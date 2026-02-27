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Новини Ротація військових Мобілізація в Україні
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Україна мобілізує до 35 тис. людей на місяць. Військові втомлені, треба ротації, - Зеленський

зсу

Президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна мобілізує приблизно 30-34 тисячі людей щомісяця, але попри це відчувається значний дефіцит особового складу.

Про це глава держави сказав в інтерв’ю Sky News, інформує Цензор.НЕТ.

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Про мобілізацію та ротацію

За словами президента, військовослужбовці втомлені, потрібні ротації, однак є дефіцит людей. 

"30-34 тисячі людей. Росія — приблизно на 10 тисяч більше. Але це велика цифра для нас. Це тривалий процес, і це не один місяць, а між нами, насправді, не один рік. Ми мобілізуємо, що можемо, і навіть з такою кількістю завжди є питання від когось, якийсь напрямок, що їм треба більше, бо вони хочуть більше ротацій, і вони праві, бо люди втомлені. Коли втомлений, мораль падає. Це зрозуміло. Сподіваюся, командири впораються краще... Але якщо порівняти, зараз більше дронів, більше зброї, і, почали використовувати більше далекобійної. То, і намагаємось, щоб кожна бригада отримала мінімум людей, але вони це отримають. Минулого року, наприклад, іноді було складно, люди чекали на людей, але вони не могли впоратися з цим і не мали ротацій, я маю на увазі тривалий період болю, тривалий час, я сподіваюся, що це змінюється", - зазначив Зеленський.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Міноборони визначило розмір компенсації за найом житла військовими: від чого залежить сума допомоги?

Підготовка бійців

  • Він додав, що у Росії є багато проблем з мобілізаційним ресурсом, а Україна здатна підготувати своїх бійців перед відправленням на фронт, є БЗВП, щоб захисники були "готові до викликів на полі бою".

Також читайте: Традиційний підхід до мобілізації у сучасній війні повністю себе вичерпав, - Залужний

Автор: 

Зеленський Володимир (27933) ротація (96) військовослужбовці (5192) мобілізація (3437)
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Топ коментарі
+60
Знаю одного, чотири повістки проігнорував...
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27.02.2026 21:40 Відповісти
+36
Закінчуються штурмовики 50+?
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27.02.2026 21:40 Відповісти
+29
Підтягуй вже рексів - 95 й квартал і інших хитровиїбаних - нє?
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27.02.2026 21:44 Відповісти
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Сторінка 2 з 2
Про 1,3 млн чисельності ЗСУ пишуть переважно кацапські ЗМІ, щоб пояснити чому орки тікали від Київа та Херсона. А Вам воно нащо?
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28.02.2026 13:12 Відповісти
ТСН. 24.08.23 "Суммарно 1 млн 300 тис. військовослужбовців Сил оборони виконують бойові завдання"
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28.02.2026 17:36 Відповісти
Там колишній речник казав про сили оборони. То значно ширше поняття, ніж ЗСУ.
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28.02.2026 19:44 Відповісти
Тому, дуже некоректно подавати чисельність Сил оборони України як чисельність регулярної армії, як Ви зробили вище у відповідь на пост
Oleg K #525841

27.02.2026 23:07
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28.02.2026 19:47 Відповісти
Мусорню на фронт разом з тцкашниками
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27.02.2026 21:59 Відповісти
Пикалов и кошевой уже готовы выступить в бой,отправляй своих корешей на фронт,полицаев тоже не забудь.
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27.02.2026 22:00 Відповісти
а молодежь зачем віпускал???
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27.02.2026 22:01 Відповісти
щоб програти війну - бо ціль знищити етнос. І так - одних винищить а молодь приживеться в ЕС - і того населення України впаде через покоління до 10 млн

