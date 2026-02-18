В Николаеве школы переходят на дистанционное обучение из-за непогоды

В Николаеве из-за ухудшения погодных условий школы временно переходят на дистанционный формат обучения.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом написал у себя в Телеграме городской голова Александр Сенкевич.

Причина перехода на дистанционное обучение

По его словам, 19 февраля все школы города будут работать онлайн из-за сложной ситуации с погодой.

"19 февраля школы переводим на дистанционный режим. Это связано с ухудшением погоды в Николаеве", - отметил Сенкевич.

Детские сады работают в обычном режиме.

"Понимаем, что не все родители имеют возможность оставить маленьких детей дома, поэтому садики продолжают работу", - написал городской голова Николаева.

Из-за погодных условий передвижение по городу затруднено

В Николаеве 18 февраля идет ледяной дождь, дороги превращаются в каток. Городские власти призывают жителей быть осторожными и без необходимости не выходить на улицу.