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У Резерв+ додали сповіщення про те, що ТЦК надіслав паперову повістку поштою

Резерв+

Застосунок Резерв+ продовжує розвиватися як зручний і передбачуваний канал комунікації між державою і військовозобов’язаними. Один із ключових напрямів — сервіс сповіщень, що дає змогу користувачам вчасно дізнаватися про важливі рішення та зміни у власному статусі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Міністерства оборони України.

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Наразі Резерв+ уже надсилає push-сповіщення про низку подій, пов’язаних із військовим обліком:

  • Подання та зняття з розшуку.
  • Порушення правил військового обліку та штрафи.
  • Оновлення Резерв ID.
  • Оновлення та отримання даних.
  • Отримання відстрочки чи бронювання.
  • ⁠⁠Отримання електронного направлення на ВЛК.

Тепер у застосунку з’явилась можливість увімкнути сповіщення про те, що ТЦК та СП надіслав паперову повістку поштою. Ця функція допоможе військовозобов’язаним бути в курсі свого статусу, уникнути непорозумінь та підготуватись до отримання рекомендованого листа через Укрпошту.

Що важливо знати

  • Сповіщення в Резерв+ не є повісткою. Це виключно інформаційне повідомлення. Його отримання або прочитання не вважається врученням повістки.
  • Функція добровільна — користувач може увімкнути або вимкнути її в меню застосунку за власним бажанням.
  • ⁠У сповіщенні зазначені дата і час, коли треба з’явитись до ТЦК та СП.
  • ⁠Порядок надсилання повісток не змінився: вони, як і раніше, друкуються в паперовому вигляді та доставляються Укрпоштою.

Також читайте: Міноборони тестує онлайн-постановку на військовий облік через Резерв+

Що далі

Протягом кварталу в Резерв+ стануть доступні сповіщення про взяття на облік, зняття з обліку, виключення з обліку, скасування відстрочки.

Більше інформації про мобілізацію, актуальні вакансії у війську та відповіді на поширені питання шукайте на army.gov.ua.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Резерв+ оновлять для прискорення проходження ВЛК

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повістка (194) Резерв+ (133)
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Топ коментарі
+11
Щастя то яке. Ані дня без покращення.
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06.01.2026 19:55 Відповісти
+10
Все для людей,ой,пробачте,для ресурсу!
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06.01.2026 19:58 Відповісти
+7
Електронне сповіщення про те що надіслали паперовий документ поштою.
Технолоджія!
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06.01.2026 20:08 Відповісти

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