Иностранные миротворцы в Украине
Вариант со Львовом не подходит, хотим видеть партнеров рядом, - Зеленский о размещении иностранных войск в Украине

миротворцы в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Киев стремится, чтобы иностранные войска были расположены ближе к линии фронта.

Об этом он заявил в интервью, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.ua.

Он отметил, что Украина четко объясняет свою позицию и не делит страну на восток и запад.

Великобритания и Франция готовы предоставить по бригаде

Зеленский сообщил, что Великобритания и Франция официально заявили о готовности предоставить по одной бригаде во время подписания декларации с участниками "Коалиции желающих". Он также добавил, что Украина получает сигналы и от других стран, которые готовы усилить поддержку своим присутствием на уровне военного контингента.

Польша пока не подтверждала свое участие. Но даже если бы она предложила разместить свои силы, например, во Львове, для нас такой вариант не подходит. Мы так не работаем. Для нас лучше, чтобы Польша могла помогать с логистикой для авиации и систем ПВО. В перспективе для Украины важнее, чтобы с территории соседних стран в случае угрозы могли сбивать вражеские воздушные цели. Именно в этом мы больше заинтересованы", - подчеркнул Зеленский.

Президент Украины отметил, что безусловно на первой линии никто не хочет стоять. В то же время, по его словам, для украинцев было бы логично видеть рядом с собой партнеров.

Приоритет Украины - партнерское присутствие на критических направлениях

Говоря о первой линии, Зеленский привел в пример Польшу и страны Балтии. Президент отметил, что если эти государства считают Беларусь такой же угрозой для себя, как Россия для Украины, то их войска могли бы находиться на границе между Украиной и Беларусью.

Украинский президент добавил, что там нет такого уровня опасности, зато для Украины важно иметь надежных партнеров рядом. По его словам, в таком случае украинские сильные подразделения можно было бы направить на другие направления.

В частности, он пояснил, что так называемый "бекстоп" от Соединенных Штатов не означает обязательное массовое присутствие американских войск. По его словам, речь идет о противовоздушной обороне, координации действий, разведке и готовности поддержать с воздуха, что он назвал сильными гарантиями безопасности.

Топ комментарии
+3
Біля Києва їх розмістіть, після першої атаки вони обісруться і повтікають до Львова.
показать весь комментарий
23.02.2026 11:28 Ответить
+3
Як можна бути таким наївним чи дебілом. Які нах іноземні війська? Європа не дає Україні дальнобійної зброї і забороняє бити по моцкві і іншим важливим об'єктам. Це означає що Європа не збирається воювати з Сосією ні зараз ні коли рашисти підуть в наступ після ''перемир'я''. Є народна мудрість, що той хто хоче допомогти той допомагає зараз, а той хто роздає обіцянки той і потім буде тільки сцяти в вуха
показать весь комментарий
23.02.2026 11:38 Ответить
+3
як може корупціонер/барига називати нормальних дюдей своїми партнерами?
показать весь комментарий
23.02.2026 12:03 Ответить
Ну тоді в Буковелі. Але це дуже величезний ризик для так званих європейських військ. Потрібні гарантії безпеки.
показать весь комментарий
23.02.2026 11:23 Ответить
Львів ні - може Ужгород їм підійде?
показать весь комментарий
23.02.2026 11:25 Ответить
Ги-ги..партнери сцикуни у Львові всю каву випють, пиво що всі дерівця всохнуть на кшталт Каштанів в Київі опісля Євро.. А якщо за Львів то памперсів не вистачить партнерам
показать весь комментарий
23.02.2026 11:25 Ответить
Біля Києва їх розмістіть, після першої атаки вони обісруться і повтікають до Львова.
показать весь комментарий
23.02.2026 11:28 Ответить
Варіант зі Львовом не підходить, хочемо бачити партнерів поруч, - Зеленський про розміщення іноземних військ в Україні

Львів справді не підходить. Спершу Львів треба почистити від агентури Кремля. У Львові був "Пентагон" - штаб Прикарпатського військового округу, найпотужнішого округу у СССР. Скільки у Львів законсервованої агентури? Папочки всі у Москві - витягують потрібну і розконсервовують. А Парубія де вбили? Хіба не серед білого дня у Львові? А Фаріон...

Прийнято вважати, що Львів найпатріотичніше місто України... Львів - гніздо агентури.

І що не той є Львів насправді. Львів - гніздо агентури ФСБ. Львів як крашанка - шкарлупа патріотична, а в середині...

А переключити СБУ та інші внутряні органи з кришування бізнесу на охорону тилу? Та і Садового дещо притормозити при бізнесу - недавно на всю Україну про відсутність у лікарнях дизельгенераторів - у його маєтках є, у торгових центрах, магазинчиках, при ларькаї є , а при лікарнях немає.

Взагалі, Президент, хтось у тому ОП знає що таке ОХОРОНА ТИЛУ.
показать весь комментарий
23.02.2026 11:29 Ответить
Як можна бути таким наївним чи дебілом. Які нах іноземні війська? Європа не дає Україні дальнобійної зброї і забороняє бити по моцкві і іншим важливим об'єктам. Це означає що Європа не збирається воювати з Сосією ні зараз ні коли рашисти підуть в наступ після ''перемир'я''. Є народна мудрість, що той хто хоче допомогти той допомагає зараз, а той хто роздає обіцянки той і потім буде тільки сцяти в вуха
показать весь комментарий
23.02.2026 11:38 Ответить
МОЖЛИВО що так званий "бекстоп" від Сполучених Штатів не означає обов'язкову присутність "простроченого президента" в Україні . Не виключено , що йдеться про президента патріота України .який подбає про вічизняну протиповітряну оборону, координацію дій, із союзниками по НАТО .ЄС І США ,отримувати від них дані розвідки ,та мати чим підтримати з повітря, що було би гарантіями безпеки для України і українського народу, на відміну від нинішнього "зеленого дякули"
показать весь комментарий
23.02.2026 11:51 Ответить
Мадьяров нужно на ноль вывести, а наших в заградотряды сзади поставить.
показать весь комментарий
23.02.2026 11:51 Ответить
Стратег, однако!
показать весь комментарий
23.02.2026 11:59 Ответить
як може корупціонер/барига називати нормальних дюдей своїми партнерами?
показать весь комментарий
23.02.2026 12:03 Ответить
Як притомно можна обговорювати те, що сказав ніций запроданець?
показать весь комментарий
23.02.2026 12:38 Ответить
100%, нащо такі "вояки" взагалі потрібні, якщо вони планують лише на українсько-європейському кордоні по кабаках сидіти та українських жінок "топтати"?
показать весь комментарий
23.02.2026 15:25 Ответить
І це чмо ще ставить свої умови..!
показать весь комментарий
23.02.2026 19:58 Ответить
 
 