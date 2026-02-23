Традиционный подход к мобилизации в современной войне полностью исчерпал себя, - Залужный
Опыт российско-украинской войны показал, что традиционный подход к мобилизации полностью исчерпал себя.
Об этом заявил посол Украины в Великобритании и бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный во время выступления в Королевском институте международных отношений, передает Цензор.НЕТ.
Подробности
Экс-главком заявил, что количество людей, физически способных выполнять задачи в зоне боевых действий, минимально. Оно продолжает сокращаться и фактически постепенно заменяется роботами.
"Опыт как России, так и Украины показывает, что традиционный подход к мобилизации в современной войне полностью себя исчерпал", – сказал Залужный.
Также Залужный отметил, что украинский опыт подтверждает, что вопрос мобилизации является чувствительным и влияет на стабильность общества во время войны и его готовность поддерживать такую войну. Именно поэтому Россия не объявляет мобилизацию, что иногда используется, чтобы запугать Украину.
навіть для великої ресурсної рашки - тотальна мобілізація не вихід. війна ведеться не тільки і не стільки тілами воїнів, як би того не хотілось старим пердунам. Логістика, економіка, іновації.
друга справа - залучати по максимуму цивілів до військової справи, всі оці діловоди, логісти, бухгалтерія, і решта - це так. але лишати їх цивілами.
як казав мій колега, старий жид, " легко бути щедрим... за чужий рахунок"
Огляд від ШІ
Президент України Володимир Зеленський наголошує на необхідності зміни підходу до мобілізації через впровадження нових контрактних засад та технологічного розвитку, відкидаючи при цьому зниження мобілізаційного віку нижче 25 років
. Основний акцент робиться на рекрутингу, забезпеченні балансу між економікою та армією, а також посиленні мотивації військовослужбовців
Невже традиційний підхід передбачає мобілізацію 50+ та звільнення від мобілізаціхї 18-25? Чи, можливо, традиційний підхід передбачає побудову корупційної системи під час мобілізації? Чи може традиційна система це коли мобілізація безстрокова?
Мені здається, що В.Залужний живе в своїх ілюзіях і, час від часу, ділиться ними в ЗМІ.
Він у свій батальон набирає "скот", причому https://informator.ua/uk/bilsh-nebezpechni-nizh-rosiyski-soldati-komandir-gur-rizko-vislovivsya-pro-kritikiv-tck пише про це прямим текстом.