 тисяч військовослужбовців.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Liga.net, про це виданню The Times заявив високопоставлений військовий співрозмовник із НАТО.

Так, за його словами, для перемоги України або хоча б істотного перелому в протистоянні на фронті необхідно щонайменше 250 тисяч додаткових військовослужбовців та посилення постачання сучасного озброєння.

Україна кількісно поступається силам РФ

Крім того, західна розвідка вважає, що Україна нині кількісно поступається російським силам на більшості ділянок фронту. Водночас Кремль, попри величезні втрати, нібито здатен продовжувати війну щонайменше ще рік у нинішньому темпі виснаження.

За даними мінсоцполітики, в Україні проживають 635,8 тис. колишніх військових та силовиків, які отримують пенсію за вислугу років. При цьому 145,2 тис. з них - чоловіки призовного віку, вони не перебувають на військовій службі, хоча не працюють та не мають інвалідності.
22.02.2026 16:55 Відповісти
Слушай, The Times, а дальнобойные ракеты Украине не нужны? Лучше по полям с винтовками бегать? Пару сотен ракет переломят ситуацию за один день
22.02.2026 16:57 Відповісти
ухилянт, це той хто давай присягу народу україні, боронити та захищати, але зараз робить все що завгодно, але не виконує свій обов'язок!!!
і, що цікаво, під захистом держави! з величезними пенсіями та виплатами!
зате комбайнер микола, будівельник василь, науковець роман, виконує обов'язки отих кончених ухилянтів!!!!
давайте про бурятів.....
22.02.2026 17:08 Відповісти
Українці можуть і лопатами кулеби воювати! Навіщо їм дрони , технології, ******* озброєння? І так піде, а ті гроші ми вкрадемо..і конвертуємо в двушки міндича.
Воювати потрібно не м'ясом, а методами, які б дали такий результат, щоб кацапи забули де знаходиться Україна. Кацапів в декілька разів більше ніж українців, тому така політика нам не підходить. Її можуть пропонувати розумово відсталі командуючі і інші ліквідатори України.
23.02.2026 08:51 Відповісти
