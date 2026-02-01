Оккупанты продолжают дистанционно минировать территорию Сумщины: разбрасывают снаряды с минами
Российские оккупационные войска дистанционно минируют территорию Сумщины. Захватчики разбрасывают снаряды с минами на большие расстояния.
Об этом сообщает Сумская ОВА, информирует Цензор.НЕТ.
Враг осуществляет дистанционное минирование
"Враг использует опасный метод – дистанционное минирование. Замаскированные боеприпасы, часто незаметные и маленькие, могут взорваться от малейшего прикосновения. Снаряды с минами разбрасываются на большие расстояния и могут оказаться где угодно – на дороге, в поле или даже на детской площадке", – говорится в сообщении.
Как действовать в случае обнаружения подозрительного предмета
В ОВА предупреждают, что в случае обнаружения подозрительного предмета не подходите к нему и не трогайте. Отойдите не менее чем на 100 метров и звоните 101 или 102.
Московія спить спокійно, в масквабаді гульня і ресторани, блискучі офіси і променади .
Від Херсонщини до Сумщини все палає, все мінується та вбиває...
Чи буде
двушка на масквуякесь шальне Фламінго ???
Ха, ми вже бачимо... що питання ріторичне
В Країні Мрій новини все гірші і гірші...
Чергове дно пробито - а Мудрий Нарід не вірить в Zраду, вліпився по вуха в Шмарофон....
Ех мля... Шкода що опозиція не повністю підготувалася до лютого/22 .. така була можливість знищити міндіча чи встановити над тушкою контроль 🙏🙏🙏.... Або хоча б знищити філіал рпц ( усю вертикаль спецслужби у "лаврі" і головних церквушках ) .....