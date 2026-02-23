Традиційний підхід до мобілізації у сучасній війні повністю себе вичерпав, - Залужний

Досвід російсько-української війни продемонстрував, що традиційний підхід до мобілізації повністю себе вичерпав.

Про це заявив посол України у Великій Британії та колишній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний під час виступу в Королівському інституті міжнародних відносин, передає Цензор.НЕТ.

Ексголовком заявив, що кількість людей, фізично здатних виконувати завдання у зоні бойових дій, мінімальна. Вона продовжує скорочуватися і фактично поступово замінюється роботами.

"Досвід як Росії, так і України показує, що традиційний підхід до мобілізації у сучасній війні повністю себе вичерпав", – сказав Залужний.

Також Залужний зазначив, що український досвід підтверджує, що питання мобілізації є чутливим і впливає на стабільність суспільства під час війни та його готовність підтримувати таку війну. Саме тому Росія не оголошує мобілізацію, що інколи використовується, щоб залякати Україну.

Топ коментарі
+18
У нас чудово працюють буси з 'нетрадиційними' екіпажами і такі самі групи оповіщення.
23.02.2026 15:44 Відповісти
+11
Куди дивляться адміни та психіатри?
23.02.2026 16:07 Відповісти
+11
"Досвід російсько-української війни продемонстрував, що традиційний підхід до мобілізації повністю себе вичерпав." - Цікаво, а на підставі чого зробив такий висновок В.Залужний?

Невже традиційний підхід передбачає мобілізацію 50+ та звільнення від мобілізаціхї 18-25? Чи, можливо, традиційний підхід передбачає побудову корупційної системи під час мобілізації? Чи може традиційна система це коли мобілізація безстрокова?

