Зеленский прокомментировал интервью Залужного: Очень некрасиво обсуждать такие детали
Президент Владимир Зеленский прокомментировал заявления экс-главкома и посла в Великобритании Валерия Залужного, которые он озвучил ранее в интервью.
Об этом он заявил в интервью AFP, передает Цензор.НЕТ.
Подробности
Главу государства спросили, считает ли он интервью Залужного для AP "началом его избирательной кампании".
"Наверное, у нас у всех была одинаковая эмоция. Не рано ли все это? Я считаю просто, что сегодня обсуждать детали, о которых говорил Валерий Федорович, также очень некрасиво. Потому что никто от этого не выиграет. Все-таки речь идет о нашей армии, она сегодня воюет. И он, я считаю, не будет хорошо выглядеть, если говорить об этом и продолжать и так далее. Ну, сказал и сказал", - сказал Зеленский.
По словам президента, после этой публикации он с Залужным не общался.
Политические амбиции Залужного
"Я думаю, что если действительно он об этом думает (об участии в выборах. - Ред.), на мой взгляд, нужно фокусироваться на других вещах. Потому что, а кто сказал, что я точно пойду на выборы? Никто же не сказал, что я пойду, никто не сказал, что я не пойду, потому что идет война. Мы должны достойно закончить (войну. - Ред.). А уже люди точно отреагируют на все и всех, судя по тому, кто, как жил это время", - добавил глава государства.
Был бы Залужный хорошим президентом?
"Не знаю. Это же вопрос, когда? Разное время. Мирное время - одна история, военное время - другая история. Послевоенное время - еще одна история. На мой взгляд, президентом может быть любой человек, который готов не только идти на выборы, но еще и быть президентом", - подытожил он.
Интервью Залужного для Associated Press
- Напомним, что бывший главнокомандующий ВСУ, а ныне посол Украины в Великобритании Валерий Залужный дал интервью Associated Press, в котором впервые рассказал об обыске СБУ в командном пункте в 2022 году, о политических амбициях, а также о разногласиях с президентом Владимиром Зеленским, в частности, относительно контрнаступления.
- Как рассказал Залужный, контрнаступление в 2023 году провалилось, потому что Зеленский и чиновники не выделили ресурсы.
Не може бути!
Сказала гнида яка вже на 2 роки пересиділа свій термін і далі краде як не в себе і зменшує шанси цілої країни на виживання.
Наші взагалі не знають меж в політичній боротьбі. І це причина не пускати нас в Європу, бо там такі не потрібні. Досить з них Орбана та Фіцо.
Хочу колись нарешті побачити українських політиків, які потиснуть один одному руки після виборів, і той, хто програв, привітає того, хто виграв. Бо ми нарешті стали однією нацією, де одні партії перемагають інших в змаганні, а не глядачами в боротьбі конкуруючих банд.
"В общем-то мы не услышали ничего нового. О попытке вторжения СБУ в ставку Залужного мы слышали раньше из прессы. О том, что перед самым наступлением у Работино у Залужного забрали половину войск и перебросили под Бахмут, где держал оборону Сырский, в марте 2025 года рассказала газета «The New York Times». Более того, именно американские СМИ сообщили, что войска у Залужного летом 2025 года забрали именно чтобы сорвать его наступление и усилить Сырского. Ермак откровенно лепил из Залужного неудачника и пытался создать героя из Сырского.
🤔В общем-то неудачника из Залужного Ермак бы сделал. Генерала, пребывающего на службе, запросто можно отправить «на картошку» (как говорили в советские времена), и превратить в пугало. У Ермака это не вышло, т. к. о его планах узнала британская разведка. Залужный вовремя уволился из армии по состоянию здоровья и уехал на Туманный Альбион".
Зе став презом по приколу з досвідом і компетенціями глави держави 0,0... робив жахливі помилки і але зараз намагається зробити максимум можливого, щоб країну врятувати.
Балакати зараз про вибори, це лише гаяти даремно час. Буде припинення вогню чи якась угода, коли безпекові фактори дозволять розпочати виборчий процес, от тоді і отримає кожний, що заслуговує.
Звернить увагу, що педалірують тему негайних виборів під бомбами не громадяни, ні друзі України, а вороги.
То й і робить висновки, кому під час війни кортить тема виборів.
Це не значить, що критика не доречна, але вона мусить бути конструктивной, конкретной що до того, що зараз робити, як розбудовувати СОУ і ВПК, вдосконалити процес мобілізації і як захистити людей від братьєв- асвабадителей.
Конкретні пропозиції потрібні, а не волання про те, що все пропало... тоді капітуляція підкрадеться ...на що і розраховує пу, у якого вже є свій кандидат в прези... перемогу якого забезпечить так званий підрахунок фейкових голосів з дільниць на раши, белораши, окупованих територіях.
іншого результату виборів пу не визнає...і війна продовжиться.
Залужному. Завдяки якому НЕ стався "Київ за три дні". За якого ЗСУ реально йшли вперед і визволяли Українські землі.
