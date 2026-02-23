РУС
Зеленский прокомментировал интервью Залужного: Очень некрасиво обсуждать такие детали

Зеленский отреагировал на интервью Залужного

Президент Владимир Зеленский прокомментировал заявления экс-главкома и посла в Великобритании Валерия Залужного, которые он озвучил ранее в интервью.

Об этом он заявил в интервью AFP, передает Цензор.НЕТ.

Подробности

Главу государства спросили, считает ли он интервью Залужного для AP "началом его избирательной кампании".

"Наверное, у нас у всех была одинаковая эмоция. Не рано ли все это? Я считаю просто, что сегодня обсуждать детали, о которых говорил Валерий Федорович, также очень некрасиво. Потому что никто от этого не выиграет. Все-таки речь идет о нашей армии, она сегодня воюет. И он, я считаю, не будет хорошо выглядеть, если говорить об этом и продолжать и так далее. Ну, сказал и сказал", - сказал Зеленский.

По словам президента, после этой публикации он с Залужным не общался.

Политические амбиции Залужного

"Я думаю, что если действительно он об этом думает (об участии в выборах. - Ред.), на мой взгляд, нужно фокусироваться на других вещах. Потому что, а кто сказал, что я точно пойду на выборы? Никто же не сказал, что я пойду, никто не сказал, что я не пойду, потому что идет война. Мы должны достойно закончить (войну. - Ред.). А уже люди точно отреагируют на все и всех, судя по тому, кто, как жил это время", - добавил глава государства.

Был бы Залужный хорошим президентом?

"Не знаю. Это же вопрос, когда? Разное время. Мирное время - одна история, военное время - другая история. Послевоенное время - еще одна история. На мой взгляд, президентом может быть любой человек, который готов не только идти на выборы, но еще и быть президентом", - подытожил он.

Интервью Залужного для Associated Press

  • Напомним, что бывший главнокомандующий ВСУ, а ныне посол Украины в Великобритании Валерий Залужный дал интервью Associated Press, в котором впервые рассказал об обыске СБУ в командном пункте в 2022 году, о политических амбициях, а также о разногласиях с президентом Владимиром Зеленским, в частности, относительно контрнаступления.
  • Как рассказал Залужный, контрнаступление в 2023 году провалилось, потому что Зеленский и чиновники не выделили ресурсы.

+113
Очень негарно воровать деньги в воюющей за выживание стране. Остальное - такие мелочи...
показать весь комментарий
23.02.2026 13:13 Ответить
+81
Дуже негарно члєнограю і фсбшному агенту пхати носа у військові справи і ставити палиці головнокомандувачу.
показать весь комментарий
23.02.2026 13:14 Ответить
+74
Нігуя собі деталі! - обшук у бойового генерала
показать весь комментарий
23.02.2026 13:14 Ответить
Вони всі позліталися в новину про обмеження телеграму, вже й біля каси стоять за винагородою..
показать весь комментарий
23.02.2026 14:47 Ответить
Зелю мама, очевидно, не вчила в дитинстві одній простій формулі - не хочеш щоб було соромно за свої вчинки - не роби їх.
показать весь комментарий
23.02.2026 14:25 Ответить
Не може бути!

показать весь комментарий
23.02.2026 14:35 Ответить
Генерал Залужний ,не втримався би у командувані ЗСУ, його би вбили ...зеленський та дєрмак багато разів робили на Генерала замах ...тому правильне рішення було, вберегти нашу національну гордість пана Залужного ,відправити до Великої Британії...І ще не вечір , ми ще порвемо цю міндічеву ОПу ...
показать весь комментарий
23.02.2026 14:42 Ответить
"Не зарано все це?"

