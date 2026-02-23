Зеленський прокоментував інтерв’ю Залужного: Дуже негарно обговорювати такі деталі

Президент Володимир Зеленський прокоментував заяви ексголовкома та посла у Великій Британії Валерія Залужного, які він озвучив раніше в інтерв'ю.

Про це він заявив в інтерв'ю AFP, передає Цензор.НЕТ.

Главу держави запитали, чи вважає він інтерв'ю Залужного для AP "початком його виборчої кампанії".

"Напевно у нас у всіх однакова була емоція. Не зарано все це? Я вважаю просто, що сьогодні обговорювати деталі, про які говорив Валерій Федорович, також дуже негарно. Бо ніхто з цього не виграє. Все ж йдеться про нашу армію, вона сьогодні воює. І він, я вважаю, не буде гарно виглядати, якщо розмовляти про це і продовжувати тощо. Ну, сказав й сказав", - сказав Зеленський.

За словами президента, після цієї публікації він із Залужним не спілкувався.

Політичні амбіції Залужного

"Я думаю, що якщо дійсно він про це думає (про участь у виборах. - Ред.), на мій погляд, треба фокусуватися на інших речах. Тому що, а хто сказав, що я піду точно на вибори? Ніхто ж не сказав, що я піду, ніхто не сказав, що я не піду, бо йде війна. Ми повинні гідно закінчити (війну. - Ред.). А вже люди точно відреагують на все та всіх, судячи по тому, хто, як жив цей час", - додав глава держави.

Чи був би Залужний хорошим президентом?

"Не знаю. Це ж питання, коли? Різний час. Мирний час - одна історія, військовий час - інша історія. Повоєнний час - ще одна історія. На мій погляд, президентом може бути будь-яка людина, яка готова не тільки йти на вибори, але ще й бути президентом", - підсумував він.

Інтерв’ю Залужного для Associated Press

Нагадаємо, що колишній головнокомандувач ЗСУ, а нині посол України у Великій Британії Валерій Залужний дав інтерв'ю Associated Press, у якому вперше розповів про обшук СБУ у командному пункті у 2022 році, про політичні амбіції, а також про розбіжності з президентом Володимиром Зеленським, зокрема, щодо контрнаступу.

Як розповів Залужний, контрнаступ у 2023 році провалився, бо Зеленський та посадовці не виділили ресурсів.

