РФ за тиждень атакувала 60 населених пунктів Харківщини: один загиблий і майже 50 постраждалих, зокрема щестеро дітей. ФОТОрепортаж

Протягом минулого тижня ворожих ударів зазнали 60 населених пунктів Харківської області, зокрема м. Харків, унаслідок чого є загиблий та постраждалі.

Про це повідомив голова ОВА Олег Синєгубов, передає Цензор.НЕТ.

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Загиблі та постраждалі

Як зазначається, на жаль, один чоловік загинув.

Унаслідок обстрілів постраждали 48 людей, серед них 6 дітей:

дівчатка 7, 9, 13 років,

хлопчики 4, 7, 13 років.

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Чим били рочсіяни

Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння:

9 ракет;

20 КАБ;

82 БпЛА типу "Герань-2";

2 БпЛА типу "Ланцет";

11 БпЛА типу "Молнія";

16 fpv-дронів;

207 БпЛА (тип встановлюється).

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Пошкодження

Повідомляється, що найбільше постраждала цивільна інфраструктура Ізюмського району, де пошкоджено 49 приватних будинків, 8 господарчих споруд, школу, магазин, залізничну інфраструктуру, електромережі, ангар, екскаватор, 6 автомобілів.

Суттєві пошкодження також у Харківському районі: багатоквартирний будинок, 8 приватних будинків, 2 господарчі споруди, магазин, складська будівля, ангар, 2 автомобілі.

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У м. Харків ворог пошкодив 4 багатоквартирні будинки, 3 гуртожитки, 11 приватних будинків, дитячу лікарню, 2 цивільні підприємства, адміністративну будівлю, 2 магазини, 2 парки, будівлю Дитячої залізниці, гараж, 2 автомобілі.





