2 928 13

Варіант зі Львовом не підходить, хочемо бачити партнерів поруч, - Зеленський про розміщення іноземних військ в Україні

миротворці в Україні

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що Київ прагне, щоб іноземні війська були розташовані ближче до лінії фронту.

Про це він заявив в інтерв’ю, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.ua.

Він зазначив, що Україна чітко пояснює свою позицію і не поділяє країну на схід та захід.

Велика Британія та Франція готові надати по бригаді

Зеленський повідомив, що Велика Британія та Франція офіційно заявили про готовність надати по одній бригаді під час підписання декларації з учасниками "Коаліції охочих". Він також додав, що Україна отримує сигнали й від інших країн, які готові посилити підтримку своєю присутністю на рівні військового контингенту.

Польща наразі не підтверджувала свою участь. Але навіть якби вона запропонувала розмістити свої сили, наприклад, у Львові, для нас такий варіант не підходить. Ми так не працюємо. Для нас краще, щоб Польща могла допомагати з логістикою для авіації та систем ППО. У перспективі для України важливіше, щоб із території сусідніх країн у разі загрози могли збивати ворожі повітряні цілі. Саме в цьому ми більше зацікавлені", - наголосив Зеленський.

Президент України зазначив, що безумовно на першій лінії ніхто не хоче стояти. Водночас за його словами, для українців було б логічно бачити поруч із собою партнерів.

Пріоритет України - партнерська присутність на критичних напрямках

Говорячи про першу лінію, Зеленський навів як приклад Польщу та країни Балтії. Президент зазначив, що якщо ці держави вважають Білорусь такою ж загрозою для себе, як Росію для України, то їхні війська могли б перебувати на кордоні між Україною та Білоруссю.

Український президент додав, що там немає такого рівня небезпеки, зате для України важливо мати надійних партнерів поруч. За його словами, у такому разі українські сильні підрозділи можна було б спрямувати на інші напрямки.

Зокрема, він пояснив, що так званий "бекстоп" від Сполучених Штатів не означає обов’язкову масову присутність американських військ. За його словами, йдеться про протиповітряну оборону, координацію дій, розвідку та готовність підтримати з повітря, що він назвав сильними гарантіями безпеки.

Біля Києва їх розмістіть, після першої атаки вони обісруться і повтікають до Львова.
Як можна бути таким наївним чи дебілом. Які нах іноземні війська? Європа не дає Україні дальнобійної зброї і забороняє бити по моцкві і іншим важливим об'єктам. Це означає що Європа не збирається воювати з Сосією ні зараз ні коли рашисти підуть в наступ після ''перемир'я''. Є народна мудрість, що той хто хоче допомогти той допомагає зараз, а той хто роздає обіцянки той і потім буде тільки сцяти в вуха
як може корупціонер/барига називати нормальних дюдей своїми партнерами?
Ну тоді в Буковелі. Але це дуже величезний ризик для так званих європейських військ. Потрібні гарантії безпеки.
Львів ні - може Ужгород їм підійде?
Ги-ги..партнери сцикуни у Львові всю каву випють, пиво що всі дерівця всохнуть на кшталт Каштанів в Київі опісля Євро.. А якщо за Львів то памперсів не вистачить партнерам
Львів справді не підходить. Спершу Львів треба почистити від агентури Кремля. У Львові був "Пентагон" - штаб Прикарпатського військового округу, найпотужнішого округу у СССР. Скільки у Львів законсервованої агентури? Папочки всі у Москві - витягують потрібну і розконсервовують. А Парубія де вбили? Хіба не серед білого дня у Львові? А Фаріон...

Прийнято вважати, що Львів найпатріотичніше місто України... Львів - гніздо агентури.

І що не той є Львів насправді. Львів - гніздо агентури ФСБ. Львів як крашанка - шкарлупа патріотична, а в середині...

А переключити СБУ та інші внутряні органи з кришування бізнесу на охорону тилу? Та і Садового дещо притормозити при бізнесу - недавно на всю Україну про відсутність у лікарнях дизельгенераторів - у його маєтках є, у торгових центрах, магазинчиках, при ларькаї є , а при лікарнях немає.

Взагалі, Президент, хтось у тому ОП знає що таке ОХОРОНА ТИЛУ.
МОЖЛИВО що так званий "бекстоп" від Сполучених Штатів не означає обов'язкову присутність "простроченого президента" в Україні . Не виключено , що йдеться про президента патріота України .який подбає про вічизняну протиповітряну оборону, координацію дій, із союзниками по НАТО .ЄС І США ,отримувати від них дані розвідки ,та мати чим підтримати з повітря, що було би гарантіями безпеки для України і українського народу, на відміну від нинішнього "зеленого дякули"
Мадьяров нужно на ноль вывести, а наших в заградотряды сзади поставить.
Стратег, однако!
Як притомно можна обговорювати те, що сказав ніций запроданець?
100%, нащо такі "вояки" взагалі потрібні, якщо вони планують лише на українсько-європейському кордоні по кабаках сидіти та українських жінок "топтати"?
І це чмо ще ставить свої умови..!
