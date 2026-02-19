Россияне нанесли удар по объекту критической инфраструктуры на Николаевщине

Сегодня, 19 февраля, российские войска атаковали беспилотниками Снегиревскую громаду в Николаевской области, в результате чего есть повреждения на объекте критической инфраструктуры.

Об этом сообщил начальник Снигиревской ГВА Иван Кухта, передает Цензор.НЕТ.

Что известно

"Российские БПЛА атаковали объект критической инфраструктуры на территории громады. Степень повреждения оборудования и точные сроки восстановления электроснабжения устанавливаются", - говорится в сообщении.

Отмечается, что о дальнейшем развитии ситуации будет сообщено дополнительно.

