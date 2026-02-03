Без заявлений и очередей: в Украине автоматически продлевают 90% отсрочек от мобилизации

Министерство обороны Украины расширило перечень категорий отсрочек от мобилизации, которые продлеваются автоматически. Отныне около 90% отсрочек обновляются без заявлений, справок и посещения ТЦК — проверка оснований происходит через государственные реестры.

До 2 февраля включительно состоялось очередное автопродление. Оно касалось как отсрочек, оформленных через Резерв+, так и поданных через ЦНАП. На этот раз к механизму добавили еще 7 категорий отсрочек.

Почему это важно

До недавнего времени, чтобы продлить отсрочку, людям приходилось собирать бумажные документы, лично идти в ТЦК, стоять в очереди, ждать рассмотрения более недели — и проходить этот процесс снова каждые 90 дней. Это создавало лишнюю нагрузку и для граждан, и для военных учреждений, которые должны быть сосредоточены на мобилизации.

Теперь в 90% случаев все происходит без участия человека: основания проверяются автоматически через государственные реестры, отсрочка продлевается без заявлений и справок, а подтверждение отображается в Резерв+. В остальных случаях заявления подаются через ЦНАП. Таким образом, очереди в ТЦК по вопросам отсрочек устранены полностью, а это:

  • меньше бюрократии для граждан;
  • меньше очередей и бумажной работы;
  • больше времени в ТЦК на ключевые задачи мобилизации.

Новые категории отсрочек, подлежащие автопродлению:

  • родители, воспитывающие тяжелобольного ребенка без инвалидности;
  • те, кто ухаживают за тяжелобольным членом семьи;
  • опекуны человека, признанного недееспособным;
  • те, у кого есть жена (муж) с инвалидностью III группы;
  • люди, ухаживающие за родственником 2 или 3 степени родства с инвалидностью;
  • родители, самостоятельно воспитывающие ребенка до 18 лет;
  • учителя школ.

Автопродление также сохраняется для категорий, определенных ранее:

  • люди с инвалидностью;
  • временно непригодные к службе;
  • родители ребенка с инвалидностью до 18 лет;
  • родители совершеннолетнего ребенка с инвалидностью I или II группы;
  • те, кто имеет жену (мужа) с инвалидностью I или II группы;
  • те, кто имеют родственников или отца или мать жены с инвалидностью I или II группы;
  • женщины и мужчины военнослужащих с ребенком;
  • родители трех и более детей в одном браке;
  • студенты, аспиранты;
  • работники высшего и профессионального образования;
  • люди, чьи близкие родственники погибли или пропали без вести во время боевых действий или военного положения;
  • родственники Героев Украины, награжденных посмертно за мужество во время Революции Достоинства;
  • люди, лишенные свободы в результате вооруженной агрессии против Украины;
  • военные, освобожденные из плена.

Как это работает

Пользователи приложения Резерв+, чьи отсрочки автоматически продлеваются, сначала получили push-уведомление о запланированном продлении, а после обработки данных — сообщение о том, что отсрочка уже продлена.

Если уведомление не поступило, это означает, что в государственных реестрах недостаточно или устаревшие данные. В таком случае нужно обратиться с документами в любой удобный ЦНАП. ТЦК и СП больше не принимают заявления на отсрочки от граждан.

Топ комментарии
А на підставі чого? На підставі листа від власників або осіб їм уповноважених де вони пишуть шо футбольний клуб або пересувний цірк це крітична інфроструктура чи оборонне підприємство?
03.02.2026 18:13 Ответить
Не прийшло ні сповіщення, ні оновлення відстрочки, а зі всіх даних, які потрібно було перевірити через державні реєстри для автоматичного продовження відстрочки - це те, що батько мого чоловіка ще живий. Невже немає цих даних у реєстрах??? Гниди, з якими не хочеться жити поряд навіть після встановлення миру(((
03.02.2026 17:48 Ответить
Шось я не побачив у переліку футбольорів, стендаперів, ціркачив тощо. Шо, невже мобілізують?
03.02.2026 17:28 Ответить
Їх підприємства та організації бронюють
показать весь комментарий
03.02.2026 17:46 Ответить
Інформація є в відкритому доступі
03.02.2026 18:34 Ответить
Відстрочку без питань дайють батькам у яких дитина має інвалідність, а звільнитися не можливо військовослужбовцю. Дискримінація !!!!!!! Потрібно щоб хтось із батьків помер або лишили батьківських прав.
03.02.2026 17:57 Ответить
От це дійсно ганебна хрєнь, яка з'явилася саме в новому законі 2024 року (до того інвалідність дитини була підставою для звільнення).

Це при тому, що якщо хтось із батьків отримає інвалідність, то військовослужбовець може звільнитися. Так серед кого більше осіб із інвалідністю - серед пенсіонерів чи серед дітей? Діти з інвалідністю - не масові випадки і

От ситуація: не дай Бог, прильот шахеда чи ракети. У когось травмувалися батьки чи дружина і отримали інвалідність і такий військовий може звільнитися, аби піклуватися про них. А в когось дитина постраждала і батько не має права звільнитися!
03.02.2026 18:09 Ответить
А семе паскудне те що івалідність дитини встановили під час служби бо коли йшов ій будо 1 рік, нічого видно не було, а тепер....
І знаю хлопців у яких народилась дитинка з вадами і що їм терер?
03.02.2026 19:46 Ответить
Мотивація тих, хто в 2024 році пропхнув ту правку, незрозуміла від слова взагалі...
03.02.2026 19:51 Ответить
Таких не так то і багато щоб тримати, дайте хочаб їм до дитини повернутися, лікувати і ставити на ноги.
Ні .... служити!!! Здохніть раби... їм пофіг на дітей навіть.
03.02.2026 19:51 Ответить
А в тцк про це знають? Вони добро на це дали? Я так розумію, без їх дозволу таких впроваджень, буде як і було до цього.
03.02.2026 18:24 Ответить
 
 