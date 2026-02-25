Фиктивные медсправки и трудоустройство, "трансфер" в ЕС в обход КПП, списание с учета: разоблачено 7 "уклонистских схем", - СБУ. ФОТОрепортаж

СБУ, ГБР и Национальная полиция заблокировали семь новых схем уклонения от мобилизации и задержали организаторов махинаций.

Об этом сообщает Служба безопасности Украины, передает Цензор.НЕТ.

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Что известно?

Так, за суммы от 5 до 21 тысячи долларов дельцы предлагали военнообязанным избежать призыва через поддельные документы или помогали бежать за границу вне пунктов пропуска.

Киев и Киевская область

В Киеве разоблачены главный врач частной клиники и заведующая неврологическим отделением коммунального медучреждения, которые вместе с тремя сообщниками продавали уклоняющимся от призыва фиктивные медсправки о "плохом здоровье".

Также в столице задержаны два дельца, которые за деньги обещали военнообязанным фиктивное трудоустройство на предприятие критической инфраструктуры для получения "брони". После оформления "на работу" псевдоработников должны были отправить за границу под видом служебной командировки.

Кроме того, в Киеве разоблачили семейного врача, которая безосновательно направляла уклонистов в "стационар" с последующим получением поддельных заключений о наличии II или III группы инвалидности.

В Бородянском районе Киевской области правоохранители задержали 28-летнего коммерсанта, который организовал "трансфер" военнообязанных в ЕС в обход контрольно-пропускных пунктов.

Кировоградская область

В Кировоградской области разоблачен еще один фигурант. Им оказался оперативный дежурный местного ТЦК, который организовал схему безосновательного "списания" потенциальных призывников с воинского учета по состоянию здоровья.

Закарпатская область

Задержан начальник районного ТЦК, который незаконно снимал с розыска военнообязанных, сбежавших за границу. Установлено, что военком лично вносил недостоверные данные в соответствующий электронный реестр.

Ивано-Франковск

Разоблачены контрактник и мобилизованный, которые доставляли уклонистов к границе и показывали путь ее пересечения "в обход" КПП. Фигуранты надевали военную форму и перевозили клиентов в служебном автомобиле, надеясь "проскочить" блокпосты.

Подозрения

Отмечается, что в настоящее время задержанным сообщено о подозрении в совершении преступлений по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 1 ст. 114-1 (препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований в особый период);

ч. 3 ст. 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины);

ч. 3 ст. 362 (несанкционированные действия с информацией, которая обрабатывается в электронно-вычислительных машинах (компьютерах), автоматизированных системах, компьютерных сетях или хранится на носителях такой информации, совершенные лицом, имеющим право доступа к ней);

ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом);

ч. 3 ст. 369-2 (злоупотребление влиянием).

Злоумышленникам грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.







