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Новини Ухилення від мобілізації СЗЧ в ЗСУ
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Більшість випадків СЗЧ із навчальних центрів, - Паліса

Паліса: Більшість випадків СЗЧ стаються ще у навчальних центрах

Відсоток самовільного залишення частини (СЗЧ) на фронті є дуже малим порівняно з цифрою у навчальному центрі.

Про це заявив заступник керівника Офісу президента, бригадний генерал ЗСУ Павло Паліса в інтерв’ю проєкту "Радіо Свобода" "Донбас.Реалії", повідомляє Цензор.НЕТ.

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СЗЧ - спосіб ухилення від мобілізації

За словами Паліси, основна причина СЗЧ - не втеча від "поганого командира", а ухилення від мобілізації.

"Кожен кейс тут індивідуальний, тому що у кожної людини свої причини. Але здебільшого ми по статистиці бачимо, що основна кількість людей, які пішли в СЗЧ, не тікають від, там, "поганого командира". Велика кількість людей, які здійснили самовільне залишення частини, використовують це як ухилення від мобілізації",- сказав заступник керівника ОП.

Читайте також: 80% СЗЧ – це втеча з навчальних центрів, - Костенко

Рівень СЗЧ залишається сталим

Крім цього, Паліса розповів, що за останні вісім місяців "у нас дійсно зберігається позитивна динаміка мобілізації".

Водночас рівень СЗЧ залишається сталим.

"СЗЧ приблизно знаходиться на тому ж сталому рівні. Проте тут є сезонні коливання, які теж впливають на цю динаміку",- додав заступник керівника ОП.

Читайте також: План щодо вирішення проблем мобілізації та СЗЧ передбачає розширення участі іноземців, - Федоров

Автор: 

