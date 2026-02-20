Бійтеся! Ваші майбутні "Міндічі, Рокети, Сигізмунди" вже розписали свої ролі, - Мосейчук до Залужного

Ведуча телеканалу "1+1" Наталія Мосейчук публічно звернулася до Валерія Залужного після його інтерв'ю для Associated Press, заявивши, що його мовчання використовують "Міндічі, Рокети й Сигізмунди" які просувають власні політичні амбіції.

Про це вона написала у Фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

Що сказала Мосейчук?

Вона вирішила звернутися до Залужного особисто через знайомство.

"Зараз мало хто розуміє, що насправді думаєте Ви щодо того бруду, що поліз після публікації на сторінках Associated Press. Ви мовчите.

Але Вашу позицію інтерпретують вони. Ті, хто обрав Вас, щоб проїхати на Ваших "погонах" у світле політичне майбутнє. Вони - Ваші майбутні "Міндічі, Рокети, Сигізмунди". Вони вже розписали свої ролі: глави Офісу, прес-секретаря, прем'єра, спікера, лідера фракції в ВР. Вони вже Ваше теперішнє. Бичачі ціпʼяки, що топлять начебто за Вас. Вони тільки за себе. А Вас вони - топлять. Запамʼятайте, нічого крім брудних чорних технологій вони Вам не запропонують", - заявила вона.

  • Нагадаємо, що колишній головнокомандувач ЗСУ, а нині посол України у Великій Британії Валерій Залужний дав інтерв'ю Associated Press, у якому вперше розповів про обшук СБУ у командному пункті у 2022 році, про політичні амбіції, а також про розбіжності з президентом Володимиром Зеленським, зокрема, щодо контрнаступу.
  • Як розповів Залужний, контрнаступ у 2023 році провалився, бо Зеленський та посадовці не виділили ресурсів.

Топ коментарі
+75
Ні. Починається медіа компанія проти Залужного. Вони вже це перевірили на Порошенко, тепер поливатумить гавном Залужного. путін допоможе медіаресурсами. А наші люмпени не змінились - повірять
20.02.2026 22:56 Відповісти
+60
Зовсім хворе...
20.02.2026 22:51 Відповісти
+52
ЗЕмразі у відкриту не можуть вже топити за вошдя обісранного, треба тепер усіх інших обісрати!
20.02.2026 23:10 Відповісти
Якось зеботва відстала від Порошенка.
Її поводирі, очевидно,вирішили,що об'єднаним кандидатом від опозиції на виборах буде ген.За,тому кинули на нього своїх здичавілих ботів.Тон задає оця дегенератка,яка вперто не хоче видіти, скільки лиха через її кумира прийшло.
21.02.2026 09:17 Відповісти
Подтекст ее такой - Залужный, когда прийдете к власти не забудьте, что лучшая проститутка это я, мосейчук. Зачем вам искать новых?
21.02.2026 09:19 Відповісти
*********-мосійчук дуполіз янелоха вилізла на фб, насрала за 30 сребників іуди від ж опи.
21.02.2026 09:47 Відповісти
Щось у неї перелік дуже короткий. Треба би було додати ще декілька сотень зрадників і мародерів та й себе не забути
21.02.2026 10:00 Відповісти
ну який Залужний? ну які вибори? ви взагалі про що???
вибори можливі тільки коли жидо-кацапи при кориті будуть впевнені, що їх знову виберуть! і зовсім неважливо, яке прізвище буде в нового президента...
і зовсім неважливо, що всі вибори після лютого 2014 року є НЕЗАКОННИМИ!
21.02.2026 13:08 Відповісти
Сміт, незаконними вони є тільки в твоїх фантазіях
21.02.2026 23:13 Відповісти
Залужний - самодостатня людина й нормально дружить з головою. Нафіга йому якісь там Наташкіни попередження?! Наташа - пусте відро поряд з Залужним, вирішила дозволити собі публічно побажати йому мудрості!
21.02.2026 13:47 Відповісти
Її чекає сумна доля.
21.02.2026 14:46 Відповісти
Зелені слуги. СЛУГИ схем, відкатів та товстих конвертів..........
21.02.2026 17:45 Відповісти
