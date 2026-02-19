РУС
Обыск в командном пункте Залужного
5 810 41

Окружение Залужного заявило, что обыск в командном пункте был попыткой покушения, - журналистка Соколова

Соколова рассказала об обыске СБУ в командном пункте Залужного в 2022 году

Назначение Залужного на должность посла было скорее защитой экс-главкома, чем политическим компромиссом с Зеленским.

Об этом сообщила журналистка Янина Соколова, передает Цензор.НЕТ.

Что известно

"Мы получили документы с постановлением Соломенского суда на обыск со стороны СБУ в ночном стрип-клубе отеля в центре Киева, где тогда размещался штаб Залужного, датированные 13 сентября 2022 года под эгидой борьбы СБУ с проституцией.

Примечательно, что отель на момент обыска уже год минимум не работал. Это подтвердили владельцы отеля", - отметила она.

Собеседники из окружения Валерия Залужного, говорит журналистка, заявили, что это было покушение на убийство.

"И об этом впоследствии узнали западные партнеры, в частности британцы. Назначение на должность посла носило характер не столько политического компромисса между президентом и на тот момент главнокомандующим, сколько защитой самого Залужного", - подытожила она.

Соколова рассказала об обыске СБУ в командном пункте Залужного в 2022 году

Интервью Залужного для Associated Press

  • Напомним, что бывший главнокомандующий ВСУ, а ныне посол Украины в Великобритании Валерий Залужный дал интервью Associated Press, в котором впервые рассказал об обыске СБУ в командном пункте в 2022 году, о политических амбициях, а также о разногласиях с президентом Владимиром Зеленским, в частности, относительно контрнаступления.
  • Как рассказал Залужный, контрнаступление в 2023 году провалилось, потому что Зеленский и чиновники не выделили ресурсы.

обыск (220) СБУ (2794) Залужный Валерий (425)
Топ комментарии
+25
Зрадник Зеля зайнявся відвертим терором щодо патріотів та громадян України.
Готовий фізично нищити українців заради збереження своєї необмеженої влади та договорняка з пуйлом.
19.02.2026 12:48
+19
От то вибрали .... у 2019, так вибрали ...
19.02.2026 12:47
+11
Боже! Яка ж вона бридка ця зелена потвора!Після війни а може і раніше вона щезне як фата моргана з Україні!А скільки ще буде бруду?Хай Господь збереже!
19.02.2026 12:50
От то вибрали .... у 2019, так вибрали ...
19.02.2026 12:47
щоб цей замах прилетів бумерангом до тебе зе-покидьок, раз і назавжди
19.02.2026 12:48
Зрадник Зеля зайнявся відвертим терором щодо патріотів та громадян України.
Готовий фізично нищити українців заради збереження своєї необмеженої влади та договорняка з пуйлом.
19.02.2026 12:48
Боже! Яка ж вона бридка ця зелена потвора!Після війни а може і раніше вона щезне як фата моргана з Україні!А скільки ще буде бруду?Хай Господь збереже!
19.02.2026 12:50
В Боевом Уставе указано, что где командир - там и командный пункт.
Стрип-клуб, так стрип-клуб... Многие верят...
19.02.2026 12:52
Дебіле кацапський, він вже рік НЕ ПРАЦЮВАВ.
Мало того, про конспірацію ти ніколи нічого не чув? Чи то треба було на фасаді табличку вивісити -"Головком Залужний"?
19.02.2026 13:42
Агов, імбецили, що вибрали мені це нещастя в 2019 році, що скажете?
19.02.2026 12:52
Обшуки у штабі Залужного - це погано, але "в нічному стріп-клубі готелю в середмісті Києва, де тоді розміщувався штаб Залужного" - це як? А безпека офіцерів, інформації, чи там бункер під клубом? Ну дивний штаб під час військових дій.
19.02.2026 12:52
Там мабуть клуб в бункері під готелєм.
19.02.2026 12:58
Напевно тому і вибрали це місце, ніхто і подумати б не зміг, що там розташувався генштаб.
19.02.2026 13:00
А що, треба було на Хрещатику облаштовувати? Чи навпроти Софії Київської?
19.02.2026 13:05
"готель на час обшуку вже рік мінімум не працював" Джерело: https://censor.net/ua/n3601390
Але ані трутні з соломʼянського суду, ані посіпаки голобородька - сбушники, звісно, про це "ні слухом ні духом". Проффесіонали, ****... на службі у переляканого вискочки-нарциса.
19.02.2026 13:14
Та, да, зелені тролі знають, де саме потрібно влаштовувати запасні командні пункти. Це повинен бути " шоу- пункт", де по тялявізору будуть показувати, як Зеленьський у перервах гри на піаніні, віддає хриплим голосом команди-"Татров, мачі чєчєнцєв"
19.02.2026 13:44
дивно те, що 30-40 СБУшникам під час війни нічим більше зайнятися, як стріп-клуби шманати
19.02.2026 13:47
схоже, що лише неочікувана наявність британських офіцерів врятувала Залужному життя, а то у хрипастого, мабуть, і відосік був підготовлений, де він з сумом повідомляє, що російська дрг вбила головкома
19.02.2026 12:56
Міндіч-галущенко-єрмак та інші покидьки-а тепер ще й замах на залужного -дати наказ сбу знищити залужного міг тільки той хто керував сбу---то хто ж це такий?
19.02.2026 12:58
А якщо ще врахувати ракетний удар по штабу, коли там був Залужний, і хто саме йому перед цим телефонував, щоб упевнитися в його присутності на місці, то.....британці давно в повному ах..ї....звісно, інші партнери теж про це знають...
19.02.2026 13:00
Невже це випадковий збіг - штурм командного центру і звільнення Головкома? Хто в це повірить? Очевидно, що це була ініціатива "потужного", тому що Залужний виявився не зговірливим, і наважувався заперечувати самому Верховному, та своєю незгодою ламав усі його плани! А те, що відбувається на фронті після зняття Залужного ми всі бачимо.
19.02.2026 13:03
А події розгортаються цікаво.
Втримається Зе чи піде?
Думаю, у майбутньому, у Штатах, знімуть рейтинговий серіал по всіх цих подіях
19.02.2026 13:04
Сьогодні вранці на КИЇВ24 Віктор Бобиренко згадав як блазень перед своїми служками заявляв "Він не забере в мене Перемогу". Це він про Залужного і перемогу у війні. Це мені нагадало генералісімуса і жукова: дуже він його "ревнував" за звання "маршал перемоги".
19.02.2026 13:05
" отримали документи з ухвалою соломʼянського суду на обшук з боку СБУ"
"це був замах на вбивство."

