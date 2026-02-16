Массовые подтопления охватили регионы Украины из-за непогоды
В Украине из-за таяния снега и сильных дождей зафиксированы масштабные подтопления.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
Самая сложная ситуация сложилась в Кировоградской области. Там река Высь вышла из берегов. Спасатели уже вторые сутки ликвидируют последствия непогоды.
Только утром 16 февраля подразделения ГСЧС более 120 раз выезжали на вызовы. Подтоплены частные дворы, подвалы и погреба. Из-за перелива воды ограничили движение по дороге Слободка – Красный Хутор – Кобылянка в направлении населенного пункта Надлака. Объезд организован через села Ямполь и Ярошевку.
Подтопления в регионах и ограничения движения
Проблемы зафиксированы также в Николаевской и Черкасской областях. Только в Николаевской области, по данным спасателей, вода зашла на 49 участков в 17 населенных пунктах.
Спасатели продолжают мониторинг ситуации. Из-за повышения уровня воды в малых реках сохраняется риск новых подтоплений. Сложные погодные условия могут повлиять на транспорт и работу коммунальных служб.
Затопленный приют в Кропивницком
Отдельно обострилась ситуация в Кропивницком. Из-за ливней полностью затопило приют для животных. По данным организации "Счастливый пес", в опасности оказались почти 200 животных.
"Наш единственный домик уже начал покрываться плесенью и может упасть. Затоплены вольеры полностью. В некоторых - уровень воды такой, что затопило будки. Единственный выход - открывать вольеры".
Волонтеры обратились к спасателям с просьбой откачать воду. Также они просят городские власти предоставить технику и материалы для обустройства новых мест содержания животных.
Накануне синоптики предупреждали об опасных погодных явлениях. По данным Укргидрометцентра, в ряде регионов объявлен I уровень опасности. Сильный снег, дождь и ветер до 20 м/с могут затруднить работу спецтехники.
- Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что в Харьковской области из-за ухудшения погодных условий наблюдались многочисленные случаи подтоплений жилого сектора.
