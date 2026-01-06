У Резерв+ додали сповіщення про те, що ТЦК надіслав паперову повістку поштою
Застосунок Резерв+ продовжує розвиватися як зручний і передбачуваний канал комунікації між державою і військовозобов’язаними. Один із ключових напрямів — сервіс сповіщень, що дає змогу користувачам вчасно дізнаватися про важливі рішення та зміни у власному статусі.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Міністерства оборони України.
Наразі Резерв+ уже надсилає push-сповіщення про низку подій, пов’язаних із військовим обліком:
- Подання та зняття з розшуку.
- Порушення правил військового обліку та штрафи.
- Оновлення Резерв ID.
- Оновлення та отримання даних.
- Отримання відстрочки чи бронювання.
- Отримання електронного направлення на ВЛК.
Тепер у застосунку з’явилась можливість увімкнути сповіщення про те, що ТЦК та СП надіслав паперову повістку поштою. Ця функція допоможе військовозобов’язаним бути в курсі свого статусу, уникнути непорозумінь та підготуватись до отримання рекомендованого листа через Укрпошту.
Що важливо знати
- Сповіщення в Резерв+ не є повісткою. Це виключно інформаційне повідомлення. Його отримання або прочитання не вважається врученням повістки.
- Функція добровільна — користувач може увімкнути або вимкнути її в меню застосунку за власним бажанням.
- У сповіщенні зазначені дата і час, коли треба з’явитись до ТЦК та СП.
- Порядок надсилання повісток не змінився: вони, як і раніше, друкуються в паперовому вигляді та доставляються Укрпоштою.
Що далі
Протягом кварталу в Резерв+ стануть доступні сповіщення про взяття на облік, зняття з обліку, виключення з обліку, скасування відстрочки.
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