Коли він прийшов було 44
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27.02.2026 22:03 Відповісти
ніхто не буде чекати одне покоління, заженуть тих хто залишиться в цифрове стойло. а за несплату комуналки будуть виселяти зі шпаківень, так як в ізраїлі арабів виганяють
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27.02.2026 22:52 Відповісти
ще один вчора зареєстрований по 10 грн висер
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28.02.2026 15:13 Відповісти
А жінок навіщо відпускав? З ними можна воювати ще 4 роки! Усіх чоловіків в тилу можна замінити на жінок, вони нічим не гірші, а навіть кращі за середньо статистичного військового.
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27.02.2026 22:37 Відповісти
Росія мобає на 28% більше, втрати у них на 600% більше (1:6 на українську користь), при цьому російське угруповання постійно нарощується. Як таке може бути взагалі? Втім, якщо партія показує чотири пальці й каже, що там три, то треба так і думати. Все по Орвеллу.
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27.02.2026 22:04 Відповісти
А на деяких напрямках кажуть,що втрати ще з більшою різницею.Тікає в сзч дуже багато і непридатних багато.Але як можуть бути мобілізовані люди,які є непридатні? І якщо багато в сзч тікає,то це катастрофа.
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27.02.2026 22:22 Відповісти
Та співвідношення втрат з кожним роком буде рости в нашу користь, це правило пропаганди. Якщо непридатні - то їх відсіює ВЛК (гигиги, знаю). А в СЗЧ не може аж стільки втікати, ще до засекречування було 300 тисяч, ну хай зараз навіть 350 тисяч. Ну то це 7300 в місяць. Навіть так щось не сходиться. Може втрати насправді трохи інші? Але тоді головне питання - які ж перспективи в цій війні "до останнього"? Як не як, не проти Молдови воюємо.
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27.02.2026 22:28 Відповісти
Втрати вищі.І це базується на логіці.Депутати он говорили,що ешеленон з 10 тисячами тіл в більшості тільки з однієї курщини.Звісно втати не під 2 мільйони,як якісь москалі казали.І до речі ще одне,зараз втрати вбити і праненими не 1 до 3.А майже один до одного,завдяки дронам. Москальські ліберали нарахували,більше 250 тисяч вбитими самих москалів.
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27.02.2026 22:37 Відповісти
На логіці багато чого базується, але це зветься іпсо, тому такий варіант не розглядаємо.
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27.02.2026 22:40 Відповісти
Ще є пропалі безвісти,за 90 тисяч офіційно сказали.Але логіка в тому тут,що з такої кількості людей,максимум кілька тисяч може бути в полоні.
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27.02.2026 22:42 Відповісти
І навіть так не сходиться. І от якщо взяти реальні цифри і визначити реальне співвідношення втрат, а потім порахувати співвідношення моб ресурсів і згадати, що це війна на виснаження, то що ж вийде у висновку дуже цікаво.
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27.02.2026 22:45 Відповісти
Нам ще кажуть,що москалів всього 80 мільйонів.Таку мульку і тут регіонали запускали,по споживаню хліба,то нас десь 25 мільйонів,до ввеликої війни мало би бути.Але це дурня.Москалів до 5 разів більше.
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27.02.2026 22:51 Відповісти
Worldometer каже, 140 мільйонів, але це теж іпсо. Довга рука Кремля, чи чого там ще, коротше брешуть за рублі.
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27.02.2026 22:58 Відповісти
Але не 150.Я думаю,десь 130.
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27.02.2026 23:00 Відповісти
Про перспективи кажуть,що потрібно перемогти,або вмерти.
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27.02.2026 22:39 Відповісти
Як треба то треба, шо ж вдієш.
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27.02.2026 22:43 Відповісти
Якщо з 30 мобнутих з учєбки тікає 12 то вгадай які цифри сзч зараз.
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28.02.2026 01:18 Відповісти
Я вже вгадував. Однаково й близько не сходиться.
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28.02.2026 01:28 Відповісти
З тих 35к мобнутих добре коли 15-20 до війська доходить.
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28.02.2026 20:32 Відповісти
Ви із загальної кількості СЗЧ виводите СЕРЕДНЮ кількість СЗЧ на місяць. Це дуже далеко від поточнох ситуації:
"161 461 справи за самовільне залишення військової частини (ст. 407 ККУ) зафіксовано за 10 місяців 2025 року. Це у 4 рази більше, ніж за той самий період торік.
Кількість справ, яка ще три роки тому накопичувалося протягом 12 місяців, тепер фіксується менш ніж за два тижні. Щомісяця правоохоронці реєструють майже 16 тисяч нових справ про «самоволку», тоді як у 2024 році таких було близько 5 тисяч на місяць, у 2023-му - лише 1,5 тисячі, а у 2022 році - всього 6 тисяч за весь ріік."
https://opendatabot.ua/analytics/awol-2025
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01.03.2026 17:53 Відповісти
Тікає в СЗЧ 200 000 загалом, або 4 000 на місяць.
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27.02.2026 22:38 Відповісти
А мобілізують 35 тисяч.
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27.02.2026 22:40 Відповісти
161 461 справи за самовільне залишення військової частини (ст. 407 ККУ) зафіксовано за 10 місяців 2025 року. Це у 4 рази більше, ніж за той самий період торік.