Мені здається, що В.Залужний живе в своїх ілюзіях і, час від часу, ділиться ними в ЗМІ.
23.02.2026 16:12 Відповісти
У нас чудово працюють буси з 'нетрадиційними' екіпажами і такі самі групи оповіщення.
23.02.2026 15:44 Відповісти
ну хоч десь ми виконуємо норми Еврокомісії щодо ЛГБТ
23.02.2026 15:45 Відповісти
Мобілізація має бути тотальна, досить вже роздумів про мобілізацію, всі мають отримати досвід війни!
23.02.2026 15:55 Відповісти
Такого не було і не буде.
23.02.2026 15:59 Відповісти
Всі мають пройти крізь війну. Сидіти в ресторанах та на курортах не вийде! Всі в окопи, під дрони та КАБи.
23.02.2026 16:02 Відповісти
Куди дивляться адміни та психіатри?
23.02.2026 16:07 Відповісти
а куди дивиться твій ТЦК, до якого ти маєш бути приписаний?
23.02.2026 16:18 Відповісти
А куди дивляться робітники ТЦК?
23.02.2026 17:34 Відповісти
Так и представил ресторан(ну или райсовет), заколоченный досками и с плакатом "Все ушли на фронт".
23.02.2026 16:08 Відповісти
Чоловіків в тилу мають замінити жінки, які мають неповнолітнії дітей. А всі інші жінки також мають йти на фронт.
23.02.2026 16:36 Відповісти
"Ігор Л", з яких фронтів пишіте, якщо не секрет?
23.02.2026 16:13 Відповісти
Зі східних
23.02.2026 16:37 Відповісти
Чудово, ціла психологічно скалічені нація ПТРСиків. Коли вас довбойобів вже в палату з м'якими стінами заберуть.
23.02.2026 19:12 Відповісти
А ти коли підеш на фронт, отримати свій ПТРС?
25.02.2026 10:30 Відповісти
якби це не хотілось диванним патріотам, але за тотальної мобілізації втрачається сенс у ній.
навіть для великої ресурсної рашки - тотальна мобілізація не вихід. війна ведеться не тільки і не стільки тілами воїнів, як би того не хотілось старим пердунам. Логістика, економіка, іновації.
друга справа - залучати по максимуму цивілів до військової справи, всі оці діловоди, логісти, бухгалтерія, і решта - це так. але лишати їх цивілами.
23.02.2026 16:07 Відповісти
Досить вигадувати дурню. Війна це справа всіх громадян і всі мають пройти через війну. Україна має змінитись, а вона не може змінитись коли всі ховаються по квартирам.
23.02.2026 16:38 Відповісти
Ты либо несколько болен, либо в штабах ошиваешься. Адекватный человек никогда такого не то что ни скажет, даже не подумает.
23.02.2026 16:46 Відповісти
Україна потребує змін, а змінити Україну можуть тільки люди які пройшли війну. Не бачу сенсу тримати в тилу мільйони громадян які мають відчути на собі що таке боротьба за власну країну!
23.02.2026 16:48 Відповісти
Ты толкаешь речи, как штатные барбершопные пропагандоны в чистой и немятой военной форме.
23.02.2026 17:02 Відповісти
Яка аудіторія такі і лозунги.
25.02.2026 11:26 Відповісти
Опять народ хреновый?
25.02.2026 13:17 Відповісти
Йолопе...випий зеленьки чи йоду, вавки у кебеті припікає.
23.02.2026 19:03 Відповісти
А ти, лікарю, де "ошиваєшся"?
23.02.2026 17:38 Відповісти
А где все врачи работают?
23.02.2026 17:51 Відповісти
досить кричати лозунгами...
як казав мій колега, старий жид, " легко бути щедрим... за чужий рахунок"
23.02.2026 17:27 Відповісти
Тоді давайте не лозунгами. Конструктивно.
23.02.2026 17:40 Відповісти
Не приведи Перун попасти на бз з бусифікованими...
23.02.2026 15:45 Відповісти
А "бз" це шо, Базель?
23.02.2026 16:14 Відповісти
А хто по вашому зараз там воює? тих, хто сам прийшов в 2022р залишились одиниці.
23.02.2026 19:33 Відповісти
Пане Генерал, говоріть, не мовчіть. Честь.
23.02.2026 15:48 Відповісти
Банальщина Залужного по типу: воювати мають високомотивовані бійці, воювати треба технологічно - дронами і робротами, треба бити ракетами по тилам русні, треба щоб все було добре а не погано і т.д. дуже подобається жіночкам. Чого ж він не каже як все це зробити, де взяти вчених, щоб зробили нам ті ракети, дрони, роботів. Чи є в нас час на те? Де взяти гроші, щоб дати тим вченим конкурентну платню, а головне де взяти мотивованих солдат. Якщо ви напишете, що треба щоб менше крали, то хай він скаже як зробити, щоб менше крали.
23.02.2026 19:45 Відповісти
Для початку би непогано навчитися масштабувати успішні ідеї. Кацапи доречі навчилися.
25.02.2026 10:54 Відповісти
Ця війна технологічна і великої кількості людей там не потрібно!
23.02.2026 15:49 Відповісти
Доповню, вчіть на операторів дронів мобілізованих, на кожного мінімум 20 дронів виділяйте і все, у кацапів будуть втрати 600 до 1, навіщо створювати штурмові війська з 60+ дідів і гнати їх на вірну смерть? Оцього не розумію.
23.02.2026 16:06 Відповісти
Вася, у них дронів і операторів не менше, а РЕШТИ - більше. Так зрозуміло?
23.02.2026 16:18 Відповісти
Виходить і м'яса більше, тоді сенс цієї бусифікації
23.02.2026 19:19 Відповісти
А скільки треба? Назвіть цифру
23.02.2026 19:47 Відповісти
Я ж не військовий спеціаліст чи аналітик щоб називати цифру, це мають військові розрахувати виходячи з кількості і якості озброєнь яке надходить до ЗСУ! Але точно не потрібно стільки людей, скільки мобілізовує Україна судячи з офіційної інформації.
23.02.2026 20:28 Відповісти
От військові спеціалісти все врахували і розрахували , що треба мобілізувати 30 тис. в місяць. Але ж ви, не спеціаліст, впевнені, що стільки не треба. Щось тут у вас не грає.
23.02.2026 20:40 Відповісти
Надо просто эвакуировать в Европу всех владельцам Y-хромосомы с 3х лет и до климакса. Почему только 18-22?
23.02.2026 15:49 Відповісти
Посилання на цитату можна? Чи лиш би звізданути?
23.02.2026 16:04 Відповісти
Капітан очевидність: хай скаже що робити, наші "козаки" не підуть і за величезні гроші. Пробували за 2 млн. грн. заманити молодь 18-24р. Прийшло на контракт аж 1 тис. чоловік.
23.02.2026 15:55 Відповісти
Фізично придатними до виконання завдань по "просочуванню", "охопенню" та знищенню противника є лише особи чоловічої статі віком від 18 до 25-27 років. Саме тому в часи рядянсько-афганської війни до військової служби залучали цю категорію молодих людей, включно зі студентами вузів. А у нас чомусь вирішили, що найбільш придатними є "діди" віком 40+, які не навряд чи пробіжають 50-600 м, а того встигли заробити коліт і гастрит.
23.02.2026 15:56 Відповісти
про мобілізацію треба просит канцлера Мерца і прем'єр-міністра Баварії. За кордоном опинилися молоді, здорові та непогано мотивовані (у фінансовому сенсі) потенційні захисники. Бракує лише поштовху, який має дати влада. Не думаю, що при нападі на Китай чи Північну Корею там би заморочувалися "мотивацією" та "виплатами".
23.02.2026 15:59 Відповісти
Чому тільки Мерца? Я думаю, просити потрібно керівництво Польщі в першу чергу...
23.02.2026 16:21 Відповісти
))))
23.02.2026 16:50 Відповісти
О, зараз нафронтники доведуть що Залужний не правий.
23.02.2026 16:00 Відповісти
Знайди різницю:

