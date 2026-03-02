Разоблачено пять схем уклонения от мобилизации в Черкасской области, - СБУ. ФОТОрепортаж

Служба безопасности и Национальная полиция заблокировали в Черкасской области пять новых схем уклонения от мобилизации и задержали организаторов махинаций.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

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Как отмечается, за суммы до 17 тысяч долларов США дельцы предлагали военнообязанным избежать призыва и бежать за границу на основании поддельных документов.

Схема в Умани

Так, в Умани разоблачены заместитель декана и заведующий кафедрой местного университета, которые за взятки устраивали уклонистов в магистратуру и "закрывали им сессии".

При этом студенты не сдавали вступительных экзаменов, а после зачисления в вуз даже не появлялись в учебном заведении.

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Схема в Черкассах

В Черкассах задержан адвокат, который оформлял военнообязанным фиктивные браки с опекунством над лицами с инвалидностью, чтобы избежать призыва.

Также в областном центре задержан экс-сотрудник городского ТЦК, который "снимал" уклонистов с розыска. Для этого фигурант использовал связи в военкомате, где ранее проходил службу.

В Черкасском районе задержаны еще два фигуранта, один из которых продавал фейковые медсправки о "плохом" здоровье. Для подделки документов он привлекал знакомых врачей.

Другая злоумышленница торговала фальшивыми заключениями об инвалидности, которые "штамповала" через личные связи в местных медучреждениях.

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Подозрения

В настоящее время всем задержанным сообщено о подозрении в совершении преступлений по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины:

▪️ ч. 3 ст. 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины);

▪️ чч. 2, 3 ст. 369-2 (злоупотребление влиянием).

Злоумышленникам грозит до 9 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Продолжается расследование для привлечения к ответственности всех причастных к махинациям.