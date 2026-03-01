1 313 0
Удар РФ по підприємству в Малинівці на Харківщині 20 лютого: кількість загиблих зросла до чотирьох осіб
У селищі Малинівка Чугуївського району Харківської області завершено аварійно-рятувальні роботи на місці російського удару 20 лютого.
Про це повідомили в ДСНС України, передає Цензор.НЕТ.
Аварійно-рятувальні роботи завершено
Як зазначається, об 11-55 1 березня завершені аварійно-рятувальні роботи на території цивільного підприємства у сел. Малинівка Чугуївського району.
Жертви атаки
Повідомляється, що підрозділами ДСНС знайдено та деблоковано тіла та фрагменти тіл 4 загиблих людей.
Що передувало?
- Нагадаємо, 20 лютого російські безпілотники атакували територію Малинівської громади Чугуївського району Харківської області. Унаслідок ударів сталися руйнації та пожежа складської будівлі одного з цивільних підприємств на площі близько 3000 кв. м.
- Повідомлялося про загибель трьох людей та поранених.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль