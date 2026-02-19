Новини
13 144 81

Оточення Залужного заявило, що обшук у командному пункті був спробою замаху, - журналістка Соколова

Соколова розповіла про обшук СБУ в командному пункті Залужного у 2022 році

Призначення Залужного на посаду посла було більше захистом ексголовкома, аніж політичним компромісом із Зеленським.

Про це повідомила журналістка Яніна Соколова, передає Цензор.НЕТ.

Що відомо?

"Ми отримали документи з ухвалою соломʼянського суду на обшук з боку СБУ в нічному стріп-клубі готелю в середмісті Києва, де тоді розміщувався штаб Залужного, датовані 13 вересня 2022 року під егідою боротьби СБУ з проституцією.

Примітно, що готель на час обшуку вже рік мінімум не працював. Це підтвердили власники готелю", - зазначила вона.

Співрозмовники в оточенні Валерія Залужного, каже журналістка, заявили, що це був замах на вбивство.

"І про це дізналися згодом західні партнери, зокрема британці. Призначення на посаду посла носило характер не стільки політичного компромісу між президентом і на той момент головкомом, скільки захистом самого Залужного", - підсумувала вона.

Залужний хоче стати основним конкурентом Зеленського на виборах. Це огидно, - "слуга народу" Богуцька

Інтерв’ю Залужного для Associated Press

  • Нагадаємо, що колишній головнокомандувач ЗСУ, а нині посол України у Великій Британії Валерій Залужний дав інтерв'ю Associated Press, у якому вперше розповів про обшук СБУ у командному пункті у 2022 році, про політичні амбіції, а також про розбіжності з президентом Володимиром Зеленським, зокрема, щодо контрнаступу.
  • Як розповів Залужний, контрнаступ у 2023 році провалився, бо Зеленський та посадовці не виділили ресурсів.

Великі телеграм-канали проігнорували інтерв'ю Залужного про обшуки СБУ та розбіжності із Зеленським

Зрадник Зеля зайнявся відвертим терором щодо патріотів та громадян України.
Готовий фізично нищити українців заради збереження своєї необмеженої влади та договорняка з пуйлом.
От то вибрали .... у 2019, так вибрали ...
Боже! Яка ж вона бридка ця зелена потвора!Після війни а може і раніше вона щезне як фата моргана з Україні!А скільки ще буде бруду?Хай Господь збереже!
Обшуки у штабі Залужного - це погано, але "в нічному стріп-клубі готелю в середмісті Києва, де тоді розміщувався штаб Залужного" - це як? А безпека офіцерів, інформації, чи там бункер під клубом? Ну дивний штаб під час військових дій.
"готель на час обшуку вже рік мінімум не працював" Джерело: https://censor.net/ua/n3601390
Але ані трутні з соломʼянського суду, ані посіпаки голобородька - сбушники, звісно, про це "ні слухом ні духом". Проффесіонали, ****... на службі у переляканого вискочки-нарциса.
Та, да, зелені тролі знають, де саме потрібно влаштовувати запасні командні пункти. Це повинен бути " шоу- пункт", де по тялявізору будуть показувати, як Зеленьський у перервах гри на піаніні, віддає хриплим голосом команди-"Татров, мачі чєчєнцєв"
дивно те, що 30-40 СБУшникам під час війни нічим більше зайнятися, як стріп-клуби шманати
Цікавишся дислокаціями українських штабів?
схоже, що лише неочікувана наявність британських офіцерів врятувала Залужному життя, а то у хрипастого, мабуть, і відосік був підготовлений, де він з сумом повідомляє, що російська дрг вбила головкома
Міндіч-галущенко-єрмак та інші покидьки-а тепер ще й замах на залужного -дати наказ сбу знищити залужного міг тільки той хто керував сбу---то хто ж це такий?
А якщо ще врахувати ракетний удар по штабу, коли там був Залужний, і хто саме йому перед цим телефонував, щоб упевнитися в його присутності на місці, то.....британці давно в повному ах..ї....звісно, інші партнери теж про це знають...
Невже це випадковий збіг - штурм командного центру і звільнення Головкома? Хто в це повірить? Очевидно, що це була ініціатива "потужного", тому що Залужний виявився не зговірливим, і наважувався заперечувати самому Верховному, та своєю незгодою ламав усі його плани! А те, що відбувається на фронті після зняття Залужного ми всі бачимо.
А події розгортаються цікаво.
Втримається Зе чи піде?
Думаю, у майбутньому, у Штатах, знімуть рейтинговий серіал по всіх цих подіях
Сьогодні вранці на КИЇВ24 Віктор Бобиренко згадав як блазень перед своїми служками заявляв "Він не забере в мене Перемогу". Це він про Залужного і перемогу у війні. Це мені нагадало генералісімуса і жукова: дуже він його "ревнував" за звання "маршал перемоги".
" отримали документи з ухвалою соломʼянського суду на обшук з боку СБУ"
"це був замах на вбивство."

