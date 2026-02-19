Оточення Залужного заявило, що обшук у командному пункті був спробою замаху, - журналістка Соколова
Призначення Залужного на посаду посла було більше захистом ексголовкома, аніж політичним компромісом із Зеленським.
Про це повідомила журналістка Яніна Соколова, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо?
"Ми отримали документи з ухвалою соломʼянського суду на обшук з боку СБУ в нічному стріп-клубі готелю в середмісті Києва, де тоді розміщувався штаб Залужного, датовані 13 вересня 2022 року під егідою боротьби СБУ з проституцією.
Примітно, що готель на час обшуку вже рік мінімум не працював. Це підтвердили власники готелю", - зазначила вона.
Співрозмовники в оточенні Валерія Залужного, каже журналістка, заявили, що це був замах на вбивство.
"І про це дізналися згодом західні партнери, зокрема британці. Призначення на посаду посла носило характер не стільки політичного компромісу між президентом і на той момент головкомом, скільки захистом самого Залужного", - підсумувала вона.
Інтерв’ю Залужного для Associated Press
- Нагадаємо, що колишній головнокомандувач ЗСУ, а нині посол України у Великій Британії Валерій Залужний дав інтерв'ю Associated Press, у якому вперше розповів про обшук СБУ у командному пункті у 2022 році, про політичні амбіції, а також про розбіжності з президентом Володимиром Зеленським, зокрема, щодо контрнаступу.
- Як розповів Залужний, контрнаступ у 2023 році провалився, бо Зеленський та посадовці не виділили ресурсів.
Готовий фізично нищити українців заради збереження своєї необмеженої влади та договорняка з пуйлом.
Мало того, про конспірацію ти ніколи нічого не чув? Чи то треба було на фасаді табличку вивісити -"Головком Залужний"?
От кацап, оборзів...
Але ані трутні з соломʼянського суду, ані посіпаки голобородька - сбушники, звісно, про це "ні слухом ні духом". Проффесіонали, ****... на службі у переляканого вискочки-нарциса.
Втримається Зе чи піде?
Думаю, у майбутньому, у Штатах, знімуть рейтинговий серіал по всіх цих подіях
"це був замах на вбивство."
Співробітники СБУ, які добивалися у суді обшуку нібито стрипклубу, вже заарештовані за держзраду?
На кого розрахована ця найтупіша брехня?
я ,наприклад,хочу жити в себе, в Україні
САМЬЯ КУЛЛАБ и СЬЮЗИ БЛАНН
Обновлено в 4:33 утра по Гринвичу+2, 19 февраля 2026 г.
https://apnews.com/article/ukraine-zaluzhnyi-ambassador-united-kingdo-zelenskyy-30ca45432e69a1957a0c41131a803cc5
https://apnews.com/article/ukraine-zaluzhnyi-ambassador-united-kingdo-zelenskyy-30ca45432e69a1957a0c41131a803cc5 ЛОНДОН (AP) - С тех пор как в 2024 году Валерий Залужный был смещен с поста главы украинской армии и назначен послом страны в Великобритании, его повсеместно считают главным политическим соперником президента Владимира Зеленского.
52-летний Залужный отказывается обсуждать свои политические амбиции, заявляя, что не хочет рисковать единством страны во время https://apnews.com/hub/russia-ukraine войны с Россией , которая приближается к своей четвертой годовщине. Однако, демонстрируя возможное желание баллотироваться на пост президента - после окончания войны - Залужный впервые публично рассказал о глубоком расколе между ним и Зеленским в недавнем интервью Associated Press.
Напряженность возникла вскоре после полномасштабного вторжения России в феврале 2022 года, и между двумя мужчинами часто вспыхивали споры о том, https://apnews.com/article/russia-ukraine-war-peace-air-defense-593bfaa82f86473d1de17c4a244ee84d как лучше защитить страну , сказал Залужный. Напряженные отношения достигли критической точки позже в том же году, когда десятки агентов внутренней разведки Украины совершили обыск в офисе Залужного, сообщил он агентству AP.
https://apnews.com/article/ukraine-war-zaluzhnyi-zelenskyy-raid-5ff9e5e2054e0b17c10daf58d7eab63e
того, шо 40 штук СБУшників через півроку війни не мають чим зайнятися ніж штурмом стріп-клубу ?
Я розумію, що основна задача СБУ під час війни - ловити прастітуток.
Чи яку версію тобі треба ?
2. Говорити стали зараз, а не в 2022 році, бо з'явилися шанси на розвал всєвластія найпотужнішого лідора.
3. Генерала врятувала загроза розголосу від британських військових, які тоді були на об'єкті. Саме тому його в Британію на їх вимогу і відправили, а не в Монголію чи Кабо-Верде.
Ти в шахматах хоча б на один хід думаєш ?
1. Тобто послав голова СБУ а не Президент .
2. в 22 році мовчали бо думали що всєвластіє лідора буде вічним .
3. в стріпбарі були на той момент британці які це все побачили , а СБУ ні слухом ні духом що там брити і щоб не було розголосу , СБУ втікли .
4. Потім Джонсон такий до Зеленського каже ..... Хочу спасти Залужного від тебе , відправ його до мене .
5. А негативне рішення ВЛК зробили щоб без перешкод за кордон випустили ?
І на останок шахматіст ви наш .... тикайте пішаком собі в пяту частину тіла , я з вами коней не пас .
Я тобі пишу "СБУшників послала керівництво СБУ, яке призначається президентом".
а ти мені пишеш : "Тобто послав голова СБУ а не Президент "
Ти дурнуватий ?
Майора СБУ посилає полковник СБУ, а не президент
ДумайТе
В 2022 році там таких ще було чимало. Тому й не дивно, що візит спецназу СБУ на командний пункт генерала Залужного інформовані джерела кваліфікують, як невдалу спробу замаху на Головнокомандувача ЗСУ, чому завадила випадковість.
Спочатку намагались заарештувати,потім отруїли заступника,підкинули гранату ,а коли не допомогло, послали на штаб Залужного російську ракету.
Ви тільки вдумайтесь.
Президент домовляється з ворогом,щоб знищити верховного головнокомандувача за успіхи на фронті.
"В офисе Зеленского активно практикуют провокации. Например - кто-то из подчиненных Билецкого (3 корпус) ляпнет что-либо о мобилизации - и новость чудесным образом разлетается по всему интернету миллионами перепостов десятков тысяч ботов. Или так. В коментарии, например, Янины Соколовой прибегают тысячи агрессивных "сторонников Порошенко" пишуть километры оскорблений Соколовой лично, а та сразу же громко бросается искать "фабрику ботов Порошенко".
💥Такие операции идут постоянно. Логика проста, важно не качество, важно не уменьшать напор...
🤬И вот, напор, совершенно случайно споткнулся. В среде самих ботов разлетелась новость - после назначения Буданова старые правила игры больше не работают и ботам больше платить не будут.
💵А интернет-боты на все 100% это наемники. Их не интересуют высокие идеалы. Им нужны деньги и только деньги".