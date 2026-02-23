РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8243 посетителя онлайн
Новости Мобилизация в Украине
13 852 166

Работаем над комплексной реформой мобилизации, - Федоров

Процесс мобилизации реформируют: что известно?

В настоящее время Министерство обороны работает над комплексной реформой мобилизации.

Об этом сообщил министр обороны Михаил Федоров, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Что известно?

Так, глава МО рассказал, что 90% отсрочек продлили автоматически через Резерв+ - без заявлений, справок и походов в ТЦК.

"Уже сейчас 90% продлеваются без человеческого вмешательства за несколько дней. Еще недавно процесс длился недели и отнимал много ресурсов. Теперь система сама проверяет данные через государственные реестры и продлевает отсрочку автоматически", - пояснил он.

"Сейчас работаем над комплексной реформой мобилизации. Предложим системное решение, чтобы решить накопившиеся годами проблемы и при этом сохранить обороноспособность страны", - добавил Федоров.

Смотрите также: Количество жалоб на ТЦК выросло в 333 раза с 2022 года, - Лубинец. ВИДЕО

Что предшествовало?

Читайте также: В вопросе мобилизации сейчас не может быть простых решений и "серебряных пуль", - Палиса

Автор: 

Минобороны (1787) реформы (424) мобилизация (1367)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+39
Або контрактна армія, або обвал фронту від СЗЧ.
показать весь комментарий
23.02.2026 12:20 Ответить
+34
Влада здатна лише проводити репресії. І нездатна берегти та забезпечувати усім необхідним власних військових. Сказали ж зміни в мобілізації, а не на фронті. Тому нічого на краще не зміниться.
показать весь комментарий
23.02.2026 12:33 Ответить
+29
суть реформи проста
1. посилення бусифікації
2. посилення блокпостів і перевірок
3. посилення блокування карток, рахунків , водійських посвідчень
4. тотальний електроний контроль через реєстри
показать весь комментарий
23.02.2026 12:29 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
Тепер тебе будуть гамселити четверо, а не п'ятеро - один буде стоять на "стрьомі".
показать весь комментарий
23.02.2026 19:18 Ответить
Нещодавно всюди створили рекрутингові центри щоб мобілізувалися по новому. Не допомогло? І нова реформа примусової мобілізації матиме такий же фінал
показать весь комментарий
23.02.2026 12:45 Ответить
Як це не прикро, але немає в історії війн прикладів виключно добровільної мобілізації та контрактних армій від а до я. Потрібно відновити принцип справедливості та людського відношення до мобілізованих, прикрити лазівки та схеми заробляння грошей на мобілізації, вижигати каленим залізом хабарників та схематозників серед ТЦК, ВЛК, волонтерів, ГО, погранців, ОВА, ректорів. Знайти гроші для тих хто може йти на контракт та дати змогу швидко та безболісно повернутись СЗЧ туди де вони захочуть служити. Але оборотна сторона - це жорстке відношення Держави до ухилянтів всіх мастей.
показать весь комментарий
23.02.2026 12:46 Ответить
Якщо почалося будівництво корупційних схем вже після пів року від початку війни і до сих пір тільки збільшувалось. Призначались керівники, які відбирались за здатність красти в вертикалі влади.
То які заходи по "прикрити лазівки та схеми заробляння грошей на мобілізації, вижигати каленим залізом хабарників та схематозників" можуть дати результат?
Це тотальна заміна всієї вертикалі влади від комірника до президента. Посадки цієї шобли в концтабори на стадіонах всіх міст і періодичні розстріли після винесення вироків військовими трибуналами. Як диверсантів і зрадників.
показать весь комментарий
23.02.2026 13:00 Ответить
І як же держава буде жорстко відноситься до єрмакокулеб?
показать весь комментарий
23.02.2026 13:23 Ответить
В історії раніше і дронів не було.

