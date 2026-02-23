Працюємо над комплексною реформою мобілізації, - Федоров

Процес мобілізації реформують: що відомо?

Наразі Міністерство оборони працює над комплексною реформою мобілізації.

Про це повідомив міністр оборони Михайло Федоров, передає Цензор.НЕТ.

Що відомо?

Так, глава МО розповів, що 90% відстрочок продовжили автоматично через Резерв+ - без заяв, довідок і походів до ТЦК.

"Вже зараз 90% продовжуються без людського втручання за кілька днів. Ще нещодавно процес тривав тижні та забирав багато ресурсу. Тепер система сама перевіряє дані через державні реєстри й продовжує відстрочку автоматично", - пояснив він.

"Зараз працюємо над комплексною реформою мобілізації. Запропонуємо системне рішення, щоб вирішити накопичені роками проблеми й при цьому зберегти обороноздатність країни", - додав Федоров.

Що передувало?

Топ коментарі
+39
Або контрактна армія, або обвал фронту від СЗЧ.
23.02.2026 12:20 Відповісти
+34
Влада здатна лише проводити репресії. І нездатна берегти та забезпечувати усім необхідним власних військових. Сказали ж зміни в мобілізації, а не на фронті. Тому нічого на краще не зміниться.
23.02.2026 12:33 Відповісти
+29
суть реформи проста
1. посилення бусифікації
2. посилення блокпостів і перевірок
3. посилення блокування карток, рахунків , водійських посвідчень
4. тотальний електроний контроль через реєстри
23.02.2026 12:29 Відповісти
Закуплять нові поліцейські багі з тепловізорами у японців. Щоб по полях та багнюці ганятись за селянами. Можна дронів прикупити. Ну і штат, звісно, збільшити.
23.02.2026 12:49 Відповісти
Тепер тебе будуть гамселити четверо, а не п'ятеро - один буде стоять на "стрьомі".
23.02.2026 19:18 Відповісти
Нещодавно всюди створили рекрутингові центри щоб мобілізувалися по новому. Не допомогло? І нова реформа примусової мобілізації матиме такий же фінал
23.02.2026 12:45 Відповісти
Як це не прикро, але немає в історії війн прикладів виключно добровільної мобілізації та контрактних армій від а до я. Потрібно відновити принцип справедливості та людського відношення до мобілізованих, прикрити лазівки та схеми заробляння грошей на мобілізації, вижигати каленим залізом хабарників та схематозників серед ТЦК, ВЛК, волонтерів, ГО, погранців, ОВА, ректорів. Знайти гроші для тих хто може йти на контракт та дати змогу швидко та безболісно повернутись СЗЧ туди де вони захочуть служити. Але оборотна сторона - це жорстке відношення Держави до ухилянтів всіх мастей.
23.02.2026 12:46 Відповісти
Якщо почалося будівництво корупційних схем вже після пів року від початку війни і до сих пір тільки збільшувалось. Призначались керівники, які відбирались за здатність красти в вертикалі влади.
То які заходи по "прикрити лазівки та схеми заробляння грошей на мобілізації, вижигати каленим залізом хабарників та схематозників" можуть дати результат?
Це тотальна заміна всієї вертикалі влади від комірника до президента. Посадки цієї шобли в концтабори на стадіонах всіх міст і періодичні розстріли після винесення вироків військовими трибуналами. Як диверсантів і зрадників.
23.02.2026 13:00 Відповісти
І як же держава буде жорстко відноситься до єрмакокулеб?
23.02.2026 13:23 Відповісти
В історії раніше і дронів не було.

