Контингент РФ в Україні зменшується на 8-10 тис. військових щомісяця, - Зеленський

Зеленський розповів про втрати окупантів: що відомо?

Президент Володимир Зеленський заявив, що якщо кількість ліквідацій окупантів збільшуватиметься, то це впливатиме на просування окупаційних військ.

Про це глава держави заявив в інтерв'ю AFP, передає Цензор.НЕТ.

Подробиці

"30-35 тисяч в середньому, починаючи з грудня, ми почали знищувати. Це важко поранені та загиблі. Це безповоротні. Кількість загальна більша. Є різні причини, чому вони потім не повертаються на поле бою", - зазначив він.

За словами Зеленського, РФ донедавна мобілізувала 40-44 тис. військових на місяць.

"Коли вони втрачають 30-35 тис.- це не означає, що у них залишається плюс 10 тис. У них є свої СЗЧ, як і в нас є СЗЧ. У них є свій відсоток СЗЧ. І також не всі 40 тис. потрапляють на першу лінію. Ми бачимо зараз мінус 8-10 тис. на місяць їхнього війська, контингенту, що знаходиться на території України та воює проти України", - додав глава держави.

Він вважає, що якщо кількість ліквідацій окупантів збільшуватиметься, то це впливатиме на просування окупаційних військ.

Зеленський додав, що РФ платить за 1 км просування життями 157 своїх військових.

А ти то тут до чого, кондом?
23.02.2026 12:39 Відповісти
Верховный деловод. Понимать надо).
23.02.2026 12:42 Відповісти
Мені здається він набагато краще розбирається в статистиці кацапської армії, ніж у своїй.
23.02.2026 12:51 Відповісти
це тоді довбню дермак з сирком розповіли...??
23.02.2026 12:45 Відповісти
23.02.2026 12:56 Відповісти
"Гаварящая галава"
23.02.2026 13:02 Відповісти
Старая песня
23.02.2026 13:08 Відповісти
Стояв на кордоні рахував? Чи знову просто спи*ів бо так хочеться?
23.02.2026 13:13 Відповісти
Ти особисто їх зменшуєш?
23.02.2026 13:24 Відповісти
Геть ішака!
23.02.2026 19:53 Відповісти
 
 