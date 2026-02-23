Варіант зі Львовом не підходить, хочемо бачити партнерів поруч, - Зеленський про розміщення іноземних військ в Україні

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що Київ прагне, щоб іноземні війська були розташовані ближче до лінії фронту.

Про це він заявив в інтерв’ю, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.ua.

Він зазначив, що Україна чітко пояснює свою позицію і не поділяє країну на схід та захід.

Велика Британія та Франція готові надати по бригаді

Зеленський повідомив, що Велика Британія та Франція офіційно заявили про готовність надати по одній бригаді під час підписання декларації з учасниками "Коаліції охочих". Він також додав, що Україна отримує сигнали й від інших країн, які готові посилити підтримку своєю присутністю на рівні військового контингенту.

Польща наразі не підтверджувала свою участь. Але навіть якби вона запропонувала розмістити свої сили, наприклад, у Львові, для нас такий варіант не підходить. Ми так не працюємо. Для нас краще, щоб Польща могла допомагати з логістикою для авіації та систем ППО. У перспективі для України важливіше, щоб із території сусідніх країн у разі загрози могли збивати ворожі повітряні цілі. Саме в цьому ми більше зацікавлені", - наголосив Зеленський.

Президент України зазначив, що безумовно на першій лінії ніхто не хоче стояти. Водночас за його словами, для українців було б логічно бачити поруч із собою партнерів.

Пріоритет України - партнерська присутність на критичних напрямках

Говорячи про першу лінію, Зеленський навів як приклад Польщу та країни Балтії. Президент зазначив, що якщо ці держави вважають Білорусь такою ж загрозою для себе, як Росію для України, то їхні війська могли б перебувати на кордоні між Україною та Білоруссю.

Український президент додав, що там немає такого рівня небезпеки, зате для України важливо мати надійних партнерів поруч. За його словами, у такому разі українські сильні підрозділи можна було б спрямувати на інші напрямки.

Зокрема, він пояснив, що так званий "бекстоп" від Сполучених Штатів не означає обов’язкову масову присутність американських військ. За його словами, йдеться про протиповітряну оборону, координацію дій, розвідку та готовність підтримати з повітря, що він назвав сильними гарантіями безпеки.