Еще 2 подростков удалось спасти из временно оккупированной части Херсонщины

2 подростков удалось спасти из Херсонской области

Еще двух подростков удалось спасти из временно оккупированной части Херсонской области.

Об этом сообщил глава областной военной администрации Александр Прокудин, информирует Цензор.НЕТ.

Что известно?

Среди тех, кого вернули на подконтрольную Украине территорию, - шестнадцатилетняя девушка, которой российские соцслужбы угрожали разлукой с родителями из-за отказа оформлять российский паспорт, а в школе ее заставляли посещать пропагандистские занятия.

К счастью, сегодня наши дети находятся в безопасности и получают необходимую поддержку для постепенного возвращения к спокойной жизни.

Спасение детей стало возможным в рамках инициативы Президента Украины Bring Kids Back UA и при содействии благотворительной организации "Save Ukraine" (https://www.saveukraineua.org/ua/).

С начала 2026 года из временно оккупированных громад Херсонщины удалось вернуть 29 детей.

дети (1238) оккупация (1401) Прокудин Александр (49) Херсонская область (2657)
