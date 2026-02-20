Три людини загинули і дві поранені внаслідок ударів РФ по Харківщині. ВІДЕО+ФОТОрепортаж (оновлено)
Російські БпЛА атакували територію Малинівської громади Чугуївського району Харківської області, внаслідок чого є загиблий та поранені.
Про це повідомили в ДСНС України, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо?
"Одна людина загинула, 2 постраждали внаслідок російської атаки БпЛА по території Малинівської громади Чугуївського району", - йдеться в повідомленні.
Як зазначається, внаслідок ударів сталися руйнації та пожежа складської будівлі одного з цивільних підприємств на площі близько 3000 кв. м.
Рятувальники вилучили з-під завалів зруйнованих конструкцій будівлі фрагменти тіла однієї людини.
Тривають пошуково-рятувальні роботи
Попри загрозу повторних ударів, на місці працюють оперативні підрозділи ДСНС, сапери, кінологи, офіцери-рятувальники громад, а також вогнеборці добровільної пожежної команди. Триває гасіння пожежі та пошуково-рятувальні роботи.
Оновлена інформація
За оновленими даними, у Малинівці під завалами складської будівлі виявлено тіла ще двох загиблих.
Станом на зараз кількість жертв російської атаки зросла до 3 осіб, ще двоє людей дістали поранення.
Зазначається, що аварійно-рятувальні та пошукові роботи на місці події тривають.
Наслідки обстрілів