В США при вьетнамі була мобілізація і призов, і багато хто тікали то в Мексику, то Канаду. Після війни повернулися і жили спокійно.
показать весь комментарий
23.02.2026 13:44 Ответить
Не вдалий приклад. В'єтнамська війна не загрожувала існуванню США , не загрожувала населенню США у разі припинення.
показать весь комментарий
23.02.2026 16:51 Ответить
Це нічого не змінює.
показать весь комментарий
23.02.2026 19:14 Ответить
Ласкавий щупчік , Ви не зовсім розумна людина якщо не розумієте різницю.
показать весь комментарий
23.02.2026 21:57 Ответить
Розумніша за деяких. І якщо хтось вірить що ловити і крутити на вулиці всіх підряд, знущатися над ними, катувати і потім кидати на фронт як м'ясо і щось казати про "обов'язок" та решту маячні, це чудова ідея, то він ідіот.
показать весь комментарий
23.02.2026 22:52 Ответить
А це тут до чого? У вас "каша" у голові, наче у кацапського- набутилкіного провокатора.
показать весь комментарий
23.02.2026 22:58 Ответить
До всього.
показать весь комментарий
23.02.2026 23:01 Ответить
В книгах про Другу Світову там дуже багато чого можна перечитати, якщо коротко "по суті нічого не змінилося по підходу до війни", партійна верхівка та інші провладні всі свої родини ховали і вивозили, а простих на війну кого могли і як могли. Міф про блокадний ленінград і як там партійні жили, коли прості гинули від голоду також все є.

Якщо влізти реально в історію, то там дуже багато що можна вичитати.

В США В'єтнамська війна подавалась ой як цікаво, і подавалось саме як загроза самому США, хочу по факту реально США ніхто не загрожував, але ж пропаганда все тоді було по іншому риторика.
показать весь комментарий
23.02.2026 19:46 Ответить
факт - Трумп ухилянт
показать весь комментарий
23.02.2026 17:50 Ответить
повернутись СЗЧ туди де вони захочуть служити - це про армію, чи гуртки співу і танцю, чи малювання ??
показать весь комментарий
23.02.2026 17:52 Ответить
Діду, яке тобі діло? Ти тут в коментарях як троль по текстах, прикольчики і сміхухочки. Що реально вже нема з ким поговорити?
показать весь комментарий
23.02.2026 19:47 Ответить
Юначе, яке тобі діло, що я написав ?
Хочеться виставити себе, в черговий раз, захисником ? Невідомо кого.
показать весь комментарий
24.02.2026 03:10 Ответить
Та вже в під'їздах стоять, реформатори.
показать весь комментарий
23.02.2026 12:46 Ответить
Краще для тебе, щоб стояли московіти ****** і мобілізовували, як це роблять орки в ОРДЛО??!!
показать весь комментарий
23.02.2026 22:45 Ответить
Именно этого оно и добивается .Но орки гораздо хуже украинских тцкашников будут для него.Эти то хоть свои ,а кацапы чужими будут и как со своими ждунами с женщинами они обходятся в Покровске тут недавно на цензоре показывали и такие случаи не единичны.Что и говорить ,что они здесь устроят если или когда доберутся. Примерно будет так :баб и детей перед мужиками ухылянтами и отказниками будут угрожать насиловать и убивать и даже кое кого показательно таки и.. и убьют , чтобы остальные посговорчивее были и остальные пойдут ибо деваться некуда будет
показать весь комментарий
23.02.2026 22:57 Ответить
Спочатку мосейчучка і подібні до 2014 писалала всіх на заробітки, кому нема за що купити житло в Україні і раділи доходам від переказів, ще і оподаткувати там лякали, а тепер чекають патріотизму.

Офіційно навіть по держстатистиці 70% українців до 40 років не мають власного житло, бо ДОРОГО купити при рівнях з.п. в Україні. При цьому пропаганда падає на патріотизм.

Ви ж бачите, що все зник лозунг "захищати свою землю" і коли військових інвалідів виганяють чиновники з приватизованих ділянок лісу, пляжу, річки, ставка і т.д.

Тільки контрактна армія або мобілізація з відповідною оплатою. Не може військовий у війну отримувати менше, ніж депутат, при тому що депутату майже нічого не загрожує.

А всі лозунги нехай оці недалекі лишать собі, бо вже показало життя, що одні воюють, а інші далі собі ділянки "прихватизовують" ... Навіть ліквідаторам Чорнобиля ОДРАЗУ давали житло, в мене були дядьки підлеглі (вже померли від онко), то вони так і казали, я пішов, щоб отримати житло для родини (холодно і по правді), і не лицемірили про "високі матерії". Патріотизм на хліб не намажеш, особливо коли бабло на депутатів і шалені їм виплати є, на шалені пенсії суддям, прокурорам і т.д. - чомусь останні на патріотизмі працювати не хочуть, "на *********" один суддя 200 кг вагою якось клянчив.
показать весь комментарий
23.02.2026 12:48 Ответить
Реформи знову, ну-ну. Це типу блокувати всіх і вимикати від економіки, на фоні кричання, що нема рошей.