В США при вьетнамі була мобілізація і призов, і багато хто тікали то в Мексику, то Канаду. Після війни повернулися і жили спокійно.
23.02.2026 13:44 Відповісти
Не вдалий приклад. В'єтнамська війна не загрожувала існуванню США , не загрожувала населенню США у разі припинення.
23.02.2026 16:51 Відповісти
Це нічого не змінює.
23.02.2026 19:14 Відповісти
Ласкавий щупчік , Ви не зовсім розумна людина якщо не розумієте різницю.
23.02.2026 21:57 Відповісти
Розумніша за деяких. І якщо хтось вірить що ловити і крутити на вулиці всіх підряд, знущатися над ними, катувати і потім кидати на фронт як м'ясо і щось казати про "обов'язок" та решту маячні, це чудова ідея, то він ідіот.
23.02.2026 22:52 Відповісти
А це тут до чого? У вас "каша" у голові, наче у кацапського- набутилкіного провокатора.
23.02.2026 22:58 Відповісти
До всього.
23.02.2026 23:01 Відповісти
В книгах про Другу Світову там дуже багато чого можна перечитати, якщо коротко "по суті нічого не змінилося по підходу до війни", партійна верхівка та інші провладні всі свої родини ховали і вивозили, а простих на війну кого могли і як могли. Міф про блокадний ленінград і як там партійні жили, коли прості гинули від голоду також все є.

Якщо влізти реально в історію, то там дуже багато що можна вичитати.

В США В'єтнамська війна подавалась ой як цікаво, і подавалось саме як загроза самому США, хочу по факту реально США ніхто не загрожував, але ж пропаганда все тоді було по іншому риторика.
23.02.2026 19:46 Відповісти
факт - Трумп ухилянт
23.02.2026 17:50 Відповісти
повернутись СЗЧ туди де вони захочуть служити - це про армію, чи гуртки співу і танцю, чи малювання ??
23.02.2026 17:52 Відповісти
Діду, яке тобі діло? Ти тут в коментарях як троль по текстах, прикольчики і сміхухочки. Що реально вже нема з ким поговорити?
23.02.2026 19:47 Відповісти
Юначе, яке тобі діло, що я написав ?
Хочеться виставити себе, в черговий раз, захисником ? Невідомо кого.
24.02.2026 03:10 Відповісти
Та вже в під'їздах стоять, реформатори.
23.02.2026 12:46 Відповісти
Краще для тебе, щоб стояли московіти ****** і мобілізовували, як це роблять орки в ОРДЛО??!!
23.02.2026 22:45 Відповісти
Именно этого оно и добивается .Но орки гораздо хуже украинских тцкашников будут для него.Эти то хоть свои ,а кацапы чужими будут и как со своими ждунами с женщинами они обходятся в Покровске тут недавно на цензоре показывали и такие случаи не единичны.Что и говорить ,что они здесь устроят если или когда доберутся. Примерно будет так :баб и детей перед мужиками ухылянтами и отказниками будут угрожать насиловать и убивать и даже кое кого показательно таки и.. и убьют , чтобы остальные посговорчивее были и остальные пойдут ибо деваться некуда будет
23.02.2026 22:57 Відповісти
Спочатку мосейчучка і подібні до 2014 писалала всіх на заробітки, кому нема за що купити житло в Україні і раділи доходам від переказів, ще і оподаткувати там лякали, а тепер чекають патріотизму.

Офіційно навіть по держстатистиці 70% українців до 40 років не мають власного житло, бо ДОРОГО купити при рівнях з.п. в Україні. При цьому пропаганда падає на патріотизм.

Ви ж бачите, що все зник лозунг "захищати свою землю" і коли військових інвалідів виганяють чиновники з приватизованих ділянок лісу, пляжу, річки, ставка і т.д.

Тільки контрактна армія або мобілізація з відповідною оплатою. Не може військовий у війну отримувати менше, ніж депутат, при тому що депутату майже нічого не загрожує.

А всі лозунги нехай оці недалекі лишать собі, бо вже показало життя, що одні воюють, а інші далі собі ділянки "прихватизовують" ... Навіть ліквідаторам Чорнобиля ОДРАЗУ давали житло, в мене були дядьки підлеглі (вже померли від онко), то вони так і казали, я пішов, щоб отримати житло для родини (холодно і по правді), і не лицемірили про "високі матерії". Патріотизм на хліб не намажеш, особливо коли бабло на депутатів і шалені їм виплати є, на шалені пенсії суддям, прокурорам і т.д. - чомусь останні на патріотизмі працювати не хочуть, "на *********" один суддя 200 кг вагою якось клянчив.
23.02.2026 12:48 Відповісти
Реформи знову, ну-ну. Це типу блокувати всіх і вимикати від економіки, на фоні кричання, що нема рошей.

