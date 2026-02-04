УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
18078 відвідувачів онлайн
Новини Мобілізація в Україні
8 788 76

У питанні мобілізації зараз не може бути простих рішень та "срібних куль", - Паліса

зсу

Заступник керівника ОП Павло Паліса заявив, що на четвертому році повномасштабної війни у питанні мобілізації в Україні легких рішень та "срібних куль" бути не може. Особливо на тлі провалу її інформаційного супроводу.

Про це він сказав в інтервʼю на майданчику "Нової країни" (спільний проєкт LB.ua та EFI Group), передає Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Ситуація з мобілізацією

Паліса визнав, що зараз важко забезпечити потреби фронту у людях на належному рівні.

За його словами, рівень виснаження піхотних підрозділів був високим ще тоді, коли він був командиром однієї з бригад, але позитивна динаміка, яка спостерігається протягом останніх семи місяців у процесі мобілізації, зможе хоча б частково усунути це виснаження.

"Для мобілізації зараз не може бути простих рішень і "срібних куль", особливо за чотири роки повномасштабної війни", - каже він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Без заяв і черг: в Україні автоматично продовжують 90% відстрочок від мобілізації

Вирішення проблем

За прогнозами Паліси, через 4-5 місяців вдасться значно полегшити роботу тактичного та оперативного рівнів на фронті та вирішити деякі операційні проблеми, які заважають з'єднанням бути ефективними.

"Створимо умови для того, щоб ліквідувати хоча б частково питання фрагментації фронту, коли, умовно кажучи, підрозділ воює по запчастинах: одна частина бригади — на одному напрямку, інша — на іншому", - пояснює заступник голови ОП.

Також щодо мобілізації Паліса наголосив, що сьогодні необхідні єдність суспільства та розуміння того, що державу потрібно захищати.

"Ніхто, крім нас, цього не зробить", - резюмував він.

Читайте також: Зеленський про завдання, які поставив Федорову: Закриття неба, вирішення "бусифікації", контракти в ЗСУ

Автор: 

мобілізація (3408) ЗСУ (8664) Паліса Павло (61)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+50
Пане Паліса , дороги забиті блокпостами з вгодованими поліцаями і ТЦКшниками , сотні тисяч військових пенсіонерів і силових структур до 60 років . Вони десятки років отримували зарплати і пільги а як прийшов час захищати Україну то всі відразу інваліди , а гребуть простих трудяг бо для МО чоловіки 50+ це ідеальні штурмовики .
Досить писати псевдопатріотичну х.ню а займіться краще мобілізацією тих хто і повинен в першу чергу служити.
показати весь коментар
04.02.2026 16:58 Відповісти
+17
То які його рішення? - потрібно підняти зарплату - підтягнути 45 - ти р пенсів і показати приклад високопосадовцям які будуть відправляти своїх синів на фронт
показати весь коментар
04.02.2026 16:52 Відповісти
+16
не братанчик, вы сначала решайте вопрос с мусорами и кучей мазаных в тылах, а потос уже требуйте от обычного Миколи помирать за бабки миндича. По-другому это не работает, а вот когда люди увидят справедливость то и проблема исчезнет. А пока идите куда подальше
показати весь коментар
04.02.2026 17:26 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сирський хоче наступати, тому логічно припустити, що легко буде лише тим, хто сидить в бункерах.
показати весь коментар
04.02.2026 16:48 Відповісти
Я зайшов сюди під гугл акаунти, а не під фейсбуком.
показати весь коментар
04.02.2026 17:33 Відповісти
"Особливо на тлі провалу її інформаційного супроводу."

