5 800 77

Бойтесь! Ваши будущие "Миндичи, Рокеты, Сигизмунды" уже расписали свои роли, - Мосейчук к Залужному

залужный,мосейчук

Ведущая телеканала "1+1" Наталья Мосейчук публично обратилась к Валерию Залужному после его интервью для Associated Press, заявив, что его молчание используют "Миндичи, Рокеты и Сигизмунды", которые продвигают собственные политические амбиции.

Об этом она написала в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

Что сказала Мосейчук?

Она решила обратиться к Залужному лично через знакомых.

"Сейчас мало кто понимает, что на самом деле думаете Вы о той грязи, которая полилась после публикации на страницах Associated Press. Вы молчите.

Но Вашу позицию интерпретируют они. Те, кто выбрал Вас, чтобы проехать на Ваших "погонах" в светлое политическое будущее. Они - Ваши будущие "Миндичи, Рокеты, Сигизмунды". Они уже расписали свои роли: главы Офиса, пресс-секретаря, премьера, спикера, лидера фракции в ВР. Они уже Ваше настоящее. Бычьи цепи, которые топят якобы за Вас. Они только за себя. А Вас они - топят. Запомните, ничего кроме грязных черных технологий они Вам не предложат", - заявила она.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Окружение Залужного заявило, что обыск в командном пункте был попыткой покушения, - журналистка Соколова

Мосейчук о Залужном

Интервью Залужного для Associated Press

  • Напомним, что бывший главнокомандующий ВСУ, а ныне посол Украины в Великобритании Валерий Залужный дал интервью Associated Press, в котором впервые рассказал об обыске СБУ в командном пункте в 2022 году, о политических амбициях, а также о разногласиях с президентом Владимиром Зеленским, в частности, относительно контрнаступления.
  • Как рассказал Залужный, контрнаступление в 2023 году провалилось, потому что Зеленский и чиновники не выделили ресурсы.

Читайте также: Крупные телеграм-каналы проигнорировали интервью Залужного об обысках СБУ и разногласиях с Зеленским

Автор: 

