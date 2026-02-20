Ворог завдав ракетного удару по Харкову: пошкоджено багатоповерхівки
Російські війська вранці 20 лютого атакували Слобідський район Харкова. Внаслідок удару спалахнули авто та вибиті вікна у кількох багатоповерхівках.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили начальник ОВА Олег Синєгубов та міський голова Ігор Терехов.
"Внаслідок удару по Слобідському району вибиті вікна у кількох багатоповерхівках. Даних про постраждалих наразі не надходило. Усі комунальні служби включилися у роботу по ліквідації наслідків удару", - написав міський голова.
Що передувало?
Увечері понеділка, 9 лютого, російські окупанти завдали удару безпілотником "молнія" по Шевченківському району Харкова.
Удар прийшовся неподалік житлових будинків - пошкоджено кілька авто та вибиті вікна у пʼятиповерхівках навколо місця прильоту.
Забули пароль або логін? Відновити пароль
п#дори і мразі нелегітимні захопили владу і разом з путіним знищують українців.