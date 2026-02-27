Украина мобилизует до 35 тыс. человек в месяц. Военные устали, нужна ротация, - Зеленский
Президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина мобилизует примерно 30-34 тысячи человек ежемесячно, но, несмотря на это, ощущается значительный дефицит личного состава.
Об этом глава государства сказал в интервью Sky News, информирует Цензор.НЕТ.
О мобилизации и ротации
По словам президента, военнослужащие устали, нужны ротации, однако есть дефицит людей.
"30-34 тысячи человек. Россия — примерно на 10 тысяч больше. Но это большая цифра для нас. Это длительный процесс, и это не один месяц, а между нами, на самом деле, не один год. Мы мобилизуем, что можем, и даже с таким количеством всегда есть вопросы от кого-то, какое-то направление, что им нужно больше, потому что они хотят больше ротаций, и они правы, потому что люди устали. Когда устаешь, мораль падает. Это понятно. Надеюсь, командиры справятся лучше... Но если сравнить, сейчас больше дронов, больше оружия, и начали использовать больше дальнобойного. Поэтому мы стараемся, чтобы каждая бригада получила минимум людей, но они это получат. В прошлом году, например, иногда было сложно, люди ждали людей, но они не могли справиться с этим и не имели ротаций, я имею в виду длительный период боли, длительное время, я надеюсь, что это меняется", - отметил Зеленский.
Подготовка бойцов
- Он добавил, что в России есть много проблем с мобилизационным ресурсом, а Украина способна подготовить своих бойцов перед отправкой на фронт, есть БЗВП, чтобы защитники были "готовы к вызовам на поле боя".
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
ротацій нема!
на нулі, як не вистачало людей, так і не вистачає!
списатися з армії, навіть з тяжким пораненням, неможливо!
35 000 в місяць і при тому людей на фронті все менше і постійно говорять про перевагу РФ в живій силі. Питання ЯКІ ВТРАТИ? - по логіці втрати тоді більші чим 35 000 в місяць
Ти ****** що у кацапів втрати 30 тисяч на місяць, одночасто мобілізуєш 35. Куди вони діваються кожен місяць?
Пане майор, все вірно написав?
https://gre4ka.info/novyny/u-kropyvnyczkomu-cholovika-zabrav-tczk-a-dytynu-vidvezly-v-prytulok-poky-maty-bula-v-kyyevi/
Але нам розказують ще про втрати чи не 1 до 10 в нашу користь.
ЗСУ б зростали постійно і вже б значно переважали ЗСРФ, якби навіть втрати були 1 до 2.
То як така альтернативно-обдарована арифметика тоді можлива? Це магія?
Як же зазвездлілись всі лайно-патріотичні спікери на чолі з Боневсраком Потужним.
Коли він прийшов було 44