Ета же єресь!
показати весь коментар
04.02.2026 16:51 Відповісти
Це оцінка діяльності відомства Подоляка. Щось подібне говорила Фаріон в "П`ять років президента Зеленського....."
показати весь коментар
04.02.2026 18:39 Відповісти
Ефективна для показників у звітах, а те, що ці показники кратно зменшуються вже на етапі БЗВП то вже не їх парафія.
показати весь коментар
04.02.2026 17:04 Відповісти
Соблюдають Конституцію, за котрою ЗСУ не можуть порушувати права людей, а от про бородачів там ніц не сказано
показати весь коментар
04.02.2026 17:12 Відповісти
Представникам приватних структур - тобто тітушкам
показати весь коментар
04.02.2026 17:06 Відповісти
На відлові на вулиці 91 відсоток ефективності а після бзвп в кращому випадку 9 відсотків..як казав один знайомий який вже пройшов бзвп знайомому якого бусифікували "як тільки отримуєш військовий квиток на руки - сйо***вай"
показати весь коментар
04.02.2026 17:52 Відповісти
То які його рішення? - потрібно підняти зарплату - підтягнути 45 - ти р пенсів і показати приклад високопосадовцям які будуть відправляти своїх синів на фронт
показати весь коментар
04.02.2026 16:52 Відповісти
А де ти зараз бачив 45-ти річних пенсіонерів?
показати весь коментар
04.02.2026 17:48 Відповісти
Вік виходу поліцейського на пенсію 45 років
показати весь коментар
04.02.2026 18:24 Відповісти
Пане Паліса , дороги забиті блокпостами з вгодованими поліцаями і ТЦКшниками , сотні тисяч військових пенсіонерів і силових структур до 60 років . Вони десятки років отримували зарплати і пільги а як прийшов час захищати Україну то всі відразу інваліди , а гребуть простих трудяг бо для МО чоловіки 50+ це ідеальні штурмовики .
Досить писати псевдопатріотичну х.ню а займіться краще мобілізацією тих хто і повинен в першу чергу служити.
показати весь коментар
04.02.2026 16:58 Відповісти
А що в цей час будуть робити 3 мільйони трудяг, поки 56 тисяч співробітників тцк та пенсіонерів МВС будуть служити?
В першу чергу мають служити всі) в кожного громадянина обов'язок йти служити)
показати весь коментар
04.02.2026 20:46 Відповісти
Трудяг в поліцію на ротацію
показати весь коментар
04.02.2026 21:53 Відповісти
зниження мобілізаційного віку до 18и років! ось правильне рішення! вперше в історії війн ця категорія отримала бронь від війни! дідами за 50 війну не виграти!
показати весь коментар
04.02.2026 17:00 Відповісти
До 16 можна. Гітлер так свою війну виграв!
показати весь коментар
04.02.2026 17:06 Відповісти
А Фінляндія перемогла СРСР.
показати весь коментар
04.02.2026 17:33 Відповісти
Із 17 до 42 (максимум - до 50) в срср у ІІ світову
показати весь коментар
04.02.2026 17:40 Відповісти
Ну якщо хочемо як срср, м'ясом завалювати позиції, то можна і з 14-ти. Чого мєлочіться то?
показати весь коментар
04.02.2026 17:41 Відповісти
Це іпсо, гребли з 12 років і до 65, ми знаємо правду, нас не надуриш. А ще всі скромно якось оминають той факт, яким було виробництво літаків, танків і всього іншого в СРСР, на додачу до мобілізації) І чиї сини воювали й навіть в полон потрапляли й гинули.
показати весь коментар
04.02.2026 17:45 Відповісти
100%
Це перша така війна , де дітки "еліти" демонстративно не бажають захищати країну !
показати весь коментар
04.02.2026 17:49 Відповісти
Молодеж уже выпустили за границу (до 23), и кстати Генеральный Штаб был не против. Их вполне устраивают "бойцы" 55+ . Денег на них списывают столько же, а какие из 55 летних бойцы, их похоже совершенно не волнует.
показати весь коментар
04.02.2026 17:15 Відповісти
Схоже - це взагалі нікого не хвилює , бо за 4 роки не було жодних мітингів з вимогою знизити мобілізаційний вік !
показати весь коментар
04.02.2026 17:33 Відповісти
Люблю почитати як діди, які мали 30 років, щоб збудувати країну (а натомість обісралися по всіх фронтах) розказують, як війни мають вигравати 18-25, які ще навіть на вибори ніколи не ходили...
показати весь коментар
04.02.2026 17:17 Відповісти
Тут мова про фізичні можливості людини, а не хто як голосував...
показати весь коментар
04.02.2026 17:59 Відповісти
То діди, які чхати хотіли на майбутнє країни, молодість прожили як хотіли, в мирі і спокої.
А теперішня молодь, яка ще не голосувала навіть, не має такої розкоші, бо діди чхати хотіли на майбутнє країни...
Хм цікаво все виходить.
То може в тих дідів (і бабів) хоча б право голосу забрати, щоб не закопували країну ще глибше?
показати весь коментар
04.02.2026 18:04 Відповісти
Ця війна програна не вчора і не місяць тому, вона програна у другій половині 2023 року - тоді ще можна було зробити висновки і будувати теж саме що побудували загарбники за півроку на окупованій території - ешелоновану оборону яку вкрай важко подолати, а якщо навіть подолати - то сенсу у цьому вже не буде. Натомість нам чухали про каву у Ялті і ніх..я не робили, а пиз..ли бабло. Витягували за рахунок простого піхотинця, доки цього ресурсу вистачало, це була стратегічна фатальна помилка, яка не могла закінчитися інакше як ми зараз спостерігаємо. Тому можна далі надувати щоки, посилати Трампа з його мирними ініціативами та пиляти далі те що дають. На виході - срака, повна срака. Вона вже дуже близько, жодних висновків, а тим більш реальних дій направлених на посилення військового потенціалу не зроблено, а тепер і не робиться - бо немає вже сенсу, мета одна - розпиляти те що дають, і щоб давали ще хоч скільки часу. Така система вижити не може. Фініш.___Хто автор-не зберіг.
показати весь коментар
04.02.2026 19:11 Відповісти
якщо держава вимагає жертв він нації, то нація має право вимагати від влади і держави робити все, що необхідно для перемоги, в тому числі боротьба з корупцією, і створення ядерної зброї.