Ось трошки обрахунків на рівні 2-го класу школи.

2 лями чоловіків вибили з економіки (це те що говорять). То навіть по мінімалці, з мінімалки податків навіть трохи більше ніж на руки, умовно нехай 7000 грн з одного в місяць податків, і загалом 2 000 000 чоловіків * 7000 грн = 14 000 000 000 грн, або 14 мільярдів грн в місяць недоотримує бюджет або ЗСУ. А в рік це 168 млрд!!! І це по мінімуму. Політика забусярення і для бюджету і обороноздатності МІНУС 168 лярдів грн мінімум, а якщо з.п. вище мінімалки, то і податків більше, по факту мінімум 300 ЛЯРДІВ в мінусі економіка України.

А в баксах це мінімім 4 млрд, а номіналі 8 млрд БАКСІВ в рік!!! І не треба ходити по світу з протягнутою рукою, боятися орбана і фіцо і т.д. Все є, треба головою думати і економіку вмикати.

Що можна було купити на 4 млрд баксів в рік, то можна подивитися і порахувати і скільки бригад напакувати озброєнням до лямок і навіть кожному купити житло гарне КОЖНОМУ мобілізованому !!! Не кредит, не іпотека, а ключі і право власності ОДРАЗУ і не аби де, а обласний центр будь який.

"Стенфордський експеримент" зробили з України.

Не хочеш воювати, ну то працюй за умовно 20 000грн (і плати % податок і т.д.), а якщо треба гроші, то мобілізація від 200 000 грн мінімум + повний пакет. І все буде більш менш, бо буде вибір. Знайомий воює і він багато розповідав по 100 000 грн і як їх отримують, то є просто триндець у більшості випадків.

І не треба чесати, що грошей нема, на депутатів є і на хабарі мільйони в сумках, на суддів, прокурорів, чиновників різних рівнів є, на шалені пенсії чиновникам бувшим є, то і військовим на війну у воєнний час гроші в першу чергу повинні бути.
23.02.2026 12:57 Відповісти
Кульгава арихметика і притягнуті за вуха аргументи.
2 лями чоловіків вибили з економіки - хто "вибив", куди "вибили" ?

200 000 х 12 х 800 000 = 1 920 000 000 000 це голий мінімум по vova den
23.02.2026 18:02 Відповісти
Я не знаю яку школи ви закінчували, але поганеньку напевно. Офіційно в розшуку 2млн людей, це що було озвучено, а що ви порахували, то тільки вам і відомо і що то за циферки. Аргумент дійсно. Я хоч пояснив що і за що, а ви що понаписали? ну 12 це місяців, а інші цифри що?

Писати різне тут, то дійсно багато розуму не треба. Видно, що ви життя і не бачили, що не дивно, ну і не дивно, що ображений сидить і строчить, бо рахувати треба вміти хоч трохи.
23.02.2026 19:29 Відповісти
То як я живу, якщо життя не бачив ? Ти прям філософ.

Навіть якщо 2 млн у розшуку, це не значить, що вони усі по криївках сидять.
От ти, наприклад, де заникався ?
24.02.2026 03:12 Відповісти
Ще раз, якщо не знав і не працював, то офіційно не можна влаштуватися на роботу без відмітки. І якщо сама влада каже про 2 мільйони, то значить ці два мільйони не світяться ніде. Навіть якщо працюють, то це не офіційно і калими де вийде. І замість працювати і платити податки в бюджет, то люди сидять і у кожного на то є свої причини, і не треба тут про "борг і т.д.", бо по Конституції "захист обов'язок КОЖНОГО", але чомусь не кожного і напридумували самі елітні собі броні, а інших принизили, відстрочки і т.д. Є знайомі трошки у владі, то у них взагалі "броня до закінчення воєнного стану", тобто закон як дишло - як зручно, так і трактується.

З якою метою треба тобі де я? Ти хто такий, щоб це тобі тут виписувати? На яких підставах ти тут випитуєш людей де вони? Це тут на форумі ти пишеш таке, а в реальному житті це погроза і позов до суду взагалі легко.