Сказала гнида яка вже на 2 роки пересиділа свій термін і далі краде як не в себе і зменшує шанси цілої країни на виживання.
показать весь комментарий
23.02.2026 14:44 Ответить
І яка вже давно готується до наступних виборів.
показать весь комментарий
24.02.2026 01:25 Ответить
Дуже негарно наїжджати на Залужного лише тому, що він може стати конкурентом на майбутніх виборах. Це свинство, хоча воно цілком в межах прийнятого в українській політиці.
Наші взагалі не знають меж в політичній боротьбі. І це причина не пускати нас в Європу, бо там такі не потрібні. Досить з них Орбана та Фіцо.
Хочу колись нарешті побачити українських політиків, які потиснуть один одному руки після виборів, і той, хто програв, привітає того, хто виграв. Бо ми нарешті стали однією нацією, де одні партії перемагають інших в змаганні, а не глядачами в боротьбі конкуруючих банд.
показать весь комментарий
23.02.2026 14:53 Ответить
Що "зелена мразота" Правда-очі ріже За нашого Генерала Залужного- всю зелену падаль "на фарш пустимо"
показать весь комментарий
23.02.2026 14:54 Ответить
а як ти стояв ****** на камери що порошенко виводить гроші в офшори,а рядом стояв галущенко і піддакував.ти ж **** знав що галущенко краде хтива ти лукава істота.розколов Україну під час національно - визвольної війни проклятий чужинець таврована скотина.
показать весь комментарий
23.02.2026 15:06 Ответить
Тут варто процитувати Разумк.,який доволі об'єктивно висвітлює ситуацію в країні:

"В общем-то мы не услышали ничего нового. О попытке вторжения СБУ в ставку Залужного мы слышали раньше из прессы. О том, что перед самым наступлением у Работино у Залужного забрали половину войск и перебросили под Бахмут, где держал оборону Сырский, в марте 2025 года рассказала газета «The New York Times». Более того, именно американские СМИ сообщили, что войска у Залужного летом 2025 года забрали именно чтобы сорвать его наступление и усилить Сырского. Ермак откровенно лепил из Залужного неудачника и пытался создать героя из Сырского.

🤔В общем-то неудачника из Залужного Ермак бы сделал. Генерала, пребывающего на службе, запросто можно отправить «на картошку» (как говорили в советские времена), и превратить в пугало. У Ермака это не вышло, т. к. о его планах узнала британская разведка. Залужный вовремя уволился из армии по состоянию здоровья и уехал на Туманный Альбион".
показать весь комментарий
23.02.2026 15:06 Ответить
Разумкова, який і привів до влади гундосе чмо, варто не процитувати - а розвісити на одному стовпі з ним
показать весь комментарий
23.02.2026 20:01 Ответить
Це точно!))
показать весь комментарий
23.02.2026 20:29 Ответить
На хвилиночку, Залужний був влітку 2023 р. головнокомандувачем ЗСУ. Тобто і під Роботино, і під Бахмутом це все були ЙОГО війська, а Сирський був ОДНИМ з ЙОГО ПІДЛЕГЛИХ (до речі контр наступом в Запорізькій обл. теж безпосередньо керували інші його підлеглі, просто не пам'ятаю прізвищ). Він що половину військ забрав сам в себе? В армії діє жорстка виконавча вертикаль, згідно якої тобою може командувати лише твій безпосередній начальник (всі бічні управлінські гілки тобі абсолютно по цимбалах). Щоб було зрозуміло, якщо ти комбат, то для тебе начальник лише твій полковник; а будь-який генерал чи навіть президент це стороння людина, яку ти не лише можеш, а повинен ігнорувати, якщо її повноваження тобі безпосередньо тут і зараз не підтвердить твій полковник. Так це працює і так прописано в військових статутах (до речі, цими ж статутами прямо заборонено діяти через голову безпосереднього начальника). Тому все це за чисту монету можуть сприймати лише люди, далекі від армії. Якщо щось чи когось перекинули тоді під Бахмут, то це могло бути зроблено лише за умови погодження з Залужним і схвалення ним (з яких причин, то вже інша тема).
показать весь комментарий
23.02.2026 22:00 Ответить
яка чесна і шляхетна зелупа дісталася мудрому наріду,, що любить шашлики...
показать весь комментарий
23.02.2026 15:44 Ответить
Гнида Зе
показать весь комментарий
23.02.2026 16:18 Ответить
фактично тим зрадником, якій подсадив янука в крісло премьєра, а потім преза, був ющ, якій пригрозив Україні великими проблемами, якщо його не оберуть на другий термін.