а так, держава хоче героїзму від нації, але зраджує її, і не створює стратегічні засоби стримування ворога - ядерну зброю
показати весь коментар
04.02.2026 17:05 Відповісти
Нe як нема....треба шеха свого питати

2020рік "Зеленський створив Офіс Простих Рішень"
показати весь коментар
04.02.2026 17:08 Відповісти
Чесно сказати як ви ото назвете хитрословно , хоч і по науковому на краще воно не зміниться...сзч 500 тисяч вам ні про що не говорить?
показати весь коментар
04.02.2026 17:10 Відповісти
А якого милого зам завгоспа щось коментує?У нас міноборони,міністра оборони,верховноком,рнбо немає?
показати весь коментар
04.02.2026 17:24 Відповісти
не братанчик, вы сначала решайте вопрос с мусорами и кучей мазаных в тылах, а потос уже требуйте от обычного Миколи помирать за бабки миндича. По-другому это не работает, а вот когда люди увидят справедливость то и проблема исчезнет. А пока идите куда подальше
показати весь коментар
04.02.2026 17:26 Відповісти
Так вже Микол і нема, це залишки зараз на вулиці висмикують, хворий з хворого чи хромий за хромого, як відносно здорового схоплять то він відразу по газах, а хворими вже нічого не навоюєш..патова ситуація, але якщо підняти зарплату початкову ,зробити гарантовані посади то може й люди підуть але як кажуть, це як мертвому вже припарка
показати весь коментар
04.02.2026 17:42 Відповісти
уже врем ушло, это нужно былр делать в 22, но наша власть живет одним днем. А сейчас только гайки могут еще сильнее закрутить, но это уже агония
показати весь коментар
04.02.2026 17:50 Відповісти
Так , все частіше випадків коли нападають на цкунів, градус ненависті до них зашкалює, а колись черги були під тцк, це наче в другій реальності було.
показати весь коментар
04.02.2026 17:53 Відповісти
Рішення ж ніби давно зрозуміле - до останнього (неплатоспроможного принаймні). А все інше - це таке, спектакль, типу європейських гарантій безпеки.
показати весь коментар
04.02.2026 17:29 Відповісти
Може бути аросте рішення , більше того - воно і повинно бути простим ! Мобілізація рівна для всіх - от єдине і просте рішення !
показати весь коментар
04.02.2026 17:30 Відповісти
А замість балістичних ракет будем людей запускати, яи може ракети тоді самі на складах з'являться, як тільки буде "справедливість"?
показати весь коментар
04.02.2026 17:39 Відповісти
Яке відношення мають "балістичні ракети" до завчасно відмазаних мажорчиків-ухилянтів ?!
показати весь коментар
04.02.2026 17:42 Відповісти
Пряме. Люди без зброї - гроші на виплати сім'ям.
Хіба що вам може полегшає, що якийсь мажор загинув на війні.
показати весь коментар
04.02.2026 17:44 Відповісти
Що на них хто нападає?Як страшно вийти то хай по хатах ховаються а дружин чи чоловіків своїх на блокпост відправляють.
показати весь коментар
04.02.2026 17:44 Відповісти
Тоді народ сам собі видасть вогнепальну зброю для самооборони (чорний ринок процвітає) ви хочете з Німеччини на громадянську війну подивитися? Якщо є дія то завжди буде протидія, це аксіома