Ось трошки обрахунків на рівні 2-го класу школи.

2 лями чоловіків вибили з економіки (це те що говорять). То навіть по мінімалці, з мінімалки податків навіть трохи більше ніж на руки, умовно нехай 7000 грн з одного в місяць податків, і загалом 2 000 000 чоловіків * 7000 грн = 14 000 000 000 грн, або 14 мільярдів грн в місяць недоотримує бюджет або ЗСУ. А в рік це 168 млрд!!! І це по мінімуму. Політика забусярення і для бюджету і обороноздатності МІНУС 168 лярдів грн мінімум, а якщо з.п. вище мінімалки, то і податків більше, по факту мінімум 300 ЛЯРДІВ в мінусі економіка України.

А в баксах це мінімім 4 млрд, а номіналі 8 млрд БАКСІВ в рік!!! І не треба ходити по світу з протягнутою рукою, боятися орбана і фіцо і т.д. Все є, треба головою думати і економіку вмикати.

Що можна було купити на 4 млрд баксів в рік, то можна подивитися і порахувати і скільки бригад напакувати озброєнням до лямок і навіть кожному купити житло гарне КОЖНОМУ мобілізованому !!! Не кредит, не іпотека, а ключі і право власності ОДРАЗУ і не аби де, а обласний центр будь який.

"Стенфордський експеримент" зробили з України.

Не хочеш воювати, ну то працюй за умовно 20 000грн (і плати % податок і т.д.), а якщо треба гроші, то мобілізація від 200 000 грн мінімум + повний пакет. І все буде більш менш, бо буде вибір. Знайомий воює і він багато розповідав по 100 000 грн і як їх отримують, то є просто триндець у більшості випадків.

І не треба чесати, що грошей нема, на депутатів є і на хабарі мільйони в сумках, на суддів, прокурорів, чиновників різних рівнів є, на шалені пенсії чиновникам бувшим є, то і військовим на війну у воєнний час гроші в першу чергу повинні бути.
показать весь комментарий
23.02.2026 12:57 Ответить
Кульгава арихметика і притягнуті за вуха аргументи.
2 лями чоловіків вибили з економіки - хто "вибив", куди "вибили" ?

200 000 х 12 х 800 000 = 1 920 000 000 000 це голий мінімум по vova den
показать весь комментарий
23.02.2026 18:02 Ответить
Я не знаю яку школи ви закінчували, але поганеньку напевно. Офіційно в розшуку 2млн людей, це що було озвучено, а що ви порахували, то тільки вам і відомо і що то за циферки. Аргумент дійсно. Я хоч пояснив що і за що, а ви що понаписали? ну 12 це місяців, а інші цифри що?

Писати різне тут, то дійсно багато розуму не треба. Видно, що ви життя і не бачили, що не дивно, ну і не дивно, що ображений сидить і строчить, бо рахувати треба вміти хоч трохи.
показать весь комментарий
23.02.2026 19:29 Ответить
То як я живу, якщо життя не бачив ? Ти прям філософ.

