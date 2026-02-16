На подъездах к Киеву в результате непогоды затруднено движение из-за скопления грузовиков, — ОВА

На подъездах к Киеву зафиксировано скопление большегрузного транспорта из-за ограничения въезда и интенсивного снегопада.

об этом говорится в телеграмме главы Киевской ОГА Николая Калашника.

По его словам, фуры останавливаются на дорогах области, что затрудняет движение и работу спецтехники.

Работа дорожных служб

С первых часов непогоды службы работают в усиленном режиме. На автодорогах задействована спецтехника для расчистки снега. Проводится обработка покрытия противообледенительными материалами.

"С первых часов непогоды дорожные службы работают в усиленном режиме. Делаем все необходимое, чтобы обеспечить проезд по основным маршрутам и не допустить затруднения движения", — отметил Калашник.

Призывы к водителям и жителям

Глава ОГА призвал водителей ответственно относиться к парковке вдоль автодорог. Он подчеркнул, что не следует оставлять транспорт в местах, мешающих спецтехнике.

Жителей области попросили в понедельник утром пользоваться общественным транспортом. Также советуют воздержаться от поездок на собственных автомобилях без крайней необходимости.

"Сложные погодные условия, интенсивный снегопад и гололедица существенно затрудняют движение. Берегите себя и будьте внимательны на дорогах", — добавил Калашник.

Ранее мы сообщали, что в Киеве временно ограничили въезд крупногабаритного и большегрузного транспорта из-за осложнения погодных условий.

