Працюємо над комплексною реформою мобілізації, - Федоров
Наразі Міністерство оборони працює над комплексною реформою мобілізації.
Про це повідомив міністр оборони Михайло Федоров, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо?
Так, глава МО розповів, що 90% відстрочок продовжили автоматично через Резерв+ - без заяв, довідок і походів до ТЦК.
"Вже зараз 90% продовжуються без людського втручання за кілька днів. Ще нещодавно процес тривав тижні та забирав багато ресурсу. Тепер система сама перевіряє дані через державні реєстри й продовжує відстрочку автоматично", - пояснив він.
"Зараз працюємо над комплексною реформою мобілізації. Запропонуємо системне рішення, щоб вирішити накопичені роками проблеми й при цьому зберегти обороноздатність країни", - додав Федоров.
Що передувало?
- Нагадаємо, раніше видання The Times писало, що Україні потрібно додатково щонайменше 250 тис. військових, щоб "переломити" ситуацію на фронті.
- Президент Зеленський заявив, що Україна може перевести армію з мобілізації на контракти, якщо Європа допоможе.
То які заходи по "прикрити лазівки та схеми заробляння грошей на мобілізації, вижигати каленим залізом хабарників та схематозників" можуть дати результат?
Це тотальна заміна всієї вертикалі влади від комірника до президента. Посадки цієї шобли в концтабори на стадіонах всіх міст і періодичні розстріли після винесення вироків військовими трибуналами. Як диверсантів і зрадників.
В США при вьетнамі була мобілізація і призов, і багато хто тікали то в Мексику, то Канаду. Після війни повернулися і жили спокійно.
Якщо влізти реально в історію, то там дуже багато що можна вичитати.
В США В'єтнамська війна подавалась ой як цікаво, і подавалось саме як загроза самому США, хочу по факту реально США ніхто не загрожував, але ж пропаганда все тоді було по іншому риторика.
Хочеться виставити себе, в черговий раз, захисником ? Невідомо кого.
Офіційно навіть по держстатистиці 70% українців до 40 років не мають власного житло, бо ДОРОГО купити при рівнях з.п. в Україні. При цьому пропаганда падає на патріотизм.
Ви ж бачите, що все зник лозунг "захищати свою землю" і коли військових інвалідів виганяють чиновники з приватизованих ділянок лісу, пляжу, річки, ставка і т.д.
Тільки контрактна армія або мобілізація з відповідною оплатою. Не може військовий у війну отримувати менше, ніж депутат, при тому що депутату майже нічого не загрожує.
А всі лозунги нехай оці недалекі лишать собі, бо вже показало життя, що одні воюють, а інші далі собі ділянки "прихватизовують" ... Навіть ліквідаторам Чорнобиля ОДРАЗУ давали житло, в мене були дядьки підлеглі (вже померли від онко), то вони так і казали, я пішов, щоб отримати житло для родини (холодно і по правді), і не лицемірили про "високі матерії". Патріотизм на хліб не намажеш, особливо коли бабло на депутатів і шалені їм виплати є, на шалені пенсії суддям, прокурорам і т.д. - чомусь останні на патріотизмі працювати не хочуть, "на *********" один суддя 200 кг вагою якось клянчив.
Ось трошки обрахунків на рівні 2-го класу школи.
2 лями чоловіків вибили з економіки (це те що говорять). То навіть по мінімалці, з мінімалки податків навіть трохи більше ніж на руки, умовно нехай 7000 грн з одного в місяць податків, і загалом 2 000 000 чоловіків * 7000 грн = 14 000 000 000 грн, або 14 мільярдів грн в місяць недоотримує бюджет або ЗСУ. А в рік це 168 млрд!!! І це по мінімуму. Політика забусярення і для бюджету і обороноздатності МІНУС 168 лярдів грн мінімум, а якщо з.п. вище мінімалки, то і податків більше, по факту мінімум 300 ЛЯРДІВ в мінусі економіка України.
А в баксах це мінімім 4 млрд, а номіналі 8 млрд БАКСІВ в рік!!! І не треба ходити по світу з протягнутою рукою, боятися орбана і фіцо і т.д. Все є, треба головою думати і економіку вмикати.
Що можна було купити на 4 млрд баксів в рік, то можна подивитися і порахувати і скільки бригад напакувати озброєнням до лямок і навіть кожному купити житло гарне КОЖНОМУ мобілізованому !!! Не кредит, не іпотека, а ключі і право власності ОДРАЗУ і не аби де, а обласний центр будь який.
"Стенфордський експеримент" зробили з України.
Не хочеш воювати, ну то працюй за умовно 20 000грн (і плати % податок і т.д.), а якщо треба гроші, то мобілізація від 200 000 грн мінімум + повний пакет. І все буде більш менш, бо буде вибір. Знайомий воює і він багато розповідав по 100 000 грн і як їх отримують, то є просто триндець у більшості випадків.