журналистика (284) Залужний Валерий (431)
Топ комментарии
+31
Зовсім хворе...
показать весь комментарий
20.02.2026 22:51 Ответить
+26
Ні. Починається медіа компанія проти Залужного. Вони вже це перевірили на Порошенко, тепер поливатумить гавном Залужного. путін допоможе медіаресурсами. А наші люмпени не змінились - повірять
показать весь комментарий
20.02.2026 22:56 Ответить
+16
Піввареника за Залужного переживає чи за своє плем"я?
показать весь комментарий
20.02.2026 22:50 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Болєзна?
показать весь комментарий
20.02.2026 22:49 Ответить
Ні. Починається медіа компанія проти Залужного. Вони вже це перевірили на Порошенко, тепер поливатумить гавном Залужного. путін допоможе медіаресурсами. А наші люмпени не змінились - повірять
показать весь комментарий
20.02.2026 22:56 Ответить
Це вона на прикладі дій зелегського-шиферів-фірташа щодо здачі України ******!!??
показать весь комментарий
20.02.2026 23:45 Ответить
Піввареника за Залужного переживає чи за своє плем"я?
показать весь комментарий
20.02.2026 22:50 Ответить
Зовсім хворе...
показать весь комментарий
20.02.2026 22:51 Ответить
Улюблена мантра русні для внутрішнього лохтората: політіка - грязноє дєло, потому нє лєзьтє в нєйо.
показать весь комментарий
20.02.2026 22:51 Ответить
Не можна так говорити. Залужний звільнив Херсон і Куп'янськ, а Зеленський здав Маріуполь і Мелітополь.
показать весь комментарий
20.02.2026 22:58 Ответить
ЗЕмразі у відкриту не можуть вже топити за вошдя обісранного, треба тепер усіх інших обісрати!
показать весь комментарий
20.02.2026 23:10 Ответить
засмерділо вонючими зе-млядями подляцкими. Залужниий вже увійшов в історію України Генералом. А ви лайном були і залишитись, безіменним смердючим лайном
показать весь комментарий
20.02.2026 23:46 Ответить
Хватит нести бред!!!
показать весь комментарий
20.02.2026 23:45 Ответить
От, "тарасику", з тебе і поперло "нутро внутріМКАДівське"...
показать весь комментарий
20.02.2026 23:09 Ответить
Тарасик - свіжеспечений пиріжок. Реєстрація: 19.02.2026
показать весь комментарий
20.02.2026 23:13 Ответить
Я бачив... Єдина користь кацапам, від цієї війни - вони змушені були вивчить українську мову...
показать весь комментарий
20.02.2026 23:15 Ответить
Ти диви, новонарождений подоляківський бот отримав команду "фас на Залужного".
Зараз вас повилазить ціла зграя, ядом плюватись.
показать весь комментарий
20.02.2026 23:11 Ответить
Ні... У "цього" наратив - "все ани адинакавые"... Так пишуть саме "внутріМКАДівські"...
показать весь комментарий
20.02.2026 23:17 Ответить
Та я не дуже розбираюсь, бачу в них мета одна - не допустити проєвропейську кандидатуру.
показать весь комментарий
20.02.2026 23:37 Ответить
Це у мене вже "професійне"...
показать весь комментарий
20.02.2026 23:43 Ответить
Ну Залужного в ці дні підтримали депутати від ЄС - Зінкевич, Ар'єв, Федина та інші. Був би він у Зе-команді, вони б цього не робили, бо вони знають трохи більше, ніж ми з вами...
показать весь комментарий
20.02.2026 23:20 Ответить
Тута водки нету...нах с пляжа..
показать весь комментарий
20.02.2026 23:28 Ответить
🙃🤥
показать весь комментарий
20.02.2026 23:41 Ответить
показать весь комментарий
20.02.2026 23:42 Ответить
А що вона сказати хотіла?
показать весь комментарий
20.02.2026 22:53 Ответить
Зеленський хороший, усі інші лайно.
показать весь комментарий
20.02.2026 23:26 Ответить
Наташку обміняти)
показать весь комментарий
20.02.2026 22:55 Ответить
О , ********** починає вилизувати! Чого свого синка відмазала? Скабееха по українські
показать весь комментарий
20.02.2026 22:57 Ответить
"С7кабєєва" Українського типу🤣🤣🤣
показать весь комментарий
20.02.2026 22:58 Ответить
Ні в якому разі! Не відносьте цих безрідних виродків типу богуцькою безуглої чи мосейчук до України!
показать весь комментарий
20.02.2026 23:54 Ответить
О, ну це вже зацементована репутація. І талановитий генерал, і ще й жертва режиму. Ну як такого не вибрати?
показать весь комментарий
20.02.2026 22:59 Ответить
Йди остограмся, пьотер.
показать весь комментарий
20.02.2026 23:19 Ответить
C'est magnifique!
показать весь комментарий
20.02.2026 23:27 Ответить
не люблю людей, які про всіх людей судять по собі... вважаючи усих такими ж тварями як вони самі
показать весь комментарий
20.02.2026 22:59 Ответить
https://espreso.tv/viyskovi-novyny-ediniy-ukrainskiy-privatniy-virobnik-krupnokalibernikh-patroniv-yakimi-zbivayut-shakhedi-vimusheno-zupiniv-robotu-cherez-obshuki

