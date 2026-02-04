В вопросе мобилизации сейчас не может быть простых решений и "серебряных пуль", - Палиса

Заместитель руководителя ОП Павел Палиса заявил, что на четвертом году полномасштабной войны в вопросе мобилизации в Украине легких решений и "серебряных пуль" быть не может. Особенно на фоне провала ее информационного сопровождения.

Об этом он сказал в интервью на площадке "Новой страны" (совместный проект LB.ua и EFI Group), передает Цензор.НЕТ.

Ситуация с мобилизацией

Палиса признал, что сейчас трудно обеспечить потребности фронта в людях на должном уровне.

По его словам, уровень истощения пехотных подразделений был высоким еще тогда, когда он был командиром одной из бригад, но положительная динамика, наблюдаемая в течение последних семи месяцев в процессе мобилизации, сможет хотя бы частично устранить это истощение.

"Для мобилизации сейчас не может быть простых решений и "серебряных пуль", особенно за четыре года полномасштабной войны", - говорит он.

Решение проблем

По прогнозам Палисы, через 4-5 месяцев удастся значительно облегчить работу тактического и оперативного уровней на фронте и решить некоторые операционные проблемы, которые мешают соединениям быть эффективными.

"Создадим условия для того, чтобы ликвидировать хотя бы частично вопрос фрагментации фронта, когда, условно говоря, подразделение воюет по запчастям: одна часть бригады — на одном направлении, другая — на другом", — объясняет заместитель главы ОП.

Также по поводу мобилизации Палиса подчеркнул, что сегодня необходимы единство общества и понимание того, что государство нужно защищать.

"Никто, кроме нас, этого не сделает", - резюмировал он.

Автор: 

мобилизация ВСУ Палиса Павел
Пане Паліса , дороги забиті блокпостами з вгодованими поліцаями і ТЦКшниками , сотні тисяч військових пенсіонерів і силових структур до 60 років . Вони десятки років отримували зарплати і пільги а як прийшов час захищати Україну то всі відразу інваліди , а гребуть простих трудяг бо для МО чоловіки 50+ це ідеальні штурмовики .
Досить писати псевдопатріотичну х.ню а займіться краще мобілізацією тих хто і повинен в першу чергу служити.
04.02.2026 16:58 Ответить
То які його рішення? - потрібно підняти зарплату - підтягнути 45 - ти р пенсів і показати приклад високопосадовцям які будуть відправляти своїх синів на фронт
04.02.2026 16:52 Ответить
не братанчик, вы сначала решайте вопрос с мусорами и кучей мазаных в тылах, а потос уже требуйте от обычного Миколи помирать за бабки миндича. По-другому это не работает, а вот когда люди увидят справедливость то и проблема исчезнет. А пока идите куда подальше
04.02.2026 17:26 Ответить
Сирський хоче наступати, тому логічно припустити, що легко буде лише тим, хто сидить в бункерах.
04.02.2026 16:48 Ответить
Я зайшов сюди під гугл акаунти, а не під фейсбуком.
04.02.2026 17:33 Ответить
"Особливо на тлі провалу її інформаційного супроводу."

