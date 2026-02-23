Вариант со Львовом не подходит, хотим видеть партнеров рядом, - Зеленский о размещении иностранных войск в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Киев стремится, чтобы иностранные войска были расположены ближе к линии фронта.

Об этом он заявил в интервью, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.ua.

Он отметил, что Украина четко объясняет свою позицию и не делит страну на восток и запад.

Великобритания и Франция готовы предоставить по бригаде

Зеленский сообщил, что Великобритания и Франция официально заявили о готовности предоставить по одной бригаде во время подписания декларации с участниками "Коалиции желающих". Он также добавил, что Украина получает сигналы и от других стран, которые готовы усилить поддержку своим присутствием на уровне военного контингента.

Польша пока не подтверждала свое участие. Но даже если бы она предложила разместить свои силы, например, во Львове, для нас такой вариант не подходит. Мы так не работаем. Для нас лучше, чтобы Польша могла помогать с логистикой для авиации и систем ПВО. В перспективе для Украины важнее, чтобы с территории соседних стран в случае угрозы могли сбивать вражеские воздушные цели. Именно в этом мы больше заинтересованы", - подчеркнул Зеленский.

Президент Украины отметил, что безусловно на первой линии никто не хочет стоять. В то же время, по его словам, для украинцев было бы логично видеть рядом с собой партнеров.

Приоритет Украины - партнерское присутствие на критических направлениях

Говоря о первой линии, Зеленский привел в пример Польшу и страны Балтии. Президент отметил, что если эти государства считают Беларусь такой же угрозой для себя, как Россия для Украины, то их войска могли бы находиться на границе между Украиной и Беларусью.

Украинский президент добавил, что там нет такого уровня опасности, зато для Украины важно иметь надежных партнеров рядом. По его словам, в таком случае украинские сильные подразделения можно было бы направить на другие направления.

В частности, он пояснил, что так называемый "бекстоп" от Соединенных Штатов не означает обязательное массовое присутствие американских войск. По его словам, речь идет о противовоздушной обороне, координации действий, разведке и готовности поддержать с воздуха, что он назвал сильными гарантиями безопасности.