Навіть якщо 2 млн у розшуку, це не значить, що вони усі по криївках сидять.
От ти, наприклад, де заникався ?
показать весь комментарий
24.02.2026 03:12 Ответить
Не маніпулюйте зарплатою у армії. Не знаю про які 100 000 зарплати розповідав ваш знайомий, бо у армії чотири фіксованих тарифа + надбавки, за по саду, вислугу років і деяких випадках премії. Так от якщо в тилу, отримуєш 20 000, якщо знаходишся в зоні бойових дій то 20 000+30 000, якщо є бойове розпорядження ( беерка це необов'язково у бій ) 20 000+100 000, якщо БР на 0, то це 20 000+100 000+ 70 000 ( 70 000 виплачують тільки за повних 30 календарних днів на 0 ). Отже бойові військові отримують від 120 000 до 190 000 грн. Мало це чи більш менш нормально судити вам.
показать весь комментарий
24.02.2026 05:44 Ответить
Чергове вундерваффе яке все змінить. Десь таке вже було в історії.
показать весь комментарий
23.02.2026 12:58 Ответить
70 +
показать весь комментарий
23.02.2026 13:03 Ответить
До такого навіть фольксштурмери не додумались. Хоча щоб грести епілептиків, шизиків і кінчених наркоманів, напевно, теж.
показать весь комментарий
23.02.2026 22:22 Ответить
Читаємо між рядків, буде посилення мобілізації, а що? Працює, хоч і в мінус, їм пофіг..
показать весь комментарий
23.02.2026 13:25 Ответить
Історично , в Україні всякі підпанки були здатні воювати тільки проти своїх же.
показать весь комментарий
23.02.2026 13:40 Ответить
М'ясники. Давно здаєтьтся, що вони змовились з кацапами і мстяться нам чи то за Богдана, чи ще за щось.
показать весь комментарий
23.02.2026 22:21 Ответить
Платити не будуть це зрозуміло, тому буде більше репресій і терору до власного населення.
показать весь комментарий
23.02.2026 15:30 Ответить
Нічого нового крім подальшого закручування гайок вони вигадати вже не здатні, але і це дасть лише від'ємний результат. Буде ще більше 'ухилянтів', сзч, облав, бійок з людоловами та інших чудових речей.
показать весь комментарий
23.02.2026 15:33 Ответить
Треба відступити десь під Київ, як в 22-му. І тоді кількість ховаючихся під спідницями різко скоротиться.
показать весь комментарий
23.02.2026 21:30 Ответить
К этому все идет .Батька вдруг с перепугу военные учения с кацапами обьявил .Скорее всего пугают но могут с отчаяния и во второй раз ломануться причем не на Киев ,а на Львов, где еще и войны настоящей толком не видели,чтобы логистику военную со стран ЕС попробовать перебить.Ну а когда кацапы там похозяйничают малость как под Киевом в Бучу и других городках тогда и мотивация у подуставшего от войны нариду вновь появится и заиграет новыми красками.
показать весь комментарий
23.02.2026 23:07 Ответить
Другого ничего и нет ,а альтернатива капитуляция на милость раши . Ну а как кацапы обходятся с завоеванными я думаю не надо напоминать. Буча тебе в пример. Так что как ни крути , а воевать рано или поздно придется независимо от твоего желания. Не заставят тебя свои тцкашники то не думай , что не заставят другие и эти другие гораздо более жестокими будут
показать весь комментарий
23.02.2026 23:15 Ответить
Солдат це слово походить від слова 'сольді' воно відомо керівництву країни як слово 'бабло', тобто треба платити двушечку не в москву а в армію України. Солдат це апріорі найманець, треба платити як моряку, тобто так шоб вистачало. Просто ZE цього не розуміє.
показать весь комментарий
23.02.2026 16:41 Ответить
Якщо платити всім солдатам, то на двушечку не вистачить. Краще воювати перевіреним методом - рабами!
показать весь комментарий
23.02.2026 21:33 Ответить
Раша так усю свою историю воюет и приучает к рабской покорности завоеванные народы .Мы не исключением будем поверь .Это только в Кадырова и его абреков привилегия в тылу в заградотрядах стоять
показать весь комментарий
23.02.2026 23:18 Ответить
Ти до чого ведеш? Воювати на шару, на голому патріотизмі?
показать весь комментарий
24.02.2026 05:31 Ответить
На голому патріотизмі воювати можна. Рік, два. А потім переорва треба. Щоб побачити за що ти воюєш. А коли держава сказала шо усьо, твою пєсєнка спєта, в воювати ти будеш заради того щоб воювати, що мирного життя ти не побачиш більше ніколи (в 60 років лише), то... на йух той патріотизм пішов. Я йшов вобвати саме за це - за свою сім'ю. Але виявилось що держава зробила з мене раба і сказала що сім'я моя закінчилася і я з ними ніколи більше не буду. З сім'ями мають право жити інші (ті хто відкосив), але не такі придурки я. І патріотизм мій кудись подівся.
показать весь комментарий
24.02.2026 07:39 Ответить
Співчуваю друже, тримайся.
показать весь комментарий
24.02.2026 08:33 Ответить
Так отож. А мені тут розказують шо ми з ними різні. Адіннарот!
показать весь комментарий
24.02.2026 07:34 Ответить
Ух, скільки хенералів набігло ... Точно знають як від рашистів відбитись !!
показать весь комментарий
23.02.2026 18:03 Ответить
Пакування закінчиться? Та щас.
показать весь комментарий
23.02.2026 18:42 Ответить
Якщо зроблять електроний обіг, без людьского втручання , тоді так, купити "відстрочку" стане не можливо, але бусифікацію зупиняти не будуть.
показать весь комментарий
23.02.2026 19:54 Ответить
Працюйте над завершением войны, пилять. А то все над мобилизацией працюете. Всех уложить уже решили?
показать весь комментарий
23.02.2026 20:12 Ответить
Завершение войны только одно и оно в итоге еще хуще 6ынешнего положения окпжется . Так что будь осторожен с тем чего желаешь
показать весь комментарий
23.02.2026 23:19 Ответить
І як ти собі уявляєш, що треба зробити для "завєршенія"? Ви там на гражданці лише дупи грієте. Не здатні ні в армію піти ні зброї нормальной зробити. Ні навіть грошей тим хто воює дати. І чим ви зібрались примушувати х*ла завершувати війну? Голой дупой? Вазеліном тільки не забудьте намазать.
показать весь комментарий
24.02.2026 07:45 Ответить
Слышь, ты, чмоня, я в ЗСУ нахожусь. Так шо заткни хайло свое. Что делать для завершения? Не я должен об этом думать, а те, кто во власть лезли шо те пчелы в улик. Вот пусть и решают.
показать весь комментарий
24.02.2026 07:53 Ответить
або, або: або мобілізація або капітуляція іншого не дано.

