В Николаеве школы переходят на дистанционное обучение из-за непогоды

каникулы, школа

В Николаеве из-за ухудшения погодных условий школы временно переходят на дистанционный формат обучения.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом написал у себя в Телеграме городской голова Александр Сенкевич. 

Причина перехода на дистанционное обучение

По его словам, 19 февраля все школы города будут работать онлайн из-за сложной ситуации с погодой.

"19 февраля школы переводим на дистанционный режим. Это связано с ухудшением погоды в Николаеве", - отметил Сенкевич.

Детские сады работают в обычном режиме.

"Понимаем, что не все родители имеют возможность оставить маленьких детей дома, поэтому садики продолжают работу", - написал городской голова Николаева.

Из-за погодных условий передвижение по городу затруднено

В Николаеве 18 февраля идет ледяной дождь, дороги превращаются в каток. Городские власти призывают жителей быть осторожными и без необходимости не выходить на улицу.

  • Синоптики прогнозируют, что в течение недели в Украине будут чередоваться дни с осадками и усилением ветра и периоды без существенных осадков с прояснениями. Самые низкие температуры ожидаются в северных областях.

гололедица (8) Николаев (456) Николаевская область (577) погода (60) Николаевский район (150)
