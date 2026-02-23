Зеленський прокоментував інтерв’ю Залужного: Дуже негарно обговорювати такі деталі

Зеленський відреагував на інтерв’ю Залужного

Президент Володимир Зеленський прокоментував заяви ексголовкома та посла у Великій Британії Валерія Залужного, які він озвучив раніше в інтерв'ю.

Про це він заявив в інтерв'ю AFP, передає Цензор.НЕТ.

Главу держави запитали, чи вважає він інтерв'ю Залужного для AP "початком його виборчої кампанії".

"Напевно у нас у всіх однакова була емоція. Не зарано все це? Я вважаю просто, що сьогодні обговорювати деталі, про які говорив Валерій Федорович, також дуже негарно. Бо ніхто з цього не виграє. Все ж йдеться про нашу армію, вона сьогодні воює. І він, я вважаю, не буде гарно виглядати, якщо розмовляти про це і продовжувати тощо. Ну, сказав й сказав", - сказав Зеленський.

За словами президента, після цієї публікації він із Залужним не спілкувався.

Також читайте: Оточення Залужного заявило, що обшук у командному пункті був спробою замаху, - журналістка Соколова

Політичні амбіції Залужного

"Я думаю, що якщо дійсно він про це думає (про участь у виборах. - Ред.), на мій погляд, треба фокусуватися на інших речах. Тому що, а хто сказав, що я піду точно на вибори? Ніхто ж не сказав, що я піду, ніхто не сказав, що я не піду, бо йде війна. Ми повинні гідно закінчити (війну. - Ред.). А вже люди точно відреагують на все та всіх, судячи по тому, хто, як жив цей час", - додав глава держави.

Чи був би Залужний хорошим президентом?

"Не знаю. Це ж питання, коли? Різний час. Мирний час - одна історія, військовий час - інша історія. Повоєнний час - ще одна історія. На мій погляд, президентом може бути будь-яка людина, яка готова не тільки йти на вибори, але ще й бути президентом", - підсумував він.

Читайте: Бійтеся! Ваші майбутні "Міндічі, Рокети, Сигізмунди" вже розписали свої ролі, - Мосейчук до Залужного

Інтерв’ю Залужного для Associated Press

  • Нагадаємо, що колишній головнокомандувач ЗСУ, а нині посол України у Великій Британії Валерій Залужний дав інтерв'ю Associated Press, у якому вперше розповів про обшук СБУ у командному пункті у 2022 році, про політичні амбіції, а також про розбіжності з президентом Володимиром Зеленським, зокрема, щодо контрнаступу.
  • Як розповів Залужний, контрнаступ у 2023 році провалився, бо Зеленський та посадовці не виділили ресурсів.

Також читайте: Контингент РФ в Україні зменшується на 8-10 тис. військових щомісяця, - Зеленський

Зеленський Володимир Залужний Валерій
Топ коментарі
+116
Очень негарно воровать деньги в воюющей за выживание стране. Остальное - такие мелочи...
23.02.2026 13:13 Відповісти
+85
Дуже негарно члєнограю і фсбшному агенту пхати носа у військові справи і ставити палиці головнокомандувачу.
23.02.2026 13:14 Відповісти
+77
Нігуя собі деталі! - обшук у бойового генерала
23.02.2026 13:14 Відповісти
Вони всі позліталися в новину про обмеження телеграму, вже й біля каси стоять за винагородою..
23.02.2026 14:47 Відповісти
Зелю мама, очевидно, не вчила в дитинстві одній простій формулі - не хочеш щоб було соромно за свої вчинки - не роби їх.
23.02.2026 14:25 Відповісти
Зеленский прокомментировал интервью Залужного: Очень некрасиво обсуждать такие детали Источник: https://censor.net/ru/n3601973
Не може бути!

23.02.2026 14:35 Відповісти
Генерал Залужний ,не втримався би у командувані ЗСУ, його би вбили ...зеленський та дєрмак багато разів робили на Генерала замах ...тому правильне рішення було, вберегти нашу національну гордість пана Залужного ,відправити до Великої Британії...І ще не вечір , ми ще порвемо цю міндічеву ОПу ...
23.02.2026 14:42 Відповісти
"Не зарано все це?"