Зе став презом по приколу з досвідом і компетенціями глави держави 0,0... робив жахливі помилки і але зараз намагається зробити максимум можливого, щоб країну врятувати.

Балакати зараз про вибори, це лише гаяти даремно час. Буде припинення вогню чи якась угода, коли безпекові фактори дозволять розпочати виборчий процес, от тоді і отримає кожний, що заслуговує.

Звернить увагу, що педалірують тему негайних виборів під бомбами не громадяни, ні друзі України, а вороги.

То й і робить висновки, кому під час війни кортить тема виборів.

Це не значить, що критика не доречна, але вона мусить бути конструктивной, конкретной що до того, що зараз робити, як розбудовувати СОУ і ВПК, вдосконалити процес мобілізації і як захистити людей від братьєв- асвабадителей.

Конкретні пропозиції потрібні, а не волання про те, що все пропало... тоді капітуляція підкрадеться ...на що і розраховує пу, у якого вже є свій кандидат в прези... перемогу якого забезпечить так званий підрахунок фейкових голосів з дільниць на раши, белораши, окупованих територіях.
іншого результату виборів пу не визнає...і війна продовжиться.
показать весь комментарий
23.02.2026 17:58 Ответить
Бздури!!!
показать весь комментарий
23.02.2026 19:53 Ответить
Іріска, будеш висіти на одному стовпі з гундосим чмом? Це достатньо конкретно і конструктивно буде для тебе?
показать весь комментарий
23.02.2026 20:03 Ответить
Ой як не гарно про буратінку-наполєончіка правду людям розповідати!
показать весь комментарий
23.02.2026 16:27 Ответить
Зеленський, ПНХ!
показать весь комментарий
23.02.2026 16:30 Ответить
Вилупок зелений - угробив стільки народу та вкрав сотні мільярдів доларів.
показать весь комментарий
23.02.2026 16:36 Ответить
десятки. якшо "сотні млрд" - то гривень.
показать весь комментарий
23.02.2026 20:04 Ответить
кинути супереліту спецназу на генштаб з головкомом воюючої армії під виглядом шмону стриптиз-клубу - якщо це деталі, то страшно уявити весь процес!
показать весь комментарий
23.02.2026 17:11 Ответить
Ну да,але долю держави ставити на кон підсуваючи свиню Головнокомандувачу -це нормально.
показать весь комментарий
23.02.2026 17:12 Ответить
Обшуки СБУ в ставці Головкома -це дуже гарно, говорити про це- не гарно.
показать весь комментарий
23.02.2026 17:26 Ответить
На мій погляд, президентом може бути будь-яка людина, яка готова не тільки йти на вибори, але ще й бути президентом", - Зеленський. Тобто людина вважає, що у 2019-му він був готовий бути президентом. Який жах! Шість років руйнування системи державного управління і жодного сорому…
показать весь комментарий
23.02.2026 17:29 Ответить
"Який жах! Шість років руйнування системи державного управління і жодного сорому…" - Свята правда!!!!
показать весь комментарий
23.02.2026 19:56 Ответить
Звичайне зелене лицемірство. Зелені дуже ******* корчити з себе патріотів і просторікувати як вони переймаються проблемами фронтовиків. Але от - канал пропаЗЕндиста, який колись розповідав про "ЗСУ обстрілює мирних мешканців", а щойно ховався від мобілізації на військовому цвинтарі, закидає генералу Залужному зв'язок з Москвою.

Залужному. Завдяки якому НЕ стався "Київ за три дні". За якого ЗСУ реально йшли вперед і визволяли Українські землі.

Чому? Просто тому, що вони можуть. Хіба то вперше?

