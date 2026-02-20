Враг нанес ракетный удар по Харькову: повреждены многоэтажки

Российские войска утром 20 февраля атаковали Слободской район Харькова. В результате удара загорелись автомобили и были выбиты окна в нескольких многоэтажках.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили начальник ОВА Олег Синегубов и городской голова Игорь Терехов.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

"В результате удара по Слободскому району выбиты окна в нескольких многоэтажках. Данных о пострадавших пока не поступало. Все коммунальные службы включились в работу по ликвидации последствий удара", - написал городской голова.

Что предшествовало?

Вечером понедельника, 9 февраля, российские оккупанты нанесли удар беспилотником "Молния" по Шевченковскому району Харькова.

Удар пришелся недалеко от жилых домов - повреждены несколько автомобилей и выбиты окна в пятиэтажках вокруг места прилета.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Россияне нанесли удар по объекту критической инфраструктуры в Николаевской области