Оточення Залужного заявило, що обшук у командному пункті був спробою замаху, - журналістка Соколова

Призначення Залужного на посаду посла було більше захистом ексголовкома, аніж політичним компромісом із Зеленським.

Про це повідомила журналістка Яніна Соколова, передає Цензор.НЕТ.

Що відомо?

"Ми отримали документи з ухвалою соломʼянського суду на обшук з боку СБУ в нічному стріп-клубі готелю в середмісті Києва, де тоді розміщувався штаб Залужного, датовані 13 вересня 2022 року під егідою боротьби СБУ з проституцією.

Примітно, що готель на час обшуку вже рік мінімум не працював. Це підтвердили власники готелю", - зазначила вона.

Співрозмовники в оточенні Валерія Залужного, каже журналістка, заявили, що це був замах на вбивство.

"І про це дізналися згодом західні партнери, зокрема британці. Призначення на посаду посла носило характер не стільки політичного компромісу між президентом і на той момент головкомом, скільки захистом самого Залужного", - підсумувала вона.

Інтерв’ю Залужного для Associated Press

Нагадаємо, що колишній головнокомандувач ЗСУ, а нині посол України у Великій Британії Валерій Залужний дав інтерв'ю Associated Press, у якому вперше розповів про обшук СБУ у командному пункті у 2022 році, про політичні амбіції, а також про розбіжності з президентом Володимиром Зеленським, зокрема, щодо контрнаступу.

Як розповів Залужний, контрнаступ у 2023 році провалився, бо Зеленський та посадовці не виділили ресурсів.