Саме такі істоти писали мені під Вугледар (пілоту БПЛА): "Щось ти сильно чистий - мабуть не на фронті". Саме такі мішають з багном Валеру Прозапаса - учасника АТО, який на фронті з перших днів. Тощо.

Байдуже! Як би ти не воював, і що б не зробив для України - тебе ЗЕботва звинуватить в роботі на Москву, просто тому що мислиш не як вони.

Яка різниця? Треба - обіллють брудом ще й Залужного во ім'я Боневтіка Найвпливовішого.

Цим не треба обурюватися. Треба просто завжди пам'ятати - вони такі. Іншими не бувають.
https://t.me/dragonspech/9748
показать весь комментарий
23.02.2026 17:35 Ответить
ГРА НА РІВНИХ

Подією тижня без перебільшення була стаття в "Associated Press" про генерала Валерія Залужного. Стаття містила кілька цитат Залужного, через що її назвали інтерв'ю. Звісно інтерв'ю стаття не була. Але ефект вибуху - створила.

Та ще й який ефект! На медіа-смітниках ЗЕботви на якийсь час взагалі забули про Петра Порошенка. Увага найнятої зеленої ботви повністю переключилася на колишнього головкома.

Світ ще не бачив такого протистояння офісу на Банковій з усіма його штатними коментаторами і ботами - і послом України в Британії. Було від чого.

По-перше, остаточно було визначено, будь-які байки про нібито можливість альянсу Залужного із ЗЕкоманди, це брехня і нісенітниця. Залужний заявив себе як прямий противник Зеленського.

До речі, почав протистояння не Залужний, а як раз піарники Зеленського - тим що почали ширити про Залужного різноманітні побрехеньки із залученням відомих осіб. Як гукнулося - так і відгукнулося. І відгук генерала довів офіс Зеленського до істерики.

Бо, по-друге, офіс Зеленського всіма своїми діями визнав, що у Залужному він бачить основну загрозу своїй владі. Що й не дивно. Всі без винятку опитування про рівні довіри, ставлять Залужного на перше місце, тоді як Зеленського на друге або на третє. Залежно від опитування.

По-третє, офіс Зеленського продемонстрував що медіа-робота там організована за принципом "хто в ліс - хто по дрова". Бо єдине що показала ЗЕкоманда протягом минулого тижня, це свою жахливу слабкість і тваринний страх перед генералом.

Залужний не сказав нічого нового. Про те, що перед наступом біля Запоріжжя влітку 2023 р. ставка Зеленського розділила сили між Залужним і Сирським, і тому Залужному просто не вистачило резервів для наступу, написало ще видання "Нью Йорк Таймс" більше року тому. Офіс Зеленського на публікацію американського видання відреагував приблизно ніяк. Ані офіційного спростування, ані судового позову. Нуль, зеро.

Проте цитата Залужного Банкову збісила. Офіс Зеленського по факту, своєю оскаженілою реакцією підтвердив, що Залужний сказав правду.

Можна було, звісно, відреагувати інакше. Можна було слова Залужного звести до теледебатів істориків. А можна було взагалі все звести до гумору, мовляв "пан посол обдарували нас милістю виправдовуватися".

Але цього всього не сталося. Сталася бурна істерика. Піарники Банкової наввипередки кинулися захищатися, шляхом обливання брудом самого Залужного.

І для цього вони задіяли всі можливі сили - ботоферми, штатних коментаторів, телеведучих, "хороших русскіх" яких підгодовують інформацією через лояльних активістів, військових що отримали кваритири, доцентів з вишів що трусяться над посадою... Тощо. Влада висвітила всі свої сили.

Особливо відмітився любитель ховатися від мобілізації на кладовищах, колишній шанувальник Москви Володимир Петров - він заявив що Залужний почав державний переворот.

Ви розумієте? Офіс президента оголосив що боїться перевороту який здійме посол України в Британії... і тому робить велике ні фіга. Таке влаштувати може тільки влада коміків.

