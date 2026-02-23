Зеленский прокомментировал интервью Залужного: Очень некрасиво обсуждать такие детали

Президент Владимир Зеленский прокомментировал заявления экс-главкома и посла в Великобритании Валерия Залужного, которые он озвучил ранее в интервью.

Об этом он заявил в интервью AFP, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Подробности

Главу государства спросили, считает ли он интервью Залужного для AP "началом его избирательной кампании".

"Наверное, у нас у всех была одинаковая эмоция. Не рано ли все это? Я считаю просто, что сегодня обсуждать детали, о которых говорил Валерий Федорович, также очень некрасиво. Потому что никто от этого не выиграет. Все-таки речь идет о нашей армии, она сегодня воюет. И он, я считаю, не будет хорошо выглядеть, если говорить об этом и продолжать и так далее. Ну, сказал и сказал", - сказал Зеленский.

По словам президента, после этой публикации он с Залужным не общался.

Читайте также: Окружение Залужного заявило, что обыск в командном пункте был попыткой покушения, - журналистка Соколова

Политические амбиции Залужного

"Я думаю, что если действительно он об этом думает (об участии в выборах. - Ред.), на мой взгляд, нужно фокусироваться на других вещах. Потому что, а кто сказал, что я точно пойду на выборы? Никто же не сказал, что я пойду, никто не сказал, что я не пойду, потому что идет война. Мы должны достойно закончить (войну. - Ред.). А уже люди точно отреагируют на все и всех, судя по тому, кто, как жил это время", - добавил глава государства.

Был бы Залужный хорошим президентом?

"Не знаю. Это же вопрос, когда? Разное время. Мирное время - одна история, военное время - другая история. Послевоенное время - еще одна история. На мой взгляд, президентом может быть любой человек, который готов не только идти на выборы, но еще и быть президентом", - подытожил он.

Читайте: Бойтесь! Ваши будущие "Миндичи, Рокеты, Сигизмунды" уже расписали свои роли, - Мосейчук к Залужному

Интервью Залужного для Associated Press

Напомним, что бывший главнокомандующий ВСУ, а ныне посол Украины в Великобритании Валерий Залужный дал интервью Associated Press, в котором впервые рассказал об обыске СБУ в командном пункте в 2022 году, о политических амбициях, а также о разногласиях с президентом Владимиром Зеленским, в частности, относительно контрнаступления.

Как рассказал Залужный, контрнаступление в 2023 году провалилось, потому что Зеленский и чиновники не выделили ресурсы.

Читайте также: Контингент РФ в Украине уменьшается на 8-10 тыс. военных ежемесячно, - Зеленский