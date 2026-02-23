РУС
Традиционный подход к мобилизации в современной войне полностью исчерпал себя, - Залужный

Опыт российско-украинской войны показал, что традиционный подход к мобилизации полностью исчерпал себя.

Об этом заявил посол Украины в Великобритании и бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный во время выступления в Королевском институте международных отношений, передает Цензор.НЕТ.

Подробности

Экс-главком заявил, что количество людей, физически способных выполнять задачи в зоне боевых действий, минимально. Оно продолжает сокращаться и фактически постепенно заменяется роботами.

"Опыт как России, так и Украины показывает, что традиционный подход к мобилизации в современной войне полностью себя исчерпал", – сказал Залужный.

Также Залужный отметил, что украинский опыт подтверждает, что вопрос мобилизации является чувствительным и влияет на стабильность общества во время войны и его готовность поддерживать такую войну. Именно поэтому Россия не объявляет мобилизацию, что иногда используется, чтобы запугать Украину.

+17
У нас чудово працюють буси з 'нетрадиційними' екіпажами і такі самі групи оповіщення.
23.02.2026 15:44 Ответить
+11
"Досвід російсько-української війни продемонстрував, що традиційний підхід до мобілізації повністю себе вичерпав." - Цікаво, а на підставі чого зробив такий висновок В.Залужний?

Невже традиційний підхід передбачає мобілізацію 50+ та звільнення від мобілізаціхї 18-25? Чи, можливо, традиційний підхід передбачає побудову корупційної системи під час мобілізації? Чи може традиційна система це коли мобілізація безстрокова?

