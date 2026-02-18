В Николаеве школы переходят на дистанционное обучение из-за непогоды
В Николаеве из-за ухудшения погодных условий школы временно переходят на дистанционный формат обучения.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом написал у себя в Телеграме городской голова Александр Сенкевич.
Причина перехода на дистанционное обучение
По его словам, 19 февраля все школы города будут работать онлайн из-за сложной ситуации с погодой.
"19 февраля школы переводим на дистанционный режим. Это связано с ухудшением погоды в Николаеве", - отметил Сенкевич.
Детские сады работают в обычном режиме.
"Понимаем, что не все родители имеют возможность оставить маленьких детей дома, поэтому садики продолжают работу", - написал городской голова Николаева.
Из-за погодных условий передвижение по городу затруднено
В Николаеве 18 февраля идет ледяной дождь, дороги превращаются в каток. Городские власти призывают жителей быть осторожными и без необходимости не выходить на улицу.
- Синоптики прогнозируют, что в течение недели в Украине будут чередоваться дни с осадками и усилением ветра и периоды без существенных осадков с прояснениями. Самые низкие температуры ожидаются в северных областях.