Я бачу, що від злоби тут різне пишеш, ну пожив і вистачить. По тексту видно, що стара ображена одинока людина, яка щось хоче від інших. Тобі ніхто нічого не винен в цьому житті. І ці фрази образити, то це показує тільки що пише їх ображений старий дід. Тобі жити лишилося не багато, то проживи їх як людина вихована і у свої роки, а не як незрозуміло хто.

А потім пенси дивуються, що їх ненавидить молодь, ну то воно ж не дивно чому.
24.02.2026 16:36 Відповісти
хоспаді ...

Я у Резерві+ зареєструвався. У ТЦК сходив. Не один раз.
Юначе, зроби і ти так.

Вже писав не один раз - багато емоцій з тебе виливається.
24.02.2026 22:41 Відповісти
Це все досягнення по життю? Оце все чим ти дід можеш вихвалятися.

Я тобі з склерозом вже тут писав, що я інженер енергетик, і я в енергетиці задовго до війни.

Як так з електрикою, зміни є??? Є, графіки всі бачать як працюють.

Закрий свій старий рот, і сиди з тим резервом як не зрозуміло з чим.

Я особисто проти забусярення, бо треба просто людям платити відповідно.

А знаєш чому ти старий, бо дуже видно поводження як з партійними квитками. Ну і війна тебе не стосується походу, то питання чому ти тут до інших прилипаєш і на яких підставах.

За питання "де живеш" в реальному житті спокійно заява в суд і мінімум на моральні, і це не жарт.
28.02.2026 20:15 Відповісти
Знову купу емоцій вивалив.

Синку, я тобі не приклад, бо мене не мобілізували.

Візьми приклад з Ю. Бутусова на сайті якого ти пасешся і топчеш клаву. Багатодітний батько. На фронті.

Щоб ти знав, в армії є така спеціальність - електрик.

https://www.youtube.com/watch?v=13Cikmhr8RU

8:02 Солдати-електрики, 1918 р.
01.03.2026 12:12 Відповісти
Діду, замість займатися тут не зрозуміло чим, то займися ділом хоч раз в своєму житті, бо видно що окрім "резерва" досягнень і нема.

1918р - серйозно, це приклад 100 років тому? В тебе деменція і чи щось не так з мозком?

Подивися на війну в ірані і на Ізраїль, коли вони просто здалеку луплять ракетами .. який 1918 рік? Зараз не треба бігти з автоматом, а треба просто робити нормальну зброю *******.

Взагалі питання, що в тебе з мозком і може і добре, що тебе не взяли, бо судячи по текстах вже деменція на підході.

Взагалі велике питання що в тебе в голові, коли типу тебе не взяли чи не знаю як там, при тому ти інших щось пишеш і що з тобою не так і які перекоси в тебе в мозку з таким біполярним підходом.

Я друкую швидко і це взагалі без емоцій, які емоції можуть тут бути? коли в тебе взагалі проблеми з мислення і логікою.
02.03.2026 11:59 Відповісти
Іншої відповіді і не очікував.

Тобто, електрики в ******** армії не потрібні ?

Так що там з прикладом Ю. Бутусова ?
02.03.2026 18:56 Відповісти
Ще раз, займися ділом, а то окрім як "відмітка в резерві" більше досягнень і нема.

В мене в колективі і без того не вистачає наразі 40% людей. Міністерство вже навіть бронювання дає і премії і т.д., з.п. правда малувата, але людей нема.

В мене багато знайомих воює і їх родинам треба електрика в тилу також, особливо як зимою дуже великі пошкодження були і то все треба відновлювати. В одному Києві що робилося і цілі райони потухли, Дарниця і поблизу взагалі там жах, замерзли цілі будинки.

Але ж тобі ПЛЮВАТИ, бо ти бачиш тільки одне, "резерв", армії треба електрик, ТРЕБА, але і в тилу вони треба.

Сильні і незалежні щось не спішать в ті умови роботи, бо тяжко, холодно і взагалі.

Ти що зробив, щоб якось покращити ситуацію в країні окрім "резерва"?

