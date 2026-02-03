Без заявлений и очередей: в Украине автоматически продлевают 90% отсрочек от мобилизации
Министерство обороны Украины расширило перечень категорий отсрочек от мобилизации, которые продлеваются автоматически. Отныне около 90% отсрочек обновляются без заявлений, справок и посещения ТЦК — проверка оснований происходит через государственные реестры.
Об этом сообщает пресс-служба оборонного ведомства, информирует Цензор.НЕТ.
До 2 февраля включительно состоялось очередное автопродление. Оно касалось как отсрочек, оформленных через Резерв+, так и поданных через ЦНАП. На этот раз к механизму добавили еще 7 категорий отсрочек.
Почему это важно
До недавнего времени, чтобы продлить отсрочку, людям приходилось собирать бумажные документы, лично идти в ТЦК, стоять в очереди, ждать рассмотрения более недели — и проходить этот процесс снова каждые 90 дней. Это создавало лишнюю нагрузку и для граждан, и для военных учреждений, которые должны быть сосредоточены на мобилизации.
Теперь в 90% случаев все происходит без участия человека: основания проверяются автоматически через государственные реестры, отсрочка продлевается без заявлений и справок, а подтверждение отображается в Резерв+. В остальных случаях заявления подаются через ЦНАП. Таким образом, очереди в ТЦК по вопросам отсрочек устранены полностью, а это:
- меньше бюрократии для граждан;
- меньше очередей и бумажной работы;
- больше времени в ТЦК на ключевые задачи мобилизации.
Новые категории отсрочек, подлежащие автопродлению:
- родители, воспитывающие тяжелобольного ребенка без инвалидности;
- те, кто ухаживают за тяжелобольным членом семьи;
- опекуны человека, признанного недееспособным;
- те, у кого есть жена (муж) с инвалидностью III группы;
- люди, ухаживающие за родственником 2 или 3 степени родства с инвалидностью;
- родители, самостоятельно воспитывающие ребенка до 18 лет;
- учителя школ.
Автопродление также сохраняется для категорий, определенных ранее:
- люди с инвалидностью;
- временно непригодные к службе;
- родители ребенка с инвалидностью до 18 лет;
- родители совершеннолетнего ребенка с инвалидностью I или II группы;
- те, кто имеет жену (мужа) с инвалидностью I или II группы;
- те, кто имеют родственников или отца или мать жены с инвалидностью I или II группы;
- женщины и мужчины военнослужащих с ребенком;
- родители трех и более детей в одном браке;
- студенты, аспиранты;
- работники высшего и профессионального образования;
- люди, чьи близкие родственники погибли или пропали без вести во время боевых действий или военного положения;
- родственники Героев Украины, награжденных посмертно за мужество во время Революции Достоинства;
- люди, лишенные свободы в результате вооруженной агрессии против Украины;
- военные, освобожденные из плена.
Как это работает
Пользователи приложения Резерв+, чьи отсрочки автоматически продлеваются, сначала получили push-уведомление о запланированном продлении, а после обработки данных — сообщение о том, что отсрочка уже продлена.
Если уведомление не поступило, это означает, что в государственных реестрах недостаточно или устаревшие данные. В таком случае нужно обратиться с документами в любой удобный ЦНАП. ТЦК и СП больше не принимают заявления на отсрочки от граждан.
Це при тому, що якщо хтось із батьків отримає інвалідність, то військовослужбовець може звільнитися. Так серед кого більше осіб із інвалідністю - серед пенсіонерів чи серед дітей? Діти з інвалідністю - не масові випадки і
От ситуація: не дай Бог, прильот шахеда чи ракети. У когось травмувалися батьки чи дружина і отримали інвалідність і такий військовий може звільнитися, аби піклуватися про них. А в когось дитина постраждала і батько не має права звільнитися!
І знаю хлопців у яких народилась дитинка з вадами і що їм терер?
Ні .... служити!!! Здохніть раби... їм пофіг на дітей навіть.