Мені здається, що В.Залужний живе в своїх ілюзіях і, час від часу, ділиться ними в ЗМІ.
23.02.2026 16:12 Ответить
+10
Куди дивляться адміни та психіатри?
23.02.2026 16:07 Ответить
У нас чудово працюють буси з 'нетрадиційними' екіпажами і такі самі групи оповіщення.
23.02.2026 15:44 Ответить
ну хоч десь ми виконуємо норми Еврокомісії щодо ЛГБТ
23.02.2026 15:45 Ответить
Мобілізація має бути тотальна, досить вже роздумів про мобілізацію, всі мають отримати досвід війни!
23.02.2026 15:55 Ответить
Такого не було і не буде.
23.02.2026 15:59 Ответить
Всі мають пройти крізь війну. Сидіти в ресторанах та на курортах не вийде! Всі в окопи, під дрони та КАБи.
23.02.2026 16:02 Ответить
Куди дивляться адміни та психіатри?
23.02.2026 16:07 Ответить
а куди дивиться твій ТЦК, до якого ти маєш бути приписаний?
23.02.2026 16:18 Ответить
А куди дивляться робітники ТЦК?
23.02.2026 17:34 Ответить
Так и представил ресторан(ну или райсовет), заколоченный досками и с плакатом "Все ушли на фронт".
23.02.2026 16:08 Ответить
Чоловіків в тилу мають замінити жінки, які мають неповнолітнії дітей. А всі інші жінки також мають йти на фронт.
23.02.2026 16:36 Ответить
"Ігор Л", з яких фронтів пишіте, якщо не секрет?
23.02.2026 16:13 Ответить
Зі східних
23.02.2026 16:37 Ответить
Чудово, ціла психологічно скалічені нація ПТРСиків. Коли вас довбойобів вже в палату з м'якими стінами заберуть.
23.02.2026 19:12 Ответить
якби це не хотілось диванним патріотам, але за тотальної мобілізації втрачається сенс у ній.
навіть для великої ресурсної рашки - тотальна мобілізація не вихід. війна ведеться не тільки і не стільки тілами воїнів, як би того не хотілось старим пердунам. Логістика, економіка, іновації.
друга справа - залучати по максимуму цивілів до військової справи, всі оці діловоди, логісти, бухгалтерія, і решта - це так. але лишати їх цивілами.
23.02.2026 16:07 Ответить
Досить вигадувати дурню. Війна це справа всіх громадян і всі мають пройти через війну. Україна має змінитись, а вона не може змінитись коли всі ховаються по квартирам.
23.02.2026 16:38 Ответить
Ты либо несколько болен, либо в штабах ошиваешься. Адекватный человек никогда такого не то что ни скажет, даже не подумает.
23.02.2026 16:46 Ответить
Україна потребує змін, а змінити Україну можуть тільки люди які пройшли війну. Не бачу сенсу тримати в тилу мільйони громадян які мають відчути на собі що таке боротьба за власну країну!
23.02.2026 16:48 Ответить
Ты толкаешь речи, как штатные барбершопные пропагандоны в чистой и немятой военной форме.
23.02.2026 17:02 Ответить
Йолопе...випий зеленьки чи йоду, вавки у кебеті припікає.
23.02.2026 19:03 Ответить
А ти, лікарю, де "ошиваєшся"?
23.02.2026 17:38 Ответить
А где все врачи работают?
23.02.2026 17:51 Ответить
досить кричати лозунгами...
як казав мій колега, старий жид, " легко бути щедрим... за чужий рахунок"
23.02.2026 17:27 Ответить
Тоді давайте не лозунгами. Конструктивно.
23.02.2026 17:40 Ответить
Не приведи Перун попасти на бз з бусифікованими...
23.02.2026 15:45 Ответить
А "бз" це шо, Базель?
23.02.2026 16:14 Ответить
А хто по вашому зараз там воює? тих, хто сам прийшов в 2022р залишились одиниці.
23.02.2026 19:33 Ответить
Пане Генерал, говоріть, не мовчіть. Честь.
23.02.2026 15:48 Ответить
Банальщина Залужного по типу: воювати мають високомотивовані бійці, воювати треба технологічно - дронами і робротами, треба бити ракетами по тилам русні, треба щоб все було добре а не погано і т.д. дуже подобається жіночкам. Чого ж він не каже як все це зробити, де взяти вчених, щоб зробили нам ті ракети, дрони, роботів. Чи є в нас час на те? Де взяти гроші, щоб дати тим вченим конкурентну платню, а головне де взяти мотивованих солдат. Якщо ви напишете, що треба щоб менше крали, то хай він скаже як зробити, щоб менше крали.
23.02.2026 19:45 Ответить
Ця війна технологічна і великої кількості людей там не потрібно!
23.02.2026 15:49 Ответить
Доповню, вчіть на операторів дронів мобілізованих, на кожного мінімум 20 дронів виділяйте і все, у кацапів будуть втрати 600 до 1, навіщо створювати штурмові війська з 60+ дідів і гнати їх на вірну смерть? Оцього не розумію.
23.02.2026 16:06 Ответить
Вася, у них дронів і операторів не менше, а РЕШТИ - більше. Так зрозуміло?
23.02.2026 16:18 Ответить
Виходить і м'яса більше, тоді сенс цієї бусифікації
23.02.2026 19:19 Ответить
А скільки треба? Назвіть цифру
23.02.2026 19:47 Ответить
Я ж не військовий спеціаліст чи аналітик щоб називати цифру, це мають військові розрахувати виходячи з кількості і якості озброєнь яке надходить до ЗСУ! Але точно не потрібно стільки людей, скільки мобілізовує Україна судячи з офіційної інформації.
23.02.2026 20:28 Ответить
От військові спеціалісти все врахували і розрахували , що треба мобілізувати 30 тис. в місяць. Але ж ви, не спеціаліст, впевнені, що стільки не треба. Щось тут у вас не грає.
23.02.2026 20:40 Ответить
Надо просто эвакуировать в Европу всех владельцам Y-хромосомы с 3х лет и до климакса. Почему только 18-22?
23.02.2026 15:49 Ответить
Посилання на цитату можна? Чи лиш би звізданути?
23.02.2026 16:04 Ответить
Капітан очевидність: хай скаже що робити, наші "козаки" не підуть і за величезні гроші. Пробували за 2 млн. грн. заманити молодь 18-24р. Прийшло на контракт аж 1 тис. чоловік.
23.02.2026 15:55 Ответить
Фізично придатними до виконання завдань по "просочуванню", "охопенню" та знищенню противника є лише особи чоловічої статі віком від 18 до 25-27 років. Саме тому в часи рядянсько-афганської війни до військової служби залучали цю категорію молодих людей, включно зі студентами вузів. А у нас чомусь вирішили, що найбільш придатними є "діди" віком 40+, які не навряд чи пробіжають 50-600 м, а того встигли заробити коліт і гастрит.
23.02.2026 15:56 Ответить
про мобілізацію треба просит канцлера Мерца і прем'єр-міністра Баварії. За кордоном опинилися молоді, здорові та непогано мотивовані (у фінансовому сенсі) потенційні захисники. Бракує лише поштовху, який має дати влада. Не думаю, що при нападі на Китай чи Північну Корею там би заморочувалися "мотивацією" та "виплатами".
23.02.2026 15:59 Ответить
Чому тільки Мерца? Я думаю, просити потрібно керівництво Польщі в першу чергу...
23.02.2026 16:21 Ответить
))))
23.02.2026 16:50 Ответить
О, зараз нафронтники доведуть що Залужний не правий.
23.02.2026 16:00 Ответить
Знайди різницю:

