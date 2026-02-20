Бойтесь! Ваши будущие "Миндичи, Рокеты, Сигизмунды" уже расписали свои роли, - Мосейчук к Залужному

Ведущая телеканала "1+1" Наталья Мосейчук публично обратилась к Валерию Залужному после его интервью для Associated Press, заявив, что его молчание используют "Миндичи, Рокеты и Сигизмунды", которые продвигают собственные политические амбиции.

Что сказала Мосейчук?

Она решила обратиться к Залужному лично через знакомых.

"Сейчас мало кто понимает, что на самом деле думаете Вы о той грязи, которая полилась после публикации на страницах Associated Press. Вы молчите.

Но Вашу позицию интерпретируют они. Те, кто выбрал Вас, чтобы проехать на Ваших "погонах" в светлое политическое будущее. Они - Ваши будущие "Миндичи, Рокеты, Сигизмунды". Они уже расписали свои роли: главы Офиса, пресс-секретаря, премьера, спикера, лидера фракции в ВР. Они уже Ваше настоящее. Бычьи цепи, которые топят якобы за Вас. Они только за себя. А Вас они - топят. Запомните, ничего кроме грязных черных технологий они Вам не предложат", - заявила она.

Интервью Залужного для Associated Press

Напомним, что бывший главнокомандующий ВСУ, а ныне посол Украины в Великобритании Валерий Залужный дал интервью Associated Press, в котором впервые рассказал об обыске СБУ в командном пункте в 2022 году, о политических амбициях, а также о разногласиях с президентом Владимиром Зеленским, в частности, относительно контрнаступления.

Как рассказал Залужный, контрнаступление в 2023 году провалилось, потому что Зеленский и чиновники не выделили ресурсы.

