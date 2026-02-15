У Києві після атаки РФ без тепла залишаються 500 будинків
У Києві триває ліквідація наслідків російської атаки на критичну інфраструктуру.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні мера столиці Віталія Кличка в Телеграм.
Станом на сьогодні без теплопостачання залишаються близько 500 житлових будинків. Вони опинилися без тепла після удару по інфраструктурі 12 лютого.
Комунальні служби вже відновили подачу теплоносія у 2100 будинків. Загалом без опалення залишалися 2600 багатоповерхівок.
Міські служби працюють у цілодобовому режимі. Фахівці роблять усе можливе для повного відновлення теплопостачання.
Ситуація з відновленням тепла
Російські удари пошкодили об’єкти, що забезпечують централізоване опалення столиці. Частину мереж довелося ремонтувати в екстреному порядку.
Роботи тривають без перерв. До ліквідації наслідків залучені аварійні бригади та спеціальна техніка.
У мерії зазначають, що темпи відновлення залежать від складності пошкоджень. Частину будинків планують підключити найближчим часом.
Столиця на межі катастрофи
Мер Києва Віталій Кличко заявив, що останні атаки суттєво ускладнили ситуацію. Про це він повідомив в інтерв’ю виданню Financial Times.
За його словами, масовані удари по енергетиці тривають два місяці. Вони створюють ризики для стабільного функціонування міста.
"Зараз питання майбутнього нашої країни — чи виживемо ми як незалежна держава чи ні — усе ще відкрите", — наголосив Кличко.
Він додав, що столиця опинилася на межі гуманітарної катастрофи. Особливо це відчутно в умовах сильних морозів.
- Раніше Кличко повідомив, що ЄС передав Києву 500 генераторів.
Але є проблема - ******* Українці і люди зі складу населення живуть переважно на етажі / на поверсі ( в бетонних коробках). Які замерзають в мороз без опалення, які не мають свердловин для добування води, не мають пічок і буржуйок, не мають жодної автономності , як проста класична хата.
Це наслідок більшовіцької мілітаризації ( по їхньому: "індустріалізація" та "урбанізація")