Чому? Просто тому, що вони можуть. Хіба то вперше?
Саме такі істоти писали мені під Вугледар (пілоту БПЛА): "Щось ти сильно чистий - мабуть не на фронті". Саме такі мішають з багном Валеру Прозапаса - учасника АТО, який на фронті з перших днів. Тощо.
Байдуже! Як би ти не воював, і що б не зробив для України - тебе ЗЕботва звинуватить в роботі на Москву, просто тому що мислиш не як вони.
Яка різниця? Треба - обіллють брудом ще й Залужного во ім'я Боневтіка Найвпливовішого.
Цим не треба обурюватися. Треба просто завжди пам'ятати - вони такі. Іншими не бувають.
https://t.me/dragonspech/9748
Подією тижня без перебільшення була стаття в "Associated Press" про генерала Валерія Залужного. Стаття містила кілька цитат Залужного, через що її назвали інтерв'ю. Звісно інтерв'ю стаття не була. Але ефект вибуху - створила.
Та ще й який ефект! На медіа-смітниках ЗЕботви на якийсь час взагалі забули про Петра Порошенка. Увага найнятої зеленої ботви повністю переключилася на колишнього головкома.
Світ ще не бачив такого протистояння офісу на Банковій з усіма його штатними коментаторами і ботами - і послом України в Британії. Було від чого.
По-перше, остаточно було визначено, будь-які байки про нібито можливість альянсу Залужного із ЗЕкоманди, це брехня і нісенітниця. Залужний заявив себе як прямий противник Зеленського.
До речі, почав протистояння не Залужний, а як раз піарники Зеленського - тим що почали ширити про Залужного різноманітні побрехеньки із залученням відомих осіб. Як гукнулося - так і відгукнулося. І відгук генерала довів офіс Зеленського до істерики.
Бо, по-друге, офіс Зеленського всіма своїми діями визнав, що у Залужному він бачить основну загрозу своїй владі. Що й не дивно. Всі без винятку опитування про рівні довіри, ставлять Залужного на перше місце, тоді як Зеленського на друге або на третє. Залежно від опитування.
По-третє, офіс Зеленського продемонстрував що медіа-робота там організована за принципом "хто в ліс - хто по дрова". Бо єдине що показала ЗЕкоманда протягом минулого тижня, це свою жахливу слабкість і тваринний страх перед генералом.
Залужний не сказав нічого нового. Про те, що перед наступом біля Запоріжжя влітку 2023 р. ставка Зеленського розділила сили між Залужним і Сирським, і тому Залужному просто не вистачило резервів для наступу, написало ще видання "Нью Йорк Таймс" більше року тому. Офіс Зеленського на публікацію американського видання відреагував приблизно ніяк. Ані офіційного спростування, ані судового позову. Нуль, зеро.
Проте цитата Залужного Банкову збісила. Офіс Зеленського по факту, своєю оскаженілою реакцією підтвердив, що Залужний сказав правду.
Можна було, звісно, відреагувати інакше. Можна було слова Залужного звести до теледебатів істориків. А можна було взагалі все звести до гумору, мовляв "пан посол обдарували нас милістю виправдовуватися".
Але цього всього не сталося. Сталася бурна істерика. Піарники Банкової наввипередки кинулися захищатися, шляхом обливання брудом самого Залужного.
І для цього вони задіяли всі можливі сили - ботоферми, штатних коментаторів, телеведучих, "хороших русскіх" яких підгодовують інформацією через лояльних активістів, військових що отримали кваритири, доцентів з вишів що трусяться над посадою... Тощо. Влада висвітила всі свої сили.
Особливо відмітився любитель ховатися від мобілізації на кладовищах, колишній шанувальник Москви Володимир Петров - він заявив що Залужний почав державний переворот.
Ви розумієте? Офіс президента оголосив що боїться перевороту який здійме посол України в Британії... і тому робить велике ні фіга. Таке влаштувати може тільки влада коміків.
А Залужний?
А Залужний вчинив як фаховий військовий. Провів розвідку боєм. Визначив вогневі точки противника. Відступив на свої позиції - контур яких невідомий противникові. Далі Залужний або дочекається медіа-атаки протианика і вдарить у фланг. Або знову атакує сам - коли не чекатимуть.
Воювати уміє Залужний - зелені здатні тільки брехати.
Тепер зелена ботва ниє на всіх мережах що Залужний, бачте, почав передвиборчу боротьбу. Перекладаю з лицимірно-зеленої на українську - шанувальників ЗЕ бісить що передвиборчою боротьбою займається ще хтось крім них. Бо коли зелені підтримують монополію на ТБ (мономарафон), коли впроваджують санкції проти Порошенка і коли вкидають у ЗМІ бруд проти Залужного - це все політична боротьба. Яку влада бажає вести без опору з боку опонентів.
Коли хтось починає жити з владою за її ж правилами, зелену владу це неймовірно бісить.
Хоча Залужний, по хорошому, ще нічого нового не сказав.
https://t.me/dragonspech/9746
...або як назвав це Портніков - "українськими файлами а-ля епштейна"