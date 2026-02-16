Кличко лично выехал проверить работу коммунальных служб из-за снегопада в Киеве

В Киеве из-за снегопада дорожные службы работают в усиленном режиме, а городской голова Виталий Кличко лично проверил работу техники на одном из въездов в столицу – со стороны Житомира.

На улицы выехала снегоуборочная техника

По информации городских властей, техника КК "Киевавтодор" вышла на дороги еще вечером, до начала осадков, чтобы заблаговременно обработать покрытие противообледенительными средствами.

После начала снегопада колонны спецтехники начали расчищать в первую очередь основные магистрали, мосты, путепроводы, подъемы и спуски, а затем и другие улицы и проезды. Работы длились в течение ночи.

Мэр столицы сообщил, что выехал проверить организацию уборки города и ситуацию на подъездах к Киеву, чтобы убедиться в готовности служб к работе во время непогоды.