Співробітники СБУ, які добивалися у суді обшуку нібито стрипклубу, вже заарештовані за держзраду?
19.02.2026 13:05
То це Зеленський захищав Залужного від СБУ, чи спочатку натравив на нього СБУ, а потім для захисту призначив послом? А, чи британці дізналися про обшук СБУ і наказали призначити Залужного послом?
19.02.2026 13:08
Тобто СБУ-шники не знали, що "заклад" вже рік не працював...
На кого розрахована ця найтупіша брехня?
19.02.2026 13:10
Що це за оточення? Ті,що беруть "у кільце"?
19.02.2026 13:14
Залужний таки майстер конспірації, воювати зі стрип-клубу - це потужно. І спрацювало ж, кацапи навіть не запідозрили, що генерали туди вже не до шльондр бігають, а на наради, інакше б винесли той стрип-клуб якимось калібром. Що не кажи, але українці - це креативна нація.
19.02.2026 13:14
повторюю ...все українське племя вибрали свого пацана🤡 у президенти , він зробив їх життя , хай живуть тепер з обдовбашем у резерваціях ,які він їм відбудує з братами московії ,тільки треба буде вчити китайську теж...
19.02.2026 13:21
"

САМЬЯ https://apnews.com/author/samya-kullab КУЛЛАБ и https://apnews.com/author/susie-blann СЬЮЗИ БЛАНН

Обновлено в 4:33 утра по Гринвичу+2, 19 февраля 2026 г.

https://apnews.com/article/ucrania-guerra-zaluzhnyi-zelenskyy-redada-b76e7866f98fb6273e617fd0cfcf51f1 Читать на испанском

https://apnews.com/article/ukraine-zaluzhnyi-ambassador-united-kingdo-zelenskyy-30ca45432e69a1957a0c41131a803cc5 ЛОНДОН (AP) - С тех пор как в 2024 году Валерий Залужный был смещен с поста главы украинской армии и назначен послом страны в Великобритании, его повсеместно считают главным политическим соперником президента Владимира Зеленского.

52-летний Залужный отказывается обсуждать свои политические амбиции, заявляя, что не хочет рисковать единством страны во время https://apnews.com/hub/russia-ukraine войны с Россией , которая приближается к своей четвертой годовщине. Однако, демонстрируя возможное желание баллотироваться на пост президента - после окончания войны - Залужный впервые публично рассказал о глубоком расколе между ним и Зеленским в недавнем интервью Associated Press.

Напряженность возникла вскоре после полномасштабного вторжения России в феврале 2022 года, и между двумя мужчинами часто вспыхивали споры о том, https://apnews.com/article/russia-ukraine-war-peace-air-defense-593bfaa82f86473d1de17c4a244ee84d как лучше защитить страну , сказал Залужный. Напряженные отношения достигли критической точки позже в том же году, когда десятки агентов внутренней разведки Украины совершили обыск в офисе Залужного, сообщил он агентству AP.
19.02.2026 13:32
Читайте исходную статью про интервью Залужного:
https://apnews.com/article/ukraine-war-zaluzhnyi-zelenskyy-raid-5ff9e5e2054e0b17c10daf58d7eab63e
19.02.2026 13:38
То хто нападав , а хто захищав ? Є версії ?
19.02.2026 13:35
нападали чеченці, а захищав Татаров.
19.02.2026 13:50
мазохісти як завжди проголосують за зебіла. спочатку він їх потикає, а потім і ***** з кацапаим
19.02.2026 13:57
Вам краще знати. Я з такими не знайомий.
19.02.2026 14:04
а про кого ? хто замовляє вбивства ?
19.02.2026 14:09
Зелена шобла це найперший ворог України. Навіть не рашка
19.02.2026 13:56
треба було зеленого москальського вилупка ще тоді відстороняти та проводити розслідування по всім його злочинам та зрадам, тоді б і війну з москалотой вже б закінчили на наших умовах.
19.02.2026 14:02
Друзі а чього ви дивуєтесь, всі давно знають на кого працює Контора. Згадайте як вони зухвали вальнули Кірєєва- котрий по факту врятував Київ завадивши росіянам взяти аеропорт Гостомель, забули чи ні? Хто відповість за вбивство (помсту приговор ФСБ) виконавці відомі, замовники теж...
ДумайТе
19.02.2026 14:11
 
 