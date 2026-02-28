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Новини СЗЧ в ЗСУ Мобілізація в Україні
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План щодо вирішення проблем мобілізації та СЗЧ передбачає розширення участі іноземців, - Федоров

Федоров про мобілізацію та СЗЧ

Триває розробка комплексного плану для вирішення проблем із мобілізацією та випадками СЗЧ, одним із ключових елементів ягого є розширення участі іноземців.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це розповів міністр оборони Михайло Федоров на спільному брифінгу з очільницею Міноборони Нідерландів Ділан Єшільгоз-Зегеріу.

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План уже пройшов "краш-тести"

Так, Федоров зазначив, що план уже напрацьований і пройшов "краш-тести" під час обговорень із командирами на фронті та військовими експертами.

Що передбачає план

За словами міністра, одним із ключових елементів стратегії стане розширення участі іноземців у виконанні бойових завдань.

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"Наш комплексний план щодо вирішення проблем з СЗЧ і мобілізацією - він включає певні рішення щодо того, як зробити так, щоб в Україні було більше іноземців", - розповів Федоров.

Скоро будуть конкретні кроки

Крім того, глава Міноборони України зауважив, що через чотири роки повномасштабної війни накопичилося багато складних питань, які потребують зваженого підходу.

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Конкретні кроки почнуть публічно озвучувати та впроваджувати вже найближчим часом.

"В найближчі місяці ви побачите, як крок за кроком ми почнемо приймати конкретні рішення. Ми вже почали багато рішень приймати, які стосуються інших проблем... але паралельно мій фокус уваги особисто знаходиться зараз на цьому питанні", - додав Федоров.

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Що передувало?

Автор: 

мобілізація (3437) Федоров Михайло (1122) СЗЧ (168)
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Топ коментарі
+28
Хлопці вже героїчно воюють.)
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28.02.2026 22:25 Відповісти
+22
Ми називаємо "ухилянтами" самих пригноблених українців. Часто в таких людей не має майна, не має роботи, взагалі немає нічого, що хоть якось би пов"язувало б їх з Україною. Ці люди добре зрозуміли що прав в них немає а лише є обов"язки.
А в ті в кого є майно та права на 90% звільнені від обов"язків захищати державу.
Тому питання справедливості є нагальним і вирішити одним розчерком пера зеленоїда неможливо.
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28.02.2026 22:50 Відповісти
+21
... гроші!
"у батька немає золотого запасу!"
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28.02.2026 22:13 Відповісти
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Проблема з сзч вирішується за 5 хвилин. Переміщення військовослужбовця із частини в частину відбувається без любого погодження командира і все. Написав рапорт і пішов до іншого полковника. В корупціонери нехай залишаються із своїми корупційними штабами, кланами і картелями. Ха ха ха.
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01.03.2026 01:30 Відповісти
А ті що давали присягу на вірність Українському народу такі як мєнти, прокурори, судді, різношерстні чиновники-крадії та дітоньки вищеперерахованих виродків воювати не хочуть?
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01.03.2026 09:42 Відповісти
Неправильно. Перш за все: добровільна передача Зеленським влади уряду згоди. По друге: в Україні потрібно поновити справедливість та правосуддя. Третє: комплекс заходів із дієвої протидії корупції, яка вбиває країну, зверху та донизу. Четверте: коротко, дії а не їх імітація. Найкращі та найкомпетентніші люди, а не вори, мають обійняти посади.
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01.03.2026 09:50 Відповісти
Ми всі з диванів знаємо як воно мало би бути. Ви запропонуйте механізм впровадження цього всього у життя.
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01.03.2026 10:31 Відповісти
Мобілізація силовиків-пенсіонерів (40-55 років) майже 400 тисяч !
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01.03.2026 12:31 Відповісти
Где ты их столько увидел
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01.03.2026 19:26 Відповісти
Ви мабуть ще мало пожили і не знаєте як все влаштоване. Суспільство формує запит - політичні партії відповідають на нього та формують програми дій. Сподіваюсь допоміг.
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01.03.2026 17:54 Відповісти
з 91 року не працює
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01.03.2026 19:28 Відповісти
Все що завгодно, тільки не служити будуть всі, по черзі, однаковий термін. Справедлива мобілізація - табу. Це принципово.
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01.03.2026 10:08 Відповісти
Як там зараз погода у Вологді?
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01.03.2026 12:47 Відповісти
Своїх розігнали по норам. Хто не хоче кормити свою армію, буде чужу.
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01.03.2026 11:50 Відповісти
Чому не мобілізують офіцерів запасу віком 45-55 років, в також силовиків- пенсіонерів (40-55 років)? Загальна кількість майже 400000 !
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01.03.2026 12:27 Відповісти
а там можна і 90 літніх на фронт щоб пенсії не платить. Головне молодим бугаям 18-25 дозволити втекти за кордон обригувати під'їзди поки війна не скінчиться. Потім все рівно повернуть як в 1946, питання тільки буде це Україна і Українська Армія?
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01.03.2026 15:06 Відповісти
тому, що влада боїться заколоту, типу ми вас не чіпаємо, а ви в наші справи носа не пхаєте.
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02.03.2026 13:52 Відповісти
Буданов: "Поки триває війна в Україні, питання мобілізації вирішити не можна. Українцям не варто сподіватися, що воювати за них буде хтось інший».
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01.03.2026 12:49 Відповісти
Твій буданов напився кави у Ялті?!
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01.03.2026 15:54 Відповісти
Буданов мій? Він професіонал. Але... Він не українець. Батьківщину треба відчувати Серцем...
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01.03.2026 18:27 Відповісти
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01.03.2026 16:45 Відповісти
прізвище в нього аутентично-українське
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01.03.2026 19:30 Відповісти
Ще один вєлікій стратег на обрії появився.
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01.03.2026 17:02 Відповісти
Це правильно. В ЄС і Британії багато наших хлопців-іноземців. Їм ці країни мають припиняти статус біженців і тоді вони повернуться в країну і будуть воювати. Бо виходить цікавий дисбаланс - тут працюють дитячі садочки, а гарні хлопці живуть за кордоном. А ЄС і Британія як у тій казочці: У лисички хатка була крижана, а в зайчика - луб'яна. І беруть на себе соціальні витрати.
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01.03.2026 20:30 Відповісти
Брехня, швидше на Марсі зацвітуть яблуні, ніж влада мародерів буде платити. Буде посилення бусифікації, будуть гребти всіх кривих, косих, голова є значить придатний.
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01.03.2026 21:02 Відповісти
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