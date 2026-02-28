План щодо вирішення проблем мобілізації та СЗЧ передбачає розширення участі іноземців, - Федоров
Триває розробка комплексного плану для вирішення проблем із мобілізацією та випадками СЗЧ, одним із ключових елементів ягого є розширення участі іноземців.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це розповів міністр оборони Михайло Федоров на спільному брифінгу з очільницею Міноборони Нідерландів Ділан Єшільгоз-Зегеріу.
План уже пройшов "краш-тести"
Так, Федоров зазначив, що план уже напрацьований і пройшов "краш-тести" під час обговорень із командирами на фронті та військовими експертами.
Що передбачає план
За словами міністра, одним із ключових елементів стратегії стане розширення участі іноземців у виконанні бойових завдань.
"Наш комплексний план щодо вирішення проблем з СЗЧ і мобілізацією - він включає певні рішення щодо того, як зробити так, щоб в Україні було більше іноземців", - розповів Федоров.
Скоро будуть конкретні кроки
Крім того, глава Міноборони України зауважив, що через чотири роки повномасштабної війни накопичилося багато складних питань, які потребують зваженого підходу.
Конкретні кроки почнуть публічно озвучувати та впроваджувати вже найближчим часом.
"В найближчі місяці ви побачите, як крок за кроком ми почнемо приймати конкретні рішення. Ми вже почали багато рішень приймати, які стосуються інших проблем... але паралельно мій фокус уваги особисто знаходиться зараз на цьому питанні", - додав Федоров.
Що передувало?
- Нагадаємо, раніше видання The Times писало, що Україні потрібно додатково щонайменше 250 тис. військових, щоб "переломити" ситуацію на фронті.
- Президент Зеленський заявив, що Україна може перевести армію з мобілізації на контракти, якщо Європа допоможе.
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