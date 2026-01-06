В "Резерв+" добавили уведомления о том, что ТЦК прислал бумажную повестку по почте
Приложение "Резерв+" продолжает развиваться как удобный и предсказуемый канал коммуникации между государством и военнообязанными. Одно из ключевых направлений — сервис уведомлений, который позволяет пользователям своевременно узнавать о важных решениях и изменениях в своем статусе.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Министерства обороны Украины.
Сейчас "Резерв+" уже отправляет push-уведомления о ряде событий, связанных с воинским учетом:
- Представление и снятие с розыска.
- Нарушение правил воинского учета и штрафы.
- Обновление Резерв ID.
- Обновление и получение данных.
- Получение отсрочки или бронирования.
- Получение электронного направления на ВЛК.
Теперь в приложении появилась возможность включить уведомления о том, что ТЦК и СП отправили бумажную повестку по почте. Эта функция поможет военнообязанным быть в курсе своего статуса, избежать недоразумений и подготовиться к получению заказного письма через "Укрпочту".
Что важно знать
- Уведомление в "Резерв+" не является повесткой. Это исключительно информационное сообщение. Его получение или прочтение не считается вручением повестки.
- Функция добровольная — пользователь может включить или выключить ее в меню приложения по своему желанию.
- В уведомлении указаны дата и время, когда необходимо явиться в ТЦК и СП.
- Порядок отправки повесток не изменился: они, как и раньше, печатаются в бумажном виде и доставляются "Укрпочтой".
Что дальше
В течение квартала в "Резерв+" станут доступны уведомления о постановке на учет, снятии с учета, исключении из учета, отмене отсрочки.
Больше информации о мобилизации, актуальных вакансиях в армии и ответах на часто задаваемые вопросы ищите на army.gov.ua.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Технолоджія!
Мерзотники.