Діду, загородження будувати беруть всіх, можна не мобілізуватися, а просто їхати і на оплаті сидіти. Робота є.

Чого ти тут тільки строчиш і ображаєш інших? Займись ділом, може хто подякують.

І армія без тилу і забезпечення приречена. Влада не дала клич на заводи різати ракети, і жарити рашу здалеку 24/7 як зараз в Ірані ... і недалеких мобілізуйся і з автоматом біжи на іскандери ...

21-е століття, і навіть москалі розуміють, що наробили ракет і натискають на кнопки. Ну вже ж вистроювали на плацу, прилетіло і десятки загиблих, вмотивованих і вони загинули.

Але в тебе в голові "резерв", бо більше по суті і нічого нема.
05.03.2026 00:21 Відповісти
Усе як завше - багато букв про те, який ти важливий.
Най буде, не переживай, я тебе за руку у ТЦК не поведу.

До речі, твої дані в "Оберігу" є ?
Ти ж не забувай, синку, що і після війни твої дані там мають бути.

Чи тобі вже 120 років ?
05.03.2026 21:41 Відповісти
Знову питання, це все що ти досяг за життя? зміг зареєструватися в резерві і там ти не потрібен ...

Я знаю, що я допомагаю людям, я знаю що я допомагаю військовим, я знаю, що я працюю і допомагаю бізнесу.

Ще раз, яке ти маєш право тут випитувати у людей що у них з документами? Які в тебе на це підстави і чи маєш на це дозвіл? ...

"синкать" тут будеш своїм дітям, але судячи по тексту, то в тебе або їх нема, або тебе просто викреслили вони зі свого життя, і лишається що тільки не робочим резервом вихвалятися.
06.03.2026 13:10 Відповісти
Істериш, сердишся, значить відчуваєш, що неправий.

Мені от цікаво, чому "Вітя Шевчук" має служити в армії, а "Вова Денчук" тут на форумі кривляється, б"ється в істериках і доказує, що він пуп Землі ??

Про облік в Оберіг не забудь. Воно тепер за тобою до 60 років буде бігати.
06.03.2026 19:02 Відповісти
Не петляй, я спокійний і нормально все, зробили підстанцію, з роботи прийшов.

Ще раз для сліпого пишу:
Хто ти такий і на яких підставах ти питаєш у чужих людей тут на сайті за документи?

Не петляй бот, який робить посилання на МАХ на Ютуб, латентний москаль, який знає мову.
10.03.2026 19:50 Відповісти
Ти, чувак, якийсь дивний.
У енергетиків є бронь. Але на військовому обліку вони перебувають.
Власне, для цього бронь і придумали.

Тобто, vova den, по нормальному, має писати - "перебуваю на військовому обліку, маю бронь, як енергетик". І все, ніяких питань.

Але якщо ти якийсь "лівий" електрик, то це інша ситуація.

Про облік в Оберіг не забувай. Ця проблєма тепер за тобою до 60 років буде бігати.
11.03.2026 20:01 Відповісти
Не петляй, я розумію, що мізки вже не ті, але ж он скільки тексту надруковано ...

Ще раз для сліпого пишу:
Хто ти такий і на яких підставах ти питаєш у чужих людей тут на сайті за документи?
12.03.2026 15:42 Відповісти
О, прогрес є - менше тексту.

По суті проблеми - у Резерві зареєструвався, енергетик ?
13.03.2026 20:05 Відповісти
В резерві не реєструються, а уточнюють дані, реєструватися не треба, а треба передати свої дані.

Якщо так, то ти в упор не бачив той резерв, брехло, що ти там щось вводив.

Ти не маєш права ні питати у інших, бо за це є відповідальність і просто тут мережа і знаєш, що просто нічого тобі не буде.

