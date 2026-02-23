Контингент РФ в Україні зменшується на 8-10 тис. військових щомісяця, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що якщо кількість ліквідацій окупантів збільшуватиметься, то це впливатиме на просування окупаційних військ.

Про це глава держави заявив в інтерв'ю AFP, передає Цензор.НЕТ.

"30-35 тисяч в середньому, починаючи з грудня, ми почали знищувати. Це важко поранені та загиблі. Це безповоротні. Кількість загальна більша. Є різні причини, чому вони потім не повертаються на поле бою", - зазначив він.

За словами Зеленського, РФ донедавна мобілізувала 40-44 тис. військових на місяць.

"Коли вони втрачають 30-35 тис.- це не означає, що у них залишається плюс 10 тис. У них є свої СЗЧ, як і в нас є СЗЧ. У них є свій відсоток СЗЧ. І також не всі 40 тис. потрапляють на першу лінію. Ми бачимо зараз мінус 8-10 тис. на місяць їхнього війська, контингенту, що знаходиться на території України та воює проти України", - додав глава держави.

Він вважає, що якщо кількість ліквідацій окупантів збільшуватиметься, то це впливатиме на просування окупаційних військ.

Зеленський додав, що РФ платить за 1 км просування життями 157 своїх військових.

Втрати РФ

Раніше головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що війна не зайшла в глухий кут. РФ втрачає більше військових, ніж встигає набирати.

