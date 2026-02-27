Украина мобилизует до 35 тыс. человек в месяц. Военные устали, нужна ротация, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина мобилизует примерно 30-34 тысячи человек ежемесячно, но, несмотря на это, ощущается значительный дефицит личного состава.

Об этом глава государства сказал в интервью Sky News, информирует Цензор.НЕТ.

По словам президента, военнослужащие устали, нужны ротации, однако есть дефицит людей.

"30-34 тысячи человек. Россия — примерно на 10 тысяч больше. Но это большая цифра для нас. Это длительный процесс, и это не один месяц, а между нами, на самом деле, не один год. Мы мобилизуем, что можем, и даже с таким количеством всегда есть вопросы от кого-то, какое-то направление, что им нужно больше, потому что они хотят больше ротаций, и они правы, потому что люди устали. Когда устаешь, мораль падает. Это понятно. Надеюсь, командиры справятся лучше... Но если сравнить, сейчас больше дронов, больше оружия, и начали использовать больше дальнобойного. Поэтому мы стараемся, чтобы каждая бригада получила минимум людей, но они это получат. В прошлом году, например, иногда было сложно, люди ждали людей, но они не могли справиться с этим и не имели ротаций, я имею в виду длительный период боли, длительное время, я надеюсь, что это меняется", - отметил Зеленский.