У питанні мобілізації зараз не може бути простих рішень та "срібних куль", - Паліса
Заступник керівника ОП Павло Паліса заявив, що на четвертому році повномасштабної війни у питанні мобілізації в Україні легких рішень та "срібних куль" бути не може. Особливо на тлі провалу її інформаційного супроводу.
Про це він сказав в інтервʼю на майданчику "Нової країни" (спільний проєкт LB.ua та EFI Group), передає Цензор.НЕТ.
Ситуація з мобілізацією
Паліса визнав, що зараз важко забезпечити потреби фронту у людях на належному рівні.
За його словами, рівень виснаження піхотних підрозділів був високим ще тоді, коли він був командиром однієї з бригад, але позитивна динаміка, яка спостерігається протягом останніх семи місяців у процесі мобілізації, зможе хоча б частково усунути це виснаження.
"Для мобілізації зараз не може бути простих рішень і "срібних куль", особливо за чотири роки повномасштабної війни", - каже він.
Вирішення проблем
За прогнозами Паліси, через 4-5 місяців вдасться значно полегшити роботу тактичного та оперативного рівнів на фронті та вирішити деякі операційні проблеми, які заважають з'єднанням бути ефективними.
"Створимо умови для того, щоб ліквідувати хоча б частково питання фрагментації фронту, коли, умовно кажучи, підрозділ воює по запчастинах: одна частина бригади — на одному напрямку, інша — на іншому", - пояснює заступник голови ОП.
Також щодо мобілізації Паліса наголосив, що сьогодні необхідні єдність суспільства та розуміння того, що державу потрібно захищати.
"Ніхто, крім нас, цього не зробить", - резюмував він.
- Нагадаємо, раніше головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що ситуація з укомплектовуванням підрозділів ЗСУ суттєво покращилася.
Ета же єресь!
Досить писати псевдопатріотичну х.ню а займіться краще мобілізацією тих хто і повинен в першу чергу служити.
В першу чергу мають служити всі) в кожного громадянина обов'язок йти служити)
Це перша така війна , де дітки "еліти" демонстративно не бажають захищати країну !
А теперішня молодь, яка ще не голосувала навіть, не має такої розкоші, бо діди чхати хотіли на майбутнє країни...
Хм цікаво все виходить.
То може в тих дідів (і бабів) хоча б право голосу забрати, щоб не закопували країну ще глибше?
а так, держава хоче героїзму від нації, але зраджує її, і не створює стратегічні засоби стримування ворога - ядерну зброю
2020рік "Зеленський створив Офіс Простих Рішень"
Хіба що вам може полегшає, що якийсь мажор загинув на війні.
А кто провалил? И что им или ему за это было?
Хоча може в тому і план? Знищити всіх у кого були яйця встати на захист в 22-му. А провал мобілізації то лише привід щоб не проводити демобілізацію всіх цих людей. Хоча я не вірю в заговори, і всетаки думаю (і сподіваюсь) що це просто звичайний ідіотизм.
Чи може Залужний тоді б тим півмільйоном погнав би кацапів до москви, а в Сирського вже не вийде?