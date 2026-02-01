Оккупанты продолжают дистанционно минировать территорию Сумщины: разбрасывают снаряды с минами

Российские оккупационные войска дистанционно минируют территорию Сумщины. Захватчики разбрасывают снаряды с минами на большие расстояния.

Об этом сообщает Сумская ОВА, информирует Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Враг осуществляет дистанционное минирование

"Враг использует опасный метод – дистанционное минирование. Замаскированные боеприпасы, часто незаметные и маленькие, могут взорваться от малейшего прикосновения. Снаряды с минами разбрасываются на большие расстояния и могут оказаться где угодно – на дороге, в поле или даже на детской площадке", – говорится в сообщении.

Читайте также: В Черниговской области предупредили о дистанционном минировании территории российскими дронами, - РВА

Как действовать в случае обнаружения подозрительного предмета

В ОВА предупреждают, что в случае обнаружения подозрительного предмета не подходите к нему и не трогайте. Отойдите не менее чем на 100 метров и звоните 101 или 102.

Смотрите также: Оккупанты маскируют мины под дрова и разбрасывают по приграничью Харьковщины, - МВА. ВИДЕО