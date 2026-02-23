Работаем над комплексной реформой мобилизации, - Федоров

В настоящее время Министерство обороны работает над комплексной реформой мобилизации.

Об этом сообщил министр обороны Михаил Федоров, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Что известно?

Так, глава МО рассказал, что 90% отсрочек продлили автоматически через Резерв+ - без заявлений, справок и походов в ТЦК.

"Уже сейчас 90% продлеваются без человеческого вмешательства за несколько дней. Еще недавно процесс длился недели и отнимал много ресурсов. Теперь система сама проверяет данные через государственные реестры и продлевает отсрочку автоматически", - пояснил он.

"Сейчас работаем над комплексной реформой мобилизации. Предложим системное решение, чтобы решить накопившиеся годами проблемы и при этом сохранить обороноспособность страны", - добавил Федоров.

Смотрите также: Количество жалоб на ТЦК выросло в 333 раза с 2022 года, - Лубинец. ВИДЕО

Что предшествовало?

Читайте также: В вопросе мобилизации сейчас не может быть простых решений и "серебряных пуль", - Палиса