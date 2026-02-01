Окупанти продовжують дистанційно мінувати територію Сумщини: розкидають снаряди з мінами
Російські окупаційні війська дистанційно мінують територію Сумщини. Загарбники розкидають снаряди з мінами на великі відстані.
Про це повідомляє Сумська ОВА, інформує Цензор.НЕТ.
Ворог здійснює дистанційне мінування
"Ворог використовує небезпечний метод – дистанційне мінування. Замасковані боєприпаси, часто непомітні і маленькі – можуть вибухнути від найменшого дотику. Снаряди з мінами розкидаються на великі відстані і вони можуть опинитися будь-де – на дорозі, у полі чи навіть на дитячому майданчику", - сказано у повідомленні.
Як діяти у разі виявлення підозрілого предмета
В ОВА застерігають, що у разі виявлення підозрілого предмета не підходьте до нього та не чіпайте. Відійдіть не менш ніж на 100 метрів і телефонуйте 101 або 102.
Московія спить спокійно, в масквабаді гульня і ресторани, блискучі офіси і променади .
Від Херсонщини до Сумщини все палає, все мінується та вбиває...
Чи буде
двушка на масквуякесь шальне Фламінго ???
Ха, ми вже бачимо... що питання ріторичне
В Країні Мрій новини все гірші і гірші...
Чергове дно пробито - а Мудрий Нарід не вірить в Zраду, вліпився по вуха в Шмарофон....
Ех мля... Шкода що опозиція не повністю підготувалася до лютого/22 .. така була можливість знищити міндіча чи встановити над тушкою контроль 🙏🙏🙏.... Або хоча б знищити філіал рпц ( усю вертикаль спецслужби у "лаврі" і головних церквушках ) .....