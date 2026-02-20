Бойтесь! Ваши будущие "Миндичи, Рокеты, Сигизмунды" уже расписали свои роли, - Мосейчук к Залужному
Ведущая телеканала "1+1" Наталья Мосейчук публично обратилась к Валерию Залужному после его интервью для Associated Press, заявив, что его молчание используют "Миндичи, Рокеты и Сигизмунды", которые продвигают собственные политические амбиции.
Что сказала Мосейчук?
Она решила обратиться к Залужному лично через знакомых.
"Сейчас мало кто понимает, что на самом деле думаете Вы о той грязи, которая полилась после публикации на страницах Associated Press. Вы молчите.
Но Вашу позицию интерпретируют они. Те, кто выбрал Вас, чтобы проехать на Ваших "погонах" в светлое политическое будущее. Они - Ваши будущие "Миндичи, Рокеты, Сигизмунды". Они уже расписали свои роли: главы Офиса, пресс-секретаря, премьера, спикера, лидера фракции в ВР. Они уже Ваше настоящее. Бычьи цепи, которые топят якобы за Вас. Они только за себя. А Вас они - топят. Запомните, ничего кроме грязных черных технологий они Вам не предложат", - заявила она.
Интервью Залужного для Associated Press
- Напомним, что бывший главнокомандующий ВСУ, а ныне посол Украины в Великобритании Валерий Залужный дал интервью Associated Press, в котором впервые рассказал об обыске СБУ в командном пункте в 2022 году, о политических амбициях, а также о разногласиях с президентом Владимиром Зеленским, в частности, относительно контрнаступления.
- Как рассказал Залужный, контрнаступление в 2023 году провалилось, потому что Зеленский и чиновники не выделили ресурсы.
Зараз вас повилазить ціла зграя, ядом плюватись.
фсбу знову проти війська
брудного носа до Залужного !
Краще мовчати , ніж нести таку біліберду на всю країну !!
топити за найвеличнішого лідора **********
Але Залужному необхідно врахувати гіркий досвід Ющенка. Він майже без перебору в своє оточення брав всіх хто до нього йшов. Хтось із них і отруїв його. А потім ще вони й знищили його як політика. Використали його як лоха.
Хоча він і сам не без недоліків. Ну що з нього взяти. Банкір є банкір. Але там було повно які пішли в політиці далі, використавши Ющенка, будучи набагато гіршими ніж він.
ШвакаМоська Зеленского
Наталія Мосейчук, вітаю. Ми обидва знаємо один про одного, але ми з Вами не знайомі. Але я знаю, як Ви про мене відгукуєтесь. Тому дозволю собі звернутися до Вас публічно.
Чому ви вважаєте, що констатація того, що Зеленський несе відповідальність за рішення, яке роспорошило сили при контрнаступі на Запорожжі та того, що СБУ, по команді ОП, намагалася провести штурм та обшук в командному центрі Залужного - це бруд? Бо перше підтвердили для АР два джерела в НАТО, а друге підтвердила сама СБУ. Чи якщо правда вам не подобається, то вона є брудом? Якісь дивні стандарти. Це ж не стандарти ВВС, а якісь стандарти 1+1. До речі, чому ви мовчите з приводу Міндічгейту та корупції в СБУ за участі Баканова та Наумова, про що в мене в ефірі розповів Сергій Ваганян. Чи це теж бруд?
Чому ви впевнені, що Генерал Залужний піде в президенти? Чому впевнені, якщо піде, то в нього будуть так само, як у Зеленського з його друзями та бізнес-партнерами? І до речі, ви за те, щоб він пішов, чи за те, щоб залишився Володимир Зеленський і Україні пропонували б нові травневі шашлики? Ви частина плем'я і ви топите за свого вождя чи ви топите свого вождя?
А про чорні технології - це ви з власного досвіду? І коли ви пишете, що ті "вони" - за себе, то ви за кого? За Залужного? Чи за себе? Чи за Зеленського? Чи за ІВК? Розумію, що ви точно не за Україну. Але в будь-якому випадку буду вдячний за відповідь. Чи знову будете використовувати лайку для відповіді? У будь якому випадку, спокійного вечора вам і гуд шабес.
Помалу з'являється реакція влади на інтерв'ю генерала Залужного: для затравки випустили незмінну спеціалістку з тб-обслуговування влади - Мосейчук.
От тільки те, що вона видала, по суті виглядає дуже неоднозначно. Буквально в кожному формулюванні читається її в міру ненав'язлива ділова пропозиція "як вам знадобиться на майбутнє обслуговування - ви ж не забувайте, що в кроковій доступності є я!".
В сенсі, в комплект до "своїх майбутніх «Міндічів, Рокетів, Сигизмундів»" і решти треба ж буде і "свою Мосейчук". Але навіщо шукати десь дешеву копію, якщо є ще дешевший оригінал? Очевидно, Мосейчук собі прикинула, що навіть екстремально вкорочена 60-денна кампанія може не спрацювати на Зеленського і привести до влади Залужного. І звертається до генерала, по суті, вже як до можливого свого наступного винаймача.
От реально: весь текст (який, очевидно, у владі бачили як в міру отруйне і загрозливе попередження "не треба так - а то вас можуть неправильно зрозуміти") за формою і змістом вийшов недорогою і оперативною бізнес-пропозицією можливому наступному роботодавцю.
А отут владі має бути прикро...))
Чи варто його за це звинувачувати?
"Мосейчук" - це вже тавро.
А тепер вона лякає В. Залужного "Вашими майбутніми " Міндічами, Рокетами, Сігізмундами".