Ета же єресь!
04.02.2026 16:51 Ответить
Це оцінка діяльності відомства Подоляка. Щось подібне говорила Фаріон в "П`ять років президента Зеленського....."
04.02.2026 18:39 Ответить
Ефективна для показників у звітах, а те, що ці показники кратно зменшуються вже на етапі БЗВП то вже не їх парафія.
04.02.2026 17:04 Ответить
Соблюдають Конституцію, за котрою ЗСУ не можуть порушувати права людей, а от про бородачів там ніц не сказано
04.02.2026 17:12 Ответить
Представникам приватних структур - тобто тітушкам
04.02.2026 17:06 Ответить
На відлові на вулиці 91 відсоток ефективності а після бзвп в кращому випадку 9 відсотків..як казав один знайомий який вже пройшов бзвп знайомому якого бусифікували "як тільки отримуєш військовий квиток на руки - сйо***вай"
04.02.2026 17:52 Ответить
То які його рішення? - потрібно підняти зарплату - підтягнути 45 - ти р пенсів і показати приклад високопосадовцям які будуть відправляти своїх синів на фронт
04.02.2026 16:52 Ответить
А де ти зараз бачив 45-ти річних пенсіонерів?
04.02.2026 17:48 Ответить
Вік виходу поліцейського на пенсію 45 років
04.02.2026 18:24 Ответить
04.02.2026 16:58 Ответить
А що в цей час будуть робити 3 мільйони трудяг, поки 56 тисяч співробітників тцк та пенсіонерів МВС будуть служити?
В першу чергу мають служити всі) в кожного громадянина обов'язок йти служити)
04.02.2026 20:46 Ответить
Трудяг в поліцію на ротацію
04.02.2026 21:53 Ответить
зниження мобілізаційного віку до 18и років! ось правильне рішення! вперше в історії війн ця категорія отримала бронь від війни! дідами за 50 війну не виграти!
04.02.2026 17:00 Ответить
До 16 можна. Гітлер так свою війну виграв!
04.02.2026 17:06 Ответить
А Фінляндія перемогла СРСР.
04.02.2026 17:33 Ответить
Із 17 до 42 (максимум - до 50) в срср у ІІ світову
04.02.2026 17:40 Ответить
Ну якщо хочемо як срср, м'ясом завалювати позиції, то можна і з 14-ти. Чого мєлочіться то?
04.02.2026 17:41 Ответить
Це іпсо, гребли з 12 років і до 65, ми знаємо правду, нас не надуриш. А ще всі скромно якось оминають той факт, яким було виробництво літаків, танків і всього іншого в СРСР, на додачу до мобілізації) І чиї сини воювали й навіть в полон потрапляли й гинули.
04.02.2026 17:45 Ответить
100%
Це перша така війна , де дітки "еліти" демонстративно не бажають захищати країну !
04.02.2026 17:49 Ответить
Молодеж уже выпустили за границу (до 23), и кстати Генеральный Штаб был не против. Их вполне устраивают "бойцы" 55+ . Денег на них списывают столько же, а какие из 55 летних бойцы, их похоже совершенно не волнует.
04.02.2026 17:15 Ответить
Схоже - це взагалі нікого не хвилює , бо за 4 роки не було жодних мітингів з вимогою знизити мобілізаційний вік !
04.02.2026 17:33 Ответить
Люблю почитати як діди, які мали 30 років, щоб збудувати країну (а натомість обісралися по всіх фронтах) розказують, як війни мають вигравати 18-25, які ще навіть на вибори ніколи не ходили...
04.02.2026 17:17 Ответить
Тут мова про фізичні можливості людини, а не хто як голосував...
04.02.2026 17:59 Ответить
То діди, які чхати хотіли на майбутнє країни, молодість прожили як хотіли, в мирі і спокої.
А теперішня молодь, яка ще не голосувала навіть, не має такої розкоші, бо діди чхати хотіли на майбутнє країни...
Хм цікаво все виходить.
То може в тих дідів (і бабів) хоча б право голосу забрати, щоб не закопували країну ще глибше?
04.02.2026 18:04 Ответить
Ця війна програна не вчора і не місяць тому, вона програна у другій половині 2023 року - тоді ще можна було зробити висновки і будувати теж саме що побудували загарбники за півроку на окупованій території - ешелоновану оборону яку вкрай важко подолати, а якщо навіть подолати - то сенсу у цьому вже не буде. Натомість нам чухали про каву у Ялті і ніх..я не робили, а пиз..ли бабло. Витягували за рахунок простого піхотинця, доки цього ресурсу вистачало, це була стратегічна фатальна помилка, яка не могла закінчитися інакше як ми зараз спостерігаємо. Тому можна далі надувати щоки, посилати Трампа з його мирними ініціативами та пиляти далі те що дають. На виході - срака, повна срака. Вона вже дуже близько, жодних висновків, а тим більш реальних дій направлених на посилення військового потенціалу не зроблено, а тепер і не робиться - бо немає вже сенсу, мета одна - розпиляти те що дають, і щоб давали ще хоч скільки часу. Така система вижити не може. Фініш.___Хто автор-не зберіг.
04.02.2026 19:11 Ответить
якщо держава вимагає жертв він нації, то нація має право вимагати від влади і держави робити все, що необхідно для перемоги, в тому числі боротьба з корупцією, і створення ядерної зброї.

а так, держава хоче героїзму від нації, але зраджує її, і не створює стратегічні засоби стримування ворога - ядерну зброю
04.02.2026 17:05 Ответить
Нe як нема....треба шеха свого питати

