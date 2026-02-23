Традиційний підхід до мобілізації у сучасній війні повністю себе вичерпав, - Залужний

Досвід російсько-української війни продемонстрував, що традиційний підхід до мобілізації повністю себе вичерпав.

Про це заявив посол України у Великій Британії та колишній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний під час виступу в Королівському інституті міжнародних відносин, передає Цензор.НЕТ.

Ексголовком заявив, що кількість людей, фізично здатних виконувати завдання у зоні бойових дій, мінімальна. Вона продовжує скорочуватися і фактично поступово замінюється роботами.

"Досвід як Росії, так і України показує, що традиційний підхід до мобілізації у сучасній війні повністю себе вичерпав", – сказав Залужний.

Також Залужний зазначив, що український досвід підтверджує, що питання мобілізації є чутливим і впливає на стабільність суспільства під час війни та його готовність підтримувати таку війну. Саме тому Росія не оголошує мобілізацію, що інколи використовується, щоб залякати Україну.

