Удар РФ по підприємству в Малинівці на Харківщині 20 лютого: кількість загиблих зросла до чотирьох осіб

У селищі Малинівка Чугуївського району Харківської області завершено аварійно-рятувальні роботи на місці російського удару 20 лютого.

Про це повідомили в ДСНС України, передає Цензор.НЕТ.

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Аварійно-рятувальні роботи завершено

Як зазначається, об 11-55 1 березня завершені аварійно-рятувальні роботи на території цивільного підприємства у сел. Малинівка Чугуївського району.

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Жертви атаки

Повідомляється, що підрозділами ДСНС знайдено та деблоковано тіла та фрагменти тіл 4 загиблих людей.

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