Твоя стеля тільки тут тявкати як шавка і пробувати когось вкусити, ну чим би старий дід не балувався, якому мало що вже лишилося, ну пиши, ну старість воно таке, не всі доходять з розумом.
16.03.2026 15:49 Відповісти
Дає посилання на MaxTV, агентура ти промоскальська зі своїм МАХ, латентний москаль.
02.03.2026 12:06 Відповісти
Не маніпулюйте зарплатою у армії. Не знаю про які 100 000 зарплати розповідав ваш знайомий, бо у армії чотири фіксованих тарифа + надбавки, за по саду, вислугу років і деяких випадках премії. Так от якщо в тилу, отримуєш 20 000, якщо знаходишся в зоні бойових дій то 20 000+30 000, якщо є бойове розпорядження ( беерка це необов'язково у бій ) 20 000+100 000, якщо БР на 0, то це 20 000+100 000+ 70 000 ( 70 000 виплачують тільки за повних 30 календарних днів на 0 ). Отже бойові військові отримують від 120 000 до 190 000 грн. Мало це чи більш менш нормально судити вам.
24.02.2026 05:44 Відповісти
В мене знайомих багато воює і вони говорять різне і багато, я в них на волотерських ремонтних по електроніці. Так от, щось вони не один не згадував про 120 000 грн, а тим паче про 190 000 грн ... Бо чому я мушу просити по знайомих, щоб зібрати гроші, на збірку потужного павер банка для зарядки рацій на нулі і багато всього іншого. Наразі зараз збираю зарядну станцію для "Чорних Запорожців" , бо оті всі екофлоу і т.д. не вивозять польових умов і ламаються, а ремонти там і гроші і час, і більшість запчастин я мушу купувати за свої по можливості, але зараз вже донатів нема, то і нема з чого робити, бо я не депутат із з.п. в 200 000 грн і ще в конвертах.

Один раз збирав підрозділу на Запорізький напрямок, то ті дали гроші, але за роботу не заплатили, все я віддав і зробив безкоштовно, а там роботи було на тиждень зібрати виріб, і за таке різі "Бандера павер" беруть від 20 000 грн за штуку за роботу мінімум. Ну може кому життя врятує, мені то не шкода. В мене просто питання по оплаті, бо як називаєш суму умовно 20 000 грн і це тільки на деталі, то багато дають задню, і це при тому, що я взагалі нічого собі не залишаю, то в мене виникають питання.
24.02.2026 14:14 Відповісти
Ваші знайомі які кажуть що не бачили зарплату у 120 000 і тим паче більше або набувають на нулі або бувають раз на місяць. Ті зарплати, що я описував вище, вони офіційні. Але не забувайте про математику. Беріть надбавку 30 000 ( за знаходження в зоні бойових дій ), 100 000 ( БР) і уявіть, що виплати нараховуються не за місяць а за день (бо воно так і є). Отже наприклад, початок місяця лютий, Вас відправляють на позицію, ви там знаходитесь два тижня після чого вас виводять на ппд, на ппд ви знаходитесь теж два тижня, отже у Вас зарплата буде ( 100 000/30 календарних днів * на 14 днів на нулі =46 500) + ( 30 000/30 календарних днів * 14 днів на ппд=14 000) + 20 000 зарплати + надбавки за посаду (наприклад помічник гранатометника отримує приблизно + 1400), звання і вислугу років і виходить, що військовий за лютий отримає приблизно 80 000+. Але якщо військовий піде на позицію на початку березня і вийде на ппд на початку квітня то ( 100 000/30 * 30) + 20 000+70 000 (окопні)=190 000.
25.02.2026 14:27 Відповісти
Ну то якщо все так круто, то навіщо збори проводять і мені стільки замовлень на ремонт, як я проводжу більшість нашару???

Я не спорю, що те що Ви написали може і правда і може це залежить від командирів чи частин. Але я бачу реальні наслідки і реальне життя, і мене воно чомусь ну таке собі. І люди на нулях сидять, буквально.

А ще відсидіти на нулі місяць, то це як мені казали - мало реально вижити і головою не поїхати.

Лицеміртство влади в тилу отримувати більше ніж військові на нулі. Бо якщо що, то саме владні фазенди полетять під ніж.

