УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11486 відвідувачів онлайн
Новини Фото Викрили переправників ухилянтів Ухилення від мобілізації
1 770 9

Фіктивні меддовідки й працевлаштування, "трансфер" до ЄС в обхід КПП, списання з обліку: викрито 7 "ухилянтських схем", - СБУ. ФОТОрепортаж

СБУ, ДБР та Національна поліція заблокували сім нових схем ухилення від мобілізації і затримали організаторів оборудок.

Про це повідомляє Служба безпеки України, передає Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Викрито ухилянтські схеми

Що відомо?

Так, за суми від 5 до 21 тисячі доларів ділки пропонували військовозобов’язаним уникнути призову через підроблені документи або допомагали втекти за кордон поза пунктами пропуску.

Викрито ухилянтські схеми

Київ та Київська область

У Києві викрито головного лікаря приватної клініки та завідувачку неврологічного відділення комунальної медустанови, які разом із трьома спільниками продавали ухилянтам фіктивні меддовідки про "погане здоров’я".

Також у столиці затримано двох ділків, які за гроші обіцяли військовозобов’язаним фіктивне працевлаштування на підприємство критичної інфраструктури для отримання "броні". Після оформлення "на роботу" псевдопрацівників мали відправити за кордон під виглядом службового відрядження.

Викрито ухилянтські схеми

Крім того, у Києві викрили сімейну лікарку, яка безпідставно направляла ухилянтів на "стаціонар" з подальшим одержанням підроблених висновків про наявність ІІ або ІІІ групи інвалідності.

У Бородянському районі Київської області правоохоронці затримали 28-річного комерсанта, який організував "трансфер" військовозобов’язаних до ЄС в обхід контрольно-пропускних пунктів.

Кіровоградська область

На Кіровоградщині викрито ще одного фігуранта. Ним виявився оперативний черговий місцевого ТЦК, який організував схему безпідставного "списання" потенційних призовників з військового обліку за станом здоров’я.

Викрито ухилянтські схеми

Закарпатська область

Затримано начальника районного ТЦК, який незаконно знімав з розшуку військовозобов’язаних, що втекли за кордон. Встановлено, що воєнком особисто вносив недостовірні дані до відповідного електронного реєстру.

Івано-Франківськ

Викрито контрактника та мобілізованого, які доправляли ухилянтів до кордону і показували шлях його перетину "в обхід" КПП. Фігуранти вдягали військову форму і перевозили клієнтів у службовому авто, сподіваючись "проскочити" блокпости.

Викрито ухилянтські схеми

Підозри

Зазначається, що наразі затриманим повідомлено про підозру відповідно до вчинених злочинів за декількома статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період);
  • ч. 3 ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України);
  • ч. 3 ст. 362 (несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах (комп'ютерах), автоматизованих системах, комп'ютерних мережах або зберігається на носіях такої інформації, вчинені особою, яка має право доступу до неї);
  • ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою);
  • ч. 3 ст. 369-2 (зловживання впливом).

Зловмисникам загрожує до 10 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Викрито ухилянтські схеми
Викрито ухилянтські схеми
Викрито ухилянтські схеми
Викрито ухилянтські схеми

Автор: 

Івано-Франківськ (527) Київ (20826) Київська область (4613) Нацполіція (15731) СБУ (13927) Івано-Франківська область (1048) ДБР (3945) ухилянти (1418) Закарпатська область (2260) Кіровоградська область (667) Івано-Франківський район (48)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Відкрився другий фронт...
Ексфронт: тут не дрони і не арта вирішує долю перемоги!
Тут керує бабло і нажива!!!
показати весь коментар
25.02.2026 17:25 Відповісти
На цей фронт кинулись всі елітні силові структури... А чому б ні--тут не стріляють ...можна добре підзаробити ,,і не в гроб попадеш а точно піднімешся по кар"єрних сходах
показати весь коментар
25.02.2026 17:30 Відповісти
і головне - є вибір, як на ринку! А ринок надає пропозицію в ціні і в якості...
показати весь коментар
25.02.2026 17:31 Відповісти
А найголовніше шо ти сам можеш організувати лохів для перетину кордону ..зібрати з них бабло потім сам викрити цю ухилянську схему і ще отримати медать і відвищення по службі...але я впевнений такого в нашій країні бути не може 🤣🤣🤣🤣
показати весь коментар
25.02.2026 17:36 Відповісти
на ринку є таке поняття - можна скупити товар по мінімуму, а потім продавати по реальній ціні...
показати весь коментар
25.02.2026 17:42 Відповісти
На ринку можна прогоріти а тут безпрограшний варіант🤣🤣🤣
показати весь коментар
25.02.2026 17:45 Відповісти
... можуть впіймати! Не Тут так Там
показати весь коментар
25.02.2026 17:47 Відповісти
"...заблокували сім нових схем..." - старі ще працюють, навіщо нові?
показати весь коментар
25.02.2026 17:36 Відповісти
Блокуються ті схеми з яких немає гешефту
показати весь коментар
25.02.2026 17:38 Відповісти
 
 