фсбу знову проти війська
показать весь комментарий
20.02.2026 23:00 Ответить
Племенний развод.
показать весь комментарий
20.02.2026 23:02 Ответить
Ця ********** ,такі валить з хворої голови на здорову ...а сцить як ,ооо гарячим кіп'ятком !!! все її племя, яке зрадило Україну ,український народ ,відчули холодни страх, свого кінця !!! ********** не ганьбися , як гадина на сковорідці ...ті українські євреї більше вже не купляться на обдовбиша 🤡, бо ця па* ло скалічів всім життя ...ти куриця йди в ср* ку ,наче такі слова розумієш !!!...
показать весь комментарий
20.02.2026 23:02 Ответить
Тут "трішки не так"... Мосейчучка "рвала сраку" проти Порошенка, стараючись його обпаскудить... Рвала так, що "надірвалася". А "Блазень" не оцінив... Тепер вона бачить, що "Блазень" "обісрався", і у нього немає майбутнього... І вона шукає нового "хазяїна", що надасть їй "кормушку"......
показать весь комментарий
20.02.2026 23:12 Ответить
і це трішкі ,теж має право на існування ...але ця куриця починає від плеча ...
показать весь комментарий
20.02.2026 23:16 Ответить
Догорає шляпа.
показать весь комментарий
20.02.2026 23:02 Ответить
Подоляківська ботоферма і всякі мосійчукчі-зесраколизи вже давно мають завдання лити помиї на всіх опонентів зегамадрила, особливо на Залужного і Кличка. Про Пороха мовчу, він у списку вже другий десяток років. А от про білецького тихо, значить його готують разом з притулами в команді зе для розпорошення голосів.
показать весь комментарий
20.02.2026 23:04 Ответить
Очікувано.
показать весь комментарий
20.02.2026 23:05 Ответить
Щось дуже вже примітивно.
показать весь комментарий
20.02.2026 23:05 Ответить
У 2019ому спрацювало, а зараз креативщики ще меншу з/п отримують ))
показать весь комментарий
21.02.2026 00:38 Ответить
Плющить, як після 20 тонного преса.
показать весь комментарий
20.02.2026 23:07 Ответить
Мені соромно за цю дурепу Мосейсучку , яка пхає свого
брудного носа до Залужного !
Краще мовчати , ніж нести таку біліберду на всю країну !!
показать весь комментарий
20.02.2026 23:11 Ответить
Чого ти соромишся за цю хвору і брудну сучку , у якої ніколи совісті не було?
показать весь комментарий
20.02.2026 23:16 Ответить
вона не може мовчати,бо повинна відпрацьовувати,
топити за найвеличнішого лідора **********
показать весь комментарий
20.02.2026 23:16 Ответить
раєвська (мосійчук) з племені (кодла) зеленського
показать весь комментарий
20.02.2026 23:12 Ответить
зебидло відправило доктора філософії в лондон, як запасний аеродром для виборів, щоб не видав передчасно свою неадекватність і тупість.
показать весь комментарий
20.02.2026 23:18 Ответить
невже мосейчучка дозволила вживати зебидло? чи щурі вже на старті?
показать весь комментарий
21.02.2026 00:04 Ответить
****** чорнорота
показать весь комментарий
20.02.2026 23:19 Ответить
Яка ж вона огидна потвора !
показать весь комментарий
20.02.2026 23:19 Ответить
Натаха, а що ж ти Вовочці у 2019 такого не казала?
показать весь комментарий
20.02.2026 23:21 Ответить
А шо такоє?Де про дорогу цибулю і борщовий набір? Пам'ятаю як ця гнида верещала місяцями що Порошенко зробив цибулю по 8 гривень.Тепер на Залужного натравили шавку.
показать весь комментарий
20.02.2026 23:23 Ответить
Це невиліковно.. Тобто всі ці подонки - міндічічі, алібаби та інші це не породження зеленої влади, а щось що спустилось до нас з космосу?
показать весь комментарий
20.02.2026 23:28 Ответить
Що там Дама борщового набору, он там Ярош на інтерв'ю Залужного підлизав владні сраки, аж говном смердить од тої 'аізитівки'.
показать весь комментарий
20.02.2026 23:32 Ответить
Міндічі це мосейчучки.
Але Залужному необхідно врахувати гіркий досвід Ющенка. Він майже без перебору в своє оточення брав всіх хто до нього йшов. Хтось із них і отруїв його. А потім ще вони й знищили його як політика. Використали його як лоха.
Хоча він і сам не без недоліків. Ну що з нього взяти. Банкір є банкір. Але там було повно які пішли в політиці далі, використавши Ющенка, будучи набагато гіршими ніж він.
показать весь комментарий
20.02.2026 23:32 Ответить
