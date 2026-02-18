В Украине из-за непогоды разворачивают штаб по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций
18 февраля в Украине ожидается существенное ухудшение погодных условий, из-за чего соответствующие службы переходят на усиленный режим работы.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры Украины в Facebook.
По информации ведомства, сложные метеорологические явления прогнозируются почти на всей территории страны, за исключением западных областей. Самая сложная ситуация ожидается в южных и центральных регионах.
Больше всего непогода ударит по югу и центру
В Одесской области прогнозируют интенсивные осадки, гололед и сильный порывистый ветер. Для региона установлен II уровень опасности — оранжевый.
В Николаевской, Кировоградской, Полтавской, Черкасской и Сумской областях ожидаются значительные осадки в виде снега и дождя. Кроме того, в большинстве южных, центральных и восточных регионов порывы ветра будут достигать 15–20 м/с, а на дорогах прогнозируется сильная гололедица.
Координацию действий будет обеспечивать оперативный штаб
В связи с осложнением погодных условий 18 февраля начинает круглосуточную работу штаб по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.
"18 февраля с целью обеспечения проезда и координации спасательных служб начинает круглосуточную работу штаб по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций", — отметили в ведомстве.
В состав штаба вошли представители агентства восстановления, спасательных служб, Национальной полиции и органов, ответственных за безопасность на транспорте. Основная задача — оперативное реагирование на угрозы и надлежащая организация действий в случае осложнения дорожного движения.
Граждан призывают по возможности воздержаться от дальних поездок, соблюдать правила безопасности и следить за официальной информацией о состоянии проезда по автодорогам.
