Еще 2 подростков удалось спасти из временно оккупированной части Херсонщины
Об этом сообщил глава областной военной администрации Александр Прокудин, информирует Цензор.НЕТ.
Что известно?
Среди тех, кого вернули на подконтрольную Украине территорию, - шестнадцатилетняя девушка, которой российские соцслужбы угрожали разлукой с родителями из-за отказа оформлять российский паспорт, а в школе ее заставляли посещать пропагандистские занятия.
К счастью, сегодня наши дети находятся в безопасности и получают необходимую поддержку для постепенного возвращения к спокойной жизни.
Спасение детей стало возможным в рамках инициативы Президента Украины Bring Kids Back UA и при содействии благотворительной организации "Save Ukraine" (https://www.saveukraineua.org/ua/).
С начала 2026 года из временно оккупированных громад Херсонщины удалось вернуть 29 детей.