Я в перші дні був під Києвом, з групою дивом вижили, і першими москалі розграбували саме маєтки чиновників, вони прям напевно по наводках їхали.
28.02.2026 20:19 Відповісти
Чергове вундерваффе яке все змінить. Десь таке вже було в історії.
23.02.2026 12:58 Відповісти
70 +
23.02.2026 13:03 Відповісти
До такого навіть фольксштурмери не додумались. Хоча щоб грести епілептиків, шизиків і кінчених наркоманів, напевно, теж.
23.02.2026 22:22 Відповісти
Читаємо між рядків, буде посилення мобілізації, а що? Працює, хоч і в мінус, їм пофіг..
23.02.2026 13:25 Відповісти
Історично , в Україні всякі підпанки були здатні воювати тільки проти своїх же.
23.02.2026 13:40 Відповісти
М'ясники. Давно здаєтьтся, що вони змовились з кацапами і мстяться нам чи то за Богдана, чи ще за щось.
23.02.2026 22:21 Відповісти
Платити не будуть це зрозуміло, тому буде більше репресій і терору до власного населення.
23.02.2026 15:30 Відповісти
Нічого нового крім подальшого закручування гайок вони вигадати вже не здатні, але і це дасть лише від'ємний результат. Буде ще більше 'ухилянтів', сзч, облав, бійок з людоловами та інших чудових речей.
23.02.2026 15:33 Відповісти
Треба відступити десь під Київ, як в 22-му. І тоді кількість ховаючихся під спідницями різко скоротиться.
23.02.2026 21:30 Відповісти
К этому все идет .Батька вдруг с перепугу военные учения с кацапами обьявил .Скорее всего пугают но могут с отчаяния и во второй раз ломануться причем не на Киев ,а на Львов, где еще и войны настоящей толком не видели,чтобы логистику военную со стран ЕС попробовать перебить.Ну а когда кацапы там похозяйничают малость как под Киевом в Бучу и других городках тогда и мотивация у подуставшего от войны нариду вновь появится и заиграет новыми красками.
23.02.2026 23:07 Відповісти
Другого ничего и нет ,а альтернатива капитуляция на милость раши . Ну а как кацапы обходятся с завоеванными я думаю не надо напоминать. Буча тебе в пример. Так что как ни крути , а воевать рано или поздно придется независимо от твоего желания. Не заставят тебя свои тцкашники то не думай , что не заставят другие и эти другие гораздо более жестокими будут
23.02.2026 23:15 Відповісти
Солдат це слово походить від слова 'сольді' воно відомо керівництву країни як слово 'бабло', тобто треба платити двушечку не в москву а в армію України. Солдат це апріорі найманець, треба платити як моряку, тобто так шоб вистачало. Просто ZE цього не розуміє.
23.02.2026 16:41 Відповісти
Якщо платити всім солдатам, то на двушечку не вистачить. Краще воювати перевіреним методом - рабами!
23.02.2026 21:33 Відповісти
Раша так усю свою историю воюет и приучает к рабской покорности завоеванные народы .Мы не исключением будем поверь .Это только в Кадырова и его абреков привилегия в тылу в заградотрядах стоять
23.02.2026 23:18 Відповісти
Ти до чого ведеш? Воювати на шару, на голому патріотизмі?
24.02.2026 05:31 Відповісти
На голому патріотизмі воювати можна. Рік, два. А потім переорва треба. Щоб побачити за що ти воюєш. А коли держава сказала шо усьо, твою пєсєнка спєта, в воювати ти будеш заради того щоб воювати, що мирного життя ти не побачиш більше ніколи (в 60 років лише), то... на йух той патріотизм пішов. Я йшов вобвати саме за це - за свою сім'ю. Але виявилось що держава зробила з мене раба і сказала що сім'я моя закінчилася і я з ними ніколи більше не буду. З сім'ями мають право жити інші (ті хто відкосив), але не такі придурки я. І патріотизм мій кудись подівся.
24.02.2026 07:39 Відповісти
Співчуваю друже, тримайся.
24.02.2026 08:33 Відповісти
Так отож. А мені тут розказують шо ми з ними різні. Адіннарот!
24.02.2026 07:34 Відповісти
Ух, скільки хенералів набігло ... Точно знають як від рашистів відбитись !!
23.02.2026 18:03 Відповісти
Пакування закінчиться? Та щас.
23.02.2026 18:42 Відповісти
Якщо зроблять електроний обіг, без людьского втручання , тоді так, купити "відстрочку" стане не можливо, але бусифікацію зупиняти не будуть.
23.02.2026 19:54 Відповісти
Працюйте над завершением войны, пилять. А то все над мобилизацией працюете. Всех уложить уже решили?
23.02.2026 20:12 Відповісти
Завершение войны только одно и оно в итоге еще хуще 6ынешнего положения окпжется . Так что будь осторожен с тем чего желаешь
23.02.2026 23:19 Відповісти
І як ти собі уявляєш, що треба зробити для "завєршенія"? Ви там на гражданці лише дупи грієте. Не здатні ні в армію піти ні зброї нормальной зробити. Ні навіть грошей тим хто воює дати. І чим ви зібрались примушувати х*ла завершувати війну? Голой дупой? Вазеліном тільки не забудьте намазать.
24.02.2026 07:45 Відповісти
Слышь, ты, чмоня, я в ЗСУ нахожусь. Так шо заткни хайло свое. Что делать для завершения? Не я должен об этом думать, а те, кто во власть лезли шо те пчелы в улик. Вот пусть и решают.
24.02.2026 07:53 Відповісти
або, або: або мобілізація або капітуляція іншого не дано.

