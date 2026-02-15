У Києві після атаки РФ без тепла залишаються 500 будинків

У Києві триває ліквідація наслідків російської атаки на критичну інфраструктуру.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні мера столиці Віталія Кличка в Телеграм.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Станом на сьогодні без теплопостачання залишаються близько 500 житлових будинків. Вони опинилися без тепла після удару по інфраструктурі 12 лютого.

Комунальні служби вже відновили подачу теплоносія у 2100 будинків. Загалом без опалення залишалися 2600 багатоповерхівок.

Міські служби працюють у цілодобовому режимі. Фахівці роблять усе можливе для повного відновлення теплопостачання.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Інвестиції в енергетичний та оборонний сектори: Зеленський зустрівся з керівниками міжнародних інвестиційних компаній. ВIДЕО

Ситуація з відновленням тепла

Російські удари пошкодили об’єкти, що забезпечують централізоване опалення столиці. Частину мереж довелося ремонтувати в екстреному порядку.

Роботи тривають без перерв. До ліквідації наслідків залучені аварійні бригади та спеціальна техніка.

У мерії зазначають, що темпи відновлення залежать від складності пошкоджень. Частину будинків планують підключити найближчим часом.

Читайте: Є позитивна динаміка щодо відновлення електропостачання, - Шмигаль

Столиця на межі катастрофи

Мер Києва Віталій Кличко заявив, що останні атаки суттєво ускладнили ситуацію. Про це він повідомив в інтерв’ю виданню Financial Times.

За його словами, масовані удари по енергетиці тривають два місяці. Вони створюють ризики для стабільного функціонування міста.

"Зараз питання майбутнього нашої країни — чи виживемо ми як незалежна держава чи ні — усе ще відкрите", — наголосив Кличко.

Він додав, що столиця опинилася на межі гуманітарної катастрофи. Особливо це відчутно в умовах сильних морозів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Через ситуацію в енергетиці школи та садочки у Києві тимчасово об’єднають, щоб зберегти очне навчання, - КМВА