В вопросе мобилизации сейчас не может быть простых решений и "серебряных пуль", - Палиса

Заместитель руководителя ОП Павел Палиса заявил, что на четвертом году полномасштабной войны в вопросе мобилизации в Украине легких решений и "серебряных пуль" быть не может. Особенно на фоне провала ее информационного сопровождения.

Об этом он сказал в интервью на площадке "Новой страны" (совместный проект LB.ua и EFI Group), передает Цензор.НЕТ.

Ситуация с мобилизацией

Палиса признал, что сейчас трудно обеспечить потребности фронта в людях на должном уровне.

По его словам, уровень истощения пехотных подразделений был высоким еще тогда, когда он был командиром одной из бригад, но положительная динамика, наблюдаемая в течение последних семи месяцев в процессе мобилизации, сможет хотя бы частично устранить это истощение.

"Для мобилизации сейчас не может быть простых решений и "серебряных пуль", особенно за четыре года полномасштабной войны", - говорит он.

Решение проблем

По прогнозам Палисы, через 4-5 месяцев удастся значительно облегчить работу тактического и оперативного уровней на фронте и решить некоторые операционные проблемы, которые мешают соединениям быть эффективными.

"Создадим условия для того, чтобы ликвидировать хотя бы частично вопрос фрагментации фронта, когда, условно говоря, подразделение воюет по запчастям: одна часть бригады — на одном направлении, другая — на другом", — объясняет заместитель главы ОП.

Также по поводу мобилизации Палиса подчеркнул, что сегодня необходимы единство общества и понимание того, что государство нужно защищать.

"Никто, кроме нас, этого не сделает", - резюмировал он.

