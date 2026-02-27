РУС
2 170 42

Украина мобилизует до 35 тыс. человек в месяц. Военные устали, нужна ротация, - Зеленский

зсу

Президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина мобилизует примерно 30-34 тысячи человек ежемесячно, но, несмотря на это, ощущается значительный дефицит личного состава.

Об этом глава государства сказал в интервью Sky News, информирует Цензор.НЕТ.

О мобилизации и ротации

По словам президента, военнослужащие устали, нужны ротации, однако есть дефицит людей. 

"30-34 тысячи человек. Россия — примерно на 10 тысяч больше. Но это большая цифра для нас. Это длительный процесс, и это не один месяц, а между нами, на самом деле, не один год. Мы мобилизуем, что можем, и даже с таким количеством всегда есть вопросы от кого-то, какое-то направление, что им нужно больше, потому что они хотят больше ротаций, и они правы, потому что люди устали. Когда устаешь, мораль падает. Это понятно. Надеюсь, командиры справятся лучше... Но если сравнить, сейчас больше дронов, больше оружия, и начали использовать больше дальнобойного. Поэтому мы стараемся, чтобы каждая бригада получила минимум людей, но они это получат. В прошлом году, например, иногда было сложно, люди ждали людей, но они не могли справиться с этим и не имели ротаций, я имею в виду длительный период боли, длительное время, я надеюсь, что это меняется", - отметил Зеленский.

Подготовка бойцов

  • Он добавил, что в России есть много проблем с мобилизационным ресурсом, а Украина способна подготовить своих бойцов перед отправкой на фронт, есть БЗВП, чтобы защитники были "готовы к вызовам на поле боя".

Зеленский Владимир (10631) ротация (30) военнослужащие (1001) мобилизация (1370)
+19
Знаю одного, чотири повістки проігнорував...
показать весь комментарий
27.02.2026 21:40 Ответить
+8
Закінчуються штурмовики 50+?
показать весь комментарий
27.02.2026 21:40 Ответить
+6
Підтягуй вже рексів - 95 й квартал і інших хитровиїбаних - нє?
показать весь комментарий
27.02.2026 21:44 Ответить
Знаю одного, чотири повістки проігнорував...
показать весь комментарий
27.02.2026 21:40 Ответить
Закінчуються штурмовики 50+?
показать весь комментарий
27.02.2026 21:40 Ответить
на прохання пенсійного фонду!
показать весь комментарий
27.02.2026 21:49 Ответить
і куди діваються до 35 тис. людей на місяць?
ротацій нема!
на нулі, як не вистачало людей, так і не вистачає!
списатися з армії, навіть з тяжким пораненням, неможливо!
показать весь комментарий
27.02.2026 21:43 Ответить
в землю. ЕВРЕЙ ЗНИЩУЮ ЕТНОС. Взагалі вибрати евреїв суцільних у владу це щось нечуване
показать весь комментарий
27.02.2026 22:01 Ответить
Підтягуй вже рексів - 95 й квартал і інших хитровиїбаних - нє?
показать весь комментарий
27.02.2026 21:44 Ответить
І ТАК ГОЛОВНЕ ПИТАННЯ - втрат не оголошують АЛЕ

35 000 в місяць і при тому людей на фронті все менше і постійно говорять про перевагу РФ в живій силі. Питання ЯКІ ВТРАТИ? - по логіці втрати тоді більші чим 35 000 в місяць
показать весь комментарий
27.02.2026 21:47 Ответить
зсч і втрати.
показать весь комментарий
27.02.2026 21:49 Ответить
Якщо брати посилену мобілізацію з вересня 2024 року і 30000 на місяць (не 35000 навіть) то виходить за 1.5 року втрати 500+ тисяч українців, і воно ще киздить що за 4 роки втрат 80000??!? Жидівська пика
показать весь комментарий
27.02.2026 22:07 Ответить
Втрати і сзч зашкалюють,раз не вистачає стільки мобілізованих.А що взагалі захищати в цій країні?
показать весь комментарий
27.02.2026 21:47 Ответить
Свіжак.Реєстрація 19 лютого.Логічно,це не твоя країна,то що тобі захищать,кацапе? У тебе в цій країні ні хати,ні родичів немає.За воєннім кораблем масква катай.
показать весь комментарий
27.02.2026 21:57 Ответить
І що реєстрація?Ти можеш назвати вагому причину захищати державу?Я ж нічого не вимагаю неможливого.Я напприклад не бачу причин захищати.Сім*я виїхала під час окупації
показать весь комментарий
27.02.2026 22:01 Ответить
Земля,надра не належать мені,тотальна корупція,права мої похєрєні.Єжине це хіба що контракт на гарних умовах
показать весь комментарий
27.02.2026 22:03 Ответить
Це факт, і це видно всім взагалі то, але не тобі проплаченій ботві.
показать весь комментарий
27.02.2026 22:09 Ответить
Що захищати? Жизненное пространство бангладешцев на востоке.
показать весь комментарий
27.02.2026 22:11 Ответить
Ну ротация военных на тех кого отловили по дворам это так себе история, с такими ротациями ничего не выиграешь а проиграть можно столько что мама не горюй...
показать весь комментарий
27.02.2026 21:49 Ответить
Це як так, Зелупа?
Ти ****** що у кацапів втрати 30 тисяч на місяць, одночасто мобілізуєш 35. Куди вони діваються кожен місяць?
показать весь комментарий
27.02.2026 21:49 Ответить
Як куди? Сзч, вже кажуть 500 тисяч їх, ви думаєте 35 тисяч доходять повністю до лбз?
показать весь комментарий
27.02.2026 21:52 Ответить
Якраз настала пора всіх блатних заброньованих, молодих пенсіонерів, різних не дуже інвалідів, військових, що ошиваються в тилу, поліції і всіх не навчених воювати, може ще додати депутатів ВР.
показать весь комментарий
27.02.2026 21:50 Ответить
Ненавчених воювати десь під 400 тисяч, якщо навіть половину взяти то це вже одна повноцінна ротація вийде
показать весь комментарий
27.02.2026 22:10 Ответить
ЄС і Британія мають потихеньку припиняти статус біженців нашим хлопцям і ті потихеньку будут повертатись в країну.
показать весь комментарий
27.02.2026 21:50 Ответить
Вже черга на кордоні .Люди давно роботу знайшли.Дурних нема повертатися в рабство
показать весь комментарий
27.02.2026 21:53 Ответить
Навіщо їм таке? Здорові чоловіки і в своїй армії пригодяться, в армії де не звільняють талановитих командуючих і забезпечення не тримається на волонтерах.
показать весь комментарий
27.02.2026 21:56 Ответить
Так а чого ж бусифіковані не доходять? Може треба підвищувати якість мобілізації а не кількість? І коли, в решті решт ненавчені воювати підуть навчатися? Там можна тільки з них на три з гаком ротації зробити..
показать весь комментарий
27.02.2026 21:50 Ответить
Відправ тцкашників і відразу вистачить для ротації на весь нуль.
показать весь комментарий
27.02.2026 21:53 Ответить
А куди вони діваються оті 35тисяч?
показать весь комментарий
27.02.2026 21:54 Ответить
Частину списує ВЛК через проблеми зі здоров'ям, частину відпускають через сімейні обставини, частина ще там кудись, і от так воно якось виходить. Гине дуже мало, одиниці. А чмоні москальські всі начисто мруть і не списуються.

