Контингент РФ в Украине уменьшается на 8-10 тыс. военных ежемесячно, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что если количество ликвидаций оккупантов будет увеличиваться, то это повлияет на продвижение оккупационных войск.

Об этом глава государства заявил в интервью AFP

Подробности

"30-35 тысяч в среднем, начиная с декабря, мы начали уничтожать. Это тяжело раненые и погибшие. Это безвозвратные потери. Общее количество больше. Есть разные причины, почему они потом не возвращаются на поле боя", - отметил он.

По словам Зеленского, РФ до недавнего времени мобилизовала 40-44 тыс. военных в месяц.

"Когда они теряют 30-35 тыс. - это не значит, что у них остается плюс 10 тыс. У них есть свои СОЧ, как и у нас есть СОЧ. У них есть свой процент СОЧ. И также не все 40 тыс. попадают на первую линию. Мы видим сейчас минус 8-10 тыс. в месяц их войска, контингента, который находится на территории Украины и воюет против Украины", - добавил глава государства.

Он считает, что если количество ликвидаций оккупантов будет увеличиваться, то это будет влиять на продвижение оккупационных войск.

Зеленский добавил, что РФ платит за 1 км продвижения жизнями 157 своих военных.

Потери РФ

Ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что война не зашла в тупик. РФ теряет больше военных, чем успевает набирать.

