Разоблачено пять схем уклонения от мобилизации в Черкасской области, - СБУ. ФОТОрепортаж
Служба безопасности и Национальная полиция заблокировали в Черкасской области пять новых схем уклонения от мобилизации и задержали организаторов махинаций.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
Как отмечается, за суммы до 17 тысяч долларов США дельцы предлагали военнообязанным избежать призыва и бежать за границу на основании поддельных документов.
Схема в Умани
Так, в Умани разоблачены заместитель декана и заведующий кафедрой местного университета, которые за взятки устраивали уклонистов в магистратуру и "закрывали им сессии".
При этом студенты не сдавали вступительных экзаменов, а после зачисления в вуз даже не появлялись в учебном заведении.
Схема в Черкассах
В Черкассах задержан адвокат, который оформлял военнообязанным фиктивные браки с опекунством над лицами с инвалидностью, чтобы избежать призыва.
Также в областном центре задержан экс-сотрудник городского ТЦК, который "снимал" уклонистов с розыска. Для этого фигурант использовал связи в военкомате, где ранее проходил службу.
В Черкасском районе задержаны еще два фигуранта, один из которых продавал фейковые медсправки о "плохом" здоровье. Для подделки документов он привлекал знакомых врачей.
Другая злоумышленница торговала фальшивыми заключениями об инвалидности, которые "штамповала" через личные связи в местных медучреждениях.
Подозрения
В настоящее время всем задержанным сообщено о подозрении в совершении преступлений по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины:
▪️ ч. 3 ст. 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины);
▪️ чч. 2, 3 ст. 369-2 (злоупотребление влиянием).
Злоумышленникам грозит до 9 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Продолжается расследование для привлечения к ответственности всех причастных к махинациям.
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