Сказала гнида яка вже на 2 роки пересиділа свій термін і далі краде як не в себе і зменшує шанси цілої країни на виживання.
23.02.2026 14:44 Відповісти
І яка вже давно готується до наступних виборів.
24.02.2026 01:25 Відповісти
Дуже негарно наїжджати на Залужного лише тому, що він може стати конкурентом на майбутніх виборах. Це свинство, хоча воно цілком в межах прийнятого в українській політиці.
Наші взагалі не знають меж в політичній боротьбі. І це причина не пускати нас в Європу, бо там такі не потрібні. Досить з них Орбана та Фіцо.
Хочу колись нарешті побачити українських політиків, які потиснуть один одному руки після виборів, і той, хто програв, привітає того, хто виграв. Бо ми нарешті стали однією нацією, де одні партії перемагають інших в змаганні, а не глядачами в боротьбі конкуруючих банд.
23.02.2026 14:53 Відповісти
Що "зелена мразота" Правда-очі ріже За нашого Генерала Залужного- всю зелену падаль "на фарш пустимо"
23.02.2026 14:54 Відповісти
а як ти стояв ****** на камери що порошенко виводить гроші в офшори,а рядом стояв галущенко і піддакував.ти ж **** знав що галущенко краде хтива ти лукава істота.розколов Україну під час національно - визвольної війни проклятий чужинець таврована скотина.
23.02.2026 15:06 Відповісти
Тут варто процитувати Разумк.,який доволі об'єктивно висвітлює ситуацію в країні:

"В общем-то мы не услышали ничего нового. О попытке вторжения СБУ в ставку Залужного мы слышали раньше из прессы. О том, что перед самым наступлением у Работино у Залужного забрали половину войск и перебросили под Бахмут, где держал оборону Сырский, в марте 2025 года рассказала газета «The New York Times». Более того, именно американские СМИ сообщили, что войска у Залужного летом 2025 года забрали именно чтобы сорвать его наступление и усилить Сырского. Ермак откровенно лепил из Залужного неудачника и пытался создать героя из Сырского.

🤔В общем-то неудачника из Залужного Ермак бы сделал. Генерала, пребывающего на службе, запросто можно отправить «на картошку» (как говорили в советские времена), и превратить в пугало. У Ермака это не вышло, т. к. о его планах узнала британская разведка. Залужный вовремя уволился из армии по состоянию здоровья и уехал на Туманный Альбион".
23.02.2026 15:06 Відповісти
Разумкова, який і привів до влади гундосе чмо, варто не процитувати - а розвісити на одному стовпі з ним
23.02.2026 20:01 Відповісти
Це точно!))
23.02.2026 20:29 Відповісти
На хвилиночку, Залужний був влітку 2023 р. головнокомандувачем ЗСУ. Тобто і під Роботино, і під Бахмутом це все були ЙОГО війська, а Сирський був ОДНИМ з ЙОГО ПІДЛЕГЛИХ (до речі контр наступом в Запорізькій обл. теж безпосередньо керували інші його підлеглі, просто не пам'ятаю прізвищ). Він що половину військ забрав сам в себе? В армії діє жорстка виконавча вертикаль, згідно якої тобою може командувати лише твій безпосередній начальник (всі бічні управлінські гілки тобі абсолютно по цимбалах). Щоб було зрозуміло, якщо ти комбат, то для тебе начальник лише твій полковник; а будь-який генерал чи навіть президент це стороння людина, яку ти не лише можеш, а повинен ігнорувати, якщо її повноваження тобі безпосередньо тут і зараз не підтвердить твій полковник. Так це працює і так прописано в військових статутах (до речі, цими ж статутами прямо заборонено діяти через голову безпосереднього начальника). Тому все це за чисту монету можуть сприймати лише люди, далекі від армії. Якщо щось чи когось перекинули тоді під Бахмут, то це могло бути зроблено лише за умови погодження з Залужним і схвалення ним (з яких причин, то вже інша тема).
23.02.2026 22:00 Відповісти
А куди ви діли Верховнокомандуючого? Річ саме у цьому. Воно нічого не тямить у воєнній справі. Але в інтригах воно разом із єрмачиною та потужними менеджерами дуже вправний. І верховнокомандувало, виходячи із інтриг та політичних ігрищ. Це ще якщо не торкатися намагань вбивства генерала, що зовсім за гранью людяності
24.02.2026 10:38 Відповісти
Верховний головнокомандувач це фігура формальна і політична, а не посада у військовому керівництві. Так, він може замінити просто головнокомандувача (без прикметника 'верховний'), але не може безпосередньо керувати військами.
24.02.2026 19:16 Відповісти
100% правда, але тут більшість диванні мамкіни експерти, яким хоч сци в очі, залужний для них кумір... Цей бовдур міг відмовитися від контрнаступу, але знищив 5 бригад на мінних полях... Що можна було чекати від регіонала, учня ківалова, ухилянта???
26.02.2026 06:41 Відповісти
яка чесна і шляхетна зелупа дісталася мудрому наріду,, що любить шашлики...
23.02.2026 15:44 Відповісти
Гнида Зе
23.02.2026 16:18 Відповісти
фактично тим зрадником, якій подсадив янука в крісло премьєра, а потім преза, був ющ, якій пригрозив Україні великими проблемами, якщо його не оберуть на другий термін.