показати весь коментар
04.02.2026 17:46 Відповісти
На кожному кілометрі має стояти блок-пост, щоб жодна ухилянтська миша не проскочила.
показати весь коментар
04.02.2026 17:34 Відповісти
Ти то вже проскочило, тепер можна й блокпости ставити?
показати весь коментар
04.02.2026 17:40 Відповісти
Дуже товсто і жирно, спробуй ще, добову пайку не дадуть (
показати весь коментар
04.02.2026 17:47 Відповісти
Лучше на каждом метре. И что бы в каждом доме на каждом этаже штук оп 5 мусора и заднеприводных слуг товарища зе. Всех вмусарню и в тцкарню. Нехай 10 миллионов ухилянтов ловят 5 миллионов ухилянтов и 120 000 воюют
показати весь коментар
04.02.2026 18:21 Відповісти
Где не хватает серебряных пуль в дело вступают деревянные вилы и осиновые колы! Не бросайтесь метафорами!
показати весь коментар
04.02.2026 17:53 Відповісти
Достойна зарплата в ЗСУ вирішить більшу частину питання
показати весь коментар
04.02.2026 18:09 Відповісти
А яка різниця померти за 100 000 чи за 1 000 000?
показати весь коментар
04.02.2026 18:47 Відповісти
Особливо на тлі провалу її інформаційного супроводу Джерело: https://censor.net/ua/n3598906
А кто провалил? И что им или ему за это было?
показати весь коментар
04.02.2026 18:18 Відповісти
50+ мобілізувати сенсу не має, бо там болячок купа, даремно витрачені кошти!
показати весь коментар
04.02.2026 18:41 Відповісти
Якщо ти старий,хворий та бідний,то ти універсальний солдат!
показати весь коментар
04.02.2026 18:46 Відповісти
Отакі "розумні" спітчі свідчать про те що система мобілізації (читай, бусифікації) агонізує і стає в глухий кут, ніхто нічого не може і не хоче змінювати кількість якістю, система по інерції йде далі хапає людей на автоматі..чим це все скінчиться складно спрогнозувати, але точно не на краще.
показати весь коментар
04.02.2026 19:23 Відповісти
Дядьки, ви проіпали момент коли "послали" Залужного з його запитом що треба мобілізувати пів мільйона. Тепер всі вихаркують наслідки популізма. І я не впевнений що ситуацію взагалі можна якось виправити. Нема демобілізації - не буде і мобілізації. А без мобілізації не буд... Замкнене коло. З чим вас (нас) всіх і поздравляю.
Хоча може в тому і план? Знищити всіх у кого були яйця встати на захист в 22-му. А провал мобілізації то лише привід щоб не проводити демобілізацію всіх цих людей. Хоча я не вірю в заговори, і всетаки думаю (і сподіваюсь) що це просто звичайний ідіотизм.
показати весь коментар
04.02.2026 20:54 Відповісти
Краще скажіть, чим потреба Залужного в 500 тисяч після проваленого контрнаступу відрізняється від потреби Сирського в такій же кількості, після втрачених Часів Яру, Торецька, Покровська та Мирногоада?
Чи може Залужний тоді б тим півмільйоном погнав би кацапів до москви, а в Сирського вже не вийде?
показати весь коментар
04.02.2026 21:27 Відповісти
 
 