2020рік "Зеленський створив Офіс Простих Рішень"
04.02.2026 17:08 Ответить
Чесно сказати як ви ото назвете хитрословно , хоч і по науковому на краще воно не зміниться...сзч 500 тисяч вам ні про що не говорить?
04.02.2026 17:10 Ответить
А якого милого зам завгоспа щось коментує?У нас міноборони,міністра оборони,верховноком,рнбо немає?
04.02.2026 17:24 Ответить
04.02.2026 17:26 Ответить
Так вже Микол і нема, це залишки зараз на вулиці висмикують, хворий з хворого чи хромий за хромого, як відносно здорового схоплять то він відразу по газах, а хворими вже нічого не навоюєш..патова ситуація, але якщо підняти зарплату початкову ,зробити гарантовані посади то може й люди підуть але як кажуть, це як мертвому вже припарка
04.02.2026 17:42 Ответить
уже врем ушло, это нужно былр делать в 22, но наша власть живет одним днем. А сейчас только гайки могут еще сильнее закрутить, но это уже агония
04.02.2026 17:50 Ответить
Так , все частіше випадків коли нападають на цкунів, градус ненависті до них зашкалює, а колись черги були під тцк, це наче в другій реальності було.
04.02.2026 17:53 Ответить
Рішення ж ніби давно зрозуміле - до останнього (неплатоспроможного принаймні). А все інше - це таке, спектакль, типу європейських гарантій безпеки.
04.02.2026 17:29 Ответить
Може бути аросте рішення , більше того - воно і повинно бути простим ! Мобілізація рівна для всіх - от єдине і просте рішення !
04.02.2026 17:30 Ответить
А замість балістичних ракет будем людей запускати, яи може ракети тоді самі на складах з'являться, як тільки буде "справедливість"?
04.02.2026 17:39 Ответить
Яке відношення мають "балістичні ракети" до завчасно відмазаних мажорчиків-ухилянтів ?!
04.02.2026 17:42 Ответить
Пряме. Люди без зброї - гроші на виплати сім'ям.
Хіба що вам може полегшає, що якийсь мажор загинув на війні.
04.02.2026 17:44 Ответить
Що на них хто нападає?Як страшно вийти то хай по хатах ховаються а дружин чи чоловіків своїх на блокпост відправляють.
04.02.2026 17:44 Ответить
Тоді народ сам собі видасть вогнепальну зброю для самооборони (чорний ринок процвітає) ви хочете з Німеччини на громадянську війну подивитися? Якщо є дія то завжди буде протидія, це аксіома
04.02.2026 17:46 Ответить
На кожному кілометрі має стояти блок-пост, щоб жодна ухилянтська миша не проскочила.
04.02.2026 17:34 Ответить
Ти то вже проскочило, тепер можна й блокпости ставити?
04.02.2026 17:40 Ответить
Дуже товсто і жирно, спробуй ще, добову пайку не дадуть (
04.02.2026 17:47 Ответить
Лучше на каждом метре. И что бы в каждом доме на каждом этаже штук оп 5 мусора и заднеприводных слуг товарища зе. Всех вмусарню и в тцкарню. Нехай 10 миллионов ухилянтов ловят 5 миллионов ухилянтов и 120 000 воюют
04.02.2026 18:21 Ответить
Где не хватает серебряных пуль в дело вступают деревянные вилы и осиновые колы! Не бросайтесь метафорами!
04.02.2026 17:53 Ответить
Достойна зарплата в ЗСУ вирішить більшу частину питання
04.02.2026 18:09 Ответить
А яка різниця померти за 100 000 чи за 1 000 000?
04.02.2026 18:47 Ответить
Особливо на тлі провалу її інформаційного супроводу Джерело: https://censor.net/ua/n3598906
А кто провалил? И что им или ему за это было?
04.02.2026 18:18 Ответить
50+ мобілізувати сенсу не має, бо там болячок купа, даремно витрачені кошти!
04.02.2026 18:41 Ответить
Якщо ти старий,хворий та бідний,то ти універсальний солдат!
04.02.2026 18:46 Ответить
Отакі "розумні" спітчі свідчать про те що система мобілізації (читай, бусифікації) агонізує і стає в глухий кут, ніхто нічого не може і не хоче змінювати кількість якістю, система по інерції йде далі хапає людей на автоматі..чим це все скінчиться складно спрогнозувати, але точно не на краще.
04.02.2026 19:23 Ответить
Дядьки, ви проіпали момент коли "послали" Залужного з його запитом що треба мобілізувати пів мільйона. Тепер всі вихаркують наслідки популізма. І я не впевнений що ситуацію взагалі можна якось виправити. Нема демобілізації - не буде і мобілізації. А без мобілізації не буд... Замкнене коло. З чим вас (нас) всіх і поздравляю.
Хоча може в тому і план? Знищити всіх у кого були яйця встати на захист в 22-му. А провал мобілізації то лише привід щоб не проводити демобілізацію всіх цих людей. Хоча я не вірю в заговори, і всетаки думаю (і сподіваюсь) що це просто звичайний ідіотизм.
04.02.2026 20:54 Ответить
Краще скажіть, чим потреба Залужного в 500 тисяч після проваленого контрнаступу відрізняється від потреби Сирського в такій же кількості, після втрачених Часів Яру, Торецька, Покровська та Мирногоада?
Чи може Залужний тоді б тим півмільйоном погнав би кацапів до москви, а в Сирського вже не вийде?
04.02.2026 21:27 Ответить
 
 