Буча і сотні інших міст, а також життя під окупантами наглядно показують що воно буде, якщо пу... усуне першопричини: знищить Україну: замістить населення... то й усе, а залишившихся в дивих громадян України депортує в сибир, там місця зашибісь, а чоловіків поставить в ружжье і попре пу далі в Прибалтику, Польщу, Фінляндію... повертати як пу каде своє( і орбану з фіцо мало не покажеться, адже пу вимагає від нато забирати монатки зі Східн.Європи ...
показать весь комментарий
23.02.2026 20:59 Ответить
Ця методичка вже замусолена, треба конструктив!
показать весь комментарий
24.02.2026 05:35 Ответить
Поки що "заохочують" побиттями і вбивствами, он жінка розповідала, психічно хворого сина кілька разів лупцювали ТЦКшнки, Аліна Михайлова каже, хапають шизофреників і визнають придатними, а хто відповість за Сахарука, Сопіна, Танчика? Пишуть он, хапають наркоманів, знущаються з них і хто виживе, тягнуть у Скелю, в Одесі он кожен день побиття, лупцюють лежачих людей ногами, Не воюють сотні тисяч заброньованих силовиків, 178 тис молодих відставників, сотні тисяч охоронців, биків в тилових частинах, мільйони офіцерів після кафедр кажуть, що можуть тільки командувати, якби під час Чорнобиля так сказали, то сиділи б ... І тотальна корупція. Як це все назвати?
І що то будуть за реформи, з огляду на "теракти", що почались, то буде хапання всіх підряд і підуть вже розстріли? Влада загралась в метод батога і батога, поки сама он що коїть:
https://censor.net/ua/resonance/3601844/skandaly-z-postavkamy-harchuvannya-dlya-minoborony
показать весь комментарий
23.02.2026 21:35 Ответить
І НАТО нехай підключається. Путлер вимагає від всього НАТО відкату до кордонів 97-го року, а віддуваємось одні ми! Сьогодні в 17 40 десь включив суспільне радіо, там ведучий говорив з посолкою ЄС, називає її ваша високоповажність! Вона що королева? А ми хто плебеї чи чернь, може, кріпаки? Вже зовсім з'їхали з глузду!
показать весь комментарий
23.02.2026 22:18 Ответить
А тим часом вже по Києву якийсь черговий заброньований експерт і те рубає правду-матку, каже, ресторани забиті, де охороняли 100, зараз охороняє тисяча охоронців і т.д., воювати ніхто не хоче.
показать весь комментарий
24.02.2026 00:02 Ответить
до одного місця робота з мобілізацією коли в середині армії повний м'яко кажучи бардак, через це й мобілізація на нульовому рівні!!!
при владі одні популісти й дилетанти
показать весь комментарий
24.02.2026 00:23 Ответить
Страница 2 из 2
 
 