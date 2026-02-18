Ще 2 підлітків вдалося врятувати з тимчасово окупованої частини Херсонщини

Ще двох підлітків вдалося врятувати з тимчасово окупованої частини Херсонщини.

Про це повідомив керівник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін, інформує Цензор.НЕТ.

Що відомо?

Серед тих, кого повернули на підконтрольну Україні територію, - шістнадцятирічна дівчина, якій російські соцслужби погрожували розлукою з батьками через відмову оформлювати російський паспорт, а в школі її змушували відвідувати пропагандистські заняття.

На щастя, сьогодні наші діти перебувають у безпеці та отримують необхідну підтримку для поступового повернення до спокійного життя.

Порятунок дітей став можливим у межах ініціативи Президента України Bring Kids Back UA та за сприяння благодійної організації "Save Ukraine" (https://www.saveukraineua.org/ua/).

З початку 2026 року з тимчасово окупованих громад Херсонщини вдалося повернути 29 дітей.