мобілізація (3437) СЗЧ (169) Паліса Павло (65)
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Топ коментарі
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На черзі вишки з кулеметами?
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01.03.2026 20:27 Відповісти
+20
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01.03.2026 20:49 Відповісти
+16
Зробити нормальну мобілізацію через рекрутинг а не ловлю людей на вулиці, не в силах? На 5 рік війни повинні були це догнати.
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01.03.2026 20:39 Відповісти
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Може і не всім хочеться. Але тоді вони самі підуть на фронт, як зізнавалися
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01.03.2026 21:10 Відповісти
Новоспечений "герой" депутат спортсмен, це вже клініка, біля корита влаштували буде гівно своє в маси штовхати і тицяти дірявим шоломом під ніс, хайпожорами таких доходяг називають.
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01.03.2026 23:51 Відповісти
"Народився 14 лютого 1985 року в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%96%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%8C Білорусіhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%81%D0%B0_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-:1-2 [2] родині військовослужбовця і провів дитинство у військових містечкахhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%81%D0%B0_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-3 [3]https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%81%D0%B0_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-4 [4]. В перший клас школи він пішов у https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0 Москві, оскільки батько Павла здобував там вищу військову освіту"-Вікі.
Чисто сюрр,яке велике засилля з недружніх країн людей на вищі військові командні посади та адміністративні і ніби всім підходить,якщо мовчать.
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01.03.2026 20:56 Відповісти
Ще один доморощений кацап-білорус , наряду з сирком це якийсь звиздець..
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01.03.2026 23:52 Відповісти
Сажати треба дизертирів.
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01.03.2026 21:00 Відповісти
пошукай дезертирів серед влади і їхнього оточення
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01.03.2026 21:06 Відповісти
Де взяти стільки в'язниць? Стільки інфраструктури і обслуги тих в'язниць. Збільшуйте для себе податки і утримуйте ще можна скільки сотень тисяч або мільйонів. Може краще розібратися з гівнюками командирами? Ха ха ха.
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02.03.2026 07:43 Відповісти
Навчений персонал поліцейських,відставників треба мобілізувати,то може і війна швидше закінчиться?
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01.03.2026 21:02 Відповісти
Полiцiянтов нiхто нiколи не вчив воювати. Може пожежникiв теж треба мобiлiзувати?
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01.03.2026 21:13 Відповісти
А комбайнерів і перукарів вчили?
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01.03.2026 21:16 Відповісти
То не потрібно писати ---навчений.
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01.03.2026 21:36 Відповісти
Будівельників,як мене дохєра вчили.А я навіть срочну не служив.Зразу на війну.Захочеш вижить на війні,швидко навчишся.У двох світових війнах воювали пічники,листоноші і селюки.Але є велика відмінність.Тоді неповнолітні дочки імператора Ніколая ІІ працювали в госпіталі,Англійська принцеса Єлизавета служила у війську,а син Сталіна Яков загинув у полоні.А зараз кожен всратий депутатик чи прокурор вважає себе уху ївшою елітою.Не ясно на якій підставі.А ухилянти рівняються на цих покидьків.
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01.03.2026 21:43 Відповісти
Ви якось відхилились від теми. А тема було про поліцію і її беспосереднью участь в бойових діях на фронті. Можете чітко сформулювати свою думку по цьому питанню?
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01.03.2026 21:47 Відповісти
