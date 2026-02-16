Кличко лично выехал проверить работу коммунальных служб из-за снегопада в Киеве
В Киеве из-за снегопада дорожные службы работают в усиленном режиме, а городской голова Виталий Кличко лично проверил работу техники на одном из въездов в столицу – со стороны Житомира.
Об этом мэр украинской столицы написал в социальных сетях, информирует Цензор.НЕТ.
На улицы выехала снегоуборочная техника
По информации городских властей, техника КК "Киевавтодор" вышла на дороги еще вечером, до начала осадков, чтобы заблаговременно обработать покрытие противообледенительными средствами.
После начала снегопада колонны спецтехники начали расчищать в первую очередь основные магистрали, мосты, путепроводы, подъемы и спуски, а затем и другие улицы и проезды. Работы длились в течение ночи.
Мэр столицы сообщил, что выехал проверить организацию уборки города и ситуацию на подъездах к Киеву, чтобы убедиться в готовности служб к работе во время непогоды.
- Напомним, с 22:00 15 февраля въезд в Киев крупногабаритного транспорта и грузовиков ограничили, чтобы не мешать работе снегоуборочной техники и избежать утренних пробок.
- В КГГА призвали горожан по возможности отказаться от частных автомобилей в пользу общественного транспорта. Также водителей просят соблюдать правила остановки и стоянки.
- В ОВА сообщили, что на подъездах к Киеву в результате непогоды затруднено движение из-за скопления грузовиков.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Кличко особисто виїхав... Це ніби особа прирівняна до папи з Риму. Хоча папа з Риму напевно не виїздить ОСОБИСТО через снігопад у Римі? Можливо тому і не виїздить що снігопаду у Римі немає?
Давним давно сталася у Харкові аварія на Диканівських очисних спорудах - АВАРІЯ з аварій для всього конгломерату ХАРКІВ ... Те що тепер називають гуманітарною катастрофою. Олександр Степанович Масельськицй тоді голова Харківської обласної Ради перебрався працювати у вагончик безпосередньо на місці аварії. Коли його спитали: - Ви ж неподалік живете, у вас службове авто... ? Масельський відповів: - Якщо мене тут не буде, то тут не буде і всього іншого начальства і це буде означати що всім нас*ати... А якщо високому начальству на*рати, то всім іншим те саме у кубі.
Ось що значить справжній кризовий мененджер... А тут Кличко особисто виїхав перевірити роботу комунальних служб через снігопад у Києві. До чого здрібнів кирівник. І ЗМІ пишуть про це як про всеукраїнську подію: СНІГОПАЛ, Кличко ОСОБИСТО.