Без заяв і черг: в Україні автоматично продовжують 90% відстрочок від мобілізації

Міністерство оборони України розширило перелік категорій відстрочок від мобілізації, які продовжуються автоматично. Відтепер близько 90% відстрочок оновлюються без заяв, довідок і відвідування ТЦК — перевірка підстав відбувається через державні реєстри.

До 2 лютого включно відбулося чергове автопродовження. Воно стосувалось як відстрочок, оформлених через Резерв+, так і поданих через ЦНАП. Цього разу до механізму додали ще 7 категорій відстрочок.

Чому це важливо

Донедавна, щоб продовжити відстрочку, людям доводилось збирати паперові документи, особисто йти до ТЦК, стояти в черзі, чекати на розгляд понад тиждень — і проходити цей процес знову кожні 90 днів. Це створювало зайве навантаження і для громадян, і для військових установ, які мають бути зосереджені на мобілізації.

Тепер у 90% випадків все відбувається без участі людини: підстави перевіряються автоматично через державні реєстри, відстрочка продовжується без заяв і довідок, а підтвердження відображається в Резерв+. У решті випадків заяви подаються через ЦНАП. Таким чином черги до ТЦК з питань відстрочок прибрані повністю, а це:

  • менше бюрократії для громадян;
  • менше черг і паперової роботи;
  • більше часу в ТЦК на ключові завдання мобілізації.

Нові категорії відстрочок, які підлягають автопродовженню:

  • батьки, які виховують тяжкохвору дитину без інвалідності;
  • ті, хто доглядають за тяжкохворим членом сімʼї;
  • опікуни людини, яку визнано недієздатною;
  • ті, хто мають дружину (чоловіка) з інвалідністю III групи;
  • люди, які доглядають за родичем 2 чи 3 ступеню спорідненості з інвалідністю;
  • батьки, які самостійно виховують дитину до 18 років;
  • вчителі шкіл.

Автопродовження також зберігається для категорій, визначених раніше:

  • люди з інвалідністю;
  • тимчасово непридатні до служби;
  • батьки дитини з інвалідністю до 18 років;
  • батьки повнолітньої дитини з інвалідністю I чи II групи;
  • ті, хто мають дружину (чоловіка) з інвалідністю I чи II групи;
  • ті, хто мають рідних чи батька або матір дружини з інвалідністю I чи II групи;
  • жінки та чоловіки військових з дитиною;
  • батьки трьох і більше дітей в одному шлюбі;
  • студенти, аспіранти;
  • працівники вищої та профосвіти;
  • люди, чиї близькі родичі загинули або зникли безвісти під час бойових дій чи воєнного стану;
  • родичі Героїв України, відзначених посмертно за мужність під час Революції Гідності;
  • люди, позбавлені свободи внаслідок збройної агресії проти України;
  • військові, звільнені з полону.

Як це працює

Користувачі застосунку Резерв+, чиї відстрочки автоматично продовжуються, спочатку отримали push-сповіщення про заплановане продовження, а після обробки даних — повідомлення про те, що відстрочку вже продовжено.

Якщо сповіщення не надійшло, це означає, що в державних реєстрах недостатньо або застарілі дані. У такому разі потрібно звернутися з документами до будь-якого зручного ЦНАП. ТЦК та СП більше не приймають заяви на відстрочки від громадян.

А на підставі чого? На підставі листа від власників або осіб їм уповноважених де вони пишуть шо футбольний клуб або пересувний цірк це крітична інфроструктура чи оборонне підприємство?
03.02.2026 18:13 Відповісти
Не прийшло ні сповіщення, ні оновлення відстрочки, а зі всіх даних, які потрібно було перевірити через державні реєстри для автоматичного продовження відстрочки - це те, що батько мого чоловіка ще живий. Невже немає цих даних у реєстрах??? Гниди, з якими не хочеться жити поряд навіть після встановлення миру(((
03.02.2026 17:48 Відповісти
Шось я не побачив у переліку футбольорів, стендаперів, ціркачив тощо. Шо, невже мобілізують?
03.02.2026 17:28 Відповісти
Їх підприємства та організації бронюють
03.02.2026 17:46 Відповісти
03.02.2026 18:13 Відповісти
Інформація є в відкритому доступі
03.02.2026 18:34 Відповісти
03.02.2026 17:48 Відповісти
Відстрочку без питань дайють батькам у яких дитина має інвалідність, а звільнитися не можливо військовослужбовцю. Дискримінація !!!!!!! Потрібно щоб хтось із батьків помер або лишили батьківських прав.
03.02.2026 17:57 Відповісти
От це дійсно ганебна хрєнь, яка з'явилася саме в новому законі 2024 року (до того інвалідність дитини була підставою для звільнення).

Це при тому, що якщо хтось із батьків отримає інвалідність, то військовослужбовець може звільнитися. Так серед кого більше осіб із інвалідністю - серед пенсіонерів чи серед дітей? Діти з інвалідністю - не масові випадки і

От ситуація: не дай Бог, прильот шахеда чи ракети. У когось травмувалися батьки чи дружина і отримали інвалідність і такий військовий може звільнитися, аби піклуватися про них. А в когось дитина постраждала і батько не має права звільнитися!
03.02.2026 18:09 Відповісти
А семе паскудне те що івалідність дитини встановили під час служби бо коли йшов ій будо 1 рік, нічого видно не було, а тепер....
І знаю хлопців у яких народилась дитинка з вадами і що їм терер?
03.02.2026 19:46 Відповісти
Мотивація тих, хто в 2024 році пропхнув ту правку, незрозуміла від слова взагалі...
03.02.2026 19:51 Відповісти
Таких не так то і багато щоб тримати, дайте хочаб їм до дитини повернутися, лікувати і ставити на ноги.
Ні .... служити!!! Здохніть раби... їм пофіг на дітей навіть.
03.02.2026 19:51 Відповісти
А в тцк про це знають? Вони добро на це дали? Я так розумію, без їх дозволу таких впроваджень, буде як і було до цього.
03.02.2026 18:24
 
 