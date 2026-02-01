РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7784 посетителя онлайн
Новости Видео Заминирование территорий
1 943 11

Оккупанты продолжают дистанционно минировать территорию Сумщины: разбрасывают снаряды с минами

міни

Российские оккупационные войска дистанционно минируют территорию Сумщины. Захватчики разбрасывают снаряды с минами на большие расстояния.

Об этом сообщает Сумская ОВА, информирует Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Враг осуществляет дистанционное минирование

"Враг использует опасный метод – дистанционное минирование. Замаскированные боеприпасы, часто незаметные и маленькие, могут взорваться от малейшего прикосновения. Снаряды с минами разбрасываются на большие расстояния и могут оказаться где угодно – на дороге, в поле или даже на детской площадке", – говорится в сообщении.

Читайте также: В Черниговской области предупредили о дистанционном минировании территории российскими дронами, - РВА

Как действовать в случае обнаружения подозрительного предмета

В ОВА предупреждают, что в случае обнаружения подозрительного предмета не подходите к нему и не трогайте. Отойдите не менее чем на 100 метров и звоните 101 или 102.

Смотрите также: Оккупанты маскируют мины под дрова и разбрасывают по приграничью Харьковщины, - МВА. ВИДЕО

Автор: 

минирование (1444) Сумская область (4150)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+7
а у нас зеДБР арештувало майно і рахунки підприємства, яке виготовляє протипіхотні міни. Вже більше року! Нахіба нам мінувати території ?
показать весь комментарий
01.02.2026 17:50 Ответить
+5
Де дистанційне мінування брянщіни? Або воронєжчіни? Члєнограй,де це все?
показать весь комментарий
01.02.2026 17:54 Ответить
+4
А ми не можемо дистанційно мінувати мос область? Тут здається супер пупер дорогих дронів не потрібно.
показать весь комментарий
01.02.2026 17:30 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Невже не буде суд, невже не буде кари???!!!
Московія спить спокійно, в масквабаді гульня і ресторани, блискучі офіси і променади .
Від Херсонщини до Сумщини все палає, все мінується та вбиває...
Чи буде двушка на маскву якесь шальне Фламінго ???
Ха, ми вже бачимо... що питання ріторичне
показать весь комментарий
01.02.2026 17:21 Ответить
А ми не можемо дистанційно мінувати мос область? Тут здається супер пупер дорогих дронів не потрібно.
показать весь комментарий
01.02.2026 17:30 Ответить
Бо там бізнес-партнери кварталу, голобородька, арахамбії, чєбурєка, деркача тощо...
показать весь комментарий
01.02.2026 17:33 Ответить
а у нас зеДБР арештувало майно і рахунки підприємства, яке виготовляє протипіхотні міни. Вже більше року! Нахіба нам мінувати території ?
показать весь комментарий
01.02.2026 17:50 Ответить
Хм, цікаво...
В Країні Мрій новини все гірші і гірші...
Чергове дно пробито - а Мудрий Нарід не вірить в Zраду, вліпився по вуха в Шмарофон....
Ех мля... Шкода що опозиція не повністю підготувалася до лютого/22 .. така була можливість знищити міндіча чи встановити над тушкою контроль 🙏🙏🙏.... Або хоча б знищити філіал рпц ( усю вертикаль спецслужби у "лаврі" і головних церквушках ) .....
показать весь комментарий
01.02.2026 21:11 Ответить
Де дистанційне мінування брянщіни? Або воронєжчіни? Члєнограй,де це все?
показать весь комментарий
01.02.2026 17:54 Ответить
А на москву розкидаються мішки з грошовими мінами
показать весь комментарий
01.02.2026 20:01 Ответить
- міндіч міндіч, как слишитє!! Пріцєл 120, дістанція 2000 , запускаєм Двушку.. запускаєм Двушку...
показать весь комментарий
01.02.2026 21:12 Ответить
чому ми не робимо теж саме?
показать весь комментарий
01.02.2026 21:16 Ответить
А що,у нас недостатньо гуми для рогаток щоб розкидати такі речі на кацапщині? Поверніть усіх гумових куницьких комарницьких-фірташів-юзіків-лисих,нехай попрацюють за своїм прямим призначенням,гумкою.
показать весь комментарий
01.02.2026 21:26 Ответить
А что мешает украинцам точно также закидать минами все приграничные районы русни? Ах да, я знаю, вороватые соплеменники миндича, которые в первую очередь в карман себе гроши кладут, а потом уже об Украине думают. Ведь вилла в эйлате важнее какой-то Украины.
показать весь комментарий
02.02.2026 00:35 Ответить
 
 