Окружение Залужного заявило, что обыск в командном пункте был попыткой покушения, - журналистка Соколова
Назначение Залужного на должность посла было скорее защитой экс-главкома, чем политическим компромиссом с Зеленским.
Об этом сообщила журналистка Янина Соколова, передает Цензор.НЕТ.
Что известно
"Мы получили документы с постановлением Соломенского суда на обыск со стороны СБУ в ночном стрип-клубе отеля в центре Киева, где тогда размещался штаб Залужного, датированные 13 сентября 2022 года под эгидой борьбы СБУ с проституцией.
Примечательно, что отель на момент обыска уже год минимум не работал. Это подтвердили владельцы отеля", - отметила она.
Собеседники из окружения Валерия Залужного, говорит журналистка, заявили, что это было покушение на убийство.
"И об этом впоследствии узнали западные партнеры, в частности британцы. Назначение на должность посла носило характер не столько политического компромисса между президентом и на тот момент главнокомандующим, сколько защитой самого Залужного", - подытожила она.
Интервью Залужного для Associated Press
- Напомним, что бывший главнокомандующий ВСУ, а ныне посол Украины в Великобритании Валерий Залужный дал интервью Associated Press, в котором впервые рассказал об обыске СБУ в командном пункте в 2022 году, о политических амбициях, а также о разногласиях с президентом Владимиром Зеленским, в частности, относительно контрнаступления.
- Как рассказал Залужный, контрнаступление в 2023 году провалилось, потому что Зеленский и чиновники не выделили ресурсы.
https://apnews.com/article/ukraine-zaluzhnyi-ambassador-united-kingdo-zelenskyy-30ca45432e69a1957a0c41131a803cc5 ЛОНДОН (AP) - С тех пор как в 2024 году Валерий Залужный был смещен с поста главы украинской армии и назначен послом страны в Великобритании, его повсеместно считают главным политическим соперником президента Владимира Зеленского.
52-летний Залужный отказывается обсуждать свои политические амбиции, заявляя, что не хочет рисковать единством страны во время https://apnews.com/hub/russia-ukraine войны с Россией , которая приближается к своей четвертой годовщине. Однако, демонстрируя возможное желание баллотироваться на пост президента - после окончания войны - Залужный впервые публично рассказал о глубоком расколе между ним и Зеленским в недавнем интервью Associated Press.
Напряженность возникла вскоре после полномасштабного вторжения России в феврале 2022 года, и между двумя мужчинами часто вспыхивали споры о том, https://apnews.com/article/russia-ukraine-war-peace-air-defense-593bfaa82f86473d1de17c4a244ee84d как лучше защитить страну , сказал Залужный. Напряженные отношения достигли критической точки позже в том же году, когда десятки агентов внутренней разведки Украины совершили обыск в офисе Залужного, сообщил он агентству AP.
