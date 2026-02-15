РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
3892 посетителя онлайн
Новости Удары по энергетике Восстановление энергосистемы
704 7

В Киеве после атаки РФ без тепла остаются 500 домов

Кличко: в Киеве без тепла 500 домов после обстрелов РФ

В Киеве продолжается ликвидация последствий российской атаки на критическую инфраструктуру.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении мэра столицы Виталия Кличко в Телеграм.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

На сегодняшний день без теплоснабжения остаются около 500 жилых домов. Они оказались без тепла после удара по инфраструктуре 12 февраля.

Коммунальные службы уже восстановили подачу теплоносителя в 2100 домов. Всего без отопления оставались 2600 многоэтажек.

Городские службы работают в круглосуточном режиме. Специалисты делают все возможное для полного восстановления теплоснабжения.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Инвестиции в энергетический и оборонный секторы: Зеленский встретился с руководителями международных инвестиционных компаний. ВИДЕО

Ситуация с восстановлением тепла

Российские удары повредили объекты, обеспечивающие централизованное отопление столицы. Часть сетей пришлось ремонтировать в экстренном порядке.

Работы продолжаются без перерывов. К ликвидации последствий привлечены аварийные бригады и специальная техника.

В мэрии отмечают, что темпы восстановления зависят от сложности повреждений. Часть домов планируют подключить в ближайшее время.

Читайте: Есть положительная динамика по восстановлению электроснабжения, - Шмыгаль

Столица на грани катастрофы

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что последние атаки существенно осложнили ситуацию. Об этом он сообщил в интервью изданию Financial Times.

По его словам, массированные удары по энергетике продолжаются два месяца. Они создают риски для стабильного функционирования города.

"Сейчас вопрос будущего нашей страны — выживем ли мы как независимое государство или нет — все еще открыт", — подчеркнул Кличко.

Он добавил, что столица оказалась на грани гуманитарной катастрофы. Особенно это ощутимо в условиях сильных морозов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Из-за ситуации в энергетике школы и садики в Киеве временно объединят, чтобы сохранить очное обучение, - КГГА

Автор: 

Киев (586) Кличко Виталий (595) теплосеть (4) энергетика (746)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
ВЛАДА РФ ЗАЯВЛЯЄ ПРО МАСОВАНУ АТАКУ ДРОНІВ НА МОСКВУ ТА БРЯНСЬКУ Ці два регіони від ранку перебувають під атакою невідомих безпілотників.
показать весь комментарий
15.02.2026 18:36 Ответить
Що робити з Києвом, Кли,ко досі не почав будувати локальні котельні!
показать весь комментарий
15.02.2026 20:47 Ответить
до сраки. если РФ думает это повлияет на население, то это ни на что не влияет. По сути РФ тратит просто деньги - запуская миллионы и Украина истощает РФ этим.
показать весь комментарий
15.02.2026 18:38 Ответить
Джордан Питерсон ошибся получается, что если вырубить свет, то начнется Армагеддон. Украина - спростувала миф! Это ни на что не влияет. А так подумать то люди вообще век назад без света жили всю историю. Тепла тоже не было централизованного. Когда то и в пещерах выживали. Человек такое создание, что адаптируется к любым условиям. А Украинцы так и вообще с рождения вся жизнь борьба. Похеру. То что не убивает - делает сильнее! Украинцев война так закалила, что это самые сильные люди на планете.
показать весь комментарий
15.02.2026 18:46 Ответить
💪🇺🇦👍

Але є проблема - ******* Українці і люди зі складу населення живуть переважно на етажі / на поверсі ( в бетонних коробках). Які замерзають в мороз без опалення, які не мають свердловин для добування води, не мають пічок і буржуйок, не мають жодної автономності , як проста класична хата.
Це наслідок більшовіцької мілітаризації ( по їхньому: "індустріалізація" та "урбанізація")
показать весь комментарий
15.02.2026 19:17 Ответить
Якщо не працює централізоване опалення, то як аварійну тимчасову систему можна спробувати через систему вентиляції нагнітати ззовні підігріте тепловими пушками чисте повітря.
показать весь комментарий
15.02.2026 20:26 Ответить
 
 