Огляд від ШІ

Президент України Володимир Зеленський наголошує на необхідності зміни підходу до мобілізації через впровадження нових контрактних засад та технологічного розвитку, відкидаючи при цьому зниження мобілізаційного віку нижче 25 років
. Основний акцент робиться на рекрутингу, забезпеченні балансу між економікою та армією, а також посиленні мотивації військовослужбовців
23.02.2026 16:08 Відповісти
Ти скажи це сирку і опі, їх все влаштовує і в них все стабільно, незважаючи на те що сзч десь вже мабуть півмільйона, але то таке, статистична похибка, оці лампасно-совкові не здатні на перевивчення, як їх навчили в московському військовому інституті так вони і роблять.
23.02.2026 16:04 Відповісти
і гадять, а не "і роблять".
23.02.2026 16:24 Відповісти
Так традиційний - це ж коли всі стрункими рядами йдуть без всяких там "троє дітей", "18-22", "я син Сталіна", жінки до верстатів, діти збирають металобрухт. В нас якраз нетрадиційний, так що все окей. Є відносно невелика кількість біороботів для війни, а інші собі живуть життя.
23.02.2026 16:08 Відповісти
23.02.2026 16:12 Відповісти
А який генерал на телебаченні виступав, щоб підтримати закони 8271 і 2124, якими фактично було похєрено і добровільну, і традиційну мобілізацію? Невже інший Залужний?
23.02.2026 16:21 Відповісти
Може ти допоможеш розвіяти "ілюзії" та покажеш, як треба йти до війська?
23.02.2026 17:11 Відповісти
Так а що потрібно робити, профессор?
23.02.2026 17:02 Відповісти
Заява Валерія Залужного про те, що кількість фізично здатних до бою людей мінімальна і вони замінюються роботами, відображає стратегічну реальність ******** війни, де технологічний глухий кут змушує обидві сторони шукати вихід у повній автоматизації. Залужний неодноразово наголошував, що поява масових роботів (дронів) зробила неможливим будь-яке пересування солдатів на полі бою. Це створює ситуацію "позиційного паралічу", де людина стає занадто вразливою ціллю. І Україна дійсно зараз стикається з критичною нестачею живої сили. Роботизація - це не просто вибір, а єдиний спосіб підтримувати обороноздатність при скороченні мобілізаційного потенціалу. І масштабна заміна вже почалася: У 2025 році Україна вже поставила на фронт приблизно 15 000 наземних роботів. Вони вже виконують найнебезпечніші завдання: мінування, евакуацію поранених, підвезення боєкомплекту та навіть прямі вогневі операції. І тут є і економічна доцільність. Бо виробництво українських роботів (наприклад, платформи "Лють" або "Терміт") є дешевшим і стратегічно вигіднішим, ніж постійна втрата підготовлених фахівців. Час іде і все змінюється. У тому числі і еволюція тактики ведення війни. Залужний прогнозує, що до 2027 року війна стане "повністю безжальною" через автономні системи, які прийматимуть рішення про ураження цілей без участі людини. І подобається це комусь чи ні, але заява Залужного має під собою як демографічне підґрунтя (вичерпання людського ресурсу), так і технологічне (зміна філософії війни від "маси людей" до "маси технологій"). Це не просто прогноз, а опис процесу, що вже триває на фронті в 2025-2026 роках.
23.02.2026 17:32 Відповісти
Справжній інноватор - командир батальйону «Братство» Середюк.
Він у свій батальон набирає "скот", причому https://informator.ua/uk/bilsh-nebezpechni-nizh-rosiyski-soldati-komandir-gur-rizko-vislovivsya-pro-kritikiv-tck пише про це прямим текстом.
23.02.2026 18:12 Відповісти
Корєш корчинського, навіть не здивував.
23.02.2026 19:08 Відповісти
 
 