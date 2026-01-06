РУС
1 603 23

В "Резерв+" добавили уведомления о том, что ТЦК прислал бумажную повестку по почте

Резерв+

Приложение "Резерв+" продолжает развиваться как удобный и предсказуемый канал коммуникации между государством и военнообязанными. Одно из ключевых направлений — сервис уведомлений, который позволяет пользователям своевременно узнавать о важных решениях и изменениях в своем статусе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Министерства обороны Украины.

Сейчас "Резерв+" уже отправляет push-уведомления о ряде событий, связанных с воинским учетом:

  • Представление и снятие с розыска.
  • Нарушение правил воинского учета и штрафы.
  • Обновление Резерв ID.
  • Обновление и получение данных.
  • Получение отсрочки или бронирования.
  • ⁠⁠Получение электронного направления на ВЛК.

Теперь в приложении появилась возможность включить уведомления о том, что ТЦК и СП отправили бумажную повестку по почте. Эта функция поможет военнообязанным быть в курсе своего статуса, избежать недоразумений и подготовиться к получению заказного письма через "Укрпочту".

Что важно знать

  • Уведомление в "Резерв+" не является повесткой. Это исключительно информационное сообщение. Его получение или прочтение не считается вручением повестки.
  • Функция добровольная — пользователь может включить или выключить ее в меню приложения по своему желанию.
  • ⁠В уведомлении указаны дата и время, когда необходимо явиться в ТЦК и СП.
  • ⁠Порядок отправки повесток не изменился: они, как и раньше, печатаются в бумажном виде и доставляются "Укрпочтой".

Читайте также: Минобороны тестирует онлайн-постановку на воинский учет через Резерв+

Что дальше

В течение квартала в "Резерв+" станут доступны уведомления о постановке на учет, снятии с учета, исключении из учета, отмене отсрочки.

Больше информации о мобилизации, актуальных вакансиях в армии и ответах на часто задаваемые вопросы ищите на army.gov.ua.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Резерв+ обновят для ускорения прохождения ВЛК

Топ комментарии
+9
Щастя то яке. Ані дня без покращення.
06.01.2026 19:55 Ответить
06.01.2026 19:55 Ответить
+5
Все для людей,ой,пробачте,для ресурсу!
06.01.2026 19:58 Ответить
06.01.2026 19:58 Ответить
+5
Електронне сповіщення про те що надіслали паперовий документ поштою.
Технолоджія!
06.01.2026 20:08 Ответить
06.01.2026 20:08 Ответить
Щастя то яке. Ані дня без покращення.
06.01.2026 19:55 Ответить
06.01.2026 19:55 Ответить
покращуй- не покращуй, а дураков на смерть идти за миндичей не наблюдается
06.01.2026 20:20 Ответить
06.01.2026 20:20 Ответить
"все одно получиш уй", я зрозумів.
06.01.2026 20:24 Ответить
06.01.2026 20:24 Ответить
Все для людей,ой,пробачте,для ресурсу!
06.01.2026 19:58 Ответить
06.01.2026 19:58 Ответить
А можна взагалі глюзерв не ставити
06.01.2026 19:59 Ответить
06.01.2026 19:59 Ответить
Ти все одно в базі Оберіг є!
06.01.2026 20:02 Ответить
06.01.2026 20:02 Ответить
І що? Все рівно вони кацапам рано чи пізно бази ці зливають.
06.01.2026 20:03 Ответить
06.01.2026 20:03 Ответить
Я що мене зобов'язує користуватися та кожного дня дивитися в Резерв?
06.01.2026 19:59 Ответить
06.01.2026 19:59 Ответить
Я думаю якщо адекватна людина то взагалі це глючне непорозуміння не буде ставити!
06.01.2026 20:02 Ответить
06.01.2026 20:02 Ответить
адек-Ватна точно не буде.
06.01.2026 20:05 Ответить
06.01.2026 20:05 Ответить
На тебе браслет цифровий краще почепити, аби такі розумники тут на сайті не водилися.
06.01.2026 20:18 Ответить
06.01.2026 20:18 Ответить
Сідоров, за кого цього разу голосувати будеш? Вовіка вже наївся, чи ще мало?
06.01.2026 20:26 Ответить
06.01.2026 20:26 Ответить
Електронне сповіщення про те що надіслали паперовий документ поштою.
Технолоджія!
06.01.2026 20:08 Ответить
06.01.2026 20:08 Ответить
Давно пора, а то вже двічі подавали у розшук за якусь "фантомну" повістку.
Мерзотники.
06.01.2026 20:16 Ответить
06.01.2026 20:16 Ответить
скоро их царствие закончится, может как мадуру с мадурихой в клеику посадят и людям будут показывать
06.01.2026 20:21 Ответить
06.01.2026 20:21 Ответить
А такі што, ФСБ ужє планіруєт апєрацию?
06.01.2026 20:23 Ответить
06.01.2026 20:23 Ответить
еще остались не окольцованніе?
06.01.2026 20:21 Ответить
06.01.2026 20:21 Ответить
Щоб ресурс не вздумав розказувати про те що жодних повісток в очі не бачив.
06.01.2026 20:26 Ответить
06.01.2026 20:26 Ответить
Чотириразового ухилянта коли в розшук оповістять?
06.01.2026 20:30 Ответить
06.01.2026 20:30 Ответить
Після 3 разів знімають з обліку.
06.01.2026 20:47 Ответить
06.01.2026 20:47 Ответить
Ніколи не буде розсилатись через Резерв
06.01.2026 20:32 Ответить
06.01.2026 20:32 Ответить
Мы прислали вам повестку, приходите к нам скорей... почти как, к нам приехал, к нам приехал.....дорогой....
06.01.2026 20:41 Ответить
06.01.2026 20:41 Ответить
Менше знаєш, краще спиш.
06.01.2026 20:55 Ответить
06.01.2026 20:55 Ответить
 
 