Ця медіалярва не дорікає зеленському за його справжніх, вже всім відомих, міндічів, рокетів та сігізмундів, вона кидає лайном в Залужного, заздалегідь звинувачуючи його в тому, що у нього ніби то ці міндічі та рокети вже є... Оце і є класичний приклад хуцпи, який все своє життя використовує зеленський, а тепер вже й його **********. Звинувать невинного, облий його заздалегідь брудом, відволеки увагу від себе самого, який по вуха в лайні і тоді бидло буде гавкати не на тебе, а на невинного. Коли при владі брудне лицемірне бидло, то довкола нього все таке саме брудне, лицемірне та мерЗЕнне.
показать весь комментарий
20.02.2026 23:33 Ответить
Швака Моська Зеленского
показать весь комментарий
20.02.2026 23:34 Ответить
Оце дурепу попаяло......! Вони з беуглою та богуцькою скоріш за все одні гриби їдять, бо навряд чи можна бути такими тварюками без сторонніх речовин! Але мені ця паніка квартальних імбецилів до впаки!
показать весь комментарий
20.02.2026 23:48 Ответить
Друже, то не "гриби", то грошові знаки так впливають на "свідомість"!
показать весь комментарий
21.02.2026 00:40 Ответить
Зелю - геть
показать весь комментарий
20.02.2026 23:53 Ответить
мосійчук,богуцька,безугла,тимошенко брудні смердючі шмати.
показать весь комментарий
20.02.2026 23:57 Ответить
https://t.me/BerezaJuice/62811 Коментує Борислав Береза:
Наталія Мосейчук, вітаю. Ми обидва знаємо один про одного, але ми з Вами не знайомі. Але я знаю, як Ви про мене відгукуєтесь. Тому дозволю собі звернутися до Вас публічно.
Чому ви вважаєте, що констатація того, що Зеленський несе відповідальність за рішення, яке роспорошило сили при контрнаступі на Запорожжі та того, що СБУ, по команді ОП, намагалася провести штурм та обшук в командному центрі Залужного - це бруд? Бо перше підтвердили для АР два джерела в НАТО, а друге підтвердила сама СБУ. Чи якщо правда вам не подобається, то вона є брудом? Якісь дивні стандарти. Це ж не стандарти ВВС, а якісь стандарти 1+1. До речі, чому ви мовчите з приводу Міндічгейту та корупції в СБУ за участі Баканова та Наумова, про що в мене в ефірі розповів Сергій Ваганян. Чи це теж бруд?
Чому ви впевнені, що Генерал Залужний піде в президенти? Чому впевнені, якщо піде, то в нього будуть так само, як у Зеленського з його друзями та бізнес-партнерами? І до речі, ви за те, щоб він пішов, чи за те, щоб залишився Володимир Зеленський і Україні пропонували б нові травневі шашлики? Ви частина плем'я і ви топите за свого вождя чи ви топите свого вождя?
А про чорні технології - це ви з власного досвіду? І коли ви пишете, що ті "вони" - за себе, то ви за кого? За Залужного? Чи за себе? Чи за Зеленського? Чи за ІВК? Розумію, що ви точно не за Україну. Але в будь-якому випадку буду вдячний за відповідь. Чи знову будете використовувати лайку для відповіді? У будь якому випадку, спокійного вечора вам і гуд шабес.
показать весь комментарий
21.02.2026 00:03 Ответить
https://t.me/allgolobutsky/34225 Олексій Голобуцький:
Помалу з'являється реакція влади на інтерв'ю генерала Залужного: для затравки випустили незмінну спеціалістку з тб-обслуговування влади - Мосейчук.
От тільки те, що вона видала, по суті виглядає дуже неоднозначно. Буквально в кожному формулюванні читається її в міру ненав'язлива ділова пропозиція "як вам знадобиться на майбутнє обслуговування - ви ж не забувайте, що в кроковій доступності є я!".
В сенсі, в комплект до "своїх майбутніх «Міндічів, Рокетів, Сигизмундів»" і решти треба ж буде і "свою Мосейчук". Але навіщо шукати десь дешеву копію, якщо є ще дешевший оригінал? Очевидно, Мосейчук собі прикинула, що навіть екстремально вкорочена 60-денна кампанія може не спрацювати на Зеленського і привести до влади Залужного. І звертається до генерала, по суті, вже як до можливого свого наступного винаймача.
От реально: весь текст (який, очевидно, у владі бачили як в міру отруйне і загрозливе попередження "не треба так - а то вас можуть неправильно зрозуміти") за формою і змістом вийшов недорогою і оперативною бізнес-пропозицією можливому наступному роботодавцю.