А поліція з кого по твоєму складється?Ті самі селюки,роботяги і ті хто не хоче працювать руками.Їх вчать стріляти з пістолетика,основам законодавства і права.На фронті є бойові бригади Лють,Хижак,зведені батальйони,але тобі це невідомо,або спеціально не згадуєш. Але коли в тебе на вулиці наркомани відберуть телефон,ти будеш дзвонить в поліцію,а не в ЗСУ.
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01.03.2026 22:18 Відповісти
В бригаді Лють поліцейський - пару відсотків. Це по-перше. По-друге: поліція давала присягу захищати народ України. По-третє: поліція живе на податки, які платять ті комбайнери і перукарі. Але чомусь як війна, то починають пхати поперед себе їх в окопи. Дивно, правда?
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01.03.2026 22:24 Відповісти
Ти перед тим як брехать хоч би загуглив.Вся бригада Лють складається з поліцейських.Ти навіть не знаєш що Маріуполь у 2014 відбили поліцейські,які складали на той час батальйон Азов.Мій брат там служив і був сержантом поліції.Бо вони входили до НГУ.Але основну тему я зрозумів.Воювать повинні хто завгодно,(рятувальники,енергетики,поліція,і т.д.) тобто люди які такі самі громадяни України і виконують свої функції,але не ти.
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01.03.2026 22:38 Відповісти
Поліція першою на Сході або тікала з окупованих населених пунктів або цілими підрозділами переходила на бік ворога. Так що не треба мені тут трусити на вуха.
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01.03.2026 22:41 Відповісти
У Сумах наприклад багато поліції втекло,але ті що залишились очолювали опір.Це я від свідків знаю.У Харкові КОРД воював з кацапським гру які залетіли у місто.Були приклади зради,а були і приклади реального героїзму.Ти напиши де ти за 4 роки воював,щоб судить інших.
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01.03.2026 23:16 Відповісти
Мусора у Сумах очолювали опір? Не транди. За три дні перед вторгненням втікли вслід сбушниками і прокурорами. Буринські мусора, навпаки залишились і повним складом перейшли на сторону кацапів, виловлювали активістів по квартирах. Зараз вони далі служать у поліції і ніхто не покараний. Бо служать владі, а не народу.
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02.03.2026 07:37 Відповісти
Це ти не тринди.Я в Сумській області був пів-року.Спілкувався з місцевими у Білопільскій отг,Недригайлів,Суми і т.д.Всякого було.Хтось тікав,хтось ні.Чи ти думаєш що поліція з фортами на пріусах повинна була розбить бронетанкові колони кацапів?На Чорнобильській АЕС вони взяли в полон 300 поліцейських які її охороняли.Просто оточили танками,а в них нічого важче калашматів не було.Зате не втекли...
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02.03.2026 11:03 Відповісти
Казки про героїчних мусорів будеш розказувать комусь іншому.
Я тут живу, краще знаю цих корумпованих педіків.
Що до Чорнобильської АЕС, то нацгвардія здалась без супротиву, могли відійти лісами, але ні, мабуть хотіли провернуть фінт як Бурині. Але щось пішло не так.
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02.03.2026 12:44 Відповісти
Що ти брехун,я вже зрозумів.А сам куди тікав весною 22?Про Чорнобиль насмішив.Ти уявлення не маєш про зону відчудження тому пишеш якусь чухню.
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02.03.2026 13:12 Відповісти
Мусорок не бзди, все буде добре
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02.03.2026 13:30 Відповісти
На питання так і не відповів.Сцикунець.
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02.03.2026 16:48 Відповісти
Ну от.З поліцією обісрався,набрехав,і злився.Дискусія з ухилянтами- це як грать у шашки з голубом.
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01.03.2026 23:39 Відповісти
Да він просто сцикун чи кацапський ждун Ну і ще трохи тупий,бо нічого не знає.
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01.03.2026 23:47 Відповісти
Ну так.Сцикливі ухилянти засуджують тих хто ухиляється від фронту.А я нашого Володю,водія з Городища на Черкащині,57 років,165см зросту,ненавченого воювать,питав чого він пішов на війну.Так він сказав просто-ну комусь же треба.А що буде країною якщо всі поховаються?І у цих словах вся сіль.Хто якщо не ти.А на сцикунів йому плювать.Головне щоб своя совість була чиста.
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02.03.2026 00:09 Відповісти
Новий анекдот.... Пси відбивали Марік