А Залужний?

А Залужний вчинив як фаховий військовий. Провів розвідку боєм. Визначив вогневі точки противника. Відступив на свої позиції - контур яких невідомий противникові. Далі Залужний або дочекається медіа-атаки протианика і вдарить у фланг. Або знову атакує сам - коли не чекатимуть.

Воювати уміє Залужний - зелені здатні тільки брехати.

Тепер зелена ботва ниє на всіх мережах що Залужний, бачте, почав передвиборчу боротьбу. Перекладаю з лицимірно-зеленої на українську - шанувальників ЗЕ бісить що передвиборчою боротьбою займається ще хтось крім них. Бо коли зелені підтримують монополію на ТБ (мономарафон), коли впроваджують санкції проти Порошенка і коли вкидають у ЗМІ бруд проти Залужного - це все політична боротьба. Яку влада бажає вести без опору з боку опонентів.

Коли хтось починає жити з владою за її ж правилами, зелену владу це неймовірно бісить.

Хоча Залужний, по хорошому, ще нічого нового не сказав.

https://t.me/dragonspech/9746
показать весь комментарий
23.02.2026 17:39 Ответить
люди вже побачили як хто жив під час війни . зельц твоє найближче оточення крало . відкатувало . брало хабарі на енергоатомі . на дорогах . на укріпрайонах . на продуктах зсу .на бракованих мінах гуманітарку крали вагонами і продавали . бачили як ти зельц разом з алібабою хотів похоронити набу і сап і ніхто кого не запитай не сумнівається що ти і дєрьмак нічого не знали . все ви знали і кришували ту корупцію . ще коли трухін віз данину з полтави бухой і попав в аварію з чемоданом доларів було зрозуміло що такі чемодани кожного місяця везуть з усіх областей в ..общак..
показать весь комментарий
23.02.2026 17:43 Ответить
Таємної зустрічі з Мединським забажали Умєров та Арахамія - завоняло російським компроматним духом ЖЕНЕВИ ...
...або як назвав це Портніков - "українськими файлами а-ля епштейна"
показать весь комментарий
23.02.2026 17:58 Ответить
Негарно? Та ти, **** зрадлива, повинен до кінця днів своїх (бо смертної кари в нас нема) в тюрмі гріхи свої спокутувати! На твоїй совісті смерть тисяч українців, мерзотнику...
показать весь комментарий
23.02.2026 18:16 Ответить
заради найголовнішого лідора ********** і його зєльоной шобли - можна повернути на один день
показать весь комментарий
23.02.2026 20:07 Ответить
Зе просто не посмів негайно знімати Залужного так як він до цього зняв багатьох за непокору. Лише щось прокричала намахана з дитинства Богуцкая,а Мосейчук присоромила Залужного тим,що він протягує у владу.......міндічей,цукерманов,резнікових тощо.....
показать весь комментарий
23.02.2026 18:19 Ответить
Молодець Федорович! Взув ішака по самі помідори.
показать весь комментарий
23.02.2026 19:48 Ответить
Значить все правда
показать весь комментарий
23.02.2026 20:01 Ответить
Я піду? Чи піду, не піду. Не піду у піфду, а піду в хрєнпіду.
показать весь комментарий
23.02.2026 22:29 Ответить
Залужний не з газет знає, які накази війсьуам віддавав скоморох перед вторгненням 24 лютого 2022 року. Тому, для скомороха президент Залужний це ще гірше, ніж президент Порошенко
показать весь комментарий
23.02.2026 22:53 Ответить
Таке враження, що Залужний обговлрював маленьку пісюльку ЗЄ, а не його велику некомпетентність та зраду.
показать весь комментарий
23.02.2026 23:19 Ответить
Кгммм. Та який же еврей, та в БОГИ не лiзе. Потерпiть ще трохи, видам все, що обiцяв, але попереджаю - те, що там вас не порадуе, багатьох.
показать весь комментарий
24.02.2026 05:22 Ответить