І не треба чесати, що грошей нема, на депутатів є і на хабарі мільйони в сумках, на суддів, прокурорів, чиновників різних рівнів є, на шалені пенсії чиновникам бувшим є, то і військовим на війну у воєнний час гроші в першу чергу повинні бути.
2 лями чоловіків вибили з економіки - хто "вибив", куди "вибили" ?
200 000 х 12 х 800 000 = 1 920 000 000 000 це голий мінімум по vova den
Писати різне тут, то дійсно багато розуму не треба. Видно, що ви життя і не бачили, що не дивно, ну і не дивно, що ображений сидить і строчить, бо рахувати треба вміти хоч трохи.
Навіть якщо 2 млн у розшуку, це не значить, що вони усі по криївках сидять.
От ти, наприклад, де заникався ?
З якою метою треба тобі де я? Ти хто такий, щоб це тобі тут виписувати? На яких підставах ти тут випитуєш людей де вони? Це тут на форумі ти пишеш таке, а в реальному житті це погроза і позов до суду взагалі легко.
Я бачу, що від злоби тут різне пишеш, ну пожив і вистачить. По тексту видно, що стара ображена одинока людина, яка щось хоче від інших. Тобі ніхто нічого не винен в цьому житті. І ці фрази образити, то це показує тільки що пише їх ображений старий дід. Тобі жити лишилося не багато, то проживи їх як людина вихована і у свої роки, а не як незрозуміло хто.
А потім пенси дивуються, що їх ненавидить молодь, ну то воно ж не дивно чому.
Я у Резерві+ зареєструвався. У ТЦК сходив. Не один раз.
Юначе, зроби і ти так.
Вже писав не один раз - багато емоцій з тебе виливається.
Я тобі з склерозом вже тут писав, що я інженер енергетик, і я в енергетиці задовго до війни.
Як так з електрикою, зміни є??? Є, графіки всі бачать як працюють.
Закрий свій старий рот, і сиди з тим резервом як не зрозуміло з чим.
Я особисто проти забусярення, бо треба просто людям платити відповідно.
А знаєш чому ти старий, бо дуже видно поводження як з партійними квитками. Ну і війна тебе не стосується походу, то питання чому ти тут до інших прилипаєш і на яких підставах.
За питання "де живеш" в реальному житті спокійно заява в суд і мінімум на моральні, і це не жарт.
Синку, я тобі не приклад, бо мене не мобілізували.
Візьми приклад з Ю. Бутусова на сайті якого ти пасешся і топчеш клаву. Багатодітний батько. На фронті.
Щоб ти знав, в армії є така спеціальність - електрик.
https://www.youtube.com/watch?v=13Cikmhr8RU
8:02 Солдати-електрики, 1918 р.
1918р - серйозно, це приклад 100 років тому? В тебе деменція і чи щось не так з мозком?
Подивися на війну в ірані і на Ізраїль, коли вони просто здалеку луплять ракетами .. який 1918 рік? Зараз не треба бігти з автоматом, а треба просто робити нормальну зброю *******.
Взагалі питання, що в тебе з мозком і може і добре, що тебе не взяли, бо судячи по текстах вже деменція на підході.
Взагалі велике питання що в тебе в голові, коли типу тебе не взяли чи не знаю як там, при тому ти інших щось пишеш і що з тобою не так і які перекоси в тебе в мозку з таким біполярним підходом.
Я друкую швидко і це взагалі без емоцій, які емоції можуть тут бути? коли в тебе взагалі проблеми з мислення і логікою.
Тобто, електрики в ******** армії не потрібні ?
Так що там з прикладом Ю. Бутусова ?
В мене в колективі і без того не вистачає наразі 40% людей. Міністерство вже навіть бронювання дає і премії і т.д., з.п. правда малувата, але людей нема.
В мене багато знайомих воює і їх родинам треба електрика в тилу також, особливо як зимою дуже великі пошкодження були і то все треба відновлювати. В одному Києві що робилося і цілі райони потухли, Дарниця і поблизу взагалі там жах, замерзли цілі будинки.
Але ж тобі ПЛЮВАТИ, бо ти бачиш тільки одне, "резерв", армії треба електрик, ТРЕБА, але і в тилу вони треба.
Сильні і незалежні щось не спішать в ті умови роботи, бо тяжко, холодно і взагалі.
Ти що зробив, щоб якось покращити ситуацію в країні окрім "резерва"?
Діду, загородження будувати беруть всіх, можна не мобілізуватися, а просто їхати і на оплаті сидіти. Робота є.
Чого ти тут тільки строчиш і ображаєш інших? Займись ділом, може хто подякують.
