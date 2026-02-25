Фіктивні меддовідки й працевлаштування, "трансфер" до ЄС в обхід КПП, списання з обліку: викрито 7 "ухилянтських схем", - СБУ. ФОТОрепортаж

СБУ, ДБР та Національна поліція заблокували сім нових схем ухилення від мобілізації і затримали організаторів оборудок.

Про це повідомляє Служба безпеки України, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

Так, за суми від 5 до 21 тисячі доларів ділки пропонували військовозобов’язаним уникнути призову через підроблені документи або допомагали втекти за кордон поза пунктами пропуску.

Київ та Київська область

У Києві викрито головного лікаря приватної клініки та завідувачку неврологічного відділення комунальної медустанови, які разом із трьома спільниками продавали ухилянтам фіктивні меддовідки про "погане здоров’я".

Також у столиці затримано двох ділків, які за гроші обіцяли військовозобов’язаним фіктивне працевлаштування на підприємство критичної інфраструктури для отримання "броні". Після оформлення "на роботу" псевдопрацівників мали відправити за кордон під виглядом службового відрядження.

Крім того, у Києві викрили сімейну лікарку, яка безпідставно направляла ухилянтів на "стаціонар" з подальшим одержанням підроблених висновків про наявність ІІ або ІІІ групи інвалідності.

У Бородянському районі Київської області правоохоронці затримали 28-річного комерсанта, який організував "трансфер" військовозобов’язаних до ЄС в обхід контрольно-пропускних пунктів.

Кіровоградська область

На Кіровоградщині викрито ще одного фігуранта. Ним виявився оперативний черговий місцевого ТЦК, який організував схему безпідставного "списання" потенційних призовників з військового обліку за станом здоров’я.

Закарпатська область

Затримано начальника районного ТЦК, який незаконно знімав з розшуку військовозобов’язаних, що втекли за кордон. Встановлено, що воєнком особисто вносив недостовірні дані до відповідного електронного реєстру.

Івано-Франківськ

Викрито контрактника та мобілізованого, які доправляли ухилянтів до кордону і показували шлях його перетину "в обхід" КПП. Фігуранти вдягали військову форму і перевозили клієнтів у службовому авто, сподіваючись "проскочити" блокпости.

Підозри

Зазначається, що наразі затриманим повідомлено про підозру відповідно до вчинених злочинів за декількома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період);

ч. 3 ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України);

ч. 3 ст. 362 (несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах (комп'ютерах), автоматизованих системах, комп'ютерних мережах або зберігається на носіях такої інформації, вчинені особою, яка має право доступу до неї);

ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою);

ч. 3 ст. 369-2 (зловживання впливом).

Зловмисникам загрожує до 10 років ув’язнення з конфіскацією майна.







