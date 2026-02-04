В вопросе мобилизации сейчас не может быть простых решений и "серебряных пуль", - Палиса
Заместитель руководителя ОП Павел Палиса заявил, что на четвертом году полномасштабной войны в вопросе мобилизации в Украине легких решений и "серебряных пуль" быть не может. Особенно на фоне провала ее информационного сопровождения.
Об этом он сказал в интервью на площадке "Новой страны" (совместный проект LB.ua и EFI Group), передает Цензор.НЕТ.
Ситуация с мобилизацией
Палиса признал, что сейчас трудно обеспечить потребности фронта в людях на должном уровне.
По его словам, уровень истощения пехотных подразделений был высоким еще тогда, когда он был командиром одной из бригад, но положительная динамика, наблюдаемая в течение последних семи месяцев в процессе мобилизации, сможет хотя бы частично устранить это истощение.
"Для мобилизации сейчас не может быть простых решений и "серебряных пуль", особенно за четыре года полномасштабной войны", - говорит он.
Решение проблем
По прогнозам Палисы, через 4-5 месяцев удастся значительно облегчить работу тактического и оперативного уровней на фронте и решить некоторые операционные проблемы, которые мешают соединениям быть эффективными.
"Создадим условия для того, чтобы ликвидировать хотя бы частично вопрос фрагментации фронта, когда, условно говоря, подразделение воюет по запчастям: одна часть бригады — на одном направлении, другая — на другом", — объясняет заместитель главы ОП.
Также по поводу мобилизации Палиса подчеркнул, что сегодня необходимы единство общества и понимание того, что государство нужно защищать.
"Никто, кроме нас, этого не сделает", - резюмировал он.
- Напомним, ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что ситуация с укомплектованием подразделений ВСУ существенно улучшилась.
Ета же єресь!
Досить писати псевдопатріотичну х.ню а займіться краще мобілізацією тих хто і повинен в першу чергу служити.
В першу чергу мають служити всі) в кожного громадянина обов'язок йти служити)
Це перша така війна , де дітки "еліти" демонстративно не бажають захищати країну !
А теперішня молодь, яка ще не голосувала навіть, не має такої розкоші, бо діди чхати хотіли на майбутнє країни...
Хм цікаво все виходить.
То може в тих дідів (і бабів) хоча б право голосу забрати, щоб не закопували країну ще глибше?
а так, держава хоче героїзму від нації, але зраджує її, і не створює стратегічні засоби стримування ворога - ядерну зброю
2020рік "Зеленський створив Офіс Простих Рішень"
Хіба що вам може полегшає, що якийсь мажор загинув на війні.
А кто провалил? И что им или ему за это было?
Хоча може в тому і план? Знищити всіх у кого були яйця встати на захист в 22-му. А провал мобілізації то лише привід щоб не проводити демобілізацію всіх цих людей. Хоча я не вірю в заговори, і всетаки думаю (і сподіваюсь) що це просто звичайний ідіотизм.
Чи може Залужний тоді б тим півмільйоном погнав би кацапів до москви, а в Сирського вже не вийде?