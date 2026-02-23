РУС
Контингент РФ в Украине уменьшается на 8-10 тыс. военных ежемесячно, - Зеленский

Зеленский рассказал о потерях оккупантов: что известно?

Президент Владимир Зеленский заявил, что если количество ликвидаций оккупантов будет увеличиваться, то это повлияет на продвижение оккупационных войск.

Об этом глава государства заявил в интервью AFP, передает Цензор.НЕТ.

"30-35 тысяч в среднем, начиная с декабря, мы начали уничтожать. Это тяжело раненые и погибшие. Это безвозвратные потери. Общее количество больше. Есть разные причины, почему они потом не возвращаются на поле боя", - отметил он.

По словам Зеленского, РФ до недавнего времени мобилизовала 40-44 тыс. военных в месяц.

"Когда они теряют 30-35 тыс. - это не значит, что у них остается плюс 10 тыс. У них есть свои СОЧ, как и у нас есть СОЧ. У них есть свой процент СОЧ. И также не все 40 тыс. попадают на первую линию. Мы видим сейчас минус 8-10 тыс. в месяц их войска, контингента, который находится на территории Украины и воюет против Украины", - добавил глава государства.

Он считает, что если количество ликвидаций оккупантов будет увеличиваться, то это будет влиять на продвижение оккупационных войск.

Зеленский добавил, что РФ платит за 1 км продвижения жизнями 157 своих военных.

Потери РФ

А ти то тут до чого, кондом?
23.02.2026 12:39 Ответить
Мені здається він набагато краще розбирається в статистиці кацапської армії, ніж у своїй.
23.02.2026 12:51 Ответить
Верховный деловод. Понимать надо).
23.02.2026 12:42 Ответить
це тоді довбню дермак з сирком розповіли...??
23.02.2026 12:45 Ответить
23.02.2026 12:56 Ответить
"Гаварящая галава"
23.02.2026 13:02 Ответить
Старая песня
23.02.2026 13:08 Ответить
Стояв на кордоні рахував? Чи знову просто спи*ів бо так хочеться?
23.02.2026 13:13 Ответить
Ти особисто їх зменшуєш?
23.02.2026 13:24 Ответить
Геть ішака!
23.02.2026 19:53 Ответить
 
 