Зе став презом по приколу з досвідом і компетенціями глави держави 0,0... робив жахливі помилки і але зараз намагається зробити максимум можливого, щоб країну врятувати.

Балакати зараз про вибори, це лише гаяти даремно час. Буде припинення вогню чи якась угода, коли безпекові фактори дозволять розпочати виборчий процес, от тоді і отримає кожний, що заслуговує.

Звернить увагу, що педалірують тему негайних виборів під бомбами не громадяни, ні друзі України, а вороги.

То й і робить висновки, кому під час війни кортить тема виборів.

Це не значить, що критика не доречна, але вона мусить бути конструктивной, конкретной що до того, що зараз робити, як розбудовувати СОУ і ВПК, вдосконалити процес мобілізації і як захистити людей від братьєв- асвабадителей.

Конкретні пропозиції потрібні, а не волання про те, що все пропало... тоді капітуляція підкрадеться ...на що і розраховує пу, у якого вже є свій кандидат в прези... перемогу якого забезпечить так званий підрахунок фейкових голосів з дільниць на раши, белораши, окупованих територіях.
іншого результату виборів пу не визнає...і війна продовжиться.
23.02.2026 17:58 Відповісти
Бздури!!!
23.02.2026 19:53 Відповісти
Іріска, будеш висіти на одному стовпі з гундосим чмом? Це достатньо конкретно і конструктивно буде для тебе?
23.02.2026 20:03 Відповісти
Ой як не гарно про буратінку-наполєончіка правду людям розповідати!
23.02.2026 16:27 Відповісти
Зеленський, ПНХ!
23.02.2026 16:30 Відповісти
Вилупок зелений - угробив стільки народу та вкрав сотні мільярдів доларів.
23.02.2026 16:36 Відповісти
десятки. якшо "сотні млрд" - то гривень.
23.02.2026 20:04 Відповісти
кинути супереліту спецназу на генштаб з головкомом воюючої армії під виглядом шмону стриптиз-клубу - якщо це деталі, то страшно уявити весь процес!
23.02.2026 17:11 Відповісти
Ну да,але долю держави ставити на кон підсуваючи свиню Головнокомандувачу -це нормально.
23.02.2026 17:12 Відповісти
Обшуки СБУ в ставці Головкома -це дуже гарно, говорити про це- не гарно.
23.02.2026 17:26 Відповісти
А що в нас в ставці одні непогрешимі??? Не могло бути кротів? Наказ на обшуки дав патріот та герой України Василь Малюк, я йому довіряю. Мабуть були якісь підозри...
26.02.2026 06:44 Відповісти
На мій погляд, президентом може бути будь-яка людина, яка готова не тільки йти на вибори, але ще й бути президентом", - Зеленський. Тобто людина вважає, що у 2019-му він був готовий бути президентом. Який жах! Шість років руйнування системи державного управління і жодного сорому…
23.02.2026 17:29 Відповісти
"Який жах! Шість років руйнування системи державного управління і жодного сорому…" - Свята правда!!!!
23.02.2026 19:56 Відповісти
Скільки ж вам платять? Мабуть мало, бо працюєте без огоньку. Може якось можна заробляти на життя не в цьому безсоромному місці?
24.02.2026 11:05 Відповісти
Звичайне зелене лицемірство. Зелені дуже ******* корчити з себе патріотів і просторікувати як вони переймаються проблемами фронтовиків. Але от - канал пропаЗЕндиста, який колись розповідав про "ЗСУ обстрілює мирних мешканців", а щойно ховався від мобілізації на військовому цвинтарі, закидає генералу Залужному зв'язок з Москвою.

