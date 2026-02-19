Очільник Херсонської ОВА спростував фейк про мінування траси Херсон-Миколаїв

Начальник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін спростував інформацію про нібито масове дистанційне мінування стратегічної траси М-14 російськими військами.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в заяві посадовця в етері національного телемарафону.

За словами Прокудіна, поширені в соцмережах повідомлення про те, що російські дрони "Молнія" скидають протипіхотні міни на трасу Миколаїв – Херсон, не відповідають дійсності. Він наголосив, що наразі жодної підтвердженої інформації про такі випадки саме на цій ділянці дороги немає.

"У нас немає жодної інформації про такі випадки саме на цій трасі, зараз автошлях цей проїзний і був проїзний, тому, напевне, це дезінформація", – зазначив Прокудін.

Ситуація на трасі М-14

Очільник області підкреслив, що дорога залишається проїзною. Ситуація на автошляху контрольована відповідними службами.

Підрозділи рятувальників і поліції постійно здійснюють моніторинг безпекової ситуації. Влада закликає громадян довіряти лише офіційним джерелам інформації та не поширювати неперевірені повідомлення.

Загроза дистанційного мінування на Херсонщині

Водночас Прокудін наголосив, що російські військові регулярно застосовують дистанційне мінування в інших районах Херсонщини. За його словами, житлові квартали засипають протипіхотними мінами типу "пелюстка".

Такі боєприпаси неодноразово фіксували поблизу лікарень, магазинів, житлових будинків і доріг. Через невеликі розміри та малопомітність вони становлять серйозну небезпеку для цивільного населення.

Окремо він нагадав про нещодавню атаку в Херсоні, коли російські війська завдали удару по рятувальниках, які ліквідовували наслідки попереднього обстрілу. У результаті було пошкоджено пожежний автомобіль, однак особовий склад не постраждав.