Пане майор, все вірно написав?
показать весь комментарий
27.02.2026 22:06 Ответить
У Кропивницькому чоловіка мобілізував ТЦК, а дитину відвезли в притулок коли мати була в Києві.
https://gre4ka.info/novyny/u-kropyvnyczkomu-cholovika-zabrav-tczk-a-dytynu-vidvezly-v-prytulok-poky-maty-bula-v-kyyevi/
показать весь комментарий
27.02.2026 22:07 Ответить
Значить в нього не такі сімейні обставини, а в тих що списуються - правильні обставини. Інакше куди ж ті 35 тисяч дійсно зникають?
показать весь комментарий
27.02.2026 22:10 Ответить
викрадають марсіани,инфа 100
показать весь комментарий
27.02.2026 22:11 Ответить
Тобто сирок на п'ятому році війни як жене в м'ясні штурми так і не припиняє? Цього кацапського покидька не перевчиш, війни виграються ТЕХНОЛОГІЯМИ а не м'ясом, тупоголові ніяк не збагнуть і гонять в кілзону насичене жронами штурмовиків 50..60+
показать весь комментарий
27.02.2026 21:55 Ответить
Кажуть, кацапи 30-40 тисяч в місяць беруть на контракт. Кажуть, 35 тисяч Україна бусифікує.
Але нам розказують ще про втрати чи не 1 до 10 в нашу користь.
ЗСУ б зростали постійно і вже б значно переважали ЗСРФ, якби навіть втрати були 1 до 2.

То як така альтернативно-обдарована арифметика тоді можлива? Це магія?

Як же зазвездлілись всі лайно-патріотичні спікери на чолі з Боневсраком Потужним.
показать весь комментарий
27.02.2026 21:56 Ответить
От нарешті правда! Скільки воїнів гине,пропадає і скільки скалічених! Це просто жах! 4 роки ! Це 48 місяців по 35000! Це 1680000 воїнів!!! А не те що каже гарант за 55000 за всю війну !
показать весь комментарий
27.02.2026 21:58 Ответить
Мусорню на фронт разом з тцкашниками
показать весь комментарий
27.02.2026 21:59 Ответить
Пикалов и кошевой уже готовы выступить в бой,отправляй своих корешей на фронт,полицаев тоже не забудь.
показать весь комментарий
27.02.2026 22:00 Ответить
а молодежь зачем віпускал???
показать весь комментарий
27.02.2026 22:01 Ответить
щоб програти війну - бо ціль знищити етнос. І так - одних винищить а молодь приживеться в ЕС - і того населення України впаде через покоління до 10 млн

Коли він прийшов було 44
показать весь комментарий
27.02.2026 22:03 Ответить
Росія мобає на 28% більше, втрати у них на 600% більше (1:6 на українську користь), при цьому російське угруповання постійно нарощується. Як таке може бути взагалі? Втім, якщо партія показує чотири пальці й каже, що там три, то треба так і думати. Все по Орвеллу.
показать весь комментарий
27.02.2026 22:04 Ответить
Можливо, ці втомлені друзі замінять військових?

показать весь комментарий
27.02.2026 22:06 Ответить
Проблему мають вирішити "цифрові охфіцери". Хіба ні?
показать весь комментарий
27.02.2026 22:12 Ответить
Зондер-командер вже по кущах сидят в засідках і зненацька хватають всіх підряд. Без поліції, боді-камер, в балаклавах. В більшості п'ятеро тцкашників на одного. Довго не мусолять, а відразу в бус або автомобіль. А там вже пох..й, чи є в тебе бронь чи немає. План виконаний. Тільки чомусь чинуш та начальнике держустанов не хапають. Напевно щось знають, де зя шастать, а де ніззя. А ще нам розповідають про якусь там правову державу, де всі рівні перед законом.
показать весь комментарий
27.02.2026 22:12 Ответить
 
 