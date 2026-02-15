В Киеве после атаки РФ без тепла остаются 500 домов
В Киеве продолжается ликвидация последствий российской атаки на критическую инфраструктуру.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении мэра столицы Виталия Кличко в Телеграм.
На сегодняшний день без теплоснабжения остаются около 500 жилых домов. Они оказались без тепла после удара по инфраструктуре 12 февраля.
Коммунальные службы уже восстановили подачу теплоносителя в 2100 домов. Всего без отопления оставались 2600 многоэтажек.
Городские службы работают в круглосуточном режиме. Специалисты делают все возможное для полного восстановления теплоснабжения.
Ситуация с восстановлением тепла
Российские удары повредили объекты, обеспечивающие централизованное отопление столицы. Часть сетей пришлось ремонтировать в экстренном порядке.
Работы продолжаются без перерывов. К ликвидации последствий привлечены аварийные бригады и специальная техника.
В мэрии отмечают, что темпы восстановления зависят от сложности повреждений. Часть домов планируют подключить в ближайшее время.
Столица на грани катастрофы
Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что последние атаки существенно осложнили ситуацию. Об этом он сообщил в интервью изданию Financial Times.
По его словам, массированные удары по энергетике продолжаются два месяца. Они создают риски для стабильного функционирования города.
"Сейчас вопрос будущего нашей страны — выживем ли мы как независимое государство или нет — все еще открыт", — подчеркнул Кличко.
Он добавил, что столица оказалась на грани гуманитарной катастрофы. Особенно это ощутимо в условиях сильных морозов.
- Ранее Кличко сообщил, что ЕС передал Киеву 500 генераторов.
Але є проблема - ******* Українці і люди зі складу населення живуть переважно на етажі / на поверсі ( в бетонних коробках). Які замерзають в мороз без опалення, які не мають свердловин для добування води, не мають пічок і буржуйок, не мають жодної автономності , як проста класична хата.
Це наслідок більшовіцької мілітаризації ( по їхньому: "індустріалізація" та "урбанізація")