Залужному. Завдяки якому НЕ стався "Київ за три дні". За якого ЗСУ реально йшли вперед і визволяли Українські землі.

Чому? Просто тому, що вони можуть. Хіба то вперше?

Саме такі істоти писали мені під Вугледар (пілоту БПЛА): "Щось ти сильно чистий - мабуть не на фронті". Саме такі мішають з багном Валеру Прозапаса - учасника АТО, який на фронті з перших днів. Тощо.

Байдуже! Як би ти не воював, і що б не зробив для України - тебе ЗЕботва звинуватить в роботі на Москву, просто тому що мислиш не як вони.

Яка різниця? Треба - обіллють брудом ще й Залужного во ім'я Боневтіка Найвпливовішого.

Цим не треба обурюватися. Треба просто завжди пам'ятати - вони такі. Іншими не бувають.
https://t.me/dragonspech/9748
23.02.2026 17:35 Відповісти
ГРА НА РІВНИХ

Подією тижня без перебільшення була стаття в "Associated Press" про генерала Валерія Залужного. Стаття містила кілька цитат Залужного, через що її назвали інтерв'ю. Звісно інтерв'ю стаття не була. Але ефект вибуху - створила.

Та ще й який ефект! На медіа-смітниках ЗЕботви на якийсь час взагалі забули про Петра Порошенка. Увага найнятої зеленої ботви повністю переключилася на колишнього головкома.

Світ ще не бачив такого протистояння офісу на Банковій з усіма його штатними коментаторами і ботами - і послом України в Британії. Було від чого.

По-перше, остаточно було визначено, будь-які байки про нібито можливість альянсу Залужного із ЗЕкоманди, це брехня і нісенітниця. Залужний заявив себе як прямий противник Зеленського.

До речі, почав протистояння не Залужний, а як раз піарники Зеленського - тим що почали ширити про Залужного різноманітні побрехеньки із залученням відомих осіб. Як гукнулося - так і відгукнулося. І відгук генерала довів офіс Зеленського до істерики.

Бо, по-друге, офіс Зеленського всіма своїми діями визнав, що у Залужному він бачить основну загрозу своїй владі. Що й не дивно. Всі без винятку опитування про рівні довіри, ставлять Залужного на перше місце, тоді як Зеленського на друге або на третє. Залежно від опитування.

По-третє, офіс Зеленського продемонстрував що медіа-робота там організована за принципом "хто в ліс - хто по дрова". Бо єдине що показала ЗЕкоманда протягом минулого тижня, це свою жахливу слабкість і тваринний страх перед генералом.

Залужний не сказав нічого нового. Про те, що перед наступом біля Запоріжжя влітку 2023 р. ставка Зеленського розділила сили між Залужним і Сирським, і тому Залужному просто не вистачило резервів для наступу, написало ще видання "Нью Йорк Таймс" більше року тому. Офіс Зеленського на публікацію американського видання відреагував приблизно ніяк. Ані офіційного спростування, ані судового позову. Нуль, зеро.

Проте цитата Залужного Банкову збісила. Офіс Зеленського по факту, своєю оскаженілою реакцією підтвердив, що Залужний сказав правду.

Можна було, звісно, відреагувати інакше. Можна було слова Залужного звести до теледебатів істориків. А можна було взагалі все звести до гумору, мовляв "пан посол обдарували нас милістю виправдовуватися".

Але цього всього не сталося. Сталася бурна істерика. Піарники Банкової наввипередки кинулися захищатися, шляхом обливання брудом самого Залужного.

І для цього вони задіяли всі можливі сили - ботоферми, штатних коментаторів, телеведучих, "хороших русскіх" яких підгодовують інформацією через лояльних активістів, військових що отримали кваритири, доцентів з вишів що трусяться над посадою... Тощо. Влада висвітила всі свої сили.

