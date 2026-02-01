Окупанти продовжують дистанційно мінувати територію Сумщини: розкидають снаряди з мінами

Російські окупаційні війська дистанційно мінують територію Сумщини. Загарбники розкидають снаряди з мінами на великі відстані.

Про це повідомляє Сумська ОВА, інформує Цензор.НЕТ.

Ворог здійснює дистанційне мінування

"Ворог використовує небезпечний метод – дистанційне мінування. Замасковані боєприпаси, часто непомітні і маленькі – можуть вибухнути від найменшого дотику. Снаряди з мінами розкидаються на великі відстані і вони можуть опинитися будь-де – на дорозі, у полі чи навіть на дитячому майданчику", - сказано у повідомленні.

Як діяти у разі виявлення підозрілого предмета

В ОВА застерігають, що у разі виявлення підозрілого предмета не підходьте до нього та не чіпайте. Відійдіть не менш ніж на 100 метрів і телефонуйте 101 або 102.

