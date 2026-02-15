В Киеве после атаки РФ без тепла остаются 500 домов

В Киеве продолжается ликвидация последствий российской атаки на критическую инфраструктуру.

На сегодняшний день без теплоснабжения остаются около 500 жилых домов. Они оказались без тепла после удара по инфраструктуре 12 февраля.

Коммунальные службы уже восстановили подачу теплоносителя в 2100 домов. Всего без отопления оставались 2600 многоэтажек.

Городские службы работают в круглосуточном режиме. Специалисты делают все возможное для полного восстановления теплоснабжения.

Ситуация с восстановлением тепла

Российские удары повредили объекты, обеспечивающие централизованное отопление столицы. Часть сетей пришлось ремонтировать в экстренном порядке.

Работы продолжаются без перерывов. К ликвидации последствий привлечены аварийные бригады и специальная техника.

В мэрии отмечают, что темпы восстановления зависят от сложности повреждений. Часть домов планируют подключить в ближайшее время.

Столица на грани катастрофы

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что последние атаки существенно осложнили ситуацию. Об этом он сообщил в интервью изданию Financial Times.

По его словам, массированные удары по энергетике продолжаются два месяца. Они создают риски для стабильного функционирования города.

"Сейчас вопрос будущего нашей страны — выживем ли мы как независимое государство или нет — все еще открыт", — подчеркнул Кличко.

Он добавил, что столица оказалась на грани гуманитарной катастрофы. Особенно это ощутимо в условиях сильных морозов.

