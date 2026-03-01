Більшість випадків СЗЧ із навчальних центрів, - Паліса

Відсоток самовільного залишення частини (СЗЧ) на фронті є дуже малим порівняно з цифрою у навчальному центрі.

Про це заявив заступник керівника Офісу президента, бригадний генерал ЗСУ Павло Паліса в інтерв’ю проєкту "Радіо Свобода" "Донбас.Реалії", повідомляє Цензор.НЕТ.

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СЗЧ - спосіб ухилення від мобілізації

За словами Паліси, основна причина СЗЧ - не втеча від "поганого командира", а ухилення від мобілізації.

"Кожен кейс тут індивідуальний, тому що у кожної людини свої причини. Але здебільшого ми по статистиці бачимо, що основна кількість людей, які пішли в СЗЧ, не тікають від, там, "поганого командира". Велика кількість людей, які здійснили самовільне залишення частини, використовують це як ухилення від мобілізації",- сказав заступник керівника ОП.

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Рівень СЗЧ залишається сталим

Крім цього, Паліса розповів, що за останні вісім місяців "у нас дійсно зберігається позитивна динаміка мобілізації".

Водночас рівень СЗЧ залишається сталим.

"СЗЧ приблизно знаходиться на тому ж сталому рівні. Проте тут є сезонні коливання, які теж впливають на цю динаміку",- додав заступник керівника ОП.

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