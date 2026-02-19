РУС
Глава Херсонской ОВА опроверг фейк о минировании трассы Херсон-Николаев

Прокудин о минировании трассы Херсон-Николаев

Начальник Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин опроверг информацию о якобы массовом дистанционном минировании стратегической трассы М-14 российскими войсками.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении чиновника в эфире национального телемарафона.

По словам Прокудина, распространенные в соцсетях сообщения о том, что российские дроны "Молния" сбрасывают противопехотные мины на трассу Николаев – Херсон, не соответствуют действительности. Он подчеркнул, что на данный момент никакой подтвержденной информации о таких случаях именно на этом участке дороги нет.

"У нас нет никакой информации о таких случаях именно на этой трассе, сейчас автодорога эта проезжая и была проезжая, поэтому, наверное, это дезинформация", – отметил Прокудин.

Ситуация на трассе М-14

Глава области подчеркнул, что дорога остается проездной. Ситуация на автодороге контролируется соответствующими службами.

Подразделения спасателей и полиции постоянно осуществляют мониторинг ситуации с безопасностью. Власти призывают граждан доверять только официальным источникам информации и не распространять непроверенные сообщения.

Угроза дистанционного минирования на Херсонщине

В то же время Прокудин подчеркнул, что российские военные регулярно применяют дистанционное минирование в других районах Херсонской области. По его словам, жилые кварталы засыпают противопехотными минами типа "лепесток".

Такие боеприпасы неоднократно фиксировали вблизи больниц, магазинов, жилых домов и дорог. Из-за небольших размеров и малозаметности они представляют серьезную опасность для гражданского населения.

Отдельно он напомнил о недавней атаке в Херсоне, когда российские войска нанесли удар по спасателям, которые ликвидировали последствия предыдущего обстрела. В результате был поврежден пожарный автомобиль, однако личный состав не пострадал.

Саме краще спростування це - сісти за кермо автівки і самому, це дуже важливо, на камеру проїхати по цьому шляху. Бо вірити на слово будь якому зеленому покидьку це смерті подібно. Це як гнида казала за 2 тижня до вторгнення у Херсоні - у нас тут сильні укріплення - ворог не пройде. Не пройшов, пилять. О п'ятій ранку вийшов і о шостій вечора був у Херсоні. Мразі.
