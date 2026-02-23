Працюємо над комплексною реформою мобілізації, - Федоров

Наразі Міністерство оборони працює над комплексною реформою мобілізації.

Про це повідомив міністр оборони Михайло Федоров, передає Цензор.НЕТ.

Що відомо?

Так, глава МО розповів, що 90% відстрочок продовжили автоматично через Резерв+ - без заяв, довідок і походів до ТЦК.

"Вже зараз 90% продовжуються без людського втручання за кілька днів. Ще нещодавно процес тривав тижні та забирав багато ресурсу. Тепер система сама перевіряє дані через державні реєстри й продовжує відстрочку автоматично", - пояснив він.

"Зараз працюємо над комплексною реформою мобілізації. Запропонуємо системне рішення, щоб вирішити накопичені роками проблеми й при цьому зберегти обороноздатність країни", - додав Федоров.

Що передувало?

