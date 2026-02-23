Работаем над комплексной реформой мобилизации, - Федоров
В настоящее время Министерство обороны работает над комплексной реформой мобилизации.
Об этом сообщил министр обороны Михаил Федоров, передает Цензор.НЕТ.
Что известно?
Так, глава МО рассказал, что 90% отсрочек продлили автоматически через Резерв+ - без заявлений, справок и походов в ТЦК.
"Уже сейчас 90% продлеваются без человеческого вмешательства за несколько дней. Еще недавно процесс длился недели и отнимал много ресурсов. Теперь система сама проверяет данные через государственные реестры и продлевает отсрочку автоматически", - пояснил он.
"Сейчас работаем над комплексной реформой мобилизации. Предложим системное решение, чтобы решить накопившиеся годами проблемы и при этом сохранить обороноспособность страны", - добавил Федоров.
Что предшествовало?
- Напомним, ранее издание The Times писало, что Украине нужно дополнительно не менее 250 тыс. военных, чтобы "переломить" ситуацию на фронте.
- Президент Зеленский заявил, что Украина может перевести армию с мобилизации на контракты, если Европа поможет.
То які заходи по "прикрити лазівки та схеми заробляння грошей на мобілізації, вижигати каленим залізом хабарників та схематозників" можуть дати результат?
Це тотальна заміна всієї вертикалі влади від комірника до президента. Посадки цієї шобли в концтабори на стадіонах всіх міст і періодичні розстріли після винесення вироків військовими трибуналами. Як диверсантів і зрадників.
В США при вьетнамі була мобілізація і призов, і багато хто тікали то в Мексику, то Канаду. Після війни повернулися і жили спокійно.
Якщо влізти реально в історію, то там дуже багато що можна вичитати.
В США В'єтнамська війна подавалась ой як цікаво, і подавалось саме як загроза самому США, хочу по факту реально США ніхто не загрожував, але ж пропаганда все тоді було по іншому риторика.
Хочеться виставити себе, в черговий раз, захисником ? Невідомо кого.
Офіційно навіть по держстатистиці 70% українців до 40 років не мають власного житло, бо ДОРОГО купити при рівнях з.п. в Україні. При цьому пропаганда падає на патріотизм.
Ви ж бачите, що все зник лозунг "захищати свою землю" і коли військових інвалідів виганяють чиновники з приватизованих ділянок лісу, пляжу, річки, ставка і т.д.
Тільки контрактна армія або мобілізація з відповідною оплатою. Не може військовий у війну отримувати менше, ніж депутат, при тому що депутату майже нічого не загрожує.
А всі лозунги нехай оці недалекі лишать собі, бо вже показало життя, що одні воюють, а інші далі собі ділянки "прихватизовують" ... Навіть ліквідаторам Чорнобиля ОДРАЗУ давали житло, в мене були дядьки підлеглі (вже померли від онко), то вони так і казали, я пішов, щоб отримати житло для родини (холодно і по правді), і не лицемірили про "високі матерії". Патріотизм на хліб не намажеш, особливо коли бабло на депутатів і шалені їм виплати є, на шалені пенсії суддям, прокурорам і т.д. - чомусь останні на патріотизмі працювати не хочуть, "на *********" один суддя 200 кг вагою якось клянчив.
Ось трошки обрахунків на рівні 2-го класу школи.
2 лями чоловіків вибили з економіки (це те що говорять). То навіть по мінімалці, з мінімалки податків навіть трохи більше ніж на руки, умовно нехай 7000 грн з одного в місяць податків, і загалом 2 000 000 чоловіків * 7000 грн = 14 000 000 000 грн, або 14 мільярдів грн в місяць недоотримує бюджет або ЗСУ. А в рік це 168 млрд!!! І це по мінімуму. Політика забусярення і для бюджету і обороноздатності МІНУС 168 лярдів грн мінімум, а якщо з.п. вище мінімалки, то і податків більше, по факту мінімум 300 ЛЯРДІВ в мінусі економіка України.
А в баксах це мінімім 4 млрд, а номіналі 8 млрд БАКСІВ в рік!!! І не треба ходити по світу з протягнутою рукою, боятися орбана і фіцо і т.д. Все є, треба головою думати і економіку вмикати.
Що можна було купити на 4 млрд баксів в рік, то можна подивитися і порахувати і скільки бригад напакувати озброєнням до лямок і навіть кожному купити житло гарне КОЖНОМУ мобілізованому !!! Не кредит, не іпотека, а ключі і право власності ОДРАЗУ і не аби де, а обласний центр будь який.
"Стенфордський експеримент" зробили з України.
Не хочеш воювати, ну то працюй за умовно 20 000грн (і плати % податок і т.д.), а якщо треба гроші, то мобілізація від 200 000 грн мінімум + повний пакет. І все буде більш менш, бо буде вибір. Знайомий воює і він багато розповідав по 100 000 грн і як їх отримують, то є просто триндець у більшості випадків.
І не треба чесати, що грошей нема, на депутатів є і на хабарі мільйони в сумках, на суддів, прокурорів, чиновників різних рівнів є, на шалені пенсії чиновникам бувшим є, то і військовим на війну у воєнний час гроші в першу чергу повинні бути.
2 лями чоловіків вибили з економіки - хто "вибив", куди "вибили" ?
200 000 х 12 х 800 000 = 1 920 000 000 000 це голий мінімум по vova den
Писати різне тут, то дійсно багато розуму не треба. Видно, що ви життя і не бачили, що не дивно, ну і не дивно, що ображений сидить і строчить, бо рахувати треба вміти хоч трохи.
Навіть якщо 2 млн у розшуку, це не значить, що вони усі по криївках сидять.
От ти, наприклад, де заникався ?
Буча і сотні інших міст, а також життя під окупантами наглядно показують що воно буде, якщо пу... усуне першопричини: знищить Україну: замістить населення... то й усе, а залишившихся в дивих громадян України депортує в сибир, там місця зашибісь, а чоловіків поставить в ружжье і попре пу далі в Прибалтику, Польщу, Фінляндію... повертати як пу каде своє( і орбану з фіцо мало не покажеться, адже пу вимагає від нато забирати монатки зі Східн.Європи ...
І що то будуть за реформи, з огляду на "теракти", що почались, то буде хапання всіх підряд і підуть вже розстріли? Влада загралась в метод батога і батога, поки сама он що коїть:
https://censor.net/ua/resonance/3601844/skandaly-z-postavkamy-harchuvannya-dlya-minoborony
при владі одні популісти й дилетанти