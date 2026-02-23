Традиційний підхід до мобілізації у сучасній війні повністю себе вичерпав, - Залужний
Досвід російсько-української війни продемонстрував, що традиційний підхід до мобілізації повністю себе вичерпав.
Про це заявив посол України у Великій Британії та колишній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний під час виступу в Королівському інституті міжнародних відносин, передає Цензор.НЕТ.
Ексголовком заявив, що кількість людей, фізично здатних виконувати завдання у зоні бойових дій, мінімальна. Вона продовжує скорочуватися і фактично поступово замінюється роботами.
"Досвід як Росії, так і України показує, що традиційний підхід до мобілізації у сучасній війні повністю себе вичерпав", – сказав Залужний.
Також Залужний зазначив, що український досвід підтверджує, що питання мобілізації є чутливим і впливає на стабільність суспільства під час війни та його готовність підтримувати таку війну. Саме тому Росія не оголошує мобілізацію, що інколи використовується, щоб залякати Україну.
навіть для великої ресурсної рашки - тотальна мобілізація не вихід. війна ведеться не тільки і не стільки тілами воїнів, як би того не хотілось старим пердунам. Логістика, економіка, іновації.
друга справа - залучати по максимуму цивілів до військової справи, всі оці діловоди, логісти, бухгалтерія, і решта - це так. але лишати їх цивілами.
як казав мій колега, старий жид, " легко бути щедрим... за чужий рахунок"
Огляд від ШІ
Президент України Володимир Зеленський наголошує на необхідності зміни підходу до мобілізації через впровадження нових контрактних засад та технологічного розвитку, відкидаючи при цьому зниження мобілізаційного віку нижче 25 років
. Основний акцент робиться на рекрутингу, забезпеченні балансу між економікою та армією, а також посиленні мотивації військовослужбовців
Невже традиційний підхід передбачає мобілізацію 50+ та звільнення від мобілізаціхї 18-25? Чи, можливо, традиційний підхід передбачає побудову корупційної системи під час мобілізації? Чи може традиційна система це коли мобілізація безстрокова?
Мені здається, що В.Залужний живе в своїх ілюзіях і, час від часу, ділиться ними в ЗМІ.
Він у свій батальон набирає "скот", причому https://informator.ua/uk/bilsh-nebezpechni-nizh-rosiyski-soldati-komandir-gur-rizko-vislovivsya-pro-kritikiv-tck пише про це прямим текстом.