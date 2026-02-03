Без заяв і черг: в Україні автоматично продовжують 90% відстрочок від мобілізації
Міністерство оборони України розширило перелік категорій відстрочок від мобілізації, які продовжуються автоматично. Відтепер близько 90% відстрочок оновлюються без заяв, довідок і відвідування ТЦК — перевірка підстав відбувається через державні реєстри.
Про це повідомляє пресслужба оборонного відомства, інформує Цензор.НЕТ.
До 2 лютого включно відбулося чергове автопродовження. Воно стосувалось як відстрочок, оформлених через Резерв+, так і поданих через ЦНАП. Цього разу до механізму додали ще 7 категорій відстрочок.
Чому це важливо
Донедавна, щоб продовжити відстрочку, людям доводилось збирати паперові документи, особисто йти до ТЦК, стояти в черзі, чекати на розгляд понад тиждень — і проходити цей процес знову кожні 90 днів. Це створювало зайве навантаження і для громадян, і для військових установ, які мають бути зосереджені на мобілізації.
Тепер у 90% випадків все відбувається без участі людини: підстави перевіряються автоматично через державні реєстри, відстрочка продовжується без заяв і довідок, а підтвердження відображається в Резерв+. У решті випадків заяви подаються через ЦНАП. Таким чином черги до ТЦК з питань відстрочок прибрані повністю, а це:
- менше бюрократії для громадян;
- менше черг і паперової роботи;
- більше часу в ТЦК на ключові завдання мобілізації.
Нові категорії відстрочок, які підлягають автопродовженню:
- батьки, які виховують тяжкохвору дитину без інвалідності;
- ті, хто доглядають за тяжкохворим членом сімʼї;
- опікуни людини, яку визнано недієздатною;
- ті, хто мають дружину (чоловіка) з інвалідністю III групи;
- люди, які доглядають за родичем 2 чи 3 ступеню спорідненості з інвалідністю;
- батьки, які самостійно виховують дитину до 18 років;
- вчителі шкіл.
Автопродовження також зберігається для категорій, визначених раніше:
- люди з інвалідністю;
- тимчасово непридатні до служби;
- батьки дитини з інвалідністю до 18 років;
- батьки повнолітньої дитини з інвалідністю I чи II групи;
- ті, хто мають дружину (чоловіка) з інвалідністю I чи II групи;
- ті, хто мають рідних чи батька або матір дружини з інвалідністю I чи II групи;
- жінки та чоловіки військових з дитиною;
- батьки трьох і більше дітей в одному шлюбі;
- студенти, аспіранти;
- працівники вищої та профосвіти;
- люди, чиї близькі родичі загинули або зникли безвісти під час бойових дій чи воєнного стану;
- родичі Героїв України, відзначених посмертно за мужність під час Революції Гідності;
- люди, позбавлені свободи внаслідок збройної агресії проти України;
- військові, звільнені з полону.
Як це працює
Користувачі застосунку Резерв+, чиї відстрочки автоматично продовжуються, спочатку отримали push-сповіщення про заплановане продовження, а після обробки даних — повідомлення про те, що відстрочку вже продовжено.
Якщо сповіщення не надійшло, це означає, що в державних реєстрах недостатньо або застарілі дані. У такому разі потрібно звернутися з документами до будь-якого зручного ЦНАП. ТЦК та СП більше не приймають заяви на відстрочки від громадян.
Це при тому, що якщо хтось із батьків отримає інвалідність, то військовослужбовець може звільнитися. Так серед кого більше осіб із інвалідністю - серед пенсіонерів чи серед дітей? Діти з інвалідністю - не масові випадки і
От ситуація: не дай Бог, прильот шахеда чи ракети. У когось травмувалися батьки чи дружина і отримали інвалідність і такий військовий може звільнитися, аби піклуватися про них. А в когось дитина постраждала і батько не має права звільнитися!