А отут владі має бути прикро...))
показать весь комментарий
21.02.2026 00:06 Ответить
у кожного хто був чи є при владі в Україні , будь якій , є незручне минуле для сьогодення і майбутнього . Мабудь вийнятком був Чорновол , але Тарасик трохи все попортив .
показать весь комментарий
21.02.2026 00:08 Ответить
Ну, не зміг старший Чорновол, через 15 років після своєї смерті, дати лящів молодшому...
Чи варто його за це звинувачувати?
показать весь комментарий
21.02.2026 00:43 Ответить
ні в якому разі ! я ж не про це . Те що рудий його прибрав скоріш за все правда .
показать весь комментарий
21.02.2026 00:49 Ответить
Бач яка молодець, як розібралася :Порошенко виїв борщ і втратив Донбас, Турчинов втратив Крим а Залужний назначив Галущенка і втік з грошима в Ізраїль під крило .мами Рімми ,Володька в цей час спав бо сильно втомився про Україну думати ,но Натаху так просто в цей раз не проведеш , бо за борщ обідно і вона йому оце зараз всю-всю правду розказала.
показать весь комментарий
21.02.2026 00:12 Ответить
на вашу думку ті , кого ви перерахували , знали про початок великої війни ? Просто да чи ні ...
показать весь комментарий
21.02.2026 00:21 Ответить
Випорожнення хворої психіки виглядає саме так.
"Мосейчук" - це вже тавро.
показать весь комментарий
21.02.2026 00:32 Ответить
У самої мойсі-сучки варіант готовий - в сальто туфлі переобує і готово, не вперше
показать весь комментарий
21.02.2026 00:45 Ответить
Друзі Зеленського ці гниди - Міндічі, Рокети та Сігізмунди , МосейЧучку раніше цілком влаштовували.
А тепер вона лякає В. Залужного "Вашими майбутніми " Міндічами, Рокетами, Сігізмундами".
показать весь комментарий
21.02.2026 00:51 Ответить
це називається - з хворої голови на здорову.
показать весь комментарий
21.02.2026 01:08 Ответить
Найбільше має боятися той, хто вчить боятись інших. Злочини язика не мають терміну давності, а справедливість не знає винятків. Доля тих, хто впав під вагою власної брехні, - найкраще нагадування про те, що розплата за кожне слово вже в дорозі. Нехай ця лахудра подивіться на долі своїх "попередників", які так само отруювали простір навколо себе: де вони зараз? Час завжди виставляє рахунок тим, хто зробив свій язик інструментом кривди і брехні..

показать весь комментарий
21.02.2026 01:21 Ответить
 
 