Більшість випадків СЗЧ із навчальних центрів, - Паліса
Відсоток самовільного залишення частини (СЗЧ) на фронті є дуже малим порівняно з цифрою у навчальному центрі.
Про це заявив заступник керівника Офісу президента, бригадний генерал ЗСУ Павло Паліса в інтерв’ю проєкту "Радіо Свобода" "Донбас.Реалії", повідомляє Цензор.НЕТ.
СЗЧ - спосіб ухилення від мобілізації
За словами Паліси, основна причина СЗЧ - не втеча від "поганого командира", а ухилення від мобілізації.
"Кожен кейс тут індивідуальний, тому що у кожної людини свої причини. Але здебільшого ми по статистиці бачимо, що основна кількість людей, які пішли в СЗЧ, не тікають від, там, "поганого командира". Велика кількість людей, які здійснили самовільне залишення частини, використовують це як ухилення від мобілізації",- сказав заступник керівника ОП.
Рівень СЗЧ залишається сталим
Крім цього, Паліса розповів, що за останні вісім місяців "у нас дійсно зберігається позитивна динаміка мобілізації".
Водночас рівень СЗЧ залишається сталим.
"СЗЧ приблизно знаходиться на тому ж сталому рівні. Проте тут є сезонні коливання, які теж впливають на цю динаміку",- додав заступник керівника ОП.
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Чисто сюрр,яке велике засилля з недружніх країн людей на вищі військові командні посади та адміністративні і ніби всім підходить,якщо мовчать.
Я тут живу, краще знаю цих корумпованих педіків.
Що до Чорнобильської АЕС, то нацгвардія здалась без супротиву, могли відійти лісами, але ні, мабуть хотіли провернуть фінт як Бурині. Але щось пішло не так.
То може хоча б побут в тих учебках для початку налагодити треба? Щоб не срали в сортирах із досок, могли помитися щодня і тд...
Ну і ще може варто вернути практику 2022-2023 років, коли можна було мобілізуватися БЕЗ БЗВП? Ну хоча б на окремі небойові спеціальності...
Почему то у россиян 60 летний алкаш с туберкулёзом, гепатитом Ц и сифилисом это воин и идёт выполняет свою боевую задачу, а тут -- ну вот не хочет человек воевать, что поделаешь. Не для того мама квиточку растила.
Но самое интересное, что когда этого человечка придут мобилизовать россияне, ему и в голову не прийдёт строить из себя мамину квиточку не созданную для войны. Пойдет и скажет что давно мечтал о такой возможности, наконец то дождался освободителей, вне зависимости от реальных мыслей.
А если удастся сбежать, то угадайте какой паспорт он будет всем показывать вымаливая 5 ложек кашки, разрешение на покопаться в мусорнике или может в особых случаях какую то раскладушку на стадионе на несколько дней? Именно тот который предполагал что он должен был защищать свою собственную страну.
Ещё ни один ухилянт из тех миллионов что выехали не объявил себя уем с горы без роду и племени, который просто хочет жить в вашей комфортной и безопасной стране.
І де я його візьму того студента?