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02.03.2026 02:24 Відповісти
Дуже риготав. А як було насправді?
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02.03.2026 03:51 Відповісти
Аби погавкать.Якщо маєш іншу інформацію,наведи. Якби ти не був ледачим бовдуром,а просто загуглив,то знав би що багато добробатів весни/літа 2014 належали до МВС і НГУ,а добровольці мали посвідчення поліцейських батальйонів поліції особливого призначення.Я знаю азовців першої хвилі,бачив їх посвідчення на власні очі.Азов,Дніпро,Донбас і т.д. до таких належали.Айдар до ЗСУ.ДУК ПС,ОУН і інші вважались незалежними.
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02.03.2026 10:13 Відповісти
Ви в поліції в якому званні служите?
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01.03.2026 22:29 Відповісти
Ніколи не служив у поліції.У ЗСУ служив сержантом.Але я розумію куди ти хилиш.Вся поліція-мусора і дармоїди.Різні є.Як і всі в Україні.
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01.03.2026 23:07 Відповісти
Та дупататик,прокурорчик це ще таке,є купа різномастих приблатнених хто має пару копійок
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01.03.2026 22:19 Відповісти
Вони вміють стріляти та надавати першу медичну допомогу, а також регулярно здають нормативи з фізо, значить уже в кращому стані, аніж пересічні громадяни...
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01.03.2026 21:41 Відповісти
Ви за були про головне: поліція навчена і має бажання виконувати накази з використанням зброї, на відміну від цивільних, де багато хто сам собі головнокомандувач.
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01.03.2026 21:46 Відповісти
Вони присягу приймали про захист України в володіння зброєю є, чому ні? Вони одні з перших повинні вже піти.
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01.03.2026 23:53 Відповісти
Тут хтось питав, де 35 тисяч мобiлiзованих, ось вам вiдповiдь.
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01.03.2026 21:10 Відповісти
Ловлять людей на вулицях, силою тягнуть їх в армію - і при цьому дивуються чому вони не хочуть воювати. Дивина та й годі.
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01.03.2026 21:15 Відповісти
То ідіть самі на захист України якщо вік дозволяє, і НІХТО НІКОЛИ не буде вас силою тягнути. Чи ваших близьких (дітей внуків,стариків,жінок)---нехай дядя захищає Чи ви кацап,ждун,сцикун--то скажіть це прямо.
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01.03.2026 21:39 Відповісти
Правильно, якщо вік дозволяє... Ізраїль мобілізує у віці 18-41 рік, а у нас молодь за кордон випустили якогось хєра! Хай тоді і у нас зроблять мобілізацію, умовно, у віці 20-50 років і після 40 беруть переважно на небойові посади.
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01.03.2026 21:44 Відповісти
А якщо родичів немає?
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01.03.2026 21:55 Відповісти
Мне конечно интереснее война в которую впутали США, "умные собратья", но чествую, будут " крестики" по "веткам"
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01.03.2026 21:26 Відповісти
если они приняли Присягу - ЛОВИТЬ И СУДИТЬ!
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01.03.2026 21:33 Відповісти
якщо взяв паспорт Громадянина України і ухиляється від захисту Батьківщини - ловити і судити !
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01.03.2026 22:07 Відповісти
можно и так! кстати в Конституции, на которую плюют ухилянты, так и записано - "ОБЯЗАННОСТЬ"!!!
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01.03.2026 22:10 Відповісти
какая нахрен присяга? нихто такими формальностями не заморачивается. все принимают присягу даже о том не подозревая.
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02.03.2026 00:12 Відповісти
У мене родич служить на небойовій посаді (обирав її сам, бо розумний і має доволі рідкісні здібності). І каже, що зараз йому служиться набагато легше, аніж було на БЗВП. Бо зараз він за компом постійно сидить, а там його, людину у віці, ганяли так, що потім лікуватися довелося. І не навчили нічому з того, що йому потрібно на його посаді (бо учать на піхотинців). Плюс, умови в учебці та на полігоні - ******* страшенний. Через такі умови і хвороби поширювалися.

