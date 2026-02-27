Україна мобілізує до 35 тис. людей на місяць. Військові втомлені, треба ротації, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна мобілізує приблизно 30-34 тисячі людей щомісяця, але попри це відчувається значний дефіцит особового складу.

Про це глава держави сказав в інтерв’ю Sky News, інформує Цензор.НЕТ.

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За словами президента, військовослужбовці втомлені, потрібні ротації, однак є дефіцит людей.

"30-34 тисячі людей. Росія — приблизно на 10 тисяч більше. Але це велика цифра для нас. Це тривалий процес, і це не один місяць, а між нами, насправді, не один рік. Ми мобілізуємо, що можемо, і навіть з такою кількістю завжди є питання від когось, якийсь напрямок, що їм треба більше, бо вони хочуть більше ротацій, і вони праві, бо люди втомлені. Коли втомлений, мораль падає. Це зрозуміло. Сподіваюся, командири впораються краще... Але якщо порівняти, зараз більше дронів, більше зброї, і, почали використовувати більше далекобійної. То, і намагаємось, щоб кожна бригада отримала мінімум людей, але вони це отримають. Минулого року, наприклад, іноді було складно, люди чекали на людей, але вони не могли впоратися з цим і не мали ротацій, я маю на увазі тривалий період болю, тривалий час, я сподіваюся, що це змінюється", - зазначив Зеленський.