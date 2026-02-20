Бійтеся! Ваші майбутні "Міндічі, Рокети, Сигізмунди" вже розписали свої ролі, - Мосейчук до Залужного

Ведуча телеканалу "1+1" Наталія Мосейчук публічно звернулася до Валерія Залужного після його інтерв'ю для Associated Press, заявивши, що його мовчання використовують "Міндічі, Рокети й Сигізмунди" які просувають власні політичні амбіції.

Про це вона написала у Фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Що сказала Мосейчук?

Вона вирішила звернутися до Залужного особисто через знайомство.

"Зараз мало хто розуміє, що насправді думаєте Ви щодо того бруду, що поліз після публікації на сторінках Associated Press. Ви мовчите.

Але Вашу позицію інтерпретують вони. Ті, хто обрав Вас, щоб проїхати на Ваших "погонах" у світле політичне майбутнє. Вони - Ваші майбутні "Міндічі, Рокети, Сигізмунди". Вони вже розписали свої ролі: глави Офісу, прес-секретаря, прем'єра, спікера, лідера фракції в ВР. Вони вже Ваше теперішнє. Бичачі ціпʼяки, що топлять начебто за Вас. Вони тільки за себе. А Вас вони - топлять. Запамʼятайте, нічого крім брудних чорних технологій вони Вам не запропонують", - заявила вона.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Оточення Залужного заявило, що обшук у командному пункті був спробою замаху, - журналістка Соколова

Інтерв’ю Залужного для Associated Press

Нагадаємо, що колишній головнокомандувач ЗСУ, а нині посол України у Великій Британії Валерій Залужний дав інтерв'ю Associated Press, у якому вперше розповів про обшук СБУ у командному пункті у 2022 році, про політичні амбіції, а також про розбіжності з президентом Володимиром Зеленським, зокрема, щодо контрнаступу.

Як розповів Залужний, контрнаступ у 2023 році провалився, бо Зеленський та посадовці не виділили ресурсів.

Читайте також: Великі телеграм-канали проігнорували інтерв’ю Залужного про обшуки СБУ та розбіжності із Зеленським