І армія без тилу і забезпечення приречена. Влада не дала клич на заводи різати ракети, і жарити рашу здалеку 24/7 як зараз в Ірані ... і недалеких мобілізуйся і з автоматом біжи на іскандери ...
21-е століття, і навіть москалі розуміють, що наробили ракет і натискають на кнопки. Ну вже ж вистроювали на плацу, прилетіло і десятки загиблих, вмотивованих і вони загинули.
Але в тебе в голові "резерв", бо більше по суті і нічого нема.
Най буде, не переживай, я тебе за руку у ТЦК не поведу.
До речі, твої дані в "Оберігу" є ?
Ти ж не забувай, синку, що і після війни твої дані там мають бути.
Чи тобі вже 120 років ?
Я знаю, що я допомагаю людям, я знаю що я допомагаю військовим, я знаю, що я працюю і допомагаю бізнесу.
Ще раз, яке ти маєш право тут випитувати у людей що у них з документами? Які в тебе на це підстави і чи маєш на це дозвіл? ...
"синкать" тут будеш своїм дітям, але судячи по тексту, то в тебе або їх нема, або тебе просто викреслили вони зі свого життя, і лишається що тільки не робочим резервом вихвалятися.
Мені от цікаво, чому "Вітя Шевчук" має служити в армії, а "Вова Денчук" тут на форумі кривляється, б"ється в істериках і доказує, що він пуп Землі ??
Про облік в Оберіг не забудь. Воно тепер за тобою до 60 років буде бігати.
Ще раз для сліпого пишу:
Хто ти такий і на яких підставах ти питаєш у чужих людей тут на сайті за документи?
Не петляй бот, який робить посилання на МАХ на Ютуб, латентний москаль, який знає мову.
У енергетиків є бронь. Але на військовому обліку вони перебувають.
Власне, для цього бронь і придумали.
Тобто, vova den, по нормальному, має писати - "перебуваю на військовому обліку, маю бронь, як енергетик". І все, ніяких питань.
Але якщо ти якийсь "лівий" електрик, то це інша ситуація.
Про облік в Оберіг не забувай. Ця проблєма тепер за тобою до 60 років буде бігати.
По суті проблеми - у Резерві зареєструвався, енергетик ?
Якщо так, то ти в упор не бачив той резерв, брехло, що ти там щось вводив.
Ти не маєш права ні питати у інших, бо за це є відповідальність і просто тут мережа і знаєш, що просто нічого тобі не буде.
Твоя стеля тільки тут тявкати як шавка і пробувати когось вкусити, ну чим би старий дід не балувався, якому мало що вже лишилося, ну пиши, ну старість воно таке, не всі доходять з розумом.
Один раз збирав підрозділу на Запорізький напрямок, то ті дали гроші, але за роботу не заплатили, все я віддав і зробив безкоштовно, а там роботи було на тиждень зібрати виріб, і за таке різі "Бандера павер" беруть від 20 000 грн за штуку за роботу мінімум. Ну може кому життя врятує, мені то не шкода. В мене просто питання по оплаті, бо як називаєш суму умовно 20 000 грн і це тільки на деталі, то багато дають задню, і це при тому, що я взагалі нічого собі не залишаю, то в мене виникають питання.
Я не спорю, що те що Ви написали може і правда і може це залежить від командирів чи частин. Але я бачу реальні наслідки і реальне життя, і мене воно чомусь ну таке собі. І люди на нулях сидять, буквально.
А ще відсидіти на нулі місяць, то це як мені казали - мало реально вижити і головою не поїхати.
Лицеміртство влади в тилу отримувати більше ніж військові на нулі. Бо якщо що, то саме владні фазенди полетять під ніж.
Я в перші дні був під Києвом, з групою дивом вижили, і першими москалі розграбували саме маєтки чиновників, вони прям напевно по наводках їхали.
Буча і сотні інших міст, а також життя під окупантами наглядно показують що воно буде, якщо пу... усуне першопричини: знищить Україну: замістить населення... то й усе, а залишившихся в дивих громадян України депортує в сибир, там місця зашибісь, а чоловіків поставить в ружжье і попре пу далі в Прибалтику, Польщу, Фінляндію... повертати як пу каде своє( і орбану з фіцо мало не покажеться, адже пу вимагає від нато забирати монатки зі Східн.Європи ...
І що то будуть за реформи, з огляду на "теракти", що почались, то буде хапання всіх підряд і підуть вже розстріли? Влада загралась в метод батога і батога, поки сама он що коїть:
https://censor.net/ua/resonance/3601844/skandaly-z-postavkamy-harchuvannya-dlya-minoborony
при владі одні популісти й дилетанти
Щоб корова менше їла та давала більше молока, її треба менше кормити та більше доїти.
Якщо бусифікація не дає бажаного ефекту, просто треба її посилити.