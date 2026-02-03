Без заявлений и очередей: в Украине автоматически продлевают 90% отсрочек от мобилизации

Министерство обороны Украины расширило перечень категорий отсрочек от мобилизации, которые продлеваются автоматически. Отныне около 90% отсрочек обновляются без заявлений, справок и посещения ТЦК — проверка оснований происходит через государственные реестры.

Об этом сообщает пресс-служба оборонного ведомства, информирует Цензор.НЕТ.

До 2 февраля включительно состоялось очередное автопродление. Оно касалось как отсрочек, оформленных через Резерв+, так и поданных через ЦНАП. На этот раз к механизму добавили еще 7 категорий отсрочек.

Почему это важно

До недавнего времени, чтобы продлить отсрочку, людям приходилось собирать бумажные документы, лично идти в ТЦК, стоять в очереди, ждать рассмотрения более недели — и проходить этот процесс снова каждые 90 дней. Это создавало лишнюю нагрузку и для граждан, и для военных учреждений, которые должны быть сосредоточены на мобилизации.

Теперь в 90% случаев все происходит без участия человека: основания проверяются автоматически через государственные реестры, отсрочка продлевается без заявлений и справок, а подтверждение отображается в Резерв+. В остальных случаях заявления подаются через ЦНАП. Таким образом, очереди в ТЦК по вопросам отсрочек устранены полностью, а это:

меньше бюрократии для граждан;

меньше очередей и бумажной работы;

больше времени в ТЦК на ключевые задачи мобилизации.

Новые категории отсрочек, подлежащие автопродлению:

родители, воспитывающие тяжелобольного ребенка без инвалидности;

те, кто ухаживают за тяжелобольным членом семьи;

опекуны человека, признанного недееспособным;

те, у кого есть жена (муж) с инвалидностью III группы;

люди, ухаживающие за родственником 2 или 3 степени родства с инвалидностью;

родители, самостоятельно воспитывающие ребенка до 18 лет;

учителя школ.

Автопродление также сохраняется для категорий, определенных ранее:

люди с инвалидностью;

временно непригодные к службе;

родители ребенка с инвалидностью до 18 лет;

родители совершеннолетнего ребенка с инвалидностью I или II группы;

те, кто имеет жену (мужа) с инвалидностью I или II группы;

те, кто имеют родственников или отца или мать жены с инвалидностью I или II группы;

женщины и мужчины военнослужащих с ребенком;

родители трех и более детей в одном браке;

студенты, аспиранты;

работники высшего и профессионального образования;

люди, чьи близкие родственники погибли или пропали без вести во время боевых действий или военного положения;

родственники Героев Украины, награжденных посмертно за мужество во время Революции Достоинства;

люди, лишенные свободы в результате вооруженной агрессии против Украины;

военные, освобожденные из плена.

Как это работает

Пользователи приложения Резерв+, чьи отсрочки автоматически продлеваются, сначала получили push-уведомление о запланированном продлении, а после обработки данных — сообщение о том, что отсрочка уже продлена.

Если уведомление не поступило, это означает, что в государственных реестрах недостаточно или устаревшие данные. В таком случае нужно обратиться с документами в любой удобный ЦНАП. ТЦК и СП больше не принимают заявления на отсрочки от граждан.