Кількість справ, яка ще три роки тому накопичувалося протягом 12 місяців, тепер фіксується менш ніж за два тижні. Щомісяця правоохоронці реєструють майже 16 тисяч нових справ про «самоволку», тоді як у 2024 році таких було близько 5 тисяч на місяць, у 2023-му - лише 1,5 тисячі, а у 2022 році - всього 6 тисяч за весь ріік.

https://opendatabot.ua/analytics/awol-2025
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28.02.2026 00:20 Відповісти
І дуже багато йде в СЗЧ тих, кого прийнято називати ;професійними військовими;- добровольців перших днів повномасштабки. Люди просто вигоріли.
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28.02.2026 08:31 Відповісти
Можливо, ці втомлені друзі замінять військових?

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27.02.2026 22:06 Відповісти
Проблему мають вирішити "цифрові охфіцери". Хіба ні?
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27.02.2026 22:12 Відповісти
Зондер-командер вже по кущах сидят в засідках і зненацька хватають всіх підряд. Без поліції, боді-камер, в балаклавах. В більшості п'ятеро тцкашників на одного. Довго не мусолять, а відразу в бус або автомобіль. А там вже пох..й, чи є в тебе бронь чи немає. План виконаний. Тільки чомусь чинуш та начальнике держустанов не хапають. Напевно щось знають, де зя шастать, а де ніззя. А ще нам розповідають про якусь там правову державу, де всі рівні перед законом.
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27.02.2026 22:12 Відповісти
Ми вже десь на рівні гірше Сомалі, позорище! Весь світ сміється з цієї "ефективної" мобілізації..або зелебоба діями тцк свідомо провокує до громадянської війни..
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27.02.2026 23:13 Відповісти
Брехуна тяжко коментувати!
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27.02.2026 22:15 Відповісти
Цікавий факт - за 4 роки війни 55 тисяч загиблих, як казав президент. Хай втричі більше поранених і всі списуються. Разом 220 тисяч. Ще 14 тисяч полонених за весь час (6000 звільнили й 8000 ще там). Разом 234 000. Ділимо на 48 місяців війни - виходить 4875 в місяць. А бусярять по 35 000 і на ротацію не вистачає. Ось так воно буває.
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27.02.2026 22:20 Відповісти
Цікавий факт. За 10 місяців 2022 року було 6 тис випадків СЗЧ, а зараз по 16 тис на місяць. А в середньому за весь час повномасштабки це 4-5 тис на місяць. Але чомусь всі порівнюють 30 тис мобілізованих за крайній місяць із середньою кількістю СЗЧ, аине з поточною - 16 тим. Цікаво, чому так?
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01.03.2026 18:07 Відповісти
На пятому році великої верховний ішак згадав слово мобілізація. Чмо аж ніяк не сподівалось на спротив народу, а тому і самоуснулось від свого конституційного обовязку для захисту держави.
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27.02.2026 22:28 Відповісти
Він згадує про мобілізацію щомісяця, а про некомпетенте командування, що не береже військових - ніколи.
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27.02.2026 22:42 Відповісти
та "мобілізація" то таке
Зе навіть зміг вимовити "РОТАЦІЯ"

