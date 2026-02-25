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Новости Фото Разоблачение переправщиков уклонистов в Румынию Уклонение от мобилизации
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Фиктивные медсправки и трудоустройство, "трансфер" в ЕС в обход КПП, списание с учета: разоблачено 7 "уклонистских схем", - СБУ. ФОТОрепортаж

СБУ, ГБР и Национальная полиция заблокировали семь новых схем уклонения от мобилизации и задержали организаторов махинаций.

Об этом сообщает Служба безопасности Украины, передает Цензор.НЕТ.

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Разоблачены уклонистские схемы

Что известно?

Так, за суммы от 5 до 21 тысячи долларов дельцы предлагали военнообязанным избежать призыва через поддельные документы или помогали бежать за границу вне пунктов пропуска.

Разоблачены уклонистские схемы

Киев и Киевская область

В Киеве разоблачены главный врач частной клиники и заведующая неврологическим отделением коммунального медучреждения, которые вместе с тремя сообщниками продавали уклоняющимся от призыва фиктивные медсправки о "плохом здоровье".

Также в столице задержаны два дельца, которые за деньги обещали военнообязанным фиктивное трудоустройство на предприятие критической инфраструктуры для получения "брони". После оформления "на работу" псевдоработников должны были отправить за границу под видом служебной командировки.

Разоблачены уклонистские схемы

Кроме того, в Киеве разоблачили семейного врача, которая безосновательно направляла уклонистов в "стационар" с последующим получением поддельных заключений о наличии II или III группы инвалидности.

В Бородянском районе Киевской области правоохранители задержали 28-летнего коммерсанта, который организовал "трансфер" военнообязанных в ЕС в обход контрольно-пропускных пунктов.

Кировоградская область

В Кировоградской области разоблачен еще один фигурант. Им оказался оперативный дежурный местного ТЦК, который организовал схему безосновательного "списания" потенциальных призывников с воинского учета по состоянию здоровья.

Разоблачены уклонистские схемы

Закарпатская область

Задержан начальник районного ТЦК, который незаконно снимал с розыска военнообязанных, сбежавших за границу. Установлено, что военком лично вносил недостоверные данные в соответствующий электронный реестр.

Ивано-Франковск

Разоблачены контрактник и мобилизованный, которые доставляли уклонистов к границе и показывали путь ее пересечения "в обход" КПП. Фигуранты надевали военную форму и перевозили клиентов в служебном автомобиле, надеясь "проскочить" блокпосты.

Разоблачены уклонистские схемы

Подозрения

Отмечается, что в настоящее время задержанным сообщено о подозрении в совершении преступлений по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины:

  • ч. 1 ст. 114-1 (препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований в особый период);
  • ч. 3 ст. 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины);
  • ч. 3 ст. 362 (несанкционированные действия с информацией, которая обрабатывается в электронно-вычислительных машинах (компьютерах), автоматизированных системах, компьютерных сетях или хранится на носителях такой информации, совершенные лицом, имеющим право доступа к ней);
  • ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом);
  • ч. 3 ст. 369-2 (злоупотребление влиянием).

Злоумышленникам грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Разоблачены уклонистские схемы
Разоблачены уклонистские схемы
Разоблачены уклонистские схемы
Разоблачены уклонистские схемы

Автор: 

Ивано-Франковск (820) Киев (26407) Киевская область (4656) Нацполиция (16955) СБУ (20728) Ивано-Франковская область (999) ГБР (3440) уклонисты (1348) Закарпатская область (2760) Кировоградская область (719) Ивано-Франковский район (45)
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Відкрився другий фронт...
Ексфронт: тут не дрони і не арта вирішує долю перемоги!
Тут керує бабло і нажива!!!
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25.02.2026 17:25 Ответить
На цей фронт кинулись всі елітні силові структури... А чому б ні--тут не стріляють ...можна добре підзаробити ,,і не в гроб попадеш а точно піднімешся по кар"єрних сходах
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25.02.2026 17:30 Ответить
і головне - є вибір, як на ринку! А ринок надає пропозицію в ціні і в якості...
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25.02.2026 17:31 Ответить
А найголовніше шо ти сам можеш організувати лохів для перетину кордону ..зібрати з них бабло потім сам викрити цю ухилянську схему і ще отримати медать і відвищення по службі...але я впевнений такого в нашій країні бути не може 🤣🤣🤣🤣
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25.02.2026 17:36 Ответить
на ринку є таке поняття - можна скупити товар по мінімуму, а потім продавати по реальній ціні...
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25.02.2026 17:42 Ответить
На ринку можна прогоріти а тут безпрограшний варіант🤣🤣🤣
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25.02.2026 17:45 Ответить
... можуть впіймати! Не Тут так Там
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25.02.2026 17:47 Ответить
"...заблокували сім нових схем..." - старі ще працюють, навіщо нові?
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25.02.2026 17:36 Ответить
Блокуються ті схеми з яких немає гешефту
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25.02.2026 17:38 Ответить
 
 