У питанні мобілізації зараз не може бути простих рішень та "срібних куль", - Паліса

Заступник керівника ОП Павло Паліса заявив, що на четвертому році повномасштабної війни у питанні мобілізації в Україні легких рішень та "срібних куль" бути не може. Особливо на тлі провалу її інформаційного супроводу.

Про це він сказав в інтервʼю на майданчику "Нової країни" (спільний проєкт LB.ua та EFI Group), передає Цензор.НЕТ.

Ситуація з мобілізацією

Паліса визнав, що зараз важко забезпечити потреби фронту у людях на належному рівні.

За його словами, рівень виснаження піхотних підрозділів був високим ще тоді, коли він був командиром однієї з бригад, але позитивна динаміка, яка спостерігається протягом останніх семи місяців у процесі мобілізації, зможе хоча б частково усунути це виснаження.

"Для мобілізації зараз не може бути простих рішень і "срібних куль", особливо за чотири роки повномасштабної війни", - каже він.

Вирішення проблем

За прогнозами Паліси, через 4-5 місяців вдасться значно полегшити роботу тактичного та оперативного рівнів на фронті та вирішити деякі операційні проблеми, які заважають з'єднанням бути ефективними.

"Створимо умови для того, щоб ліквідувати хоча б частково питання фрагментації фронту, коли, умовно кажучи, підрозділ воює по запчастинах: одна частина бригади — на одному напрямку, інша — на іншому", - пояснює заступник голови ОП.

Також щодо мобілізації Паліса наголосив, що сьогодні необхідні єдність суспільства та розуміння того, що державу потрібно захищати.

"Ніхто, крім нас, цього не зробить", - резюмував він.

