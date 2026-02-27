Україна мобілізує до 35 тис. людей на місяць. Військові втомлені, треба ротації, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна мобілізує приблизно 30-34 тисячі людей щомісяця, але попри це відчувається значний дефіцит особового складу.
Про це глава держави сказав в інтерв’ю Sky News, інформує Цензор.НЕТ.
Про мобілізацію та ротацію
За словами президента, військовослужбовці втомлені, потрібні ротації, однак є дефіцит людей.
"30-34 тисячі людей. Росія — приблизно на 10 тисяч більше. Але це велика цифра для нас. Це тривалий процес, і це не один місяць, а між нами, насправді, не один рік. Ми мобілізуємо, що можемо, і навіть з такою кількістю завжди є питання від когось, якийсь напрямок, що їм треба більше, бо вони хочуть більше ротацій, і вони праві, бо люди втомлені. Коли втомлений, мораль падає. Це зрозуміло. Сподіваюся, командири впораються краще... Але якщо порівняти, зараз більше дронів, більше зброї, і, почали використовувати більше далекобійної. То, і намагаємось, щоб кожна бригада отримала мінімум людей, але вони це отримають. Минулого року, наприклад, іноді було складно, люди чекали на людей, але вони не могли впоратися з цим і не мали ротацій, я маю на увазі тривалий період болю, тривалий час, я сподіваюся, що це змінюється", - зазначив Зеленський.
Підготовка бійців
- Він додав, що у Росії є багато проблем з мобілізаційним ресурсом, а Україна здатна підготувати своїх бійців перед відправленням на фронт, є БЗВП, щоб захисники були "готові до викликів на полі бою".
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Oleg K #525841
27.02.2026 23:07
Коли він прийшов було 44
"161 461 справи за самовільне залишення військової частини (ст. 407 ККУ) зафіксовано за 10 місяців 2025 року. Це у 4 рази більше, ніж за той самий період торік.
Кількість справ, яка ще три роки тому накопичувалося протягом 12 місяців, тепер фіксується менш ніж за два тижні. Щомісяця правоохоронці реєструють майже 16 тисяч нових справ про «самоволку», тоді як у 2024 році таких було близько 5 тисяч на місяць, у 2023-му - лише 1,5 тисячі, а у 2022 році - всього 6 тисяч за весь ріік."
https://opendatabot.ua/analytics/awol-2025
Кількість справ, яка ще три роки тому накопичувалося протягом 12 місяців, тепер фіксується менш ніж за два тижні. Щомісяця правоохоронці реєструють майже 16 тисяч нових справ про «самоволку», тоді як у 2024 році таких було близько 5 тисяч на місяць, у 2023-му - лише 1,5 тисячі, а у 2022 році - всього 6 тисяч за весь ріік.
https://opendatabot.ua/analytics/awol-2025
Зе навіть зміг вимовити "РОТАЦІЯ"
але це його "намагаємось, щоб кожна бригада отримала мінімум людей" і " люди чекали на людей", і "я маю на увазі тривалий період болю" трохи дивує.
або до Зе заходила баба-да і він айкосики всі викурив
або Зе вже пора самому на ротацію
Все простіше (але від цього не легше ніяк)
наведу приклад.
Взвод ТРО - штатна чисельність 28 осіб - комплект на лютий 22-го року.
За 4 роки:
- загиблих - 5
- списаних по здоровю, віку, сімейним обставинам - 8
- переведено до інших підрозділів (на доукомплектування чи за станом здоровя) - 5
- стабільно хворі (бо діди, обмежено придатні і вже не витримують, максимум що можуть - чергувати в караулі десь) - 8
А тепер вішенка на торті - поповнення
- 22-й - 2 людини.
- 23-й - 2 людини.
- 24-й - 4 людини.
Баланс - вибуло 26 - прийшло 8.
Тобто те, що зараз відбувається - це затикання дірок проваленої мобілізації в 22-24 роках. Повністю проваленої. Ці 35 тисяч - це борги минулих років, бо довели до того, що реально людей не було.
Тому я і не пишу цифри 25-го, там поповнення значно більше.
І така картина - в цілому десь у всіх по війську.
ІНВАЛІДОСУДДІ,
ІНВАЛІДОСПОРТСМЕНИ,
ІНВАЛІДО ДЕПУТАТИ РАД,
НЕНАВЧЕНІВОЮВАТИ ПОЛІЦІЯНТИ,
КОЛИ ЦІ ВСІ????????
Військовим треба демобілізація і повернення до сімей.
что опять людей не хватает?
значит пора женщин мобилизовать, а то удобно устроились, юнитов не рожают и воевать не идут
там главное чтобы потужно звучало, а не было наполнено реальным смыслом.