Буча і сотні інших міст, а також життя під окупантами наглядно показують що воно буде, якщо пу... усуне першопричини: знищить Україну: замістить населення... то й усе, а залишившихся в дивих громадян України депортує в сибир, там місця зашибісь, а чоловіків поставить в ружжье і попре пу далі в Прибалтику, Польщу, Фінляндію... повертати як пу каде своє( і орбану з фіцо мало не покажеться, адже пу вимагає від нато забирати монатки зі Східн.Європи ...
23.02.2026 20:59 Відповісти
Ця методичка вже замусолена, треба конструктив!
24.02.2026 05:35 Відповісти
Поки що "заохочують" побиттями і вбивствами, он жінка розповідала, психічно хворого сина кілька разів лупцювали ТЦКшнки, Аліна Михайлова каже, хапають шизофреників і визнають придатними, а хто відповість за Сахарука, Сопіна, Танчика? Пишуть он, хапають наркоманів, знущаються з них і хто виживе, тягнуть у Скелю, в Одесі он кожен день побиття, лупцюють лежачих людей ногами, Не воюють сотні тисяч заброньованих силовиків, 178 тис молодих відставників, сотні тисяч охоронців, биків в тилових частинах, мільйони офіцерів після кафедр кажуть, що можуть тільки командувати, якби під час Чорнобиля так сказали, то сиділи б ... І тотальна корупція. Як це все назвати?
І що то будуть за реформи, з огляду на "теракти", що почались, то буде хапання всіх підряд і підуть вже розстріли? Влада загралась в метод батога і батога, поки сама он що коїть:
https://censor.net/ua/resonance/3601844/skandaly-z-postavkamy-harchuvannya-dlya-minoborony
23.02.2026 21:35 Відповісти
І НАТО нехай підключається. Путлер вимагає від всього НАТО відкату до кордонів 97-го року, а віддуваємось одні ми! Сьогодні в 17 40 десь включив суспільне радіо, там ведучий говорив з посолкою ЄС, називає її ваша високоповажність! Вона що королева? А ми хто плебеї чи чернь, може, кріпаки? Вже зовсім з'їхали з глузду!
23.02.2026 22:18 Відповісти
А тим часом вже по Києву якийсь черговий заброньований експерт і те рубає правду-матку, каже, ресторани забиті, де охороняли 100, зараз охороняє тисяча охоронців і т.д., воювати ніхто не хоче.
24.02.2026 00:02 Відповісти
до одного місця робота з мобілізацією коли в середині армії повний м'яко кажучи бардак, через це й мобілізація на нульовому рівні!!!
при владі одні популісти й дилетанти
24.02.2026 00:23 Відповісти
Щоб корова менше їла та давала більше молока, її треба менше кормити та більше доїти.
Якщо бусифікація не дає бажаного ефекту, просто треба її посилити.
24.02.2026 16:50 Відповісти