Співробітники СБУ, які добивалися у суді обшуку нібито стрипклубу, вже заарештовані за держзраду?
То це Зеленський захищав Залужного від СБУ, чи спочатку натравив на нього СБУ, а потім для захисту призначив послом? А, чи британці дізналися про обшук СБУ і наказали призначити Залужного послом?
Тобто СБУ-шники не знали, що "заклад" вже рік не працював...
На кого розрахована ця найтупіша брехня?
Що це за оточення? Ті,що беруть "у кільце"?
Залужний таки майстер конспірації, воювати зі стрип-клубу - це потужно. І спрацювало ж, кацапи навіть не запідозрили, що генерали туди вже не до шльондр бігають, а на наради, інакше б винесли той стрип-клуб якимось калібром. Що не кажи, але українці - це креативна нація.
повторюю ...все українське племя вибрали свого пацана🤡 у президенти , він зробив їх життя , хай живуть тепер з обдовбашем у резерваціях ,які він їм відбудує з братами московії ,тільки треба буде вчити китайську теж...
а де жити тім,хто не обирав це лайно?!
я ,наприклад,хочу жити в себе, в Україні
я теж хочу жити в Україні ,мрію про це кожного дня ,хоч діти кажуть , куди в такі літа ...але при зеленській шоблі ,не приїду ...
САМЬЯ https://apnews.com/author/samya-kullab КУЛЛАБ и https://apnews.com/author/susie-blann СЬЮЗИ БЛАНН

Обновлено в 4:33 утра по Гринвичу+2, 19 февраля 2026 г.

https://apnews.com/article/ucrania-guerra-zaluzhnyi-zelenskyy-redada-b76e7866f98fb6273e617fd0cfcf51f1 Читать на испанском

https://apnews.com/article/ukraine-zaluzhnyi-ambassador-united-kingdo-zelenskyy-30ca45432e69a1957a0c41131a803cc5 ЛОНДОН (AP) - С тех пор как в 2024 году Валерий Залужный был смещен с поста главы украинской армии и назначен послом страны в Великобритании, его повсеместно считают главным политическим соперником президента Владимира Зеленского.

52-летний Залужный отказывается обсуждать свои политические амбиции, заявляя, что не хочет рисковать единством страны во время https://apnews.com/hub/russia-ukraine войны с Россией , которая приближается к своей четвертой годовщине. Однако, демонстрируя возможное желание баллотироваться на пост президента - после окончания войны - Залужный впервые публично рассказал о глубоком расколе между ним и Зеленским в недавнем интервью Associated Press.