То може хоча б побут в тих учебках для початку налагодити треба? Щоб не срали в сортирах із досок, могли помитися щодня і тд...
Ну і ще може варто вернути практику 2022-2023 років, коли можна було мобілізуватися БЕЗ БЗВП? Ну хоча б на окремі небойові спеціальності...
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01.03.2026 21:35 Відповісти
Ну так ніщо не заважає обрати собі посаду, наприклад, діловода, для якої не треба бути супер-пупер-інтелектуалом.
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01.03.2026 22:19 Відповісти
Паліса хоче дупою на двох стільцях сидіти.Ти або бригадний генерал або заступник завгоспа. До речі завгосп навіть не є держчиновником.
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01.03.2026 21:39 Відповісти
Є ще третій стілець, паспорт чи рашки чи Білорусі я думаю в нього є (родився в останній) якщо який кіпіш по тихому перейде кордон.
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01.03.2026 23:55 Відповісти
Зробити три шара колючого дроту, через кожни 50 метрів пост з кулеметником з наказом ліквідувати все що рухається. То не будуть тікати. А далі під конвоем з собаками транспортувати до нуля. А з нуля збігти вже не вийде.
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01.03.2026 21:45 Відповісти
Але можна здатися в полон і всі ваші зусилля коту під хвіст. Якщо людина не хоче воювати, то ви її не змусите воювати. Можна привести коня до річки, але неможливо змусити його пити воду. Україна відступає якраз через таких "геніїв" як ви.
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01.03.2026 21:52 Відповісти
Чушь собачья. Вон Москва без каких-либо либо проблем мобилизовала уже десятки тысяч с оккупированной территории ( и я даже не говорю здесь как всех донецких и луганских как собак бродячих ловили в 22м году) и продолжает это делать.
Почему то у россиян 60 летний алкаш с туберкулёзом, гепатитом Ц и сифилисом это воин и идёт выполняет свою боевую задачу, а тут -- ну вот не хочет человек воевать, что поделаешь. Не для того мама квиточку растила.
Но самое интересное, что когда этого человечка придут мобилизовать россияне, ему и в голову не прийдёт строить из себя мамину квиточку не созданную для войны. Пойдет и скажет что давно мечтал о такой возможности, наконец то дождался освободителей, вне зависимости от реальных мыслей.
А если удастся сбежать, то угадайте какой паспорт он будет всем показывать вымаливая 5 ложек кашки, разрешение на покопаться в мусорнике или может в особых случаях какую то раскладушку на стадионе на несколько дней? Именно тот который предполагал что он должен был защищать свою собственную страну.
Ещё ни один ухилянт из тех миллионов что выехали не объявил себя уем с горы без роду и племени, который просто хочет жить в вашей комфортной и безопасной стране.
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01.03.2026 23:36 Відповісти
А ви особисто бачите себе по який бік колючки? Чи у вас братвурст з рота стирчить?
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01.03.2026 22:27 Відповісти
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01.03.2026 21:56 Відповісти
Ну так треба відкрити кордони і рашисти не матимуть жодного "мобілізаційний ресурс для кацапів". Багато чоловіків залишаються в прифронтових містах, бо бояться тцк більше, ніж окупантів. І це ніякі не ждуни.
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01.03.2026 22:05 Відповісти
ну і логіка у вас,значить як кацап прийде і під дулом автомата ви "побіжите2 воювати то це нормально,а піти самому на захист своєї родини ви боїтесь. Де ви беретесь такі уроди.?
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01.03.2026 23:56 Відповісти
А якщо родичів немає?
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02.03.2026 01:22 Відповісти
Т.е человек бежит не от плохого командира или непосредственной опасности для жизни, а от службы в принципе? Генерал не хочет продолжить мысль и объяснить с чем это связано?
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01.03.2026 21:59 Відповісти
Ніхто не проводив жодних соціологічних досліджень, це лише особиста думка однієї людини.
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01.03.2026 22:09 Відповісти
Так я же не спрашиваю про исследования. Из учебки во время войны бежит больше, чем с поля боя - это факт. Просто хотелось бы услышать логический вывод из предоставленных им фактов. Когда эти факты озвучивают другие - они работают на врага. А он то целый генерал офиса президента. Но озвучивать не хочет. Снова народец трусливый попался.
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01.03.2026 23:14 Відповісти
Если человек не хочет служить, он не должен служить. Никто не должен его заставлять.
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01.03.2026 22:48 Відповісти
Заставляют служить только у вас в Московии. В Украине можно заняться общественно-полезным трудом 5-6 лет вместо службы. Многие даже занимаются этим дома.
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01.03.2026 23:42 Відповісти
Може подивитесь в перелік заброньованих? Бо я бачу скрізь здорових та веселих чоловіків, і, схоже, вони отримують зарплатню від держави, захищати іі не планують, і при тому дуже спокійні за свою долю. А от ФОПи чи ті хто сам себе годує, ховаються як можуть..
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02.03.2026 01:12 Відповісти
То влаштовуйся хоч дрони збирати - і будеш теж заброньованим.
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02.03.2026 06:03 Відповісти
Хрін ви вгадали! Я хотів так піти - сказали "приводь ще з собою студента, до 25 років, або нехай він працює або ти сплачуй за нього всі податки - 20 тис грн"
І де я його візьму того студента?
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02.03.2026 11:21 Відповісти
Що за маячня? Якого студента?
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02.03.2026 11:31 Відповісти
Да. Пихайте народ із-за несправедливості на громадянську війну. Це ваш пріоритет. Як можна мобілізувати людину яка проплатила свою недоторканість ? Це бачать десятки подібних без грошей у яких виникає питання а чим гірший. А потім розводять руками про напади на "елітних" ТЦКашників .
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02.03.2026 04:17 Відповісти
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