але це його "намагаємось, щоб кожна бригада отримала мінімум людей" і " люди чекали на людей", і "я маю на увазі тривалий період болю" трохи дивує.
або до Зе заходила баба-да і він айкосики всі викурив
або Зе вже пора самому на ротацію
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28.02.2026 01:06 Відповісти
куди діваються 35 тисяч вояків на місяць? Ай, зрада/зрадонька..... Вбивають хлопців

Все простіше (але від цього не легше ніяк)
наведу приклад.
Взвод ТРО - штатна чисельність 28 осіб - комплект на лютий 22-го року.

За 4 роки:
- загиблих - 5
- списаних по здоровю, віку, сімейним обставинам - 8
- переведено до інших підрозділів (на доукомплектування чи за станом здоровя) - 5
- стабільно хворі (бо діди, обмежено придатні і вже не витримують, максимум що можуть - чергувати в караулі десь) - 8

А тепер вішенка на торті - поповнення
- 22-й - 2 людини.
- 23-й - 2 людини.
- 24-й - 4 людини.

Баланс - вибуло 26 - прийшло 8.

Тобто те, що зараз відбувається - це затикання дірок проваленої мобілізації в 22-24 роках. Повністю проваленої. Ці 35 тисяч - це борги минулих років, бо довели до того, що реально людей не було.
Тому я і не пишу цифри 25-го, там поповнення значно більше.
І така картина - в цілому десь у всіх по війську.
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27.02.2026 22:44 Відповісти
Приблизно так само в нашому мінбаті.Штатка заповнена десь на третину.Більшість списані за сімейними,декілька в сзч.Загиблих 8 чоловік за 4 роки.Поповнення немає.
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28.02.2026 07:15 Відповісти
Та ви не переживайте, по паперам матеріальне забезпечення ваш взвод отримує регулярно і по найвищому розряду, на весь повний штат.
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28.02.2026 09:35 Відповісти
Тобі залужний ще в 22 році казав про це, ідіот!! Але ти не слухав..🤦🤦🤦
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27.02.2026 22:50 Відповісти
Комік розказує нашому президенту, що потрібно робити і що президент не робить
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27.02.2026 22:53 Відповісти
Зате заброньованих за минулий рік стало на 300 000 штук більше!
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27.02.2026 22:58 Відповісти
Володя прав! Нашим братьям надо отдохнуть. Европейцы должны встать на передовую в борьбе с кремлёвской нечестью!
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27.02.2026 23:07 Відповісти
Україна захищає ЄС, тому потрібна розпочати мобілізацію громадян ЄС.
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27.02.2026 23:09 Відповісти
Але ж Україна - це Європа, забули? Значить, зараз все відбувається правильно. Все як хотіли.
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27.02.2026 23:20 Відповісти
Україна не є членом ЄС.
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27.02.2026 23:32 Відповісти
Але ж обов'язково колись буде. А якщо не захищати, то й не буде. Так що відступати не можна, треба захищати спільний європейський дім стільки, скільки буде потрібно. Хіба ж воно того не варте?
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28.02.2026 00:02 Відповісти
Не юродствуй.
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28.02.2026 01:04 Відповісти
Ніхто не юродствує. Тільки натхненна оптимістична правда, необхідна для стійкості.
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28.02.2026 01:24 Відповісти
Україна себе не в змозі захистити: і живемо і воюємо за чужі кошти
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27.02.2026 23:45 Відповісти
Конечно встанут. Они не для того за войну платят и зелю по плечу хлопают чтобы самим воевать
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27.02.2026 23:26 Відповісти
ІНВАЛІДОПРОКУРОРИ,
ІНВАЛІДОСУДДІ,
ІНВАЛІДОСПОРТСМЕНИ,
ІНВАЛІДО ДЕПУТАТИ РАД,
НЕНАВЧЕНІВОЮВАТИ ПОЛІЦІЯНТИ,
КОЛИ ЦІ ВСІ????????
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27.02.2026 23:13 Відповісти
скільки з тих 35-ти тисяч тікає в СЗЧ?
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27.02.2026 23:22 Відповісти
4 тис щомісяця, або загалом 200 000.
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27.02.2026 23:35 Відповісти
30000 я думаю і тікає
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28.02.2026 00:47 Відповісти
https://youtu.be/Qrf47pXi84o?t=649 Ситуація з мобілізацією 6 місяців тому, прямим текстом від військовослужбовця.
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28.02.2026 09:40 Відповісти
Вротацію тобі за обидві щоки треба, потвора брехлива.
Військовим треба демобілізація і повернення до сімей.
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28.02.2026 01:09 Відповісти
Танунакуй! Серьозно? Всього 4 роки повоювали, раніше по 25 служили🥴
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28.02.2026 01:33 Відповісти
Так, по 25. Тобто навіть у царській армії розуміли, що в 45+ людина вже не придатна до військової служби.
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28.02.2026 09:43 Відповісти
А у нас генофонд до 25.
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28.02.2026 14:26 Відповісти
воно без бомажки взагалі розмовляти не вміє
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28.02.2026 03:17 Відповісти
так вроде бы есть уже контракты для 60+.
что опять людей не хватает?

