В Украине из-за непогоды разворачивают штаб по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций

18 февраля в Украине ожидается существенное ухудшение погодных условий, из-за чего соответствующие службы переходят на усиленный режим работы.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры Украины в Facebook.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

По информации ведомства, сложные метеорологические явления прогнозируются почти на всей территории страны, за исключением западных областей. Самая сложная ситуация ожидается в южных и центральных регионах.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Массовые подтопления охватили регионы Украины из-за непогоды

Больше всего непогода ударит по югу и центру

В Одесской области прогнозируют интенсивные осадки, гололед и сильный порывистый ветер. Для региона установлен II уровень опасности — оранжевый.

В Николаевской, Кировоградской, Полтавской, Черкасской и Сумской областях ожидаются значительные осадки в виде снега и дождя. Кроме того, в большинстве южных, центральных и восточных регионов порывы ветра будут достигать 15–20 м/с, а на дорогах прогнозируется сильная гололедица.

Координацию действий будет обеспечивать оперативный штаб

В связи с осложнением погодных условий 18 февраля начинает круглосуточную работу штаб по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.

"18 февраля с целью обеспечения проезда и координации спасательных служб начинает круглосуточную работу штаб по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций", — отметили в ведомстве.

В состав штаба вошли представители агентства восстановления, спасательных служб, Национальной полиции и органов, ответственных за безопасность на транспорте. Основная задача — оперативное реагирование на угрозы и надлежащая организация действий в случае осложнения дорожного движения.

Граждан призывают по возможности воздержаться от дальних поездок, соблюдать правила безопасности и следить за официальной информацией о состоянии проезда по автодорогам.

Ранее в Минэнерго заявили о росте потребления электроэнергии из-за морозов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Сумах объявлена чрезвычайная ситуация из-за подтопления