В "Резерв+" добавили уведомления о том, что ТЦК прислал бумажную повестку по почте

Приложение "Резерв+" продолжает развиваться как удобный и предсказуемый канал коммуникации между государством и военнообязанными. Одно из ключевых направлений — сервис уведомлений, который позволяет пользователям своевременно узнавать о важных решениях и изменениях в своем статусе.

Сейчас "Резерв+" уже отправляет push-уведомления о ряде событий, связанных с воинским учетом:

Представление и снятие с розыска.

Нарушение правил воинского учета и штрафы.

Обновление Резерв ID.

Обновление и получение данных.

Получение отсрочки или бронирования.

⁠⁠Получение электронного направления на ВЛК.

Теперь в приложении появилась возможность включить уведомления о том, что ТЦК и СП отправили бумажную повестку по почте. Эта функция поможет военнообязанным быть в курсе своего статуса, избежать недоразумений и подготовиться к получению заказного письма через "Укрпочту".

Что важно знать

Уведомление в "Резерв+" не является повесткой. Это исключительно информационное сообщение. Его получение или прочтение не считается вручением повестки.

Функция добровольная — пользователь может включить или выключить ее в меню приложения по своему желанию.

⁠В уведомлении указаны дата и время, когда необходимо явиться в ТЦК и СП.

⁠Порядок отправки повесток не изменился: они, как и раньше, печатаются в бумажном виде и доставляются "Укрпочтой".

Что дальше

В течение квартала в "Резерв+" станут доступны уведомления о постановке на учет, снятии с учета, исключении из учета, отмене отсрочки.

Больше информации о мобилизации, актуальных вакансиях в армии и ответах на часто задаваемые вопросы ищите на army.gov.ua.

