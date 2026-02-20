РУС
Новости Обстрелы Харькова
Враг нанес ракетный удар по Харькову: повреждены многоэтажки

Обстрел Харькова 28 февраля 2022 года

Российские войска утром 20 февраля атаковали Слободской район Харькова. В результате удара загорелись автомобили и были выбиты окна в нескольких многоэтажках.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили начальник ОВА Олег Синегубов и городской голова Игорь Терехов.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

"В результате удара по Слободскому району выбиты окна в нескольких многоэтажках. Данных о пострадавших пока не поступало. Все коммунальные службы включились в работу по ликвидации последствий удара", - написал городской голова.

Что предшествовало?

Вечером понедельника, 9 февраля, российские оккупанты нанесли удар беспилотником "Молния" по Шевченковскому району Харькова.

Удар пришелся недалеко от жилых домов - повреждены несколько автомобилей и выбиты окна в пятиэтажках вокруг места прилета.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Россияне нанесли удар по объекту критической инфраструктуры в Николаевской области

обстрел (14987) Харьков (1607) Харьковская область (2155) Харьковский район (665)
За дванадцять років війни корпорація УКРАЇНА, яка продала тисячи ракет, позбавилася ЯЗ , і війька - не може організувати виробництво балістичних ракет і захист мешканців України.
п#дори і мразі нелегітимні захопили владу і разом з путіним знищують українців.
показать весь комментарий
20.02.2026 06:54 Ответить
Хорошо сказано! Так може зробимо всё сами?
показать весь комментарий
20.02.2026 07:11 Ответить
 
 