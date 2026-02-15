У Києві після атаки РФ без тепла залишаються 500 будинків

У Києві триває ліквідація наслідків російської атаки на критичну інфраструктуру.

Станом на сьогодні без теплопостачання залишаються близько 500 житлових будинків. Вони опинилися без тепла після удару по інфраструктурі 12 лютого.

Комунальні служби вже відновили подачу теплоносія у 2100 будинків. Загалом без опалення залишалися 2600 багатоповерхівок.

Міські служби працюють у цілодобовому режимі. Фахівці роблять усе можливе для повного відновлення теплопостачання.

Ситуація з відновленням тепла

Російські удари пошкодили об’єкти, що забезпечують централізоване опалення столиці. Частину мереж довелося ремонтувати в екстреному порядку.

Роботи тривають без перерв. До ліквідації наслідків залучені аварійні бригади та спеціальна техніка.

У мерії зазначають, що темпи відновлення залежать від складності пошкоджень. Частину будинків планують підключити найближчим часом.

Столиця на межі катастрофи

Мер Києва Віталій Кличко заявив, що останні атаки суттєво ускладнили ситуацію. Про це він повідомив в інтерв’ю виданню Financial Times.

За його словами, масовані удари по енергетиці тривають два місяці. Вони створюють ризики для стабільного функціонування міста.

"Зараз питання майбутнього нашої країни — чи виживемо ми як незалежна держава чи ні — усе ще відкрите", — наголосив Кличко.

Він додав, що столиця опинилася на межі гуманітарної катастрофи. Особливо це відчутно в умовах сильних морозів.

ВЛАДА РФ ЗАЯВЛЯЄ ПРО МАСОВАНУ АТАКУ ДРОНІВ НА МОСКВУ ТА БРЯНСЬКУ Ці два регіони від ранку перебувають під атакою невідомих безпілотників.
15.02.2026 18:36 Відповісти
Що робити з Києвом, Кли,ко досі не почав будувати локальні котельні!
15.02.2026 20:47 Відповісти
до сраки. если РФ думает это повлияет на население, то это ни на что не влияет. По сути РФ тратит просто деньги - запуская миллионы и Украина истощает РФ этим.
15.02.2026 18:38 Відповісти
Джордан Питерсон ошибся получается, что если вырубить свет, то начнется Армагеддон. Украина - спростувала миф! Это ни на что не влияет. А так подумать то люди вообще век назад без света жили всю историю. Тепла тоже не было централизованного. Когда то и в пещерах выживали. Человек такое создание, что адаптируется к любым условиям. А Украинцы так и вообще с рождения вся жизнь борьба. Похеру. То что не убивает - делает сильнее! Украинцев война так закалила, что это самые сильные люди на планете.
15.02.2026 18:46 Відповісти
💪🇺🇦👍

Але є проблема - ******* Українці і люди зі складу населення живуть переважно на етажі / на поверсі ( в бетонних коробках). Які замерзають в мороз без опалення, які не мають свердловин для добування води, не мають пічок і буржуйок, не мають жодної автономності , як проста класична хата.
Це наслідок більшовіцької мілітаризації ( по їхньому: "індустріалізація" та "урбанізація")
15.02.2026 19:17 Відповісти
Якщо не працює централізоване опалення, то як аварійну тимчасову систему можна спробувати через систему вентиляції нагнітати ззовні підігріте тепловими пушками чисте повітря.
15.02.2026 20:26 Відповісти
 
 