значит пора женщин мобилизовать, а то удобно устроились, юнитов не рожают и воевать не идут
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28.02.2026 04:05 Відповісти
Ну а тепер усі бажаючи можуть порахувати, якої чисельності має бути наша армія, при умови 55 тис. загиблих за 4 роки і 35 тис. мобілізації кожен місяць.
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28.02.2026 05:34 Відповісти
та чмоня как трамп - мелит не думая.
там главное чтобы потужно звучало, а не было наполнено реальным смыслом.
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28.02.2026 05:41 Відповісти
35.000 за місяць це понад 1.000 за день за заявою Зеленського росіяни втрачають близько півтори тисячі на день. Це говорить про те, що ЗСУ не змінилися з радянських часів і, нажаль, як і раніше, веде війну за рахунок м'яса. Таким чином війну ніколи не виграти де чисельнність населення вища у 10 разів. Це все також результат звільнення Залужного через свої амбіції та інтриги, вислюкове ігнорування вимог західних союзників щодо очищення уряду від російських агентів, таких як Єрмак, з яким і на сьогодні у нього напівшлюбні взаємини. Хоча його гуру ховается зараз у щуровой нори, зелений куколд, доси, виконує вимоги свого доминанта, кого куди призначати. росіяни завдяки корупції Зеленського вбивають понад тисячу українців на день. Тому корупция значно страшнише дронив та нескинченных мясних атак оркив.
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28.02.2026 06:04 Відповісти
Ти диви, яка турбота про військових. А кажуть, що він замість оборони всі 500 мільярдів закатав в асфальт? Брешуть, бо як могла така турботлива людина не потурбуватися про оборону. А ще кажуть, що не ввів у 2022 воєнний стан і не провів мобілізацію, коли людей було черги до військкоматів. Брешуть?
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28.02.2026 06:54 Відповісти
виходить за 4 роки мобілізували мільйон 600 тисяч людей не враховуючи чисельність збройних сил на момент вторгнення - і нема ротацій.де ж люди ?
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28.02.2026 07:11 Відповісти
В хто йому це написав ?
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28.02.2026 09:29 Відповісти
А міндіча коли зелене чмо мобілізує?
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28.02.2026 12:35 Відповісти
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28.02.2026 15:14 Відповісти
Тому ти мобілізуєш дідів під 60 десяток а молодим бугаям до 25 дозволив втекти щоб вони пяні вешталися по барам і диско за кордоном. Що це як не Оманський САБОТАЖ?
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01.03.2026 14:48 Відповісти
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