Напряженность возникла вскоре после полномасштабного вторжения России в феврале 2022 года, и между двумя мужчинами часто вспыхивали споры о том, https://apnews.com/article/russia-ukraine-war-peace-air-defense-593bfaa82f86473d1de17c4a244ee84d как лучше защитить страну , сказал Залужный. Напряженные отношения достигли критической точки позже в том же году, когда десятки агентов внутренней разведки Украины совершили обыск в офисе Залужного, сообщил он агентству AP.
Читайте исходную статью про интервью Залужного:
https://apnews.com/article/ukraine-war-zaluzhnyi-zelenskyy-raid-5ff9e5e2054e0b17c10daf58d7eab63e
Мабуть у них були різні цілі, у Залужного захистити Україну, у зЄ здати Україну рашці
То хто нападав , а хто захищав ? Є версії ?
нападали чеченці, а захищав Татаров.
дієві версії відсутні ?
версії чого ?

того, шо 40 штук СБУшників через півроку війни не мають чим зайнятися ніж штурмом стріп-клубу ?

Я розумію, що основна задача СБУ під час війни - ловити прастітуток.

Чи яку версію тобі треба ?
СБУ хто послав ? чому зараз , а не в 22 році за це стали говорити ? і хто врятував генерала ?
1. СБУшників послала керівництво СБУ, яке призначається президентом.

2. Говорити стали зараз, а не в 2022 році, бо з'явилися шанси на розвал всєвластія найпотужнішого лідора.

3. Генерала врятувала загроза розголосу від британських військових, які тоді були на об'єкті. Саме тому його в Британію на їх вимогу і відправили, а не в Монголію чи Кабо-Верде.

Ти в шахматах хоча б на один хід думаєш ?
по ваших пунктах .
1. Тобто послав голова СБУ а не Президент .
2. в 22 році мовчали бо думали що всєвластіє лідора буде вічним .
3. в стріпбарі були на той момент британці які це все побачили , а СБУ ні слухом ні духом що там брити і щоб не було розголосу , СБУ втікли .
4. Потім Джонсон такий до Зеленського каже ..... Хочу спасти Залужного від тебе , відправ його до мене .
5. А негативне рішення ВЛК зробили щоб без перешкод за кордон випустили ?
І на останок шахматіст ви наш .... тикайте пішаком собі в пяту частину тіла , я з вами коней не пас .
ну ти дуже тупий )))

Я тобі пишу "СБУшників послала керівництво СБУ, яке призначається президентом".

а ти мені пишеш : "Тобто послав голова СБУ а не Президент "

Ти дурнуватий ?

