Окружение Залужного заявило, что обыск в командном пункте был попыткой покушения, - журналистка Соколова

Назначение Залужного на должность посла было скорее защитой экс-главкома, чем политическим компромиссом с Зеленским.

Об этом сообщила журналистка Янина Соколова, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Что известно

"Мы получили документы с постановлением Соломенского суда на обыск со стороны СБУ в ночном стрип-клубе отеля в центре Киева, где тогда размещался штаб Залужного, датированные 13 сентября 2022 года под эгидой борьбы СБУ с проституцией.

Примечательно, что отель на момент обыска уже год минимум не работал. Это подтвердили владельцы отеля", - отметила она.

Собеседники из окружения Валерия Залужного, говорит журналистка, заявили, что это было покушение на убийство.

"И об этом впоследствии узнали западные партнеры, в частности британцы. Назначение на должность посла носило характер не столько политического компромисса между президентом и на тот момент главнокомандующим, сколько защитой самого Залужного", - подытожила она.

Читайте: Залужный хочет стать основным конкурентом Зеленского на выборах. Это отвратительно, - "слуга народа" Богуцкая

Интервью Залужного для Associated Press

Напомним, что бывший главнокомандующий ВСУ, а ныне посол Украины в Великобритании Валерий Залужный дал интервью Associated Press, в котором впервые рассказал об обыске СБУ в командном пункте в 2022 году, о политических амбициях, а также о разногласиях с президентом Владимиром Зеленским, в частности, относительно контрнаступления.

Как рассказал Залужный, контрнаступление в 2023 году провалилось, потому что Зеленский и чиновники не выделили ресурсы.

Читайте также: Крупные телеграм-каналы проигнорировали интервью Залужного об обысках СБУ и разногласиях с Зеленским