Особливо відмітився любитель ховатися від мобілізації на кладовищах, колишній шанувальник Москви Володимир Петров - він заявив що Залужний почав державний переворот.

Ви розумієте? Офіс президента оголосив що боїться перевороту який здійме посол України в Британії... і тому робить велике ні фіга. Таке влаштувати може тільки влада коміків.

А Залужний?

А Залужний вчинив як фаховий військовий. Провів розвідку боєм. Визначив вогневі точки противника. Відступив на свої позиції - контур яких невідомий противникові. Далі Залужний або дочекається медіа-атаки протианика і вдарить у фланг. Або знову атакує сам - коли не чекатимуть.

Воювати уміє Залужний - зелені здатні тільки брехати.

Тепер зелена ботва ниє на всіх мережах що Залужний, бачте, почав передвиборчу боротьбу. Перекладаю з лицимірно-зеленої на українську - шанувальників ЗЕ бісить що передвиборчою боротьбою займається ще хтось крім них. Бо коли зелені підтримують монополію на ТБ (мономарафон), коли впроваджують санкції проти Порошенка і коли вкидають у ЗМІ бруд проти Залужного - це все політична боротьба. Яку влада бажає вести без опору з боку опонентів.

Коли хтось починає жити з владою за її ж правилами, зелену владу це неймовірно бісить.

Хоча Залужний, по хорошому, ще нічого нового не сказав.

https://t.me/dragonspech/9746
23.02.2026 17:39 Відповісти
люди вже побачили як хто жив під час війни . зельц твоє найближче оточення крало . відкатувало . брало хабарі на енергоатомі . на дорогах . на укріпрайонах . на продуктах зсу .на бракованих мінах гуманітарку крали вагонами і продавали . бачили як ти зельц разом з алібабою хотів похоронити набу і сап і ніхто кого не запитай не сумнівається що ти і дєрьмак нічого не знали . все ви знали і кришували ту корупцію . ще коли трухін віз данину з полтави бухой і попав в аварію з чемоданом доларів було зрозуміло що такі чемодани кожного місяця везуть з усіх областей в ..общак..
23.02.2026 17:43 Відповісти
Таємної зустрічі з Мединським забажали Умєров та Арахамія - завоняло російським компроматним духом ЖЕНЕВИ ...
...або як назвав це Портніков - "українськими файлами а-ля епштейна"
23.02.2026 17:58 Відповісти
Негарно? Та ти, **** зрадлива, повинен до кінця днів своїх (бо смертної кари в нас нема) в тюрмі гріхи свої спокутувати! На твоїй совісті смерть тисяч українців, мерзотнику...
23.02.2026 18:16 Відповісти
заради найголовнішого лідора ********** і його зєльоной шобли - можна повернути на один день
23.02.2026 20:07 Відповісти
Зе просто не посмів негайно знімати Залужного так як він до цього зняв багатьох за непокору. Лише щось прокричала намахана з дитинства Богуцкая,а Мосейчук присоромила Залужного тим,що він протягує у владу.......міндічей,цукерманов,резнікових тощо.....
23.02.2026 18:19 Відповісти
Молодець Федорович! Взув ішака по самі помідори.
23.02.2026 19:48 Відповісти
Значить все правда
23.02.2026 20:01 Відповісти
Я піду? Чи піду, не піду. Не піду у піфду, а піду в хрєнпіду.
23.02.2026 22:29 Відповісти
Залужний не з газет знає, які накази війсьуам віддавав скоморох перед вторгненням 24 лютого 2022 року. Тому, для скомороха президент Залужний це ще гірше, ніж президент Порошенко
23.02.2026 22:53 Відповісти
Таке враження, що Залужний обговлрював маленьку пісюльку ЗЄ, а не його велику некомпетентність та зраду.
23.02.2026 23:19 Відповісти
Кгммм. Та який же еврей, та в БОГИ не лiзе. Потерпiть ще трохи, видам все, що обiцяв, але попереджаю - те, що там вас не порадуе, багатьох.
24.02.2026 05:22 Відповісти
А брехати і красти то дуже гарно ???
24.02.2026 12:59 Відповісти
