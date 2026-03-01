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Новини Обстріли Харківщини
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Удар РФ по підприємству в Малинівці на Харківщині 20 лютого: кількість загиблих зросла до чотирьох осіб

Удар РФ по підприємству в Малинівці

У селищі Малинівка Чугуївського району Харківської області завершено аварійно-рятувальні роботи на місці  російського удару 20 лютого.

Про це повідомили в ДСНС України, передає Цензор.НЕТ.

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Аварійно-рятувальні роботи завершено

Як зазначається, об 11-55 1 березня завершені аварійно-рятувальні роботи на території цивільного підприємства у сел. Малинівка Чугуївського району.

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Жертви атаки

Повідомляється, що підрозділами ДСНС знайдено та деблоковано тіла та фрагменти тіл 4 загиблих людей.

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Що передувало?

  • Нагадаємо, 20 лютого російські безпілотники атакували територію Малинівської громади Чугуївського району Харківської області. Унаслідок ударів сталися руйнації та пожежа складської будівлі одного з цивільних підприємств на площі близько 3000 кв. м.
  • Повідомлялося про загибель трьох людей та поранених.

Автор: 

обстріл (34369) Харківська область (2807) Чугуївський район (397) Малинівка (1)
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