Огляд від ШІ

Президент України Володимир Зеленський наголошує на необхідності зміни підходу до мобілізації через впровадження нових контрактних засад та технологічного розвитку, відкидаючи при цьому зниження мобілізаційного віку нижче 25 років
. Основний акцент робиться на рекрутингу, забезпеченні балансу між економікою та армією, а також посиленні мотивації військовослужбовців
23.02.2026 16:08 Ответить
Ти скажи це сирку і опі, їх все влаштовує і в них все стабільно, незважаючи на те що сзч десь вже мабуть півмільйона, але то таке, статистична похибка, оці лампасно-совкові не здатні на перевивчення, як їх навчили в московському військовому інституті так вони і роблять.
23.02.2026 16:04 Ответить
і гадять, а не "і роблять".
23.02.2026 16:24 Ответить
Так традиційний - це ж коли всі стрункими рядами йдуть без всяких там "троє дітей", "18-22", "я син Сталіна", жінки до верстатів, діти збирають металобрухт. В нас якраз нетрадиційний, так що все окей. Є відносно невелика кількість біороботів для війни, а інші собі живуть життя.
23.02.2026 16:08 Ответить
"Досвід російсько-української війни продемонстрував, що традиційний підхід до мобілізації повністю себе вичерпав." - Цікаво, а на підставі чого зробив такий висновок В.Залужний?

Невже традиційний підхід передбачає мобілізацію 50+ та звільнення від мобілізаціхї 18-25? Чи, можливо, традиційний підхід передбачає побудову корупційної системи під час мобілізації? Чи може традиційна система це коли мобілізація безстрокова?

Мені здається, що В.Залужний живе в своїх ілюзіях і, час від часу, ділиться ними в ЗМІ.
23.02.2026 16:12 Ответить
А який генерал на телебаченні виступав, щоб підтримати закони 8271 і 2124, якими фактично було похєрено і добровільну, і традиційну мобілізацію? Невже інший Залужний?
23.02.2026 16:21 Ответить
Може ти допоможеш розвіяти "ілюзії" та покажеш, як треба йти до війська?
23.02.2026 17:11 Ответить
Так а що потрібно робити, профессор?
23.02.2026 17:02 Ответить
Заява Валерія Залужного про те, що кількість фізично здатних до бою людей мінімальна і вони замінюються роботами, відображає стратегічну реальність ******** війни, де технологічний глухий кут змушує обидві сторони шукати вихід у повній автоматизації. Залужний неодноразово наголошував, що поява масових роботів (дронів) зробила неможливим будь-яке пересування солдатів на полі бою. Це створює ситуацію "позиційного паралічу", де людина стає занадто вразливою ціллю. І Україна дійсно зараз стикається з критичною нестачею живої сили. Роботизація - це не просто вибір, а єдиний спосіб підтримувати обороноздатність при скороченні мобілізаційного потенціалу. І масштабна заміна вже почалася: У 2025 році Україна вже поставила на фронт приблизно 15 000 наземних роботів. Вони вже виконують найнебезпечніші завдання: мінування, евакуацію поранених, підвезення боєкомплекту та навіть прямі вогневі операції. І тут є і економічна доцільність. Бо виробництво українських роботів (наприклад, платформи "Лють" або "Терміт") є дешевшим і стратегічно вигіднішим, ніж постійна втрата підготовлених фахівців. Час іде і все змінюється. У тому числі і еволюція тактики ведення війни. Залужний прогнозує, що до 2027 року війна стане "повністю безжальною" через автономні системи, які прийматимуть рішення про ураження цілей без участі людини. І подобається це комусь чи ні, але заява Залужного має під собою як демографічне підґрунтя (вичерпання людського ресурсу), так і технологічне (зміна філософії війни від "маси людей" до "маси технологій"). Це не просто прогноз, а опис процесу, що вже триває на фронті в 2025-2026 роках.
23.02.2026 17:32 Ответить
Справжній інноватор - командир батальйону «Братство» Середюк.
Він у свій батальон набирає "скот", причому https://informator.ua/uk/bilsh-nebezpechni-nizh-rosiyski-soldati-komandir-gur-rizko-vislovivsya-pro-kritikiv-tck пише про це прямим текстом.
23.02.2026 18:12 Ответить
Корєш корчинського, навіть не здивував.
23.02.2026 19:08 Ответить
 
 