Майора СБУ посилає полковник СБУ, а не президент
Таке буває, коли зебототроль сидить на зарплатні з грошей, вкрадених у знекровлених війною українців і треба хоч щось теліпати
і яка в тебе Йогорушка зарплатня після телепання ?
а голова СБУ то не керівництво ? і в очах тупого всі тупі .
Шахи? Це там, де "мар'яж" та "мізер"?
де терц і бела
мазохісти як завжди проголосують за зебіла. спочатку він їх потикає, а потім і ***** з кацапаим
Вам краще знати. Я з такими не знайомий.
а про кого ? хто замовляє вбивства ?
Зелена шобла це найперший ворог України. Навіть не рашка
треба було зеленого москальського вилупка ще тоді відстороняти та проводити розслідування по всім його злочинам та зрадам, тоді б і війну з москалотой вже б закінчили на наших умовах.
А хто розслідувати буде? Прокурори, котрих "козирь" призначив? А хто судити буде? Судді татарова?
Друзі а чього ви дивуєтесь, всі давно знають на кого працює Контора. Згадайте як вони зухвали вальнули Кірєєва- котрий по факту врятував Київ завадивши росіянам взяти аеропорт Гостомель, забули чи ні? Хто відповість за вбивство (помсту приговор ФСБ) виконавці відомі, замовники теж...
ДумайТе
https://rivnepost.rv.ua/news/zradniki-z-sbu-zastrelili-bankira-yakiy-vryatuvav-kiiv/ @ "Кірєєва вбили російські агенти у лавах СБУ."
В 2022 році там таких ще було чимало. Тому й не дивно, що візит спецназу СБУ на командний пункт генерала Залужного інформовані джерела кваліфікують, як невдалу спробу замаху на Головнокомандувача ЗСУ, чому завадила випадковість.
Взагалі то дійсно виглядае мяко кажучі дивно , яким боком СБУ до борделя ?
Так ВАЗік все ж компенсував! Нагородив орденом Богдана, 15м грн родині Героя України, Івана посварив - до адвоката понизив… як кажуть помилочка в координації - живемо ідем далі…
про замах "зерашистів" на Залужного добре відають англійська.американська і ізраїльські спецслужби.Вони знають організаторів з рашистської 3,14дерації.та виконавців в Україні.... мабуть незабаром будуть "окуїтєльниє історії " в "зелено- рашистському шапіто...
Спочатку намагались заарештувати,потім отруїли заступника,підкинули гранату ,а коли не допомогло, послали на штаб Залужного російську ракету.
Ви тільки вдумайтесь.
Президент домовляється з ворогом,щоб знищити верховного головнокомандувача за успіхи на фронті.
🤣🤣🤣🤣🤣🥳
У Яніни традиційно сенсації народжуються не в голові. До речі, де ті масові ботоферми Порошенка, які вона шукала, і шукала по Києву? Стверджувала, що знає їхнє точне положення.
Разумк. в свому тгк ПХ,відносно Соколової і ботоферми:
"В офисе Зеленского активно практикуют провокации. Например - кто-то из подчиненных Билецкого (3 корпус) ляпнет что-либо о мобилизации - и новость чудесным образом разлетается по всему интернету миллионами перепостов десятков тысяч ботов. Или так. В коментарии, например, Янины Соколовой прибегают тысячи агрессивных "сторонников Порошенко" пишуть километры оскорблений Соколовой лично, а та сразу же громко бросается искать "фабрику ботов Порошенко".

💥Такие операции идут постоянно. Логика проста, важно не качество, важно не уменьшать напор...

🤬И вот, напор, совершенно случайно споткнулся. В среде самих ботов разлетелась новость - после назначения Буданова старые правила игры больше не работают и ботам больше платить не будут.

💵А интернет-боты на все 100% это наемники. Их не интересуют высокие идеалы. Им нужны деньги и только деньги".
Приємно дивитись як в русні та на Банковій пердаки розриває від Залужного...
Ото ж, призначення Залужного послом було вимогою британців. Ішак планував після зняття Пристайка відправити туди рєзнікова, але брити в категоричній формі послали ішака та поставили ультиматум. Тож, пазли складаються і вимальовується цілком правдива картина - ішак ворог держави та її народу, зрадник, посіпака кремля, що шифрується під "президента".
Хто вигадує та поширює подібні дурниці: якесь анонімне 'оточення Залужного' чи сама Яніна Соколова? Пані Яніна хоч уявляє як виглядає військовий штаб (навіть не головкома, а звичайної частини), нехай і засекречений? Насамперед це режимний об'єкт з обмеженим доступом. Там на вході та по периметру будуть автоматники з повним боєкомплектом (а ще десь поблизу -- комендантський взвод чи навіть рота, завдання якої забезпечувати охорону і оборону штабу). А всередині штабу буде ще купа людей, які там працюють (між іншим теж озброєних). То про який обшук чи тим більше замах під його приводом може йти мова? Та нікого туди і близько не підпустять (не кажучи вже про всередину). Хіба що з ордером прибуде батальйон та спробує влаштувати невелику війну з купою загиблих з обох сторін.
сбу шукало повій у вересні 2022 року? Ви це серйозно? Тільки но кацапів з київщини відігнали, і давай повій шукати? Може, Яніна трохи прибріхує, але це виглядає більш правдиво, ніж пошук повій у центрі Києва.
В общем предвыборные агитации можно считат открытыми, раз уж Янина начала движуху.
***** зєлупі 🥰
